Матрица жизненного поля

Какая самая яркая, вожделенная и неугасимая мечта человека, с которой он, порой, живет всю жизнь? Мечта о свободе.

Люди мечтают быть свободными от обязательств, от потребностей, от начальников и денежного рабства, от плохой погоды и необходимости делать то, что они не хотят.

Каждый хочет для себя незамутненной никакими ограничениями свободы, хотя общество и жизнь навязывают свои правила и установки. И люди никак в этом стремлении не понимают, что в жизни невозможно достигнуть абсолютной и чистой свободы от кого бы то ни было и от чего бы то ни было.

Хотя вроде бы все «прозрачно» и мы не видим, что кто-то нам мешает, например, бросить работу и уехать жить в теплые страны, пойти погулять или поспать, вместо работы, налить себе чаю или не наливать, пойти в кино или не ходить, жить с этим человеком или с тем.

Ведь это и есть свобода.

И захоти мы позвонить президенту, или звезде рок-н-рола, то и это возможно. Пусть не с первой попытки, но с сотой точно дозвонимся.

И если с чаем и звонками все понятно, то вот с жизнеобразующими вопросами не все так просто. Часто человек вроде бы и хочет, но не может изменить свое положение. Например, хочет зарабатывать много денег, и вроде получается, но постоянно происходит что-то, что возвращает его на тот же уровень доходов, что и прежде, или хочет получить новую работу, но не двигается дальше собеседования.

Жизненное поле

А получается так только потому, что человек живет в неком жизненном поле, которое всегда стремится к сбалансированному состоянию. Именно оно ограничивает свободу человека, а не события и обстоятельства. Любые попытки человека изменить состояние этого поля, расцениваются им как нарушение состояния баланса, и оно стремится вернуть человека в уже сформированное устоявшееся состояние.

И вместе с тем, когда человек приблизился к порогу изменения сбалансированного состояния, это жизненное поле само выталкивает человека на следующий уровень. И этот уровень будет отличаться от предыдущего другим набором ключевых связей.

Человек, мечтая о свободе, на самом деле мечтает о таком состоянии этого жизненного поля, которое будет комфортным для него в данный период времени. И период может длиться от мгновений до десятилетий.

Колесо жизненного баланса

Люди пытаются дать оценку жизненному полю, интуитивно подозревая о его влиянии на свою жизнь. Только применяют для этого не те инструменты.

И самый известный инструмент, применяемый для оценки своей жизни — «Колесо жизненного баланса».

Напомню, что оно из себя представляет.

Это нарисованный круг, разделенный на сектора.

Каждый сектор – одна из сфер жизни. Можно придумать самостоятельно нужные сферы и нарисовать их в «Колесе жизненного баланса»

Каждый сектор предлагается оценить по шкале от 1 до 10 на основе внутренних ощущений и внешних факторов. Обычно у каждого нормального человека вместо круга получается нечто кривое и нежизнеспособное, которое никак не может ровненько катиться по дороге жизни.

А когда оценили и наглядно увидели, предлагается подтягивать самые провальные сферы жизни до 10-ки, или развивать наиболее привлекательные, стремясь к тому, что бы колесо было ровным и желательно с максимальными балами по всем сферам жизни.

Я когда-то тоже рисовала такое колесо и ужасалась и расстраивалась, что оно похоже на кракозябру, а не на ровненькое колесико. Писала цели и планы, обдумывала положение и пыталась соответствовать придуманному. Хватало не надолго.

Так как это НЕ РА-БО-ТА-ЕТ!

Потому что каждый ресурс может находиться в трех состояниях:

Фрустрирован

Подключен

Прокачан

Фрустрация означает, что ресурс «выключен» в жизни человека. Например, фрустрация ресурса дружбы означает, что у человека нет друзей, близких знакомых, и если и есть, то эти друзья остались из школьных лет, или растерялись все давным-давно.

