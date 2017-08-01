Метод «Пять пальцев» или останавливаем прожигание жизни

Вариант 2й. Стремиться к бессознательной жизни. Сознание достаточно хорошо «прокачено» и выхватывает отдельные личные проблемы и сложности. Но человек стремится о них забыть, не думать, вытеснить. Чтобы избежать своего перегрева. В итоге эффективность близка у нулю, зато резко растет внутреннее напряжение. Если использовать метафору светофора, то этот образ жизни можно смело выделять красным цветом и называть полным прожиганием жизни. Сюда можно смело отнести лень, ничегонеделание, поведение «на автомате», болезни, страдания, ступор, жизнь для других и по чужим правилам и установкам. Что общего у всех этих вариантов поведения? Низкая эффективность и высокая степень усталости от жизни.

Вариант 1й. Все время в «бессознательном» поведении. Не думает о будущем, не строит планов, не анализирует свое поведение, не пытается что-то изменять. Эффективность такой жизни стремится к нулю. Зато и внутреннее напряжение стремится туда же.

Начну с банальной «лирики». Количество ваших дней сочтено (моих, кстати тоже). Если вы читаете эту статью на психологическом портале, то вы уже прожили треть своей жизни. И то и половину. Или, даже 2/3. А еще вы, как и подавляющее большинство людей в мире, самым активным образом прожигаете свою жизнь. Поясню. С одной отдельно взятой точки зрения человек может находиться по жизни в одном из четырех состояний.

Человек контролирует все. Себя, обстоятельства, других людей, прошлое, настоящее и будущее. Ну, как контролирует. Пытается контролировать. Естественно, при таком подходе эффективность достаточно высока. И ограничивается только внутренней усталостью. Которая стремится к максимуму.то этот образ жизни можно выделить желтым цветом и назвать умеренным прожиганием жизни. Сюда попадают ситуации, в которых вы перенапрягаетесь, хронически устаете, суетитесь, вечно с чем-то боритесь и просто грешите гиперконтролем. Сюда же попадают все ваши жизненные гештальты, навязчивости, конфликты. Что общего у всех этих вариантов поведения? Достаточная эффективность, но высокая степень усталости от жизни.

Вариант 4й. Стремиться к сознательной жизни. Здесь не стоит цели учесть все возможные сложности, проблемы, факты и обстоятельства. Здесь есть задача сознательно:

— начинать дело

— мотивировать себя

— получать результат

В качестве примера приведу методику «5 пальцев»:

Этой методикой имеет смысл пользоваться в момент начала дела, во время всевозможных затыков и по факту завершения ваших дел. Цель – мотивировать, сохранять энергетику, повышать настроение. Я получаю наслаждения. Говорите себе об этом каждый раз, когда вы начинаете любое несерьезное дело. Будь-то просмотр ютуб, телевизора или чтение газет. Принятие душа, солнечной ванны и завтрака. Будь-то прогулка, разговор по душам или вдыхание аромата цветов. То есть в случае любого повседневного кайфа. Обращаю ваше внимание – важно именно говорить себе об этом. Но еще эффективней будет, если вы подключите память тела. И каждый раз, запуская процесс наслаждения, будете использовать этот хорошо известный жест.

Я создаю. Говорите об этом каждый раз, когда вы приступаете к любым творческим делам. Тут стоит уточнить, что творческое дело – это то дело, которое направлено на появление некоего уникального результата (хотя масштаб этого дела совершенно не важен).

Я создаю порядок. Например, когда вы делаете уборку, сверяетесь со своими планами или занимаетесь воспитанием ребенка.

Я создаю результат. Когда вы сводите дебет с кредитом, рисуете план моста или ищите поставщиков.

Я создаю успех. Когда вы преодолеваете любую сложность на своем пути.

Я создаю возможности. Когда вы своим текущим поведением закладываете успех в будущем.

Я создаю отношения. Когда вы проводите переговоры, консультируете кого-либо или знакомитесь с кем-то.

Память тела удобно запускать вот этим жестом:

Я принимаю решение. Говорите себе об этом каждый раз, когда вы ставите перед собой цели, выбираете между двух зол, собираетесь рискнуть или берете ответственность на себя. Пусть ваша память запоминает эти моменты, ведь они потенциально классно могут способствовать росту вашей самооценки, уменьшению тревожности и удержанию границ с окружающими людьми. Что касается памяти тела. Жест к этой категории ваших дел — это не реклам нецензурщине. Это напоминание о том, что средний палец – он еще и самый длинный палец:). То есть подсказка о том, что именно решения в нашей жизни – это самые значимые события. Ну, и напоминалка о том, что, иногда, для принятия решений нужно послать всех в… сад:)

Я нахожусь в потоке. Говорите себе об этом каждый раз, когда вы рискуете свалиться в объятия серости и рутины. Каждый раз, когда нужно сохранить высокую активность и бодрость при выполнении длительного дела. Каждый раз, когда процесс движения к цели важней, чем сам конечный результат. Или просто тогда, когда вам хочется чувствовать ЖИЗНЬ! Память тела запускаем безымянным пальцем. Пусть он самый безымянный. Но именно на нем мы носим обручальные кольца. Чтобы затем жить в потоке вместе с близким человеком ОЧЕНЬ ДОЛГО.

Я развиваю себя. Говорите себе об этом каждый раз, когда вы что-либо изучаете, познаете и совершенствуете. Ведь без этого аспекта вашей жизни все остальные не помогут вам избежать ощущения деградации. Что до языка жестов. Пусть этому действию достался мизинец. А, что , тоже палец. Пусть он напоминает о том, что вам всегда есть куда расти. Вам нужны все пальцы. Если вы будете только на одном пальце, ваша жизнь станет однобокой очень быстро. Цените жизнь во всех ее проявлениях! Живите! Хорошего вам настроения!