Мудрость веков: 5 ритуалов, которые сделают вас счастливее

Люди глубоко уважают мудрецов античности. Но почему-то не читают их труды. Интересный факт: если вы выбираете книги в секции «классика», а не на полках по саморазвитию, ваши шансы прожить счастливую жизнь значительно вырастают. А для счастья нам вполне достаточно идей, известных тысячи лет.

1. Нас расстраивают не события, а убеждения

Представьте, от вас ушел любимый человек. Вам грустно? Мир никогда не будет прежним?

Теперь представьте тот же сценарий, но в конце вы узнаете, что этот человек — психопат, убивший троих своих прошлых партнеров. Вы огорчены, что вас оставили? Да нет же, вы перепуганы!

Становится ясно, что сам факт разлуки не так важен, как ваш взгляд на ситуацию.

Если вы теряете работу и уверены, что это была скверная должность, а поиски нового места не займут много времени, то вы не тревожитесь. Если же вы убеждены, что это была лучшая работа и другой такой вам никогда не найти, то вы опустошены.

Наши эмоции не случайны, они исходят из наших мыслей.

«Учения стоиков показывают, что нет плохих или хороших событий, есть лишь наше восприятие происходящего. Шекспир заключил это так: «Нет ничего ни хорошего, ни плохого — это размышление делает всё таковым». И Шекспир, и античные философы уверяют нас в том, что мир безразличен и объективен. Как говорят стоики: «Это случилось со мной» и «Это случилось со мной, и это ужасно» не одно и тоже. Если же вы остановитесь лишь на первой части, то будете более жизнерадостны и сможете вынести что-то хорошее из всего, что бы с вами ни происходило».

Учение школы стоицизма было адаптировано известным психологом Альбертом Эллисом и повлияло на формирование рационально-эмоциональной поведенческой терапии — основного метода, помогающего преодолеть целый спектр серьезных проблем, от депрессии до неконтролируемой ярости.

Большинство переживаний вызвано нашими иррациональными убеждениями.

В следующий раз, когда столкнётесь с негативными эмоциями, не фокусируйтесь на событии, послужившем причиной. Задайте себе вопрос, насколько ваши мысли рациональны:

Если мой партнер ушел от меня, я никогда не оправлюсь от этого.

Если я потеряю работу, моя жизнь окончена.

Если я не дочитаю до конца этот пост, автор возненавидит меня.

Эти суждения иррациональны, и именно они провоцирует беспокойство, злобу или депрессию.

Измените ход ваших мыслей, и вы сможете совладать с эмоциями: «Даже если он/она бросит меня, я встречу кого-нибудь другого. Это уже случалось раньше, и я справился».

Но что же делать, если вы переживаете по поводу будущего?

2. Контролируйте то, что можете, и игнорируйте остальное

Вам знакома Молитва Безмятежности? (Ее автор — Рейнхольд Нибур, американский теолог, живший на рубеже XIX-XX веков):

«Господи, даруй мне умение принять то, что я не могу изменить,

Мужество, изменить то, что мне подвластно,

И мудрость, чтобы отличить одно от другого».

Рейнхольд Нибур пришёл к этой мысли в тридцатые годы прошлого столетия. Стоики проповедовали эту простую идею еще 2000 лет назад. Философы античности много внимания уделяли контролю, но всё же не были помешаны на нём. Ключевая мысль стоицизма: «Могу ли я как-то повлиять на это?»

Если да, делайте это. Если же не можете… значит, что вы не можете. Переживания не приводят ни к чему, кроме стресса.

«Согласно учениям стоицизма, зачастую то, что нас беспокоит — это то, над чем мы не властны. Например, у меня запланировано на завтра важное дело, и я переживаю по поводу дождя. Не имеет никакого значения, сколько я буду нервничать. Дождь от этого не прекратится. Стоики утверждают: «Вы не только будете счастливее, если научитесь различать ситуации, в которых можете и не можете повлиять на происходящее, но и станете более продуктивны и эффективны, если направите свою энергию всецело на то, над чем имеете контроль».

