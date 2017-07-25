Матушка Йогиня и Баба Яга. Как светлую Богиню превратили в злую старуху

Образ славянской Богини Йогини-Матушки очерняют тысячу лет, но до конца превратить её в злодейку так и не смогли. В трудную минуту Иваны-Царевичи и Иваны-дураки приходят именно к Бабе Яге, та их и покормит, и баньку им истопит, на печь спать уложит, а поутру Путь укажет, клубок волшебный подарит, проблемы поможет решить и т.д. Нет ни одной сказки, где бы Баба Яга съела бы ребёнка или человека, она только лишь пугает их, испытывает и обучает.
Подмена образа молодой светлой Богини на горбатую старуху-каннибала, которая якобы «крадёт и жарит в печи маленьких детей», стала возможной потому, что тысячу лет назад, когда наступили смутные времена иудохристианства и стало забываться Родное славянское Миропонимание — Огненный обряд очищения детей стал восприниматься как «сожжение детей».
Как красавица Йогиня стала Бабой Ягой
Страшная Баба Яга, да ещё на костяной ноге – это тот сказочный персонаж, которого мы знаем с раннего детства. Образ, пришедший к нам вместе с колобком и репкой из «старины глубокой».
Однако тот период, то время на Руси, о котором повествуется в сказках, всё же не Древняя Русь, это относительно недавнее время, период образования на Руси государственности. Уже во многих сказках имеется князь, богатырь служит в дружине, многие герои уже люди крещёные… а Баба Яга – косматое, страшное, злобное чудовище, которое ворует маленьких детей, да и жарит-варит их, чтобы съесть!
Однако, существует ещё и Русь по-настоящему древняя, со своим укладом, своей культурой, своими Богами и обрядами служения им, со своими героями и героинями. Так вот, ещё до колобка и репки, до Добрыни Никитича и Соловья Разбойника жила-была прекрасная, юная богиня, с карезелёными роскошными глазами и мягкими длинными русыми косами — Йогиня. Всем она была хороша – и красива, и добра необычайно. И щеголяла она в Золотых сапожках, которые носили её по белу свету.
И была у неё особая миссия. Йогиня отыскивала в селениях осиротевших деток. Вечнопрекрасная, Любящая, Добросердечная Богиня-Покровительница детей-сирот и детей вообще.
Она странствовала по Мидгард-Земле то пешком, то на Огненной Небесной Колеснице, то верхом на коне по землям, на коих жили Роды Великой Расы и потомки Рода Небесного, собирая безпризорных детей-сирот.
В каждой Славяно-Арийской Веси и в каждом граде или поселении, Богиню-Покровительницу узнавали по излучаемой ею доброте, нежности, кротости, любви и её нарядным сапожкам, украшенным золотыми узорами, и показывали ей, где живут дети-сироты.
Простые люди называли Богиню по-разному, но обязательно с нежностью. Кто — Йогой Златой Ногой, а кто и совсем попросту — Йогиней-Матушкой. Детей-сирот Йогиня доставляла в свой предгорный Скит, который находился в самой чаще леса, у подножия Ирийских гор (Алтай). Она делала это для того, чтобы спасти от гибели представителей древнейших Славянских и Арийских Родов.
В предгорном Скиту, где Йогиня-Матушка проводила детей через Огненный обряд посвящения Древним Вышним Богам, имелось Капище Бога Рода, высеченное внутри горы.
Рядом с горным Капищем Рода, в скале было специальное углубление, которое Жрецы называли Пещь Ра. Из него выдвигался каменный помост, разделенный выступом на два равных углубления, называемый ЛапатА. В одно углубление, которое было ближе к Пещь ра, Йогиня-Матушка укладывала спящих детей в белых одеждах. Во второе углубление накладывался сухой хворост, после чего ЛапатА задвигался обратно в Пещь Ра и Йогиня поджигала хворост.
Для всех присутствовавших на Огненном обряде это означало, что дети-сироты проходят посвящение Древним Вышним Богам и в мирской жизни Родов их никто более не увидит. Когда задвигался помост-лапата в Пещь Ра, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лапаты и отделял углубление с детьми от Огня.
