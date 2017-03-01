Мудрость тела: 3 техники для связи с соматическим разумом

Соматический интеллект— это наш основополагающий интеллект
Не у всех существ есть когнитивный разум, но, чтобы выжить и эффективно взаимодействовать с окружением, всем живым организмам необходим соматический разум. Соматический разум — это разум млекопитающих и первичная форма интеллекта у маленьких детей.
Внутри тела находится целостная система интеллекта и мудрости. Иногда мы живем в гармонии с ним, а иногда — нет.
Тело живет и дышит только в текущий момент времени, и когда мы находимся в контакте со своим соматическим знанием, часть сознания также заякорена в текущем моменте. Мы можем быть заняты задачей, которую решаем, взаимодействием, интеллектуальной деятельностью или чем-то еще, но при этом наше сознание одновременно укоренено в теле, в постоянно меняющейся вселенной физических ощущений и чувств. Благодаря этому у нас есть доступ к обширному и наполненному ресурсами хранилищу информации, которое обогащает наше переживание всего, чем бы мы ни занимались.
Когда мы говорим, что кто-то «живет в голове» или «отрезан от тела», это указывает на отсутствие доступа к огромному миру соматического опыта и интеллекта. Когда мы «живем в голове», обычно это означает, что мы не осознаем текущий момент и свое тело, что мы утратили с ними контакт. Часто это сопровождается определенными эмоциональными или физическими проявлениями: дыхание становится поверхностным или учащенным, мы быстро говорим, у нас напрягаются плечи, шея и лицо, мы испытываем ощущение тревоги, стресса или сжимания.
И наоборот, когда мы «заземлены» в теле и в текущем моменте, мы физически расслаблены, дышим медленнее и глубже, чувствуем себя спокойно и переживаем такие ресурсные состояния, как «расслабленная бдительность» и «спокойная алертность». Как указывает мастер трансформации Ричард Мосс, когда тело счастливо, наши эмоции позитивны, а ум спокоен. Субъективное переживание соматического интеллекта известно во всех культурах, во все исторические эпохи и лингвистически отражается в классах слов, которые в НЛП называются «языком органов». Язык органов — это на первый взгляд метафорические утверждения или идиомы, связанные с частями или функциями тела.
Такие выражения, как «я нутром чувствую», «я следовал своему сердцу» или «в глубине души я знал», подразумевают, что интеллектом обладает не только мозг, но и другие части тела. Еще мы говорим, что чего-то «не перевариваем», что-то нам «разбивает сердце», а что-то «все кишки выматывает». Однако в НЛП принято считать, что такие выражения — не просто метафоры. Как и сенсорные предикаты («я вижу, что вы говорите», «мне это неясно», «это звучит убедительно», «я прикоснулся к этому», «я чувствую, что это правильно» и так далее), язык органов часто отражает глубинные «нейро-лингвистические» паттерны и процессы, позволяющие проникнуть в глубинные структуры субъективного опыта.
Телесное ощущение: субъективное переживание соматического разума
Субъективно мы осознаем свой соматический разум посредством того, что философ и психотерапевт Юджин Гендлин называет «телесным ощущением» (felt sense). На нем основан его терапевтический метод под названием фокусировка. Гендлин считает, что взаимодействие живого организма с окружением обязательно предшествует более абстрактному когнитивному знанию об этом окружении. По мнению Гендлина, жизнь — это сложное, упорядоченное взаимодействие с окружением и поэтому жизнь сама по себе — отдельный, особый тип обучения и знания. Абстрактное когнитивное знание возникает на основании этого базового знания, представляющего собой глубинную структуру нашего сознательного процесса мышления.
Нейрогастроэнтерология и мозг в животе
Один из видов «мозга» в теле называется энтерическим мозгом или энтерической нервной системой («энтеро» буквально означает «внутри кишечника», от древнегреческого энтерон, «кишечник»). Эта система содержит 100 миллионов нейронов — больше, чем позвоночник. По данным современной неврологии, система нервов, окружающая толстую кишку и другие органы пищеварения в брюшной полости, обладает примерно такой же сложностью, как мозг кошки. Ее называют «вторым мозгом» человеческого тела.
