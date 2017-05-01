Молитва от кармической отработки

Отменить все ненужные кармические отработки. Часто еще до рождения мы выбираем себе программу жизни для отработки кармических ситуаций и всю жизнь пожинаем плоды своего невольного выбора. Вот этими программами можно отменить все ненужные установки:

1). Я отменяю магические привязки к сущностям нижнего астрального мира, доставшимся мне как по наследству, так и перешедшие из прошлых воплощений, а также вольно или невольно притянутые мною из нижних миров через негармоничные мысли, поступки, эмоции и чувства. Аминь.

2). Господи, слава Тебе! Я отменяю силой своего разума действие разрушительных программ, установок и их негативные последствия. Я отменяю: привороты, отвороты, коды, проклятия, порчи, сглазы, ссоры с пожеланием зла и привлечением негативных сил Тонкого мира, травмы и их последствия, психические травмы, записи негативных ситуаций и поведения, а также все то, что мешает мне и членам моего Рода жить в гармонии с собой и миром. Я отменяю Силой Господа негативные программы и коды, созданные мной, так и представителями моего Рода в прошлом, прошлых воплощениях и по этой жизни. Я отменяю Силой Господа наведенные на меня, членов моей семьи и предков негативные программы: на потерю удачи, неверие в свои силы, комплексы неполноценности, комплекс вины, страх будущего и т.д. Высвобождающиеся энергии я направляю через Бога на гармонизацию своих внутренних миров и исправление всех негативных последствий прошлого. Слава Богу за все! Аминь. Аминь. Аминь.

3). Я отменяю негативные воздействия и влияния на себя: двойников, сущностей Тонкого Мира, нижних миров, эгрегоров, пространств, стихий, обстоятельств, предметов, событий, страхов, колдунов, педагогов, воспитателей, врачей, родителей, значимых людей, политиков, средств массовой информации. Высвобождающиеся энергии я направляю на исцеление последствий прошлого, информационное очищение Рода и на эволюционное развитие нижних миров. Аминь. Аминь. Аминь.

4). Господи, я отменяю программы нищенского сознания, накопленные как в моем Роду, так и прилипшие ко мне со стороны или созданные мною как в этой так и в прошлых жизнях. Господи, я разрешаю себе иметь хорошее здоровье, быть богатым, успешным, общительным, жизнерадостным и в и во всем следовать Твоей воле. Аминь. Аминь. Аминь.

5). Господи, я отменяю Твоей Силою и благодатью все свои негативные переживания и их последствия, негативные переживания моих предков и людей близких мне по жизни и их последствия. Я отменяю в своем прошлом тяжелые мысли, страхи и переживания по поводу своей смерти и смерти людей мни близких. Я отменяю суицидные программы, злые обиды, мысли об отмщении, программы осознанного и неосознанного гнева. Осознанные и неосознанные программы обращения к демоническим сущностям, вольные и невольные программы хулы на Бога, накопленные как мною, так и перешедшие ко мне (по наследству) вместе с генетической памятью предков. Слава Тебе Боже, слава! Аминь. Аминь. Аминь.

6). Господи, я снимаю с женщин своего Рода программы уничтожения любви, стервозности, борьбы за власть, уничтожения мужского начала. Я снимаю программы с мужчин Рода,Направленные на уничтожение любви, женского начала, и восстанавливаю ( устанавливаю) гармоничные взаимоотношения со всеми своими предками и потомками, а также с Отцом, Матерью, Сыном и Святым Духом. Аминь. Аминь. Аминь.

7). Я отменяю негативные программы повторов судьбы своих родителей и предков. Я отменяю в своем сознании программы диабета, инфарктов, инсультов, астматических проявлений, кожных заболеваний, анемии, язв, гайморитов, раковых заболеваний, травм и других заболеваний тела, души и духа, о которых я не ведаю или забыл упомянуть. Аминь. Аминь. Аминь.

