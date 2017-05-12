Михаил Литвак:Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты

Наслаждение и удовольствие: в чем разница?
Под удовольствием я понимаю приятное чувство, связанное с удовлетворением биологических потребностей. Таким образом, удовольствие — это то чувство, которое объединяет нас с высшими животными. Чувством удовольствия сопровождается и акт еды, и питья, и половой акт, и акт дыхания. Да и акт дефекации и мочеиспускания приносит нам большое удовлетворение. Если мы хотим его несколько усилить, нам просто нужно воздержаться от немедленного удовлетворения этой потребности. Тогда мы сможем испытать нечто вроде радости, в некотором роде напоминающей наслаждение.
Еще древние говорили, что лучшей приправой к пище является голод.
С моей точки зрения, нельзя наслаждаться, если биологическая потребность не удовлетворена. Если я очень голоден, то ем быстро. Если я давно не был с женщиной, то все действия мои поспешны, и наслаждения почувствовать я не смогу.
Наслаждение возникает после того, как биологическая потребность удовлетворена. Например, я сыт, но вдруг мне предлагают мое любимое блюдо. Я его смакую, в общем, наслаждаюсь едой.
Чувство наслаждения в некотором роде искусственно и свойственно только человеку, т.е. наслаждаться едой надо учиться. Тоже самое можно отнести и к сексу. Наслаждать им может только обученный человек, необученный получает только удовольствие. Все наслаждения, о которых мы только что говорили, телесны и ограничены они нашими физическими возможностями. Но есть и духовные наслаждения. Духовных удовольствий, с моей точки зрения, нет. Я не могу получить удовольствие от прослушивания классической музыки. Здесь только два варианта: или я наслаждаюсь, или погибаю от скуки. Таким образом, и духовному наслаждению надо учиться. Спектр духовных наслаждений гораздо шире наслаждений телесных.
Духовное наслаждение я испытываю в процессе интеллектуальной деятельности (обдумывание и чтение лекции, работа с больными и клиентами, написание книги). Не меньшее наслаждение, а, может быть, и большее, я получаю, когда начинаю понимать глубину мыслей известных писателей, поэтов, философов. Знакомо мне наслаждение от музыки (но не от собственной игры, так как играю я плохо). Доставляет мне наслаждение театр, меньше живопись.
Вы, верно, заметили, что я сейчас сам дал себе характеристику. Действительно, по уровню наслаждений можно судить о развитии человека, его способностях. Ведь если я не могу чем-нибудь наслаждаться, то я просто этим не владею, я не развит. Умение наслаждаться расширяет наши возможности. Если я получаю наслаждение от купания в бурном море, то никакая погода не испортит мне отпуска. Если я не могу ходить по горам, то не смогу насладиться видом с вершины горы.
Степень наслаждения зависит от степени умения. И если я что-то умею делать, но делаю это плохо, то вместо наслаждения приобрету только муки. Перефразируя известное изречение можно выразиться так: «Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты».
Где искать наслаждения?
Легче и лучше всего в профессиональной деятельности. Но для этого надо стать профессионалом высокого класса. Если преподаватель говорит, что испытывает большое волнение перед каждой лекцией, что она забирает у него много сил, я начинаю сомневаться в уровне его квалификации. Врач не должен умирать с каждым больным. Он только должен с чистой совестью сделать для больного все, что можно, и тогда его работа превратится в наслаждение.
Для меня сейчас критерием эффективной работы является наслаждение. Если после работы я устал и не получил наслаждения, то это значит, что и мне следует искать пути повышения ее эффективности.
Есть несколько существенных отличий физических наслаждений от духовных. Физические наслаждения нас скорее разъединяют, а духовные объединяют. Если я получаю наслаждение от красной икры, а количество ее на столе ограничено, еще один любитель красной икры в этот момент другом мне не становится. Вряд ли кто захочет поделиться своим сексуальным партнером, от которого получаешь наслаждение.
Важнейший признак духовных наслаждений — с ними не жалко делиться, наоборот, оттого, что делишься ими, получаешь дополнительный источник наслаждений. Это положение хорошо иллюстрируется восточной притчей.
«У меня одно яблоко и у тебя одно яблоко. Если мы с тобой ими обменяемся, то у тебя останется одно яблоко и у меня одно. Но если у меня одна идея и у тебя одна идея, то после обмена идеями у каждого из нас будет две идеи».
И, наконец, наслаждения укрепляют здоровье и продлевают жизнь человека. Ведь при наслаждении в крови человека повышен уровень эндорфинов и алкоголя, что улучшает процессы адаптации. Человек, который часто наслаждается, перестает употреблять спиртные напитки, и у него нет склонности к употреблению наркотиков. Но как к дозе морфия или алкоголя человек привыкает, так и мы привыкаем к объекту наслаждений.
Тот же самый объект после многократного повторения чувство наслаждения перестает вызываться одними и теми же предметами. Обратите внимание, как быстро выходят из моды песни, как быстро вы перестаете наслаждаться недавно полученной и только что отремонтированной квартирой. Приходится придумывать что-то новое. Фактически погоня за наслаждениями является источником развития человека.
Но есть еще один источник наслаждения, который не требует дополнительных материальных вложений и смены объекта наслаждений, особенно духовных.
Источник этот — собственное духовное развитие. Тогда человек начинает больше видеть в том же предмете и в том же человеке. Тогда можно многократно возвращаться к одной и той же гениальной книге. При последующем чтении ты найдешь в ней что -то новое. Тебя больше начнут интересовать те же самые люди, ибо ты увидишь в них что-то такое, чего раньше не замечал. И тогда источники наслаждений станут необозримыми и будут всегда возле нас.
Так давайте будем учиться наслаждаться!