В следующий раз, когда будете переживать по поводу происходящего, остановитесь на секунду и спросите себя: «Могу ли я повлиять на события?» Если да, то перестаньте волноваться и возьмитесь за работу. Если же вы не в силах контролировать ситуацию, переживания не улучшат положение дел.

Грусть, злость, переживания — это иррациональная реакция и не лучший способ реагировать на происходящее.

Как же тогда относиться к событиям, которые идут не по плану?

3. Принимайте всё, но не будьте пассивны

С этим пунктом связано больше всего проблем. Никто не любит слово «принимайте». Для многих оно означает смириться и сдаться. Но это не так.

Давайте посмотрим на это по-другому. Какой антоним у слова «принимать»? Отрицать. Никто никогда не рекомендует отрицать происходящее.

Альберт Эллис советовал людям исключить из своей речи слово «должен». «Должен» — и есть отрицание. Как бы вы ни хотели, ваши ожидания не будут преобладать над реальностью.

Мои дети должны вести себя хорошо. (Но они так не делают)

Дорога должна быть не так загружена. (Но мы уже битый час стоим в пробке)

Дождь не должен был идти. (Но на улице ливень)

Отрицание — иррационально, а иррациональные убеждения — корень негативных эмоций. Поэтому первый шаг — это принять реалии настоящего. Но это совсем не значит, что вы должны быть пассивны.

Вы принимаете тот факт, что идёт дождь. Отрицание и «должен» ничего не поменяют… Но это не значит, что вы не можете взять с собой зонт.

«В нашем понимание принятие — синоним смирению, но для стоиков это значит принимать факты, как они есть, а потом уже решать, что с ними делать. Проблема в том, что из-за наших ожиданий, мы воспринимаем принятие как подчинение обстоятельствам, тогда как в действительности мы и не представляем, что может произойти. Как говорят стоики: «Давайте не будем тратить энергию на поиски того, что вне нашего контроля, лучше примем эти факты, будем двигаться дальше и посмотрим, что с этим можно сделать».

В следующий раз, когда всё пойдёт не так, как было задумано, не отрицайте, примите это. Спросите, можете ли вы повлиять на происходящее? Если да, сделайте что-нибудь. Если же нет, спросите себя, рациональны ли ваши убеждения.

Именно так вы уйдёте от «Не должно было быть дождя! Теперь мы не можем пойти в парк! Весь день испорчен!» к «Идёт дождь, значит никакого похода в парк. Давайте тогда посмотрим хороший фильм!»

Итак, мы разобрали учения стоицизма о том, как совладать с негативными эмоциями. Это наша защита. Теперь давайте поговорим о нападении — о том, как улучшить положение.

4. Решите, чьим ребенком вы будете

Знаю, знаю, звучит бессмысленно. Дайте минутку, я сейчас всё объясню.

Всё то, о чем мы говорили ранее, происходит в голове. И как мы уже выяснили, именно из головы исходят почти все наши проблемы. Но если мы хотим улучшить ситуацию, необходимо учиться у других людей.

Вы не одни в этом мире. Так много всего можно узнать от других людей: примеры для подражания, менторы. Сенека, один из столпов стоицизма, выразил эту мысль в красивом высказывании, которое я очень люблю:

«Мы любим повторять, что не можем выбирать родителей, что они определяются нам волей случая, тем не менее мы по-настоящему властны выбрать, чьим сыном хотим быть».

Когда я общался с профессором Андерсом Эриксоном, автором теории о 10 000 часов практики, которые способны сделать любого экспертом, он сказал: если хочешь стать лучше в любой сфере, то первый шаг — это найти наставника.