В последние годы появилось много данных о том, как энтерическая нервная система отражает активность центральной нервной системы. Доктор Майкл Гершон, профессор анатомии и биологии клетки медицинского центра Колумбия-Пресвитериан в Нью-Йорке, — один из основателей нового раздела медицины под названием нейрогастроэнтерология. В своей книге «Второй мозг: как мы «чувствуем нутром» и новое понимание психосоматических и нервных заболеваний желудка и кишечника» («The Second Brain: The Scientific Basis of Gut Instinct and a Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestines»), Гершон утверждает, что мозг кишечника очень важен для здоровья и счастья человека, а также играет важную роль в ситуациях дискомфорта и стресса. Множество расстройств пищеварения, например колит и синдром острого живота, вызваны проблемами в энтерической нервной системе.
Энтерическая нервная система управляет различными аспектами пищеварения, от пищевода к желудку, затем к тонкому кишечнику и толстой кишке. Нейрогастроэнтерологи также считают, что существует сложное взаимодействие между энтерической нервной системой и иммунной системой.
Биологи считают, что в процессе эволюции млекопитающих энтерическая нервная система была слишком важна. Поэтому она расположена не в голове новорожденного — ведь в таком случае потребовались бы слишком длинные связи между головой и брюшной полостью. Младенцу нужно есть и переваривать пищу с самого рождения. Поэтому процесс эволюции, возможно, сохранил энтерическую нервную систему в виде независимой цепочки. /Интересно отметить, что в процессе развития человеческого зародыша фрагмент ткани, которая называется «нервный валик», формируется на ранних стадиях. Один ее сегмент формирует центральную нервную систему, а другой мигрирует и формирует энтерическую нервную систему. По мнению доктора Гершона, связь между этими системами возникает гораздо позже, через блуждающий нерв./ Она связана с центральной нервной системой, но по большей части способна функционировать самостоятельно, без контроля мозга.
«Мозг в животе» получает и отправляет импульсы, запоминает опыт и реагирует на эмоции с помощью таких же нейротрансмиттеров, что и клетки головного мозга. Нейроны энтерической нервной системы расположены в «капсулах» ткани вдоль пищевода, желудка, тонкого кишечника и толстой кишки. Как единый орган она представляет собой сеть нейронов, нейротрансмиттеров и протеинов, передающих сообщения между нейронами, ее клетки подобны клеткам мозга и формируют сложную сеть, позволяющую ей действовать независимо, учиться и запоминать, благодаря чему мы и можем «чувствовать нутром».
Итак, у нас в животе находится нечто вроде мозга кошки. Когда кошка всем довольна, она мурлычет. Но если ей что-то угрожает, она шипит: «Шшшшшшшш!» Когда центральная нервная система сталкивается с угрожающей ситуацией, она выделяет в кровь гормоны стресса, которые готовят тело к реакции на стресс: бороться или бежать. В системе кишечника находится множество сенсорных нервов, которые стимулируют выработку этих химических веществ, — и тогда у нас возникает ощущение, что мы «нервничаем».
Современные исследования также показывают, что стресс, особенно в ранний период жизни, может стать причиной хронических гастро-энтерологических расстройств.
По некоторым данным около 70% пациентов, которые обращаются с жалобами на хронические гастро-энтерологические заболевания, в детстве пережили травмы, например потерю кого-то из родителей, серьезную болезнь, смерть значимых других…
Интересно отметить, что в традиционных культурах всех континентов считалось, что живот — это священный «дом души». В японских боевых искусствах, китайской медицине, танцах Африки, Индии, Полинезии, индейцев Северной Америки, народов Ближнего Востока и Европы есть практики для активации энергии живота, чтобы пробудить «душу-силу» в центре тела. Центр живота, который японцы называют словом хара, во многих боевых искусствах и целительских практиках считается «ядром» тела, и физическим, и энергетическим. Это центр силы и равновесия, охватывающий несколько органов тела. В харе начинаются ноги, связывая ее с землей, создавая заземление и позволяя нам двигаться. Более того, хара считается источником жизни и чем-то вроде духовного центра. Его развитие помогает достичь мастерства, силы, мудрости и покоя.
