Мы граждане Космоса. Эдгар Кейси о Планетарной реинкарнации

Пространство Вселенной состоит из многих измерений. Мы многомерные существа и одновременно существуем в различных измерениях Вселенной. Когда-то давно наши тела эволюционировали от приматов. Еще ранее наши души эволюционировали от звезд.
Но до того, как Вселенная была создана, наши души всегда существовали как часть Божественного в еще более высоких измерениях. На сознательном (физическом) уровне наши тела подобны миниатюрной копии Солнечной системы. Наши сердца выполняют функцию Солнца — центра нашей физиологической системы. Другие органы нашего тела также имеют свои планетарные соответствия. Планеты оказывают астрологические вибрации на наше тело, тем самым оказывая влияние на нашу индивидуальность и типологию нашей души. На уровне подсознания (души), Солнечная система — это наше космическое тело.
Мы связаны с планетами, звездами, тонкими планами и сущностями. На сверхсознательном (духовном) уровне мы едины с Абсолютом. Всё, что находится на сверхсознательном уровне имеет Божественную природу. Мы воспринимаем Вселенную с точки зрения трех измерений: времени, пространства и скорости. Мы также воспринимаем пространство с точки зрения высоты, длины и ширины. Мы думаем о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Мы говорим о себе как о существах, живущих на физическом, ментальном и духовном уровнях. Наш мир можно рассматривать как населённый минералами, растениями и животными. Библия говорит о триедином Боге как об Отце, Сыне и Святом Духе. Согласно Кейси, тремя измерениями человеческой сущности служат сознание, подсознание и сверхсознание.
Сферы жизни после смерти
Кейси обнаружил, что наш жизненный опыт включает в себя больше, чем просто Землю. Он включает в себя всю нашу Солнечную систему. Согласно канонам астрологии, каждая солнечная система во Вселенной подобна «университету» — месту, где души получают высшее образование. Наша Солнечная система состоит из девяти планет, и каждая планета представляет собой физическое пространство конкретной области потусторонней жизни или потустороннего измерения.
Наша вселенная — всего лишь одна сфера из многих сфер жизни после смерти. Наш мир, мир планеты Земля, является третьей сферой в иерархии сфер потусторонней жизни и представляет собой трехмерную модель жизни. Кейси соотносил каждую планету с физическим трехмерным планом конкретной потусторонней области, используя при этом соответствующие названия планет. Например, когда Кейси использует имя “Венера”, он имеет в виду сферу жизни после смерти, которая астрологически связана с планетой по имени Венера. Когда Кейси упоминает о том, что души населяют Венеру, он не имеет в виду, что души живут на поверхности планеты Венера.
Связь физического тела и потусторонних миров
Кейси упомянул, что семь духовных энергетических центров в нашем теле — это семь эндокринных желез. Эти железы известны науке как эмоциональные и мотивационные центры нашего физического тела. Они особенно активны, когда мы подключаемся к ним с помощью нашей силы ментального воображения. Они являются каналами восприятия, через которые мы можем осознавать другие сферы потусторонней жизни по аналогии с нашими общеизвестными пятью чувствами, которые являются каналами восприятия нашего опыта на Земле.
Эндокринные железы это:
- гипофиз,
- шишковидная железа,
- щитовидная железа,
- тимус,
- надпочечники,
- железа Лейдига и
- половые железы (яички или яичники).
Будучи инструментами настройки на взаимодействие с Божественным, эндокринные железы служат связующими элементами между Духом и физическим телом.
Эти энергетические центры являются преобразователями духовной энергии в физическую энергию разума. Функционирование этих центров, в свою очередь, зависит, прежде всего, от силы мотивации или идеала, сформированного нашим ментальным воображением. Работу наших эндокринных желез можно рассмотреть на примере ситуации, когда нас что-то разозлило. Каждый раз, когда мы испытываем эмоцию гнева, наши надпочечные железы начинают вырабатывать гормоны. Активность наших половых желез напрямую связана с сексуальным влечением, возникающим в нашем разуме. Науке известно, что гипофиз является главной эндокринной железой физического тела. Гормоны, которые он выделяет, оказывают непосредственный координирующий эффект на все остальные железы.
