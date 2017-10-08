Мудрые советы сибирской ученой — травницы Лидии Суриной

Лидия Несторовна Сурина — известная ученая-травница, фитотерапевт, кандидат биологических наук. Издала несколько книг о лечебных свойствах местных растений.

— Сейчас надо есть одуванчики, цветки растеребить и класть в салат. Одуванчик тонизирует, лечит печень, поджелудочную. Вот кем, по-вашему, был Гете? Он был ботаником и даже министром земледелия. Более того, он сказал однажды, что если бы не был ботаником, то не смог бы написать «Фауста». Я была в его доме в Веймаре. У него был лучший ботанический сад в Германии. А у нас в Тюмени нет. И в Салехарде тоже нет. Вот скажите, как не иметь ботанического сада в Салехарде?

— Почему в Салехарде?

— Да там растения в десятки раз витаминнее наших — они же на мерзлоте растут, отсюда жизнестойкость невероятная. Например, наш иван-чай в шесть раз богаче лимона витамином С (который, как известно, тормозит рост опухолей). А в Салехарде иван-чай в 20 раз превосходит наше растение. Крайне важно употреблять то, что растет в твоем регионе. Вот почему нельзя кормить оленя верблюжьей колючкой!

— Вы уже не раз высказывались о вреде «чужеземных продуктов»

— А как же. Вместе с такими продуктами мы берем информацию чужого климата. Наш умный царь Иван Грозный говорил, что если хочешь завоевать страну — завози продукты, и население будет слабым и болезненным. Чтобы такого не было, можно употреблять не более 10 процентов чужой пищи. Но учить человека быть здоровым нужно с детства.

— С рождения?

— В идеале, да. Однажды, когда внук Лева только пошел в школу, я повела группу ребят из его первого класса в лесок у Дома Обороны. И стала рассказывать о разных растениях. Знаете, какая реакция была, какой живой интерес! Мы говорили о полыни, что из 30 видов только один — горький. Стали рассматривать чернобыльник, какой у него стебелек, что листочки можно кушать и тогда сон будет спокойным и хорошим. Один мальчик сразу целый букетик этого растения собрал. Я удивилась — зачем тебе так много, а он говорит, что у меня бабушка болеет, спит плохо, вот и хочу ее полечить. Вот малыш совсем, а сразу уловил, как позаботиться о близком человеке.

— Возвращаясь к «чужим» продуктам, скажите, что вы в рот не берете?

— Чужое мясо, неизвестно на чем выращенное, и уж точно — «ножки Буша». Фрукты-овощи импортные редко употребляю, скорее пробую. Лучше свое возьму. Овощи, травы. Вы наверняка знаете, что наша кровь и хлорофилл почти одной структуры — сходство в строении молекулы хлорофилла и гемоглобина чрезвычайно.

— Значит, вы употребляете и животную пищу?

— Я пью молоко, когда хочется. Желательно всегда пить молоко от одной коровы, не меняя. В деревнях всю жизнь пьют от своих коровок молочко и ничего, все прекрасно переваривается в любом возрасте. Пастеризованное, конечно, не так ценно.

И мясо я ем, но очень мало и весьма нечасто. Между прочим, если мяса есть меньше, то потенция будет намного выше. Я как-то рассказывала об этом сотрудникам милиции, а они мне возражали, что без мяса какая уж сила. Но мясо отягощает, долго переваривается, дает усталость. И потом, посмотрите: выносливость травоядных несопоставима с выносливостью хищников. У быка целое стадо в распоряжении, а у льва или волка всего по одной жене. Добрая воля выбрать, кем хочешь быть — быком или волком.

Крайне важно есть пищу своей местности: если живешь в тундре — ешь тундровую пищу. Было бы странно и глубоко неправильно предлагать тундровику перейти с оленьего мяса на углеводную еду, ведь у него в организме нет фермента, расщепляющего эти углеводы. Пища должны быть лекарством, а лекарство — пищей.

