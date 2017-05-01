Молитва очищающая от проклятий: посланных на вас и посланных вами

Безотказное средство для самостоятельного избавления от любых проклятий! Молитва нейтрализует и сжигает разом все проклятья, когда-либо посланные нами и все проклятья, когда-либо посланные на нас.

Читать такую молитву лучше всего вслух. Первую неделю каждый день по 1 разу. Так происходит очистка от всех прежних проклятий.

Затем читать по 1 разу в неделю или месяц. Так происходит профилактическая защита от проклятий, чтобы они не накапливались. Чем больше человек имел проклятий или наносил их сам, тем труднее читать эту молитву и тем ярче выражен кризис очищения.

Кризис очищения.

Кризис очищения может проявляться от нескольких минут до нескольких недель. Все зависит от количества проклятий и их совокупной силы на человеке и всех людях на кого они были навешены. Кризис очищения говорит о реально проделанной духовной работе.

Если человек читает эту молитву вслух свободно и после совсем не чувствует кризиса очищения, значит на нем не было проклятий и от него они тоже не исходили. Но такие люди очень редки.

Наиболее частые симптомы кризиса очищения: головные боли, высокая температура, скачки давления, вялость, головокружение, апатия, тошнота, рвота, расстройства желудка, ломка во всем теле, сонливость.

Для тех, кто сам проклинал кого-то, эта молитва будет очень полезна для нейтрализации всех разосланных ими проклятий. Тут еще один нюанс — часто люди проклинают, будучи выведенными из себя, пребывая в шоке или стрессе, когда рассудок мутнеет, и тогда темным силам легко удается завладеть волей людей, чтобы побудить их к такому проклятью.

Самое страшное в такой ситуации, что человек часто даже не помнит, что он кого-то проклинал, и сама память об этом случае как-то странно выпадает, видимо стирается теми же самыми темными силами, что побуждали человека к проклятью.

Поэтому чтение этой молитвы не помешает никому, даже тем, кто очищается у нас и не помнит, что когда-либо посылал проклятья.

Молитва избавляющая от всех проклятий

Я призываю ангелов Божьих и все Светлые Божественные энергии и силы, которые могут мне помочь избавиться от всех проклятий. Если я кого-то проклинал в своей жизни, то я отказываюсь от всех своих проклятий! Я осознаю все свои ошибки! Я осознано и навсегда уничтожаю, сжигаю Божественным Огнем все свои проклятья прошлого, настоящего и будущего времен! Отныне и навсегда я запрещаю темным силам использовать мои проклятья в их темных делах.

Я лишаю все свои проклятья всей их энергии и силы! Я сжигаю все свои проклятья Божественным Огнем! Как я произвел проклятья, так я их и уничтожаю! (повторить этот абзац 3 раза)

И если на мне еще остались проклятья, посланные другими людьми, я их тоже лишаю всей энергии и силы! Я сжигаю их Божественным Огнем! Пусть Божественный Свет наполняет меня и освобождает от всех проклятий!

Пусть Божественный Свет наполнит всех людей, которых я когда-либо проклинал! Пусть Божественный Свет сожжет все проклятья, которые я когда-либо посылал на людей. Я освобождаю всех людей от своих проклятий! И я сам освобождаюсь от всех проклятий!

Пусть все люди, когда-либо пострадавшие от моих слов и мыслей наполнятся Божественным Светом, энергиями здоровья, радости, счастья, любви и мира! Я благословляю всех людей, которых когда-либо проклинал! Я благословляю всех людей вообще!

Всем людям вообще я посылаю

яркие божественные лучи доброты,

яркие божественные лучи счастья,

яркие божественные лучи любви,

яркие божественные лучи радости,

яркие божественные лучи здоровья,

яркие божественные лучи процветания,

яркие божественные лучи мира,

яркие божественные лучи благополучия!

Из самых глубин своей души посылаю эти яркие светлые исцеляющие лучи всем-всем существам Земли! От всей души желаю всем любви, радости, света, счастья и вкладываю в это желание всю свою энергию!

Пусть восторжествуют светлые силы Земли и рассеются все силы тьмы! (повторить этот абзац 3 раза)

В знак серьезности своих слов и намерений я посылаю светлые лучи всем существам Земли, Космоса и Вселенной!

Пусть эти мои слова достигнут самых далеких глубин Вселенной! Пусть эти мои слова услышат и почувствуют все существа и сущности всех видимых и невидимых человеку пространств и измерений! Пусть мои слова услышат все ангелы и сам Творец! Пусть все они будут свидетелями!

Отныне и навсегда я лишаю свои мысли и слова любой негативной, разрушительной энергии! Отныне и навсегда мои мысли и слова не смогут причинить никому вреда! Отныне даже если я случайно и помыслю плохое или выскажу негативные слова, то пусть они сгорят прямо тут же, не причинив никому вреда!

Темные силы! Я запрещаю вам использовать мои негативные мысли и слова в ваших темных делах! Если вы будете пытаться использовать мои слова и мысли в ваших темных делах, то вас сожжет Божественный Свет! (повторить этот абзац 3 раза)

Отныне и навсегда пусть мои мысли, слова и дела наполнятся Божественным Светом и всегда несут мне, окружающим людям и всему миру радость, счастье, здоровье, любовь, мир, мудрость, процветание! (повторить этот абзац 3 раза)

Пусть Божественный Свет отныне и навсегда наполнит всего меня, всю мою семью, всю нашу страну и всю Землю! (повторить этот абзац 3 раза)

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