Кейси заявил, что все эндокринных центры находятся под влиянием той или иной области потусторонней жизни благодаря имеющейся связи между эндокринными центрами и астрологическими влияниями планет. Самая нижняя эндокринная железа в нашем теле — половые железы — соотносится с самым низким уровнем жизни после смерти в иерархии духовных сфер. Гипофиз связан с высшим уровнем жизни после смерти в иерархии потусторонних сфер. Сфера потусторонней жизни, куда мы направляемся после смерти, зависит от деятельности наиболее активной эндокринной железы, расположенной в нашем физическом теле. Активация высшего духовного центра, гипофиза, приводит к духовному пробуждению и просветлению, и, как следствие — к осознанию нашего единства с Богом.
Этот духовный опыт христиане называют искуплением. Кейси же дал ему название “слияние-в-единое”. Мы можем достичь духовного просветления посредством медитации или любого иного переживания, которое может объединить наше сознание с сознанием Бога. Подобные переживания могут включать в себя околосмертный опыт. Кейси обнаружил, что каждая область потусторонней жизни имеет свою специфическую астрологическую характеристику, которая оказывает на нас физическое влияние посредством вибраций соответствующей планеты. Цель планетарных вибраций — стимулирование роста Души. Кейси охарактеризовал планету Земля как область Испытаний. Он заявил, что Земля является областью, имеющей измерение Причины-и-Следствия.
Если Душа обладает духовным идеалом и желает воплотить этот идеал на физическом уровне с целью обучения, то она может прийти на Землю, чтобы выразить и испытать себя. Фактически, переживая свой опыт на Земле, Душа может осознать, что она считает истинным (или не истинным) для себя. Область планеты Земля прекрасно подходит для самореализации на пути преодоления собственных слабостей с тем, чтобы увидеть, что эти слабости действительно преодолимы. Здесь, на Земле, в итоге нашего пути, мы точно можем понять, действительно ли мы изменились. Ведь, одно дело — иметь идею, и совсем другое дело — превратить эту идею в реальность. Вот почему мы как души приходим на планету Земля.
Кейси также обнаружил, что Земля является своего рода лабораторией для других потусторонних миров, связанных с нашей Солнечной системой. Это объясняется тем, что только на Земле имеется принцип Свободы Воли, и только на Земле существует трехмерная жизнь в рамках нашей Солнечной системы. В других сферах потусторонней жизни души находятся под некоторым контролем, дабы точно знать, что они проходят надлежащие им уроки. Если Душа достаточно эволюционировала, то контроль обычно осуществляется непосредственно самой Душой. В момент смерти, когда Душа покидает тело, сознание Души поглощается ее подсознанием, и разделение между сознанием и подсознанием исчезает.
В таблице, приведенной ниже, представлены духовные взаимосвязи между эндокринными железами, планетами и сферами потусторонней жизни. Например, гипофиз (третий глаз в восточных религиях) — это астрологическая и духовная точка соприкосновения с планетой Юпитер в нашей Солнечной системе. Планета Юпитер — это 5-я планета от Солнца. И планета Юпитер — это астрологическая и духовная точка соприкосновения с седьмой сферой в иерархии потусторонней жизни. Анализируя нижеследующую таблицу с цветовой кодировкой, мы можем заметить наличие духовной связи между эндокринной железой и соответствующими ей звуковыми и цветовыми вибрациями, которые оказывают влияние на данную железу.
Половые железы
Энергия половых желез, используемая только на сексуальном уровне и без разумного контроля, может привести нас на путь сексуальных извращений и необузданной чувственности. Если этот чакровый центр является высшим духовным активным центром человека, то после смерти его Душа может оказаться в области потусторонней жизни, связанной с планетой Сатурн. Согласно Кейси, эту сферу потусторонней жизни можно отнести к Сфере земных Бед. Она похожа на место, которое католики называют Чистилище — место очищения и возвращения к началу. Согласно Кейси, сфера потусторонней жизни Сатурна не является приятным местом. Кейси говорил, что в потустороннем мире Сатурна весь неадекватный биоматериал отправляется на переделку.
