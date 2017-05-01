Мозговые волны святых

Мы все — духовные существа. В этом нет сомнения.

Сущность духовного существа называется сознанием. Ограниченность западной философии в том, что она рассматривает сознание как конечную точку. Но Истина, высшая религия индоевропейцев, считает пределом Истинное Эго, которое превосходит сознание и является источником его возникновения.

Если мы попытаемся подойти с помощью медитации к этому составляющему нас глубинному элементу, наша судьба очень сильно изменится.

Конечно, если мы выберем неправильный подход и будем, например, воспринимать информацию, усиливающую желания, или последуем образу мышления, философии, усиливающей жадность, наша жизнь будет ухудшаться. Но если мы станем воспринимать полезную информацию, если станем использовать медитацию для очищения сознания и образов, что тесно связано с головным мозгом, нам гарантирована счастливая и развивающая нас жизнь.

А учение, объясняющее это, — это учение Иисуса Христа и Божественного Мудреца из рода Сакья. АУМ, возникшая в последнее десятилетие двадцатого века, также принадлежит этому потоку. Не хотелось бы вам вести более счастливую и развивающую вас жизнь с помощью медитации и очищения сознания?

Беседа

В буддийских текстах записано, что в результате практики человек освобождается от мирских желаний и на основе этого происходит снижение частоты дыхания, а когда достигается конечное состояние медитации — самадхи — дыхание останавливается. Чтобы подтвердить это, мы провели эксперимент, поместив в герметичную камеру прибор для измерения концентрации кислорода и проследив за изменением содержания кислорода в камере. В результате этого эксперимента было зафиксировано, что у святой Маха Кхемы, одной из монахинь АУМ, дыхание действительно остановилось на 11 часов 20 минут. В этом выпуске программы «Постижение Истины» мы попробуем взглянуть на самадхи и медитацию с несколько другой стороны.

(Мацубара) Какой эксперимент был проведен в этот раз?

(Манджушри Митра) Мы пытались путем измерения мозговых волн подтвердить глубину медитации и уровень, достигнутый в процессе духовной практики. Мозговые волны — весьма важный объект научных исследований в области психиатрии. Проще говоря, измеряя слабые электрические потенциалы мозга, можно судить о состоянии мозга и, в итоге, о психическом состоянии.

(Тоёда) Теперь нужно коснуться вопроса, что означают мозговые волны.

Волны с частотой от 30 до 50 герц называются гамма-волнами. Их электрический потенциал от 10 до 20 микровольт. Эти мозговые волны появляются в момент возбуждения.

Затем идут волны в диапазоне от 20 до 30 герц с электрическим потенциалом примерно в 20 микровольт, они называются бета-волнами. Они испускаются в нормальном бодрствующем состоянии. Волны с частотой от 8 до 13 герц и с электрическим потенциалом около 50 микровольт называются альфа-волнами. Это форма сигнала, когда человек находится в расслабленном состоянии или дремлет. Волны с частотой от 4 до 7 герц и с электрическим потенциалом от 50 до 100 микровольт называются тета-волнами. Они появляются во время среднего по глубине сна.

И последнее, большие волны с частотой от 0,5 до 3 герц и с электрическим потенциалом от 100 до 150 микровольт называются дельта-волнами. Они появляются во время глубокого сна.

Итак, волны можно классифицировать таким образом. Гамма- и бета-волны можно считать мозговыми волнами в бодрствующем состоянии, а тета- и дельта-волны — излучениями в состоянии сна. Альфа-волны появляются в расслабленном состоянии или во время сна.

(Мацубара) Большое спасибо.

Кстати, Преподобный Учитель, что же мы можем узнать о медитации или самадхи на основе измерений мозговых волн?

(Учитель) Сначала рассмотрим состояние медитации. Входя в глубокую медитацию, мы входим в Астральный или Каузальный мир, и я считаю Астральный мир состоянием тета- или дельта-волн. При достижении определенного уровня медитации сначала приходит соответствующее альфа-волнам состояние релаксации, которое в буддизме называется «Тишина». Затем достигается состояние самадхи. В состоянии, предшествующем самадхи, мозг излучает тета-волны, а в самом самадхи — дельта-волны. В это время дыхание становится совсем слабым, а уровень, на котором мозговые волны переходят в дельта-волны, можно рассматривать как смерть, или последнюю, четвертую стадию самадхи.

Источник