Андерс: «Необходимо поговорить с человеком, которым восхищаются, который выполняет нечто на таком уровне, которого вы хотели бы достичь. Наличие такого ментора поможет понять, что возможно требуется изменить, чтобы достичь желаемого уровня мастерства. Спросите этого человека, как он достиг своего, попросите помочь вам определить то, что мешает вам на данный момент достичь желаемого, и каковы последующие шаги в направлении цели».

В следующий раз, когда вы сталкиваетесь с препятствием, подумайте о человеке, которым восхищаетесь. Исследования показывают, что вопрос «Что бы ________ сделал на моём месте?» может оказать сильное позитивное влияние на ваше поведение.

Примеры для подражания и менторы отлично помогают достичь лучшей версии себя. Однако, как убедиться, что вы действительно совершенствуетесь? Как узнать, что вы прогрессируете на выбранном пути?

5. Утренние и вечерние ритуалы имеют существенное влияние

Огромное количество исследований подтверждают, что ритуалы могут значительно улучшить нашу жизнь. Какой вид ритуалов рекомендовали стоики?

Утренний и вечерний ритуалы. Один — чтобы помочь вам подготовиться к настоящему дню, и другой — чтобы оценить, как прошел этот день, и что можно исправить в дальнейшем.

«Стоицизм учит нас начинать день с ритуала, который напоминал бы то, с чем нам предстоит столкнуться. Марк Аврелий говорил: «Сегодня люди, которых ты повстречаешь, будут…» и затем он перечислял все негативные черты, которые могли бы повстречаться в течение дня. Это не пессимистическое отношение, он говорил: «Теперь, когда ты уже знаешь всё это, то уже не воспринимаешь всё на свой счёт и не пытаешься понять, почему человек ведёт себя именно так, прощаешь и любишь их несмотря на это». Стоики верили, что необходимо начинать день с медитации, подготавливая себя к грядущему, и заканчивать, размышляя о том, что произошло, и что можно исправить».

Стоики не верили в совершенство. Они воспринимали, что все мы в постоянном процессе работы над собой. Вы всегда можете стать лучше. Как говорил Сенека: «Пока вы живы, продолжайте учиться жить».

Подведём итоги:

Пять пунктов, как мудрость античных философов может помочь вам быть счастливее:

Нас расстраивают не события, а убеждения: лишь конец света действительно означает конец света.

Контролируйте то, что можете, и игнорируйте остальное: беспокойства еще никогда не исправляли ситуацию.

Принимайте всё, но не будьте пассивны: никто не советует отрицание. Принимайте. И затем действуйте.

Решите, чьим ребенком вы будете: Что Бэтмен сделал бы в этой ситуации?

Утренние и вечерние ритуалы имеют существенное влияние: планируйте день, а потом подводите итоги.

Книга Марка Аврелия «Размышления» начинается достаточно необычно: он перечисляет всех, перед кем находится в долгу, за их помощь. Это своего рода лист благодарностей.

Философы-стоики уделяли много внимания благодарности. В «Размышлениях» Марк Аврелий написал: «Не заостряйте внимание на вещах, что вам не принадлежат, как если бы они были вашими. Но считайте благословения, что действительно вам принадлежат, и подумайте, как сильно бы вы их желали, не будь они вашими».

Тысячи лет спустя учёные поддержат его в этом убеждении. Исследования показывают, что, представляя свою жизнь без заветных моментов, люди начинают больше ценить то, что с ними произошло. Это делает нас более благодарными и счастливыми.

«Что если я бы никогда не встретил своего спутника/цу жизни? Если бы у меня не родились дети? Я так счастлив, что они есть в моей жизни».

Вам не нужны все эти блестящие безделушки, чтобы быть счастливым. Остановитесь на секунду, чтобы осознать ценность великолепных вещей, которыми вы уже обладаете.

Мы, как правило, переоцениваем новизну. Порой идеи, которым уже тысячи лет — это всё, что требуется для счастья. опубликовано econet.ru

Автор: Эрик Баркер, перевод Леры Петросян