Душа может изгнать себя в мир Сатурна, чтобы начать свой путь заново. Это место также известно как Великий Переключатель, или великая сила, которая даётся для того, чтобы начать всё сначала. Иногда, в процессе своих чтений, Кейси определял, каким был последний мир обитания Души до того, как она пришла на Землю. Он не ограничивался чтением только земных воплощений людей, а также рассматривал их планетарные воплощения. Однажды во время чтения Кейси сказал человеку, которого он идентифицировал как ранее испытавшего воплощение в мире Сатурна: “Бог любит тех, кто хочет начать все сначала”.
Железа Лейдига
Эндокринная железа Лейдига, расположенная над половыми железами, является отправной точкой на пути Души к более высоким уровням духовного сознания. Эта эндокринная железа функционирует в нашем теле, служа как бы дверью, через которую Душа может перейти в более высокие области жизни после смерти. Если эндокринная железа Лейдига была самой высокой активной железой человека, то после смерти данная Душа может обитать в сфере потусторонней жизни планеты Нептун.
Согласно Кейси, эта область жизни после смерти упоминается как духовная Сфера Мистицизма, где души имеют возможность иметь непосредственный опыт восприятия Творца. Вибрации Нептуна заставляют нас искать необычные, мистические, невидимые силы. Люди, которые приходят на Землю из этой планетарной сферы, кажутся другим странными, и, как следствие, их поведение часто ошибочно истолковывается. Любовь к тайнам действительно может быть духовной, но иногда она завуалирована под инстинкт “ищейки”.
Надпочечники
Надпочечники расположены над почками. Мы максимально осознаем включенность этого центра во время стресса, когда в нашу кровь впрыскивается адреналин, чтобы помочь нам в борьбе или бегстве. Надпочечники также являются хранилищем нашей эмоциональной кармы, по свидетельству Кейси. Из этих желез исходит разрушительная энергия гнева и ненависти. Если эта эндокринная железа была самой высокой активной железой человека, то после смерти его Душа может отправиться в область потусторонней жизни, связанной с планетой Марс. Согласно Кейси, эта область жизни после смерти называется Сферой Гнева.
Кейси говорил, что данная духовная сфера является миром, где души учатся контролировать свою силу воина и управлять агрессивными импульсами и побуждениями, исходящими от душ. Люди, которые приходят на Землю из потустороннего мира планеты Марс, могут принести с собой гнев, импульсивность и несдержанность. Их упрямство потребует от них пройти уроки терпения и самообладания. Такие люди могут быть очень высокого мнения о себе, однако их самомнение придает им мужественности.
Тимус
Щитовидная железа
Щитовидная железа, расположенная в области горла, связана с силой воли. Злоупотребление человеком своей волей в рамках преследования эгоистичных и властных целей может привести к заболеванию, известному как гипертиреоз. Когда же человек обладает слабой силой воли, это может вызвать дисбаланс или противоположное заболевание, известное как гипотиреоз. Следует отметить, что в некоторых случаях, когда у человека наблюдается увеличение щитовидной железы, то у него развивается та или иная степень ясновидения и телепатии. Энергия, выделяемая щитовидной железой, открывает дверь в психические сферы сознания. Если эндокринная железа была самой высокой активной железой человека, то после смерти его Душа может жить в области потусторонней жизни, связанной с планетой Уран.
Согласно Кейси, эта область жизни после смерти упоминается как Сфера Психики. Кейси использовал термин «психика» в том значении, в котором его использовали древние греки, а именно “душа”. Кейси говорил, что для каждой души вполне естественно иметь шестое чувство. Мир потусторонней жизни Урана — это та область, где Душа развивает свои психические способности. Сфера Урана — это также мир экстремальных проявлений. Это дает людям, которые пришли оттуда, интерес к исследованию оккультных и психических явлений. Вдобавок, эти люди испытывают частые перепады настроения — от периодов полного душевного спокойствия до периодов экстаза и депрессии.
