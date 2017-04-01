Ментальные причины бытовых проблем

Короткие замыкания или другие проблемы с проводкой могут означать, что в какой-то области вашей жизни происходят серьезные перемены, и от вас очень скоро потребуется направить дополнительную энергию именно в этом направлении; будьте готовы к этому заранее.

Проблемы с сантехническими стоками или вывозкой мусора — означают проблемы с устранением ненужного и отжившего; что-то создает затор в вашей жизни, какую-то ситуацию нужно отпустить или изменить.

Бытовые пожары разного масштаба (от небольшого локального до серьезного) указывают на происходящую сейчас глобальную трансформацию вашего образа жизни, сознания или отношений. Это как раз такой случай, когда все старое устраняется мгновенно, и волей-неволей просто приходится заполнять освободившееся место чем-то новым.

Забыли дома ключи – ищите новые решения ситуаций («ключи», которыми вы пользовались раньше для решения тех или иных ситуаций, больше не работают) — будьте внимательнее!

Заклинившая дверь – сходный вариант, только здесь уже нужно подумать о новых подходах в вашей жизни и вызвать мастера ПОЧИНИТЬ дверь, скорее всего, жизнь хочет обратить внимание на новые «двери возможностей», поэтому блокирует старые.

Проблемы с компьютером – стоит задуматься, а не слишком ли много вы работаете в последнее время? Пора дать передышку себе и технике. Как символический вариант: неверно избранная тактика мышления в какой-то ситуации (компьютер – олицетворение логики).

Проблемы с телефоном или Интернетом – ваш способ связи с миром требует пересмотра. Возможно, пора навестите родителей!

Текущие краны для некоторых символизируют неуравновешенность в сфере чувств (которые метафорически означает вода), эту же ситуацию символизируют и заливающие вас водой соседи сверху – эмоции у вас в доме перехлестывают через край (соседи являются лишь посредником, через которых Вселенная подает знак).

Если выходят из строя колонки музыкального центра – посмотрите, что вы не озвучиваете из своих мыслей и что, возможно, боитесь высказать. Так же это может значить, что что-то мешает вам сейчас праздновать жизни (если используете музыкальный центр для прослушивания громкой музыки для поднятия настроения). В этом случае, поднимите свою жизненную энергию!