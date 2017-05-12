Михаил Литвак:Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты

Чувство наслаждения в некотором роде искусственно и свойственно только человеку, т.е. наслаждаться едой надо учиться. Тоже самое можно отнести и к сексу. Наслаждать им может только обученный человек, необученный получает только удовольствие. Все наслаждения, о которых мы только что говорили, телесны и ограничены они нашими физическими возможностями. Но есть и духовные наслаждения. Духовных удовольствий, с моей точки зрения, нет. Я не могу получить удовольствие от прослушивания классической музыки. Здесь только два варианта: или я наслаждаюсь, или погибаю от скуки. Таким образом, и духовному наслаждению надо учиться. Спектр духовных наслаждений гораздо шире наслаждений телесных.

Духовное наслаждение я испытываю в процессе интеллектуальной деятельности (обдумывание и чтение лекции, работа с больными и клиентами, написание книги). Не меньшее наслаждение, а, может быть, и большее, я получаю, когда начинаю понимать глубину мыслей известных писателей, поэтов, философов. Знакомо мне наслаждение от музыки (но не от собственной игры, так как играю я плохо). Доставляет мне наслаждение театр, меньше живопись.

Вы, верно, заметили, что я сейчас сам дал себе характеристику. Действительно, по уровню наслаждений можно судить о развитии человека, его способностях. Ведь если я не могу чем-нибудь наслаждаться, то я просто этим не владею, я не развит. Умение наслаждаться расширяет наши возможности. Если я получаю наслаждение от купания в бурном море, то никакая погода не испортит мне отпуска. Если я не могу ходить по горам, то не смогу насладиться видом с вершины горы.

Степень наслаждения зависит от степени умения. И если я что-то умею делать, но делаю это плохо, то вместо наслаждения приобрету только муки. Перефразируя известное изречение можно выразиться так: «Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты».