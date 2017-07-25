Матушка Йогиня и Баба Яга. Как светлую Богиню превратили в злую старуху

Образ славянской Богини Йогини-Матушки очерняют тысячу лет, но до конца превратить её в злодейку так и не смогли. В трудную минуту Иваны-Царевичи и Иваны-дураки приходят именно к Бабе Яге, та их и покормит, и баньку им истопит, на печь спать уложит, а поутру Путь укажет, клубок волшебный подарит, проблемы поможет решить и т.д. Нет ни одной сказки, где бы Баба Яга съела бы ребёнка или человека, она только лишь пугает их, испытывает и обучает.

Подмена образа молодой светлой Богини на горбатую старуху-каннибала, которая якобы «крадёт и жарит в печи маленьких детей», стала возможной потому, что тысячу лет назад, когда наступили смутные времена иудохристианства и стало забываться Родное славянское Миропонимание — Огненный обряд очищения детей стал восприниматься как «сожжение детей».

Как красавица Йогиня стала Бабой Ягой

Страшная Баба Яга, да ещё на костяной ноге – это тот сказочный персонаж, которого мы знаем с раннего детства. Образ, пришедший к нам вместе с колобком и репкой из «старины глубокой».

Однако тот период, то время на Руси, о котором повествуется в сказках, всё же не Древняя Русь, это относительно недавнее время, период образования на Руси государственности. Уже во многих сказках имеется князь, богатырь служит в дружине, многие герои уже люди крещёные… а Баба Яга – косматое, страшное, злобное чудовище, которое ворует маленьких детей, да и жарит-варит их, чтобы съесть!

Однако, существует ещё и Русь по-настоящему древняя, со своим укладом, своей культурой, своими Богами и обрядами служения им, со своими героями и героинями. Так вот, ещё до колобка и репки, до Добрыни Никитича и Соловья Разбойника жила-была прекрасная, юная богиня, с карезелёными роскошными глазами и мягкими длинными русыми косами — Йогиня. Всем она была хороша – и красива, и добра необычайно. И щеголяла она в Золотых сапожках, которые носили её по белу свету.

И была у неё особая миссия. Йогиня отыскивала в селениях осиротевших деток. Вечнопрекрасная, Любящая, Добросердечная Богиня-Покровительница детей-сирот и детей вообще.

Она странствовала по Мидгард-Земле то пешком, то на Огненной Небесной Колеснице, то верхом на коне по землям, на коих жили Роды Великой Расы и потомки Рода Небесного, собирая безпризорных детей-сирот.

Всеволод Иванов. Полёт. Йогиня-Матушка

В каждой Славяно-Арийской Веси и в каждом граде или поселении, Богиню-Покровительницу узнавали по излучаемой ею доброте, нежности, кротости, любви и её нарядным сапожкам, украшенным золотыми узорами, и показывали ей, где живут дети-сироты.

Простые люди называли Богиню по-разному, но обязательно с нежностью. Кто — Йогой Златой Ногой, а кто и совсем попросту — Йогиней-Матушкой. Детей-сирот Йогиня доставляла в свой предгорный Скит, который находился в самой чаще леса, у подножия Ирийских гор (Алтай). Она делала это для того, чтобы спасти от гибели представителей древнейших Славянских и Арийских Родов.

В предгорном Скиту, где Йогиня-Матушка проводила детей через Огненный обряд посвящения Древним Вышним Богам, имелось Капище Бога Рода, высеченное внутри горы.