В японском языке слово хара обозначает и живот, и качества характера, возникающие, когда человек активирует «жизненную силу», сконцентрированную в животе .
В японском языке есть фразы, которые содержат слово хара и указывают на важность живота для полной и благополучной жизни. Например, «искусство живота» — это любое действие, которое выполняется совершенно и без усилий. «Великий живот» — человек, широких взглядов, понимающий, сострадательный и щедрый. «Чистый живот» — человек с ясным сознанием. «Найти свой живот» — значит четко определить свои намерения. «Бить в барабан живота» — быть довольным своей жизнью.
«Человек хара» — тот, кто живет творчески, смело, уверенно, целеустремленно, целостно и настойчиво. Хара но арухито буквально означает, что человек «центрирован» или «у него есть живот». Такой человек уравновешен, расслаблен, великодушен и добросердечен. Он спокоен, не осуждает других, он знает, что важно, принимает вещи такими, какие они есть, и у него есть чувство гармонии и пропорций. Он готов ко всему, что может ждать его на пути. Когда благодаря настойчивости, дисциплинe и практике, такой человек достигает зрелости, его называют хара но декита хито — тот, кто «закончил свой живот».
В китайском языке центр живота называется дантянь. В буквальном смысле это слово означает поле, которое нужно возделать, чтобы вырастить урожай, поддерживающий жизнь. То есть когда человек активирует центр своего тела с помощью движения и дыхания, он получает доступ к центру своего бытия, души-силы и внутреннему источнику.
Очевидно, эти лингвистические выражения отражают интуитивное понимание и субъективный опыт, связанные с тем, что «разум в животе» — важнейший элемент нашего соматического интеллекта и мощный ресурс.
Ниже приведено простое упражнение, которое можно использовать, чтобы установить и укреплять связь с «разумом в животе»
- Сядьте удобно, с «прямой спиной» — чтобы позвоночник был выпрямлен, но расслаблен; стопы полностью стоят на полу. Положите ладонь одной руки на живот. Большой палец находится на уровне пупка, а остальные пальцы — ниже. Положите вторую ладонь сзади, на поясницу, точно напротив ладони, лежащей на животе.
- Расслабьтесь и глубоко дышите животом. Представьте себе струну, натянутую между центрами обеих ладоней. Постарайтесь увидеть ее, почувствовать ее, опишите ее.
- Найдите центр струны. Сосредоточьте на ней внимание и сделайте несколько вдохов и выдохов. Обратите внимание на то, какие образы и ощущения у вас возникают. Наблюдайте, как возникает ощущение связи с «мозгом живота» (центром живота, харой, дан- тянем). У вас появится чувство центрированности, покоя, расслабления и равновесия.
Связь с центром тела может стать «воротами» и якорем к нашему соматическому разуму и мудрости тела.
В последнее время разные исследовательские группы разрабатывают способы проникнуть в «мозг» сердца, в особенности этим занимается Институт HeartMath в Боулдеркрике, штат Калифорния. Утверждая, что «сердце является самым мощным источником ритмических информационных образов в человеческом теле», исследователи института HeartMath заявляют: «Будучи важнейшим центром взаимодействия многих систем тела, сердце является единственной столь мощной точкой входа в сеть коммуникаций, соединяющих тело, разум, эмоции и дух».
В основе подхода HeartMath лежит понимание того, что сердце взаимодействует с телом и мозгом главным образом следующими четырьмя способами:
1. Неврологически – путем передачи нервных импульсов через блуждающий нерв и позвоночник.
2. Биофизически – через сердцебиение. Сердце посылает энергию в виде волн кровяного давления, так же известных как пульс (blood pulse volume, BPV), которые приносят большую или меньшую концентрацию кровоснабжения клеткам тела и мозга. Установлено, что перемены в электрической активности мозговых клеток происходят в соответствии с переменами волн кровяного давления.
3. Биохимически – через высвобождение нейромедиаторов и гормонов, например, таких как предсердный пептид – гормон, замедляющий высвобождение других гормонов стресса.
