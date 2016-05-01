Многомерные сны. Классификация и значение

«Когда вы спите, вы закрываете ваше физическое сознание и открываетесь настоящей реальности высших измерений.

Вы отключаетесь от 3D голограммы и возвращаетесь в реальность вашего Я, чтобы переживать приключения и общаться с высшими существами, так же, как и с высшими выражениями себя.»

— Сюзанн Керолл, Арктурианский коридор

Первое соприкосновение с многомерной реальностью чаще всего происходит во сне.

Именно во сне для многих духовных ищущих открываются порталы в высшие измерения.

В этой статье мы рассмотрим классификацию многомерных снов и покажем, как вы можете использовать информацию из них.

СОДЕРЖАНИЕ Что происходит с вами во время сна Как работают многомерные сны

Классификация многомерных снов Повторяющиеся сны о Переходе Сны-катаклизмы прошлого Сны о параллельных и альтернативных реальностях Сны о передовых технологиях и магии Путеводные сны для духовного роста Сны, готовящие к важному шагу Обучение в высших планах

Как перемещать информацию из ваших снов в реальность

Что происходит с вами во время сна

Любой сон по сути является многомерным.

Во время сна происходит восстановление, обновление четырех нижних тел, перепрограммирование ДНК и планирование следующего дня.

При условии, что вы ночью спите, а не сидите за монитором 🙂

Этапы восстановления во сне:

с 22-х часов до полуночи идет восстановление физического тела,

с полуночи до 2-х часов происходит восстановление эфирного тела,

с часу ночи до 2-х — восстановление ментального тела,

с 2-х до 4-х утра ваши эмоции выравниваются и гармонизируются,

с 4-х утра начинается цикл планирования нового дня.

Подробнее о происходящем на каждом этапе смотрите в инфографике:

Может поэтому многомерные сны чаще всего снятся на рассвете:

Чтобы вы могли запомнить информацию, переданную вам в них с высших планов.



Как работают многомерные сны

Многомерный сон — это дверь в высшие измерения, где вы обладаете бОльшей перспективой и знаниями.

Каждый многомерный сон включает в себя пакет информации, который раскроется, когда вы будете готовы к этому.

В процессе многомерного сна ваше сознание расширяется, а вибрации повышаются.

После пробуждения вы можете интегрировать эту энергию в теле, а значит, в вашей реальности.

«Многие ваши сны в действительности содержат элементы, которые предназначены для запуска чего-то внутри вас.

Когда вы засыпаете, у вас даже есть сны по выбору, и теперь во сне вы сможете буквально вытащить себя из одной реальности и перенести в другую.

Хотя в очень близком будущем это будет происходить в сознательном состоянии, в оставшееся до этого момента время вы будете испытывать это все чаще и чаще в ваших снах.

Вы будете просыпаться на полуслове и, возможно, не будете помнить, что и кому вы говорили. Тем не менее, вы будете возвращаться со всеми воспоминаниями и представлениями о том, как различаются вещи.»

— Стив Ротер «Учитесь видеть спектральным зрением», 2008г.

Классификация многомерных снов

Повторяющиеся сны о Переходе

Были весьма яркими и запоминающимися до декабря 2012 года и зачастую ставили перед серьезным выбором: один/одна или с семьей.

Во сне вы могли оказаться в месте, например, на отдыхе всей семьей, и вдруг ваши дети начинают подниматься вверх…

Вы тянетесь за ними, но вас прибивает вниз, т.к. ваш партнер «хватается» за вас и у вас не хватает сил подняться вместе с ним.

Вы разрываетесь между сложным выбором: подняться самим или дождаться ваших близких, которые еще «не созрели» до этого.

Особенность: такие сны повторяются на протяжении длительного времени, пока вы не увидите, что достигли финального результата.

В какой-то момент наступает прорыв и все ваше семейство готово к «переходу». На этом цикл снов завершается.

Повторяющиеся сны о Переходе

Сны-катаклизмы прошлого

Память о ваших воплощениях во времена Лемурии и Атлантиды, которые затонули много столетий назад.

Могут проявляться в виде снов о глобальном потопе или цунами, которые изничтожают все живое вокруг и сеют панику.

Очень тяжело переживаются эмоционально.

После таких снов важно гармонизировать себя и проработать свой страх.

Для этого они и снятся: чтобы снять «балласт» из прошлых воплощений.