Шишковидная железа
Гипофиз
Гипофиз является главной эндокринной железой физического тела. Он расположен позади глазных впадин в головном мозге, действуя как третий глаз, дарованный нам древними мистическими практиками. Именно через гипофиз, самую высокую эндокринную железу, к нам приходит окончательное духовное пробуждение. Благодаря энергии гипофиза человек может ощутить непосредственное присутствие Бога через медитацию и молитву. Если эта железа была самой высокой активной эндокринной железой человека, то после смерти его Душа может отправиться в область потусторонней жизни планеты Юпитер.
Согласно Кейси, эта область жизни после смерти упоминается как Сфера Возвышенных Взглядов и Больших Групп. Люди, которые приходят на Землю из этого мира, могут принести с собой универсальность и благородство. Эти души, скорее всего, будут вовлечены в общегрупповые и национальные проекты. Люди планетарного мира Юпитера могут иметь крупномасштабные помыслы и владеть богатством, которое включает в себя богатство друзей, широту взглядов и способность считаться с интересами других людей. У этих людей также часто рождаются великие идеи и концепции.
Сфера Сознания
Планета Плутон обсуждалась Кейси за несколько лет до того, как ее обнаружили! Он называл её Вулканом, а также Септимусом. Когда ученые обнаружили Плутон, Кейси подтвердил, что Вулкан (Септимус) и Плутон — одна и та же планета.Сфера потусторонней жизни планеты Плутон даёт регенерацию и рост осознанности, но она также может дать склонность к эгоцентризму. Плутон — это потусторонняя область духовного роста и развития Души, и его влияние на судьбу человечества начинает проявляться только сейчас. После того, как все сферы жизни после смерти, связанные с нашей Солнечной системой, полностью освоены, все уроки полностью отработаны и достигнут надлежащий уровень духовного роста, Душа может перейти в иные сферы жизни после смерти и даже в иные солнечные системы, где другая группа душ проходит те же самые стадии накопления планетарного опыта потусторонней жизни.
Связь планет с душевными характеристиками человека
Влияние планетарных вибраций на жизнь человека
Душа Кейси обитала в потустороннем мире Урана, в Сфере Психики, а непосредственно перед своим воплощением в физическом мире Земли имела короткий опыт в области потусторонней жизни планеты Венера. Душа Кейси пришла на Землю, храня в своей реинкарнационной памяти свой предшествующий опыт планетарной жизни Урана и Венеры. Такое сочетание планетарных влияний мотивирует человека на работу с психическими вибрациями для оказания помощи другим людям. В качестве еще одного примера Кейси рассказал о планетарных реинкарнациях его сестры Лилы. Ее Душа, прежде чем воплотиться на Земле, пребывала какое-то время в мире потусторонней жизни планеты Юпитер. Непосредственно перед своим земным воплощением Душа Лилы также получила опыт пребывания в области потусторонней жизни планеты Меркурий, что усилило ее умственные способности.
Влияние вибраций мира Юпитера, Сферы Возвышенных Взглядов и Больших Групп явилось одной из причин, по которой она стала руководителем Международного Красного Креста. Люди-идеалисты и лидеры больших групп часто приходят на Землю после своих воплощений в мире Юпитера, по свидетельству Кейси. Следы влияния планетарных вибраций, по словам Кейси, зашифрованы в теле Души благодаря полученному ею планетарному опыту, а не только потому, что на момент рождения звезды на небе располагались в определенном положении. У Души на самом деле был опыт в этих сферах. Это те энергии, на которые может опираться Душа во время своего пребывания на Земле. Согласно Кейси, когда мы спим, то снова попадаем в эти планетарные миры потусторонней жизни. Мы действительно граждане Космоса, даже когда мы ходим по Земле.
One thought on “Мы граждане Космоса. Эдгар Кейси о Планетарной реинкарнации”
здравствуйте .мне было очень интересно знакомиться со статьей. Но я так и не узнала откудапришла моя душа. Мне сильно хочется узнать откуда я. В детстве я занималась музыкой но не било никакой тяги к ней. ВО взрослой жизни меня потянуло в область эзотерики и интересуюсь до сих пор. Что это и как мне связать свою жизнь с земным воплощением.Спасибо.