Когда загорался Огонь в Пещь Ра, Жрецы Рода переносили детей с лапаты в помещения Капища Рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали Жрецов и Жриц, а став взрослыми, эти юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род.
Однако с началом смутных времён иудохристианства, когда появилась необходимость отвлечь народ от древних знаний-вед, образ красивой молодой Богини подменили образом «злой и горбатой старухи со спутанными волосами, которая крадёт детей, жарит их в печи, а потом поедает».
Даже Имя Йогини-Матушки исказили и стали пугать Богиней всех детей.
Скит Йогини-Матушки
Скит – это поселение с Капищем или Святилищем. Предгорный Скит Бабы Яги находился в дремучем лесу и был огорожен высоким круглым тыном (забором). А что было у Бабы Яги за тыном, что скрывал и охранял этот обережный круг? Избушку на курьих ножках, из которой, как в сказках говорится, вылетала Баба Яга на летательном аппарате с двигателем в одну нечистую силу. Но мало кто обращает внимание, чтоизбушка не на куриных, а на курьих ножках.
Что это за «курьи ножки»? Курьи – это дымовые ножки, т.к. это старое понятие, означающее дымить, производить дым (как, например, понятие – вулкан, который курится, или Курильские острова, на которых курящиеся гейзеры). На самом деле это домик на дымовых и огненных основах, т. е. летательный аппарат (огненная Небесная колесница).
Он ещё имел степень вращения, которая приводилась в действие голосом, когда говорили: “Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом”. Кроме того, в сказках избушка или дымовая область под ней являлась единственным проходом в иной Мир, т.е. зашёл и оказался в другом месте (в каком пожелаешь, в том и очутишься). Поэтому на подворье Бабы Яги часто было много всевозможной жити и нежити – так наши Предки называли другие формы жизни. Возможно, через подобные врата и прибывали на Землю разные существа с других систем и становилось возможным общение с ними.
К тому же избушка на курьих ножках светилась днём и ночью, переливалась огоньками, так её находили герои сказок: шли по тёмному лесу, увидели свет, а за тыном избушка. Т.е. было очень много всего, что современным восприятием не понять. Поэтому, чтобы не было путаницы между дымными ногами и куриными окорочками, чтобы вникнуть в смысл древних славянских сказок, понять, что там в действительности происходило — нужно менять наше Мировосприятие.
Прохождение инициации
Помимо того, что эта Богиня, как было рассмотрено выше, связана с детьми, она также в сказках помогает герою, но далеко не всякому, а лишь тому, кто достоин. Причём помощь её в большинстве случаев — указание Пути. Таким образом, можно сделать вывод, что Матушка Йогиня связана не только с посвящением детей, но и с инициацией вообще.
Всех, пришедших к ней за помощью да за знаниями, Матушка Йогиня экзаменовала на прочность намерения, чистоту помыслов и на способность выдержать и принять это знание. Поэтому все гости проходили через испытания.
Женщины же в сказках к Йогине попадают редко, и только очень специфичные женщины. Это либо красавицы, либо царевны, либо рукодельницы – т.е. такие, которые способны стать достойными жёнами князю или принцу или же сами претендующие на роль правителя. Оно и понятно, ведь умения простых девушек вполне могла проверить любая из её родственниц.
Но если женщина претендовала на большее – её экзаменовала Йогиня-Матушка. Только задания менялись – убрать, спрясть, сшить, сготовить и прочее.
Не вина Йогини в том, что не каждому было дано пройти испытания. Сокровенные знания не всем пользу приносят; тот, кто неправильно их использует, может много вреда принести людям.
Вот и создался образ злобной бабы, вокруг избушки которой частокол из костей с черепами, да прочими атрибутами чёрной магии. А страх человека необразованного и вообще чудеса творит. Но мы-то с вами уже можем отличить правду от кривды, а значит, если внимательно отнесёмся ко всему, что написано в сказках, можно многое познать из жизни наших Предков.
0 thoughts on “Матушка Йогиня и Баба Яга. Как светлую Богиню превратили в злую старуху”
очень интересно история всегда романтично интересно