Сны-катаклизмы прошлого

Сны о параллельных и альтернативных реальностях

Это мой «конек».

Не могу даже подсчитать, сколько раз в детстве я проживала 3-ю мировую войну.

Тогда я связывала это с тем, что мой отец служил военным летчиком и под каждым домом в городке располагалось бомбоубежище.

Но прошли годы, а сны продолжали сниться… вплоть до 2000 года, когда сценарий Армагедона был отменен.

Это заслуга всех пробужденных. Спасибо им за их работу!

Очень интересно наблюдать во сне развертывание альтернативных реальностей: я знаю штук 10 версий городка, в котором я провела свое детство, и как ни странно, Москвы.

Канва сна: прогуливаешься по знакомым вроде местам и вдруг обнаруживаешь незнакомые улицы, которые могут вести… даже в магическую реальность.

Чему учат такие сны: более широкому взгляду на реальность и бОльшей перспективе в привычных вещах.

Сны о параллельных и альтернативных реальностях

Сны о передовых технологиях и магии

Лично меня они расстраивали… и сильно.

Вот ты находишься в реальности, где владеешь магией и сверх способностями, 5 секунд после пробуждения… ты еще помнишь, что ты делала во сне, но при «схлопнувшемся» сознании воспроизвести не можешь…

«Успокоил» меня Стив Ротер: однажды я попала на его ченнелинг в рамках платного семинара, где он рассказывал, что каждый человек приходит сюда со своими уникальными дарами и способностями, которые выходят за рамки привычной реальности.

Например, вы можете во снах перемещаться по альтернативным реальностям… как эта девушка. И показал пальцем на меня.

С этого момента я стала искать, КАК использовать полученную информацию в повседневной жизни.

Сны о передовых технологиях и магии

Путеводные сны для духовного роста

Я не раз задавалась вопросом: А в правильном ли направлении я иду? Выполняю ли я свое предназначение? Каким должен быть мой следующий шаг?

После подобных вопросов часто снятся сны, которые показывают перспективу на долгое время вперед.

Начитавшись в свое время чененлингов Крайона про завесу, и увлекшись идеей, как это здорово, когда разделение трехмерного мира отсутствует, мне приснился сон:

Я в ночное время отдыхаю с друзьями в лесу. Слышу внутри себя: завеса пала.

И вслед за этим в темноте раздаются вопли и крики… Приходит понимание, что все мысли людей мгновенно материализуются. Все их страхи — лес, темнота — сразу обрели физическое воплощение.

В этот момент обращаю внимание, что вижу муравьев, ползающих по земле. Откуда свет в темноте?

Оказалось, что из центра моей груди бьет мощный луч, который растворяет все эманации страха и дисбаланса.

Путеводные сны для духовного роста

Второй пример связан с катастрофой:

Я в городе, в новостях передают, что что высокое излучение солнечного ветра приближается к Земле, спрячьтесь как можно глубже.

В городе паника, люди бегут в метро, а я в этом хаосе разыскиваю своего ребенка.

И вдруг взгляд падает на неприметное кафе. Захожу внутрь. Звучат индийские мантры. Посетители неспешно пьют чай.

На мой вопрос, как же так, везде паника, а тут… умиротворение, хозяйка кафе отвечает:

Что внутри, то и снаружи!

Не буду пояснять в деталях, как эти сны повлияли на мою жизнь… Все, что мы транслируем на Ключах Мастерства, проистекает из этих осознаний.

Сны, готовящие к важному шагу

Внесу их в отдельную категорию, т.к. они заслуживают этого.

В жизни часто бывают ситуации, когда вам предстоит сделать серьезный выбор.

Вы еще про это НЕ знаете, но ваши Многомерные Я начинают «готовить» вас к этому, раз за разом разыгрывая во сне ситуацию выбора.

Приведу для примера свой цикл снов на тему отношений.

В тот момент я находилась в поиске своего партнера…

Сперва мне приснилась поездка к родственникам, где я встречаю мужчину своей мечты, но у нас есть 5 дней НА ВСЕ.

Выбор: прожить эти 5 дней счастья вместе или упустить возможность из-за ее кратковременности.

В последнем сне этого цикла у меня оставалось всего ПАРА часов?!

Как это развернулось в реальности: Я провела в Риге 5 дней во время проведения там конференции Крайона в 2011 году.