4. Энергетически – посредством генерируемых биением сердца электромагнитных полей. ЭКГ, применяемая для измерения ритма биения сердца, в частности регистрирует электрические сигналы, испускаемые сердцем. Эти сигналы можно не только поймать в любой точке на теле, но и в пространстве вокруг него.
HeartMath разработали набор простых инструментов, направленных на то, чтобы помочь людям соединиться с интуитивным интеллектом сердечного «мозга» и начать получать поддержку, выражаемую в способности лучше принимать решения и пользоваться мудростью сердца для управления разумом и эмоциями. Исчерпывающее исследование этих техник, а также их научное обоснование можно найти в книге «Методы HeartMath» (The HeartMath Solution, 1999) Дока Чайлдре (Doc Childre) и Говарда Мартина (Howard Martin). Эти инструменты имеют много общего с основными инструментами НЛП.
Самая простая техника называется «Стоп-кадр» (Freeze Frame). Эта одноминутная процедура, которая может значительно изменить восприятие. Она может оказаться особенно полезной в сложных или стрессовых ситуациях. Ниже простое и краткое изложение последовательности действий:
1. Переключите ваше внимание с мыслей на область вокруг вашего сердца. Понаблюдайте за ним в течение как минимум десяти секунд, продолжая дышать в нормальном режиме.
2. Вспомните какой-нибудь позитивный опыт или эмоциональное состояние, которые вы пережили когда-то, и переживите его снова так полно, насколько это возможно. Увидьте его, услышьте его и, главное, настройтесь на чувственные ощущения для того, чтобы полностью пережить это состояние.
3. Спросите у «мозга» своего сердца: «Что я могу сделать в этой ситуации для того, чтобы изменить её?» или «Что я могу сделать для того, чтобы уменьшить стресс?»
4. Прислушайтесь к ответу своего сердца.
Даже если вы ничего не услышите, скорее всего, вы почувствуете себя спокойнее и расслабленнее. Ответ может придти вовсе не в словах, а в форме мысленных образов или чувственного ощущения. Вы можете получить подтверждение чего-то, что вам уже известно, или можете посмотреть на все с новой, более гармоничной точки зрения.
«Высвобождение» (Cut-Thru) – еще одна техника HeartMath, задача которой – помочь людям лучше справляться со своими эмоциями. Ее цель – помочь развить способность «высвобождаться» из сложных застарелых эмоциональных реакций, динамически трансформировать их и выходить из тупиковых состояний.
1. Осознайте, что вы испытываете по отношению к проблеме или ситуации, концентрируя внимание на своем сердце.
2. Примите позицию наблюдателя по отношению к ситуации. Ведите себя так, как будто это проблема кого-то другого. Мыслите о себе местоимениями третьего лица, т.е. «он» или «она» – вместо «я» или «меня». Какой совет вы бы дали себе, если бы вы были своим свидетелем или наставником?
3. Представьте себе, что вы возвращаете в ваше сердце искаженные чувства или эмоциональную энергию, которая находится в дисбалансе. Позвольте этому погрузиться туда, как если бы вы погружались в теплую ванну, для того, чтобы оно расслабилось, совместилось и трансформировалось. Потренируйтесь доверять сердцу делать работу за вас.
Цель техники «Высвобождение» заключается в том, чтобы помочь людям научиться принимать, удерживать и трансформировать сложные чувства вместо того, чтобы подавлять их.
Третий инструмент – «Удержание сердца» (Heart Lock-In) помогает глубже познать свое сердце, чтобы произвести физическое, умственное и духовное восстановление.
1. Сместите ваше внимание со своего разума в сердце и позвольте ему оставаться там.
2. Вспомните чувство любви, единения или заботы, которое вы легко испытываете по отношению к кому-то. Сконцентрируйтесь на чувстве признательности или благодарности к кому-либо или чему-то позитивному. Потренируйтесь находиться в этом эмоциональном состоянии от пяти до пятнадцати минут.
3. Бережно направьте это чувство любви или признательности на себя и других.
Это далеко не все, что в НЛП 3-его поколения называется соматическим разумом. опубликовано econet.ru
Автор: Людмила Колобовская