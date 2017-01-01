Хиромантия — один из самых точных способов предсказать будущее. Но что делать, если прогноз не устраивает — упрямые линии сулят совсем не то, чего бы хотелось? Смириться или все же попробовать управлять судьбой? Можно ли изменить линии на руке?

Современные любители хиромантии бросают вызов судьбе: изменяют или продлевают линии жизни, удачи, любви… при помощи пластической хирургии! Они верят, что, поправив рисунок на ладони, можно скорректировать предначертанное, получить такое будущее, о котором мечталось.

Мы не предлагаем вам действовать столь кардинальным методом. Воспользуйтесь не скальпелем, а обыкновенной ручкой, фломастером или красками. Конечно, в таком случае нанесенный рисунок продержится недолго. Но, как утверждают опытные хироманты, скорректировав линии на ладони, мы даем лишь толчок к изменению своей судьбы — а для этого порой достаточно и пары дней! Итак, порисуем?

Линии на правой и левой ладонях отличаются. На активной руке (у правшей — правая; у левшей — левая) отображено будущее, на пассивной — прошлое. Внимательно изучите ладонь активной руки — именно ее узор и предстоит корректировать. Не стоит браться за все линии сразу. Качество лучше количества. Вооружитесь фломастером или авторучкой красного цвета, ведь он символизирует силу и энергию. Производить корректировку лучше на растущей Луне, вибрации которой помогут позитивным переменам быстрее и легче войти в нашу жизнь.

На руке 4 основные линии: судьбы, сердца, ума и жизни. Каждая из них по- своему влияет на будущее человека.

Линия судьбы

Свидетельствует о жизненных устремлениях человека, его возможностях и желании добиться успеха. Случаи, когда линию стоит скорректировать: Нечеткая — неспособность человека достичь хоть какой-то значительной цели из-за слабости и неустойчивости характера.Ломаная — серьезные препятствия на пути к определенной цели.Отсутствует — отсутствие потребности достичь успеха в какой-то определенной сфере жизни; человек без линии судьбы подобен кораблю без рулевого.

Рисуем: длинную четкую линию, идущую от основания ладони до основания среднего пальца. Она поможет обрести твердость характера и устойчивость в жизни.

Линия сердца

Отвечает за чувства, эмоции и интуицию человека. Случаи, когда линию стоит скорректировать: Прерывистая — неудачи в личной жизни из-за неспособности принимать решения.Спускается к линии жизни — эмоциональная нестабильность.Имеет цепь островков — частые душевные взлеты и падения, нервные срывы.Рисуем: жирную сплошную прямую линию. Она поспособствует налаживанию личной жизни и обретению гармонии с самим собой.

Линия ума

Отображает интеллектуальные способности человека, как он мыслил (будет мыслить) на том или ином этапе своей жизни, а так же, как подходит к решению проблем. Случаи, когда линию стоит скорректировать: Отсутствие — лень.Нечеткая — плохая память.Прерывистая — непоследовательность.Короткая (заканчивается под средним пальцем) — узость и практичность.Много черточек вверх, в сторону пальцев — сильная подверженность влиянию окружающих.Вилка на конце линии — непостоянство характера.Рисуем: длинную, хорошо прочерченную линию ума. Она «заведет механизм» производства перспективных идей, поспособствует твердости памяти и усидчивости.

Линия жизни

В хиромантии линия жизни является индикатором жизнеспособности и жизнелюбия человека. Случаи, когда линию стоит скорректировать: Короткая, плохо выраженная и прерывистая — уязвимость, слабое здоровье.Расположена близко к большому пальцу — неуверенность в себе и страх.Рисуем: четкую, глубокую, без разрывов линию жизни, которая изгибается близко к центру ладони, далеко от большого пальца. Стабильность, уверенность и обилие жизненных сил гарантированы.

Линия брака или любви

Предсказывает количество браков или глубоких привязанностей в жизни человека. Линий брака может быть несколько. Случаи, когда линию стоит скорректировать: Нечеткая — несерьезные отношения, флирт.Разорванная — развод, расставание.Начинается с вилки — отношения с самого начала обречены на провал.Заканчивается вилкой — расставание.Отсутствует — нулевая вероятность вступления в брак.Рисуем: четкую длинную прямую линию. Долгая счастливая любовь и крепкий брак обеспечены.