Как сказал поэт Сергей Кирсанов: «Я не степью хожу, я хожу по аптеке. Разбираясь в ее травяной картотеке, Беспредельная степь, бесконечная степь, Ты — неписаный странный рецепт…»

— Среди вопросов для вас есть такой: «Верите ли вы в магическую силу цветка папоротника?»

— Папоротник не цветет вообще. Это споровое растение. Но зато его едят. Жители Токио, например, съедают 300 тонн папоротника-орляка в год. И живут на 25–30 лет дольше нас. Как жаль, что в учебниках не пишут ни какие растения для чего пригодны, ни когда собирать, ни как применять. Одни голые теоретические сведения о строении ведь никому не нужны.

— Однако у вас тоже есть книги о растениях. Где купить ваши книги и когда выйдет новая?

— Первая книга вышла в 1974 году. Их уже в магазинах не купить, давно все продано. Но я написала новую книгу, она сейчас в издательстве, надеюсь, что выйдет где-то через месяц. Но там не только о растениях, а и о многом другом — например, почему женщинам нельзя носить брюки и юбки с застежкой спереди, как у мужчин, как цвет влияет на жизнь и прочее, и прочее.

— Наши предки-язычники одухотворяли растения. По одной из версий, растения — волосы великана, от которого пошла жизнь на земле. Насколько близок вам такой подход? Или вы придерживаетесь сугубо материалистических позиций?

— Первыми на земле появились растения. Безусловно, у них есть своя энергия, они видят, слышат, реагируют. И далеко не все и не всегда совместимы с человеком.

Вот я приведу такой пример: когда умер мой муж, большой сильный цветок погиб ни с того ни с сего в течение двух часов. Настолько, видимо, они были связаны между собой энергетически, дополняли друг друга. Или еще: в год смерти одной моей знакомой разом зацвели ее любимые и многочисленные фиалки. Все они погибли ровно на сороковой день после ее смерти. И таких фактов много. Надо быть очень деликатными к растениям. Подойдите к дереву, попросите разрешения сломать веточку для вашей пользы. А нужна помощь — обратитесь: к дубу, сосне, березе — за энергией, когда сил мало. К тополю или осине ненадолго прижмитесь, чтобы боль снять.

— Учитываете ли вы экологию, когда собираете травы? Где категорически нельзя брать травы?

— В принципе, везде можно. Если растение выжило — то и я выживу. Сныть, например, всегда собирала в центре города — в Горсаду. Если есть дача — прекрасно. У меня на шести сотках растет сорок два вида растений. Сейчас вот спаржа начала расти, известная в народе как «елочка» для букетов. Ее хоть сырой можно есть, хоть готовить — вкусно и полезно, содержит янтарную кислоту, аспаргин. Пырей, сныть, одуванчики — тоже в сезон нужно их кушать, весной они самые сильные (а корни — осенью!). Сирень долго не стоит в букете, но зато ее цветки можно класть на бутерброд (лечит почки). Или тюльпаны у меня в вазе — чуть начнут отцветать — в пищу. Практически все цветы можно есть.

— То есть если вам подарят розы, то вы их съедите?

— Ну да. Когда начнут вянуть. Роза стимулирует любовь к миру. Вы, наверное, удивитесь, но я и новогоднюю елку съедаю буквально до иголки — завариваю в чай. Великолепное средство!

— Про сныть расскажите: «Лидия Несторовна, редко встречается в книгах использование травы сныть. Первый раз о ее пользе прочитала у вас, но чем именно она полезна — не уяснила, когда и как ее употреблять? Вижу, она растет у дороги (собирать нельзя — вредно), а в лес боюсь из-за клещей. Кстати, может, есть у вас природное защитное средство от этой напасти?»

— Сныть выводит соли, улучшает обменные процессы. Употреблять ее можно и в суп, и в салат, и в борщ.