За пару часов до вылета домой молодой человек спросил: Можно я к тебе приеду?

И к вечеру, уже находясь дома, я услышала по телефону: Я тебя люблю и хочу приехать насовсем.

Не уверена, что без подготовки на протяжении нескольких лет во сне я бы ответила «Да», тем самым развернув свою жизнь на 180 градусов 🙂

Сны, готовящие к важному шагу

Обучение в высших планах

Большинство из вас во время сна «уходит» на обучение. Это может быть посещение небесных храмов или городов Света.

К сожалению, такие сны редко запоминаются. И только после распаковки пакета информации приходит понимание, откуда растут ноги.

Самый примечательный сон этого плана я слышала недавно от подруги, делюсь с вами.

«Привет! Я, Татьяна Фомичева и мои сны — это захватывающие многомерные истории.

История первая

Каждый сон — это путешествие за состоянием, энергией, знаниями. В них присутствуют другие цвета, звуки, свет, функции пространства и существа. Сны сериалы, где параллельно живешь в разных измерениях, а опыт собираешь тут.

Есть сны — сотворения себя. Есть сны — сотворения пространства.

Прежде, чем творить пространство, надо научиться сотворять себя. А сотворить себя снова — это мой выбор. Поэтому высшие помощники были, но я делала все сама.

Настройка себя. Золотой храм. Очень огромный, все существа тоже очень огромные, стройные и высокие. Все размеры и просторы космические, в проемах окон виден космос.

Стиль архитектуры очень простой и величественный. Земная античность — лишь уменьшенное подобие.

Полы из отшлифованного камня, огромные плиты идеально подогнаны друг к другу, а стены из камня с золотым отливом, как золотой песок. Этот Храм в городе, который в Космосе.

Много позже я увидела информацию, что телескоп Хабл заснял какой-то город в космосе. Допускаю, что это тот самый.

Там в огромном зале есть большой обсидиановый экран в золотой раме. Экран показывает на две стороны.

Я видела этот экран, когда лежала на огромном столе — постаменте, а жрец проводил воздушные манипуляции надо мной. Я чувствовала, как энергия производит преобразования, что-то оживляет в теле. Потом он меня подвел к экрану. Я увидела на экране красивую молодую женщину, залюбовалась и не сразу поняла, что это я.

Мне дали в руки золотой пинцет и я послойно на экране раскрыла себе череп, вынула из центра головы диск с дырочкой размером с монету в 2 евро. Он был корявый, ржавый и потертый. Вместо него я вложила, как хирург, новый, блестящий, золотистый. Послойно закрыла. Я это делала одновременно спереди и сзади экрана.

Изображение меня ожило, засветилось, а я залюбовалась. Любовь к себе залила все существо. Обновление состоялось! Я вернулась на Землю другая.

Это случилось 2004 году, я знаю туда путь и обновляюсь там.

Интересно то, что я об этом рассказала подруге. Она сказала, что тоже так хочет. И в эту же ночь я опять была там, а на экране была подруга. И я под бережным руководством жреца Золотого Храма вложила ей в голову лазуритовый диск.

Мы никогда не бываем одиноки, нас бережно сопровождают везде и всегда, помогают и оберегают.

Обучение в высших планах

История вторая

От первой истории её отделяет несколько лет.

Мы с мужем в гостях на другой планете, не в нашей солнечной системе. Я опущу все подробности этой истории, она очень длинная и занимает несколько моих лет, она не закончилась, а продолжается с периодичностью в полгода. Каждые полгода новая серия, я главная участница. В этой продолжительной истории- сериале я всегда с мужем.

И тут пара 😉 плеядианцев пригласила нас к себе на «чашку чая», потом пришла пара сириусян. Они рассказали как создают форму для себя, чтоб нам было проще с ними общаться. Плеядианцы уплотнились до человеческого идеального облика, а сириусянцы смогли проявиться только оформленными сгустками энергии. Состояние дома и проникновенной душевности, много юмора и пространственных фокусов.

Во всем этом был очень мудрый дружеский урок. Они показали, как пары могут складывать свои энергии. И я поняла смысл отношений в паре на Земле.

