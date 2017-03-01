Можно ли изменить судьбу?

Удивительное это дело — СУДЬБА. Мало кто, доволен тем, что имеет. Обычно на Судьбу жалуются, ее не хотят, от нее хотят уйти…

На Земле нет таких людей, которые на все 100% довольны своей судьбой. Даже самые успешные и счастливые люди хотели бы, что-то улучшить, а возможно, даже изменить в своей Судьбе.

Скажем так, желание это вполне естественное. И дело в том, что Судьбу можно изменить. Только вот, одного лишь желания для изменения судьбы недостаточно. Нужно знать, как именно это сделать, а также то, что именно способно влиять на нее.

Изменить судьбу можно с помощью специальных эзотерических техник. Так, для того, чтобы судьба начала меняться, нужно изменить Цель своей жизни. Для начала напишите план того, чем бы вы хотели обладать, чего хотите достичь?

Когда ваше сознание получит конкретную цель, оно начнет искать способ получить это, соответственно начнется вначале невидимое, но с каждым днем все более быстрое изменение судьбы.

Например, для женщины, иногда достаточно начать что-то вязать или вышивать, чтобы понять, что изделия можно продавать. А там и до начала своего дела и открытия интернет-магазина, рукой подать.

Чем большие Цели ставятся перед сознанием, тем больше меняется Судьба. Причем мысли человека, решившего изменить судьбу должны быть светлыми. Если, при достижении цели, человека одолевают дурные мысли, то, будьте внимательны, дурным образом изменится и судьба.

Вторым способом изменить Судьбу является поиск смысла Жизни. Смотрите, когда женщина, которая не может родить ребенка, усыновляет сироту, Господь в скором времени меняет ее Судьбу и дарит ей возможность зачать своего малыша. Потому что женщина нашла смысл своей Жизни в воспитании детей.

Чтобы найти свою цель в жизни просто спросите себя: «Для чего я живу?», «Что я оставлю после себя?».

Поиск ответов на эти вопросы запустит в душе целую серию изменений. И изменения эти будут необратимыми. Если человек найдет ответы правильные и позитивные, то и изменения в Судьбе будут позитивными.

Чтобы изменить Судьбу можно просто попросить об этом Высшие Силы. Только делать это нужно крайне осторожно. Например, если ваш родной человек серьезно болен, и вы, не представляете своей жизни без него, можно обратиться к Высшим Силам с просьбой о том, чтобы Бог не забирал его к себе, а дал ему еще возможность пожить.

В таком случае, вы, должны понимать, что каждому человеку отмеряны определенные годы жизни, и, когда вы, просите отсрочить конец, должны понимать, что годы жизни для родного человека будут взяты… ваши. Вы, согласны пожертвовать своей жизнью, чтобы продлить жизнь умирающему?

Это очень сложный вопрос. Неразумная просьба об этом может привести к тому, что Господь исполнит вашу волю, но, не обдумав все плюсы и минусы такой просьбы, ваша Судьба может стать просто невыносимой. Ведь годы жизни, которые, вы, выпросили для родного человека, могут стать для вас настоящим адом.

Напомним, что изменить Судьбу можно попросив об этом Высшие Силы. Только делать это нужно крайне осторожно. Итак, что можно и нужно просить у Высших Сил, а что нельзя?

Можно просить Высшие Силы изменить Судьбы, если ваша просьба качается вашего дальнейшего духовного развития. Если ваша просьба приведет к достижению большой и светлой цели. Если ваша просьба поднимет вашу душу на высшую степень развития.

Если своей просьбой вы, мечтаете об искуплении грехов и просите очищения для своей Души.

К таким просьбам Высшие Силы никогда не остаются равнодушными.

Как просить?

Лучше всего просить Высшие Силы о помощи на бумаге. Возьмите чистый лист и напишите свою просьбу. Пишите искренне, от всего сердца. Пишите своими словами так, как вы это чувствуете.

В конце своей просьбы всегда благодарите Высшие Силы за помощь. И, обязательно обещайте то, что пересмотрите свое прошлое и извлечете из него уроки.

Поблагодарите Высшие Силы за ВСЕ, что было в вашей жизни. Поблагодарите за хорошее и обязательно за плохое. Ведь неприятности даются нам исключительно для того, чтобы мы стали лучше. Чтобы обратили внимание на что-то важное.

Например, если у вас не получается найти новую работу, возможно, вам говорят, что вы должны обратить внимание на проблемы семьи? Когда вы решите проблемы семьи, работа найдется сама…

Письмо-просьбу к Высшим Силам можно несколько дней. Если чувствуете, что не можете собраться с мыслями — не беда. Отложите письмо. Вернетесь к нему тогда, когда почувствуете соответствующее желание.

Что нельзя просить?

Нельзя просить Высшие Силы изменить Судьбу, если жизнь человека является искуплением кармических долгов или кармическим наказанием за грех. Так, нельзя жене алкоголика просить изменить ее судьбу, вылечив мужа от пьянства.

Пьянство — это осознанный выбор человека. Если человек, вдруг запил — это не просто так. Просто его душа должна понести наказание за какой-то грех. Например, часто пьянством наказывают женщин, делавших аборты. Мужчины становятся алкоголиками из-за того, что когда-то бросили своих детей.

Нельзя просить Высшие Силы об изменении Судьбы, когда человек серьезно болен. Болезнь — это то, что дается нам свыше.

Нельзя просить о помощи и тогда, когда на человеке лежит проклятие. Например, если мать, которую прокляли, будет просить снять с нее проклятие, Высшие Силы ей помогут. Только вот гарантии, что проклятие не перейдет на ее дочь или сына — не дадут. Помните, ничто ниоткуда не берется, и, ничто никуда не исчезает. Если снять проклятие с одного человека — оно переходит к другому.

Только самостоятельно работая над развитием своей Души можно получить право не только на помощь Высших Сил, но иногда и на полную замену Судьбы.

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