Много на свете явлений, смысл которых далек от человеческого понимания

Например, явление отсутствия дома. Бездомие земное означает процесс освобождения от привязанности к дому-тюрьме. Конечно, дом ― не тюрьма, но это лишь в смысле земном, обывательском. В значении Тонкого Мира дом земной есть место заключения сознания в четырех стенах, которое, охватывая сознание своими стенами, ограничивает его свободу.

И

з дома земного легко выйти на улицу и даже переехать на другую квартиру, но нелегко в Мире Надземном оставить дом свой человеку, который безвыездно прожил в нем всю свою жизнь. Если он никогда не делал этого на Земле, то тем труднее сделать это в Мире Надземном, где выкристаллизовавшаяся, застывшая астральная форма привычного жилья не выпустит сознание из своего окружения. Так и будет человек продолжать воображать жить в привычных условиях на Земле, уплотненных ментально. Потому велика польза путешествий и всяких переездов. Дух, вырванный из привычных условий, поневоле разрушает затвердевшие формы своего психического окружения. Бездомные странники ― люди, свободные в духе от магнитного непреодолимого притяжения длительно обжитого дома. Магнетизм привычного жилья очень силен. Каждая доска, каждая стена, каждая вещь и каждая мелочь настолько глубоко врезается в сознание, что человек не в силах представить себя мысленно в ином окружении, то есть не в силах уже разрушить иллюзию дома земного, в сфере которой он и продолжает жить в Мире Тонком.

Судьба-освободительница часто помогает людям против их воли освобождаться от привязанности к определенным вещам и предметам. Лучше бездомным уйти в Мир тот, чем переходить в Мир свободы, заранее обеспечив себе в нем готовое тюремное помещение. Скажут: хорошо переезжать в другой дом, да еще с комфортом. Но дело не только в переезде, а в том, что обычное сознание быстро привыкает к новым условиям, особенно если они ему нравятся, и устанавливает крепкие нити притяжения в новом своем окружении. Этим особенно вредно и опасно чувство собственности. Как буксирный пароход баржи, тянет за собой сознание в Мир Тонкий нажитую собственность канатом магнитной связи. Каждая вещь, которой владеем, связана этими канатами, нитями, веревками и веревочками с сознанием. Ярое чувство собственности скручивает стальные канаты, разорвать которые сил уже не хватает. Потому осуждена собственность. Из всех видов рабства этот вид самый страшный, ибо не осознается. Благодаря ему велико число на Земле и в Мире Надземном рабов добровольных, рабов слепых, рабов, рабство свое не сознающих и не подозревающих. В этом неосознании рабского состояния своего и заключается вся трагедия земной собственности и дома-тюрьмы. Трудно говорить о свободе людям, рабства своего не осознающим.» Грани Агни Йоги §516. 1955 г. Окт. 3.