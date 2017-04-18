Это кристаллическое Тело Света человека, энергетическое поле, соединяющее воедино разум, сердце и тело. Это слово состоит из 3 слов: Мер — разновидность вращающегося в себе света, Ка — дух, Ба — человеческое тело. Все вместе означает вращающийся свет, переносящий дух и тело из одного мира в другой. В Библии Мер-Ка-Ба упоминается, как меркава — трон Бога. В иврите слово меркаба подразумевает одновременно колесницу и трон. В каббале Меркабу называют Колесницей Света, Цветком жизни, символом тайной сакральной геометрии.

В техническом смысле МерКаБа представляет собой электромагнитное поле с температурой около 4 градусов по Кельвину, находящееся в микроволновом диапазоне, и имеющее геометрическую природу. Данное поле состоит из солнечного и лунного тетраэдра, и прочих священных многогранников, простирающихся через все параллельные вселенные и вселенные других измерений.

Одной из функций МерКаБа является перемещение духа и тела в следующий мир, но для этого необходимы определённые изменения в самом человеке. Для перехода в высшие миры он должен быть погружен в мир любви, гармонии, единства. Находясь в таком состоянии, он усиливает свою внутреннюю МерКаБа, запуская её в действие.

Меркаба — это взаимодействие физического, астрального и ментального тел человека.

Физическое тело выступает в роли статора. Астросом вращается при этом по часовой стрелке, а ментосом — против часовой. При достижении определённой скорости вращения тонких тел энергетическое поле вокруг человека превращается в кристалл, который называется активированной меркабой. Она способна творить настоящие чудеса, если человек обладает тонкими знаниями и у него активирована ДНК. Он может перемещаться сквозь время и пространство, в параллельные миры, летать в воздухе и на другие планеты.

Также меркаба может влиять на сознание окружающих людей, возвышая их. Если сознание человека настроено правильным образом, если он осознает себя творцом своей судьбы, если он чист душой, преодолел в себе страхи и сомнения, то его активированная меркаба способна защитить его от всех бед.

Меркаба помогает человеку установить связь со своим высшим Я, дает доступ к безграничной любви и силе всего мира. Она гармонизирует работу правого и левого полушария. В человеке начинается процесс самоисцеления на физическом и тонком планах. Меркаба способна уничтожить всю карму человека.

Активировать Меркабу можно несколькими способами:

Медитация. Происходит визуализация запуска колец вокруг тела человека, формируя постепенно тетраэдр. При этом, если человек не способен создать больше трех колец, то практику необходимо прекратить и начать работу над своим характером, помыслами.

Дыхательные техники. Первые шесть дыханий уравновешивают и очищают 8 электрических цепей организма. Следующие 7 — восстанавливают прану. Четырнадцатое дыхание позволяет осознать четвертое измерение. Дыхания 15–17 создают поле меркабы внутри и снаружи человека.

Спонтанная активация, благодаря проживанию таких качеств, как любовь, доверие, истина, сострадание.

Меркаба, благодаря своей форме, учит людей тому, что смерть духовного начала является рождением физического, а смерть физического является рождением духовного.

По легенде, Меркаба была известна всем людям, но затем отнята вместе с памятью ещё у атлантов. Последними, кто владели этой техникой, были толтеки (3-я подраса атлантов), которые достигли в своем духовном развитии очень высокого уровня, благодаря меркабе. Восстановить внутреннюю меркабу можно только вспомнив о ней. Но, если помыслы человека при этом не будут абсолютно чистыми, она принесет только «головную боль».

Начинать работу с внутренней меркабой можно под руководством опытного наставника, который научит ей правильно пользоваться, объяснит на что настроена меркаба у каждого конкретного человека, какую роль она у него выполняет. Она может быть построена мгновенно, а иногда строиться всю жизнь.

Её также изготавливают из цельного куска полудрагоценного камня, такого как белый или розовый кварц, оникс, лазурит, аметист и т.д.

Простое ношение меркабы и концентрация на ней полностью меняет энергетическое поле человека, его ауру. Считается, что она способна уберечь от дурного глаза или порчи, исцеляет больных. Также меркаба может защитить дом от проникновения демонических сущностей.

Заряженная Меркабой вода полностью меняет свою структуру, обретает лечебные свойства: снимает боль, придает силы, улучшает самочувствие в целом.

МерКаБа — это сознательное восхождение человека в новое измерение. Она подготавливает человечество к ближайшему переходу планеты Земля на более высокий уровень сознания.

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