8). Я отменяю страхи, сексуальные блоки, излишнюю стеснительность, косноязычие и включаю в свое сознание программы коммуникабельности, общительности, естественности, жизнерадостности. Я отменяю программы подозрительности, страхов, излишних переживаний, мнительности, недовольств, капризов, лени, уныния, безверия в свои силы и Силу Бога. Я прощаю всех обидевших меня и прошу простить всех, кого вольно или кого вольно или невольно обидел я. Аминь. Аминь. Аминь.

9). Я отменяю сигналы заболеваний, ушибов, порезов, травм, вредных пристрастий и привычек, накопленных как по этой, так и предшествующим жизнях и по Роду. Я отменяю программы манипулирования собой, моей свободой, команды запугивания, программы физического насилия, переживаний, завышенных требований, пустых мечтаний, иллюзий и т.д. Господи, да будет воля Твоя, но не моя! Аминь. Аминь. Аминь.

10). Я отменяю сексуальные блоки и сексуальные запреты, наложенные на меня родителями, записанные на уровне генетической информации, навязанные мне обществом и воспитанием. Я восстанавливаю гармоничное отношение к Богу через гармоничные сексуальные взаимоотношения. Я отменяю наложенные и наведенные на меня негативные поля и запреты, сковывающие и мешающие мне жить, любить, дышать, быть здоровым, целеустремленным, радостным, Чувствующим единство с собой и миром. Я отменяю негативные программы недостатка любви, внутриутробные комплексы и блоки как мои, так и родителей, запреты на мое рождение и рождение детей по роду, аборты, кармы, сигналы о насильственные смертях, травмах и т.д. Я отменяю и снимаю с себя сигналы неудач, нездоровья, болезней, созданных мною или наведенных на меня (вольно или невольно) другими людьми, как по этой жизни, так и по прошлым воплощениям. Аминь. Аминь. Аминь.

11). Я отменяю вольно или невольно мною созданные программы разрушений, пожеланий зла в мыслях, словах и поступках. Я отменяю посеянные (вольно или невольно) мною семена суеты, глупости, раздражительности, безверия, недовольство собой, судьбой и своей миссией. Господи, я вверяю свою душу в Твои руки, ибо Ты лучше знаешь, как управлять ею! Аминь. Аминь. Аминь.

12). Господи, я отменяю Твоею силою свои стремления жить за чужой счет и пользоваться тем, что мне по праву не принадлежит. Дай мне, господи, возможность брать столько энергии, сил, знаний, сколько может вместить мое сознание на том или ином отрезке жизненного пути. Просвети и вразуми меня на все случаи жизни и руководи моею волей! Аминь. Аминь. Аминь.

13). Господи, дай мне жить в соответствии с Твоей волей, служа и помогая Твоим чудным проявлениям! Аминь. Аминь. Аминь.

14). Я отменяю свои программы контроля над миром и вручаю бразды правления Богу. Господи, Ты знаешь, как лучше управлять делами моей жизни. Руководи всеми моими действиями, волей, помыслами. Аминь. Аминь. Аминь.

15). Господи, я благодарю всех людей, с кем когда-либо пересекался, и все события в моих жизнях как уроки познания Тебя на пути к совершенству. Аминь. Аминь. Аминь.

; Из предложенных отменяющих установок читать желательно наиболее актуальные в течение 30 дней по 21 раз за 1 заход. На первых порах берется одна или две отменяющие формулы. По мере проработки одних проблем можно переходить к другим. Результаты не замедлят себя ждать. Обычно они проявляются уже после первой недели практики. • Предостережение:

Я хочу предостеречь людей, переживающих серьезные психические кризисы или находящихся на грани нервного срыва, от практики отменяющих установок. Для этой категории людей целесообразней заниматься практиками благодарения, благословения и прощения.При отмене мешающих развитию установок высвобождается большое количество скованной стрессами (программами, блоками, паразитическими сущностями) энергии, которую необходимо направить по конкретному адресу. Если этого не делать, то переизбыток энергии вызовет ломку тела или пробуждение глубинных стрессов, справиться с которыми самостоятельно человеку будет затруднительно.