Их урок и вызов выглядел так. В какой-то момент вселенского юмора и космического веселья за межзвездным чаепитием они предложили нам сложить свои энергии, слиться в единое существо, скинув человеческие формы. Весело. Послойно мы скидывали свои оболочки, обнажаясь до сути. И вот наступил момент молекулярного, квантового соединения и перемешивания. А условие было, чтоб при этом не потерять свои молекулы-кванты-частицы от собственной идентификации. Т.е. знать, где я и мои части, а где части мужа. Такой упорядоченный хаос из нас двоих. При этом они читают и видят наши мысли, смеются и подсказывают.

Ощущения слышать мысли мужа, чувствовать его частицы-клетки- это совершенно другие ощущения, чем прислоняться телом, соединяться в страсти, понимать и любить по-земному.

Наконец мы перемешались, было сложно, но наступил момент единства. Принять мысли и чувства другого, хоть и очень знакомого и близкого человека сложно энергетически. Описать тоже очень сложно, это слишком многомерно. Ушло какое-то время, чтоб научиться функционировать вместе, больше не осознавать себя Таней и Юрой.

А теперь нам предложили соединиться с плеядианцами. Они -то уже давно умеют перемешиваться. Они очень легко приняли наш совместный хаос в себя. Ах, как изменились общие ощущения! Тут и информация, знания, чувства, легкость и радость, поток любви. Слов нет. Опять нам дали время привыкнуть. А потом предложили выделить себя, найти свои частицы и опять смешать.

Потом в наш микс вошли сириусяне, или мы вошли в них. Опять совершенно другие ощущения и взлет всех чувств. А чувств там во много раз больше, как и красок, звуков, энергий, ощущений… Теперь надо было знать где есть кто внутри, определять энергии каждого, читать мысли и чувства, ощущать каждого насквозь и знать как себя. При этом надо знать и ощущать где есть ты.

А теперь предложили нам космическую прогулку. Я ощутила свою планетарную мощь в такой энергетической компании. Думать и ощущать себя как Я и как Мы. Но это уже другая история общения с Планетами.

Многомерность слияния и взаимодействия, творения и со-творения из объединенных энергий. Я получила и принесла эти состояния, знания, ощущения сюда. Они тут Есть и Живут теперь. А я рассказываю на семинаре зачем нужны отношения многомерности.

С любовью Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия»

Как перемещать информацию из ваших снов в реальность

Планировала просто написать о многомерных снах, но тогда остается открытым вопрос: «Ну увидела, и что теперь с этим делать?»

Поэтому предлагаю вам фрагмент из Арктурианского коридора:

«Поскольку вы знаете о высших измерениях, пока вы бодрствуете, вам гораздо легче удастся открыть порталы в высшие измерения во время сна.

А когда вы сможете переместить сообщение из высших измерений в обыденную жизнь, вы сможете легче интегрировать его в физическую реальность.

Чтобы переместить сон в вашу явь, вам необходимо:

ОСОЗНАТЬ, что вы спите и видите сон.

Потом вы сможете взять любую часть вашего сна и выразить твердое намерение вспомнить её, когда вы проснетесь.

И вам обязательно как можно скорей записать её, иначе вы её наверняка потеряете.

Как перемещать информацию из ваших снов в реальность

Чем выше измерение, в котором вы получили своё сообщение, тем легче вам забыть его в процессе сна.

А забудете вы его потому, что существуют несколько уровней сознания, через которые вам нужно пронести ваше сновидение в сознательную жизнь.

Сам сон, который вы переместите, может быть не таким уж и важным.

Важно то, что вы начинаете осознавать настоящего СЕБЯ, пока вы совершаете межпространственные путешествия во сне.

Это постоянное осознание СЕБЯ является тем же механизмом, который вы будете использовать для осознания Многомерного Я, пока вы заключены в трехмерную иллюзию.

Если вы сумеете найти СЕБЯ в своих снах, вы сможете оставаться СОБОЙ во многих иллюзиях и драмах вашей голографической трехмерной жизни.

Стоит вам распознать моменты повседневной жизни, когда вы не являетесь настоящим СОБОЙ, как вы сможете соответственно напомнить себе БЫТЬ Высшим Я, который когда-то вошёл в 3D Игру.

Ваше Высшее Я является тем Я, которое создало вашу 3D Игру.

Более того, так как вы помните, что ВЫ являетесь творцом своей жизни, вы ЗНАЕТЕ, что вам не нужно играть нежеланные роли или пускаться в нежеланные приключения.

С другой стороны, если вы вовлечены в неудобное приключение, вы можете довериться ему, чтобы узнать, для чего вы его создали.»

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