Про экологию я сказала свое мнение. Что касается клещей, то есть такое растение, как ластовень. Порошок из корня этого растения — доза крошечная, «горчичная» ложечка на язык, выводит токсины. В народе называется «николина бородка». Растет на берегу Туры.

— А другие ядовитые растения и травы вы используете? Например, чистотел, мухоморы и тому подобное…

— Обязательно. Все дело в количестве. Вода и та становится ядом, если пить ее чрезмерно.

Что такое мухомор? Прежде всего, сильный иммуноген. Кстати, знакомство с мухомором у меня случилось весьма занятное. По распределению я из Омска отправилась на Камчатку. Неделю ехала на поезде до Владивостока, три дня ждала пароход «Азия» и так далее. Довелось и на плоту переправляться, и на лошади (первый раз в жизни!) ехать. И вот трюхаю я себе на лошадке по деревне и вижу: сидит на крылечке дедушка и кушает мухомор. А я же шибко ученая, и говорю ему, мол, нельзя кушать! А он мне отвечает, что знает, сколько нужно. Крохотный кусочек — чтоб здоровье поправить. Еще немного — веселым стать, и плюс добавочку — чтоб спать хорошо.

— А вы его едите? Ведь ядовитыми грибами травятся, и даже до смерти.

— Мухомор в еду специально никто не кладет. Травятся, скорее, поганками. Я не боюсь растений. И перед экологией у меня тоже нет страха. Все дело в сознании.

— А алкоголь употребляете?

— Бальзам, настойку — ложечку в чай очень полезно. Раньше знала досконально весь состав ликера «Бенедикт», привозила его из Москвы. Очень интересны бальзамы, производящиеся в Ишиме.

— Есть ли травы и растения, которые продляют молодость? Известно, что вы снова вышли замуж. Поделитесь своим средством Макропулоса. Поди без волшебных травок не обошлось?

— Средство простое — за минувшие 50 лет не съела ни одной таблетки, до этого иногда принимала цитрамон. И никогда не ела химических витаминов. Для молодости нужно есть цветки: акации, яблони, лепестки тюльпанов, роз — в салат, в чай.

— А ландыш?

— Ни в коем случае! Не съедобен.

— Лидия Несторовна, подскажите, пожалуйста — какие травы и как можно употреблять во время беременности? Для того чтобы они оказывали положительное воздействие на беременность и развитие будущего ребенка. И для успокоения, чтобы не нервничать?

— Заваривать лепестки шиповника, пиона, роз. От дисбактериоза — череду. Вообще обратить внимание на растения, защищающие печень. Супы готовить на отваре корня пырея. У меня в книге целый раздел посвящен именно беременным.

— Подскажите, пожалуйста, методы лечения эпилепсии?

— Умываться отваром вереска — и не вытираться. Иван-чай употреблять как чай. Его можно сложить в банку и, когда потемнеет, перекрутить между пальцами — ферментировать.

— Возможно ли с помощью трав профилактировать хрупкость костей? Мне лично кажется, что едва ли — тогда такому целителю мир поставил бы при жизни золотой памятник.

— Можно, тем не менее. Хорошую профилактику дают растения, содержащие кремний. Пырей, хвоя, отвар овса (и всех злаковых), смолотый панцирь креветок (в порошок и на язык с горчичной ложечки), яичная скорлупа.

— В мужском монастыре — Свято-Троицком — есть бывший светский врач Дурыгин. Он лечит всех травами. Общаетесь ли вы, советуетесь ли?

— Общаемся. Почему бывший врач? Он и сейчас врач. Знает травы в лицо, что крайне важно. Раньше, до 1938 года, каждый практикующий доктор имел собственный справочный гербарий. Это было очень важно. В Тюменской области народная медицина была очень развита. И как бы ее ни вытравливали, она живет.

Каждый человек, по большому счету, должен надеяться на себя. Врачи нужны для срочной помощи. А так — только ты сам себе поможешь. Известно же выражение «Если человек к 40 годам сам себе не врач — он просто дурак». Есть смысл каждому стать умным.

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