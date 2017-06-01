МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ: О ЧЕМ ТЕБЕ СТОИТ ПРЕКРАТИТЬ ГОВОРИТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ЗНАКА ЗОДИАКА

Я, мои друзья, ты и твое окружение – все мы обожаем жаловаться на жизнь. Работа, пробки на дорогах, проблемный партнер, законы подлости и еще масса вещей, о которых люди могут говорить бес-ко-неч-но. Правда, жаловаться, когда наболело, еще более или менее естественно и может быть терпимо для окружающих. Но всегда найдутся люди, которые от встречи к встречи говорят об одном и том же.

Мы в нескольких предложениях рассказываем, почему у твоих собеседников от тебя уши могут сворачиваться в трубочку, и о чем стоит перестать разговаривать снова и снова.

Овен: 21-го марта – 19-го апреля

О коллеге по работе, с которым ты состоишь в негласной конкуренции. Мы тебя поняли! Ты хочешь быть лучшим, а твой коллега тебе не позволяет. Один раз пожаловаться еще куда ни шло, но ты делаешь это постоянно.

Телец: 20-го апреля – 20-го мая

Деньги.

Близнецы: 21-го мая – 20-го июня

Твоя знакомая, которая не перестает задавать самые тупые вопросы на свете.

Рак: 21-го июня – 22-го июля

Здоровье и плохая погода.

Лев: 23-го июля – 22-го августа

О себе. Пожалуйста, хоть на секундочку прекрати, давай уже о чем-нибудь другом.

Дева: 23-го августа – 22-го сентября

Книга, которую ты сейчас читаешь о том, насколько высокоинтеллектуальны интроверты. Все уже об этом наслышаны, но не кажется ли тебе, что это звучит немного по-снобски? Знаем мы, что ты умный, не стоит об этом все время напоминать.

Весы: 23-го сентября – 22-го октября

Как важно делать все правильно, осуждая тех, кто делает наоборот. Хорошо, что ты никогда не изменяешь судьбе и всегда поступаешь, как надо, но знаешь, жизнь не ко всем бывает справедлива.

Скорпион: 23-го октября – 21-го ноября

Как тебе срочно нужно выпить и расслабиться.

Стрелец: 22-го ноября – 21-го декабря

Tinder и другие приложения для знакомств. А еще о том, как тебе адски не хватает sекsа.

Козерог: 22-го декабря – 19-го января

Масса заданий и отвественности, которая лежит на твоих молодых плечах. Круто! Иди уже и сделай все, как положено!

Водолей: 20-го января – 18-го февраля

Жуткий документальный фильм, который ты видел полгода назад и до сих пор не можешь прийти в себя.

Рыбы: 19-го февраля – 20-го марта

Просто о чувствах.

По материалам – MoiMozg