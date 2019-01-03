Методы здравомыслия — противодействие враждебному НЛП

Угроза — чувство вины

Развитие чувства вины — сильный рычаг манипулирования и постановки вас в зависимость. Это форма психологического рабства.

Виноватый человек сознаёт, что должен компенсировать нанесённый им вред, и что в компенсацию за этот вред пострадавшая сторона имеет право у него отнять что-то, лишить его чего-то, заставить что-то делать, платить и т.д..

Само по себе натуральное чувство вины — это доброе чувство, голос совести, и ему нужно следовать.

Но наряду с этим бывает еще навязанное чувство вины. Оно отличается от нормального тем, что якобы «пострадавшая» сторона старается поддерживать вас в состоянии виноватости безконечно долго. Для этого вам постоянно напоминают о вашей вине, или выдвигают новые и новые обвинения, периодически демонстрируют собственную несчастность и страдания.

Никогда не следует оправдываться.

Необходимо постоянное осознание себя причиной всех своих действий, принятие на себя ответственности за все действия, которые исходят от вас. Нельзя говорить «обстоятельства заставили меня поступить так-то», вместо этого стоит мыслить иначе: «ввиду таких-то обстоятельств, Я РЕШИЛ поступить так-то».

Разница очень большая.

Когда вы называете виной всему внешние обстоятельства, вы оправдываетесь, автоматически принимая на себя роль виноватого. Вы передаёте управление ситуацией тому, кому вы это сказали. При этом такое оправдание не лишает вас ощущения собственной вины, а это значит что отныне вами можно управлять, и теперь вы зависите от того, кто слышал ваше оправдание. Теперь он решает, что делать вам и что делать с вами.

Когда ваши действия обусловлены ВАШИМ собственным решением, вам известны мотивы решения, его логика, и вы, если пожелаете, можете объяснить это «пострадавшей» стороне, предложив помощь по устранению возникших трудностей. Помощь, а не рабское долженство. Помощь оказывается добровольно, и только тому, кто сам что-то делает.

Угроза — чувство долга

Чувство долга также бывает как натуральное, так и искусственно поддерживаемое.

Внушенное человеку чувство долга мотивирует его добровольно совершать поступки, которые ему не нужны, при этом пребывая в уверенности, что он поступает правильно. Мало того, человек может распространять это чувство на окружающих его людей. При этом, сущность и причина долга, как правило, не обсуждается, это считается «понятным даже ребенку».

Культивируя у людей чувство долга, можно заставить их отдавать вам ценности, трудиться, сражаться и умирать за вас, а также приводить к вам новых людей, самостоятельно внушая им чувство долга перед вами.

Апофеозом манипулирования является понятие «неоплатного долга» — то есть долга пожизненного, не обсуждаемого, абсолютного, передающегося наследственно через поколения, вечного.

Между тем, натуральное чувство долга существует лишь в одном случае: когда вы взяли в долг то, что вам было необходимо, условившись это вернуть. Это чувство пропадает одновременно с возвратом долга.

Во всех же остальных случаях имеет место чувство НЕОБХОДИМОСТИ или БЛАГОДАРНОСТИ, но никак не долга. Необходимость происходит из природы человека. Благодарность — это добровольный ответ благом на сделанное вам добро. Благодарность происходит от радости, испытываемой вами от обретения этого добра.

Мы испытываем не долг но благодарность к своим родителям, за то, что они помогли нам воплотиться на Земле.

Мы испытываем не долг но необходимость к своим детям, так как они — продолжатели нашего Рода на Земле.

Мы испытываем не долг но благодарность к своей Родине, за то, что она обустроила пространство вокруг для нашего удобства, и необходмость к ней, если хотим, чтобы она дальше существовала.

Мы испытываем не долг но благодарность перед Богами за сотворение Мира таким, какой он есть, за заботу о нашем развитии, за возможности воплощений в этом Мире.

Мы должны лишь Земле, так как взяли часть её вещества для своего тела на время. И мы всегда возвращаем этот долг во время смерти.

Неоплатных долгов не существует в этой Вселенной принципе.

Всегда, когда речь заходит о каком-то долге, долженстве, всегда следует уточнять, КОМУ вы должны и ПОЧЕМУ. Что вы взяли в долг, когда и у кого, и когда должны это отдать. В этом всегда необходимо разбираться. Ключевая фраза в разборе — «я не припомню, чтобы одалживал это у кого-то».

Угроза — табуирование

Табуирование — это безусловный, абсолютный и не обсуждаемый запрет на попытки выяснить какую-то информацию.

Тех, кто пытается выяснить табуированную информацию, стараются усовестить, упрекнуть в нарушении правил, норм приличия, субординации, выставляют на посмешище, критикуют, изолируют.

Все существующие табу — это искусственно созданные правила, дабы ограничить распространение истинной информации.

Натурального, природного табу на выяснение каких-то вопросов не существует. Всё может быть узнано, понято, осмыслено. Единственное существующее натуральное ограничение на информацию — уровень собственного развития постигающего.

Метод противодействия очевиден — продолжать выяснение табуированных сведений не смотря на табу. Если вы достаточно развиты для того, чтобы смочь получить и «переварить» данные знания, вы их получите. Открытие данной информации как правило существенно меняет мировосприятие — как минимум, того, кто это открыл. Также следует выяснять, кем и зачем эта информация была табуирована, для более глубокого понимания процессов, происходящих в обществе.

