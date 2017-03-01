Местонахождение Личности внутри человека

Личность человека, то есть «софт» в человеке, не находится в «долговременной памяти», то есть по Дону Хуану – не находится в накопленном Осознании (Опыте). Личность человека находится в «кратковременной памяти». Кратковременная же память существует в очень узком месте позиции точки сборки человека и даже слабые наркотики, например алкоголь, могут отключать эту память, а вместе с ней и личность человека. Например, есть такое выражение: «Напился до потери личности».

Но то, что делают наркотики, может происходить и естественным образом. Физическая нагрузка, сон, голод, секс… всё это может отключать личность человека. Более того, в Природе существуют процессы, о которых нет записей в книгах. Современные личности получают все свои знания только в книгах и их непрерывно думают. Эти процессы каким-то образом связаны с кратковременной памятью всего живого на Земле. Возможно, в этом участвует магнитное поле Планеты.

Человек и мир вокруг взаимосвязаны и мир может прямым способом сдвигать Точку Сборки Внимания людей. Следствием этому является потеря кратковременной памяти, а по сути, потеря накопленного и не усвоенного знания в фиксированной позиции Точки Сборки. К слову, знание глупо хранить в кратковременной памяти твердя его во внутреннем диалоге (этому нас учат в школах – нас учат зубрить), знание нужно переводить в Осознание, Опыт, а это можно получить только практикой. В какую-бы позицию Точки Сборки ни попало Внимание человека Опыт жизни остаётся с человеком, пока он жив. После его смерти Опыт так же не исчезает, но это уже другая тема. Книжные же знания, без практики, теряются с «дуновением ветерка» или просто забываются с возрастом.

Планета Земля непрерывно меняется, как и любой живой организм. Соответственно все живые твари следуют её изменениям или исчезают навсегда, как, например, динозавры. Люди могли бы следовать с потоком земной жизни, если бы не их Хищник, который зафиксировал позиции точек сборки людей крайне жёстко и сам существует как паразитическое программное существо в кратковременной памяти людей. Хищник это компьютерный червь, заставляющий человека непрерывно думать самого себя. Как человеку избавиться от Хищника мы уже писали в группе Выход за Пределы: https://vk.com/wall-38523742_7228 .

В принципе, программы – не живые существа, как и вирусы, вызывающие болезни, но и те и другие потребляют энергию жизни для своего бесполезного размножения. Более того, понять, что рано или поздно они должны будут исчезнуть, личности (программы) людей не могут. Личности думают, что будут жить вечно, реинкарнировать, а вот живые люди вполне конкретно чувствуют, что теряют и память и личностное «сознание».

Смена позиции Точки Сборки Внимания человека, которая сейчас и происходит с человечеством, делает людей Безличными. Проявляется это просто – пропадает кратковременная память у людей вследствие Планетарного смещения эманаций Планеты и, как причина, это влияет на позицию Точки Сборки Внимания любого человеческого (и не только) существа.

Что, в конечном счете, произойдёт с людьми? В принципе ничего существенного, кроме одного «но». Жить человеку в ближайшем будущем придётся без старой кратковременной памяти – жить без заученных «истин» находящихся в непрерывной болтовне самому себе. Придётся тренировать новую позицию Точки Сборки Внимания по запоминанию происходящих событий мира вокруг человека, примерно как в раннем детстве.

К примеру, кошки, никогда не опираются на свою кратковременную память, они, выходя из дома, всегда оглядываются по сторонам и только после этого делают первый шаг. Люди же шагают по памяти и иногда, этот шаг становится смертельным.

На практике жизни всё будет выглядеть очень просто – человек сможет опираться только на Опыт ранее Осознанного, причём ни положение в былом Обществе, ни заслуги, ни родственные связи, никак не помогут человеку в жизни. Всё что человек думал, станет абсолютно бесполезно, ведь мыслить словами станет невозможно в принципе. Жизненно важную роль будет играть только то, что человек умеет делать в Безмолвии ума. К сожалению, большинство людей, особенно так называемые «гуманитарии», вообще ничего не могут делать не думая, кроме, возможно, естественных потребностей.

Человек в будущем не сможет убивать, мстить, навязывать кому-либо «добро». Никто не сможет «улучшать» Природу, Планету, как это он производит сейчас, и т.д. С точки зрения Природы это хорошо. С точки зрения большинства людей подобное очень плохо – все люди просто умрут, ведь ни купить, ни отобрать, ни украсть, никто уже ничего не сможет… и работу никто и никому не предоставит. Это будет Свобода от Хищника в чистом виде.

Выживет только тот человек, который имеет накопленное и достаточное Осознание, а проще говоря, Опыт жизни в Природе (примерно такой же Опыт, какой получают все детёныши животных), которая, к тому же, предельно разрушена «умными» людьми. Последнее особенно печально и практически не оставляет людям шансов на дальнейшую жизнь – девственных джунглей, в которых естественные условия обитания людей, уже давно нет на Планете.

У Хищника есть альтернатива – как можно быстрее уничтожить большую часть человечества в ядерной войне и пожить ещё немного в оставшихся людях, пока их память окончательно не отформатируется смещением Точки Сборки. Это примерно так же, как мечтается некоторым режиссёрам в пост апокалиптических фильмах. Но время идёт, люди перестают трезво мыслить, и похоже на такой крайний шаг уже мало кто из управляющих миром личностей решится, ведь даже президенты принимают решения, осмысляя происходящее… хотя, возможно, Наш президент, может руководствоваться ещё и Духом.

Точка Сборки людей имеет синхронизированную фиксацию. Всё человечество является держателем позиции «трезвого ума» и люди фиксируют друг друга разговорами в этой позиции Точки Сборки. Сейчас особенную важность в этом процессе играет роль средств массовой информации – СМИ и интернет.