Мистическая сила речи женщины

Ведические писания говорят: «Женщина это та, которая побеждает без войны».

Странно! Почему же многим современным женщинам приходится воевать за свое место под солнцем, доказывать свою силу в мире мужчин, при этом теряя здоровье и удовлетворенность жизнью?

Как же нам побеждать без войны, когда мир конкуренции диктует обратное?

К сожалению лишь немногие женщины умеют владеть одним из своих мощных оружий — речью, часто женщины используют его лишь для самоуничтожения, учась общаться жестко и четко, как мужчины.

Сила женской речи в ее мягкости и магнетизме. Интересный физиологический факт: мужчины воспринимают речь женщины тем полушарием и зоной мозга, которая отвечает за восприятие музыки, в то время как мужская речь обращенная к мужчине воспринимается зоной мозга отвечающей за прием и обработку информации.

А сейчас подумайте, что влияет на человека сильнее: речь или музыка?

Музыка может не нести конкретной информации, но именно она создает определенный настрой, состояние, мотивацию…она обладает гипнотическим, завораживающим эффектом… это еще раз напоминает женщине о том, как важно красиво звучать изнутри, и настраивать свой внутренний мир на самые великолепные ноты…

Для женщины необходимо научиться красиво говорить, излагать себя, свои мысли, владеть интонацией…ее речь должна стать инструментом передачи эмоций и чувств, состояний, желаний…

Если женщина выражается жестко, прямо, конкретно — мужчины начинают воспринимать ее как мужчину, ее внешняя женственность стирается после жесткого мужского общения…

Женщины издревле умеют лечить и заговаривать словами (искусство Берегинь), благословлять и проклинать, напутствовать и вдохновлять…а также растрачивать всю свою мистическую силу на пустую болтовню и сплетни!

Сплетни убивают женскую природу, мало того, что они притягивают к женщине все плохое, из того что она говорит, они еще и тратят ее сакральную силу… Каждое негативное слово сказанное в адрес какого-то человека — забирает у Вас благочестие и привносит в Вашу жизнь именно то, что Вы осуждаете… бывает такое что поговорив плохо о ком-то, женщина чувствует себя истощенной и измотанной, вся ее сила ушла.

В то время, как обсуждение хороших людей и достойных поступков только усиливает благость в женщине и дает ей силу.

Это касается и мужа и близких, то что женщина произносит вслух — это как заклинание начинает действовать на нее и на окружающих… и современные женщины постоянно заклинают себя на всякий негатив, не придавая значения силе слова и своей речи…

Подумайте, какие слова Вы используете в своей жизни???

«Ничего себе» — пожелание себе самой ничего не иметь…

«Ужас», «Кошмар», «Дибилизм», «Ну я и дура!»/ «Вот я идиотка!!!»» — это я часто от женщин слышу, когда она считает, что сделала какой-то промах! Что же, отличное заклинание себя самой, дорогие мои!

А так же магические «побуждающие» слоганы написанные на холодильниках и звучащие в голове женщины: «Отойди от холодильника, свинья!» (несколько раз видела такое у женщин, которые одни живут), «Встань с дивана, ленивая корова!»…ну и так далее.

Какое «замечательное» использование Божественного дара во имя разрушения себя и своей жизни!

Подумайте над этим! Сделайте ревизию своих внутренних диалогов! Переименуйте себя из «свиньи» в «Богиню», своего мужа из «увальня» в «Моего Героя»…

Жизнь вскоре начнет меняться в связи в новыми персонажами!!! Говорите красиво о прекрасных вещах! Это как раз и есть один из способов создать вокруг себя изобилие и процветание! опубликовано econet.ru