Отдельно следует сказать о таком распространенном табуирующем коде как слово «нельзя». В реальности, оно имеет множество оттенков: невозможно, запрещено, не рекомендуется, чревато, опасно, безполезно, и т.д. Разница между этими оттенками очень существенная, и действовать в соответствии с этим нужно совершенно по-разному. Всегда следует разъяснять, почему именно нельзя. Никаких «просто нельзя вообще» — не бывает, всегда есть конкретный смысл, который каждый в состоянии понять.

Угроза — создание искусственной необходимости

Очень часто нас убеждают в необходимости каких-то поступков, материальных благ, определенного образа жизни. Об этом стараются говорить как можно чаще, чтобы прививаемая идея вошла в привычку, и начала казаться действительной необходимостью, естественной потребностью.

Нам говорят о необходимости денег, тогда как реально необходимы не сами деньги, а лишь некоторое из того, что мы привыкли за них покупать.

Нам говорят о необходимости работы, тогда как реально необходима не работа как таковая, а некоторые из тех благ, которые мы можем обрести в результате труда, и приобретаемый опыт.

Нам говорят о необходимости борьбы за место под солнцем, тогда как реально его хватает на всех с избытком.

Необходимость, как говорилось ранее, происходит из природы человека, как живого существа, как воплощенной души, как частицы Божественного разума. Всё что действительно необходимо, всегда связано с жизнедеятельностью нашего тела, продолжением нашего Рода, развитием нашего Духа.

Следует четко осознавать, что именно нам нужно для того, другого и третьего. Предлагаемые нам способы достижения этого — не единственны, и не всегда верны. Мы всегда можем получить необходимое таким путем, который нам удобен.

Угроза — чувство страха

Страх — важнейший инструмент построения власти, подчинения людей и постановки их в зависимость.

Культивируя постоянный страх у людей, вы получаете возможность проводить любые изменения в их жизни, представляя их как средство избавления от страха, а себя — как спасителя, при этом большая часть людей будет принимать эти изменения с готовностью.

Большинство людей способны испытывать безотчетный заведомый страх перед угрозой, которую никогда не видели. Также большинство готовы пожертвовать очень многим, чтобы от этого страха избавиться. На этом основано большинство методик управления людьми.

Единственная естественная причина чувства страха — это боязнь преждевременной смерти и прекращения своего Рода.

Именно преждевременной смерти, так как все живые существа, включая человека, которые осознали логический конец своего жизненного пути, уходят из жизни без всякого страха, спокойно и осмысленно.

Все прочие страхи происходят из этого.

Угрозы бывают непосредственные, происходящие с нами здесь и сейчас, и теоретические, так называемые «нависшие», которые не известно, существуют ли, произойдут ли с нами, но «в принципе» — могут.

Управление людьми происходит как правило с помощью второго рода угроз. Нас постоянно, круглосуточно, пугают, сообщая во всех подробностях о бедах, происходящих с другими людьми. И как способ избавления от страха затем предлагают нам внести в свою жизнь изменения, которые нам в реальности совершенно не нужны, а нужны лишь тем, кто их предлагает, для обретения денег и власти над нами.

Нас пугают возможностью заразиться гриппом те же лица, кто затем предлагает от него вакцину.

Нас пугают возможностью террористических актов те же лица, которые затем предлагают нам свою «руку помощи» в обмен на признание их власти.

Нас пугают возможностью умереть в нищете те же лица, кто затем предлагает работать на них и брать у них деньги в долг под процент.

Нас пугают возможностью стать изгоем те же лица, кто затем предлагает нам средства, которые «помогут» нам стать таким как все.

И так далее.

Метод противодействия — необходимо каждый раз САМОСТОЯТЕЛЬНО анализировать КАЖДУЮ угрозу на предмет её реальности и масштабов.

Подробная информация о наиболее выдуманных угрозах и их обсуждение, как правило, табуируются.

Угроза — культивирование наивности и некомпетентности

Чем более внимателен, осведомлен и «въедлив» человек, чем осознаннее он живет, тем сложнее его обмануть, поставить в зависимость и навязать изменения, которые ему не нужны.

Для борьбы с этой «проблемой» многие заинтересованные лица:

— призывают не обращать на что-то внимание,

— призывают уделить внимание одной — «главной» — проблеме, игнорируя остальные, как неважные,

— дают слишком простые ответы на сложные вопросы, объясняя это тем, что, якобы, в сложном не бывает истины, а когда мы сомневаемся, убеждают, что у нас просто не хватает мудрости их понять.

— подбрасывают нам слишком простые, лежащие на поверхности, объяснения для интересных нам событий.

— внедряют в массы стандартные суждения, которые большинство людей использует вместо самостоятельных размышлений.

— внедряют в массы культ авторитетов и экспертов, а также коды типа «доктор знает лучше, потому что он доктор».

— целенаправленно понижают общую глубину знаний, распространяемых через учебные заведения и средства массовой информации.

Причем, что неприятно, злоупотребляют этим далеко не только паразиты, но также и вполне дружественные нам «силы добра»: попробуйте, например, поговорить с образованным тибетским монахом на предмет устройства Вселенной — вместо содержательной беседы получите кучу примитивных, разработанных для «европейского ума» штампов.

Метод борьбы — единственный: ДОСКАНАЛЬНОСТЬ в постижении всего. Копайте настолько глубоко, насколько можете.