Если ресурс подключен, то это значит, что этот ресурс есть в жизни человека в силу его общественных, социальных, семейных историй. Скажем, вышла женщина замуж за человека, у которого крепкая, дружная семья, нет пьяниц/разводов/насилия. И вливаясь в эту семью, она может подключиться к этому ресурсу семьи. А может и не подключится. Так как замужество, новая должность, переезд не ведут к автоматическому подключению ресурса. Будет ли подключен ресурс – зависит от человека. И, продолжая пример с друзьями, если человек потеряет школьных/институтских друзей, то ему будет крайне сложно найти новых при просто подключенном ресурсе.

Если же человек найдет новых друзей, не хуже старых, и эти дружеские отношения будут приносить ему удовольствие, а в случае, если и эти друзья потеряются, то он найдет новых – тогда говорят о прокачанном ресурсе.

У человека могут быть прокачаны максимум 2-3 ресурса! Но никак не все! И этот человек может быть вполне счастлив в жизни.

Нельзя одновременно иметь прокачанный ресурс отдыха и карьеры или бизнеса. Или ресурс альтруизма и экономики. Ну представьте Мать Терезу и Била Гейтса в одном флаконе. У одного прокачан ресурс альтруизма, а у другого экономики (финансов). Но в одном человеке это несовместимо.

Одно понимание этого уже снимает вопросы к самому себе.

При этом «Колесо жизненного баланса» не учитывает такой очень важный фактор как время. Ресурс может быть подключен, а проходит пара лет и он уже фрустрирован.

Матрица жизненного поля

Более жизненно и приближено к реальности будет использование другого описания жизненного поля.

Помните, была такая игра «Пятнашки». Сейчас ее можно найти в онлайн-варианте. Давалось поле размером 4х4, и пятнадцать фишек от 1 до 15, для заполнения этого поля в произвольном порядке. Для выигрыша фишки нужно было двигать в рамках поля и раскладывать строго от 1 до 15.

А теперь представьте вместо фишек жизненные сферы.

Например, 1 – это здоровье, 2 – семья, 3 – карьера и так далее.

Которые для достижения выигрыша (баланса) нужно уложить в правильном порядке. Но сделать это невозможно, не передвигая другие фишки – сферы жизни, вот в чем загвоздка-то.

А если еще добавить временну́ю характеристику, то тут уже получится куб из «Пятнашек».

И каждая фишка такого куба будет соответствовать одной сфере жизни. И тут уже для выигрыша нужно, чтобы все грани куба «сошлись». Потому что при рождении нам всем выпадают фишки в разнобой.

При этом сферы жизни, которые мы стремимся привести в баланс, состоят из множества составляющих: навыков, умений, профессиональных и человеческих качеств, наследственности, генетики, заложенных в детстве убеждений, различных мыслительных шаблонов.

Вот и получается, что человек со своим жизненным полем являетсякак бы гигантским Кубиком Рубика, или гигантской «Пятнашкой» с множеством фишек. Для простоты назовем это Матрицей.

И, стремясь к балансу, мы постоянно двигаем эти фишки по полю Матрицы, так, что какое-то качество занимает определенное положение на этом поле. При этом невозможно «прокачать» то или иное качество, навык или умение, не затронув остальные.

Часто людям удается собрать одну из граней Матрицы, приведя в равновесие навыки и умения, необходимые этой сфере. Тогда просто по определению другие сферы жизни находятся в дисбалансе.

Например, женщина может реализовываться как жена и мама, всю жизнь улучшая навыки домоводства, педагогику, навыки рукоделия и пр. Но тогда все бывает печально в финансовой сфере. Да, ее может обеспечивать супруг, но сама она будет полным профаном в мире бизнеса. Просто потому, что данную сферу жизни она не «прокачивала».

Или допустим, человек всерьез увлекается своей профессией, вкладывая душу, силы и время. Тогда у него может страдать сфера здоровья или социальные навыки. Этакий дохляк — отшельник, с которым не поговорить, не выпить нормально нельзя.

А если и профессионал и со здоровьем нормально, и с социализацией все хорошо, то в сфере любовных взаимоотношений может быть все плохо, или карьерного роста нет.

Так вот, человек может долго занимать определенное положение в жизни, не стремясь ничего «улучшить», его жизненная Матрица будет находиться в устойчивом, сбалансированном состоянии.

При этом баланс будет условный, не все грани Матрицы будут «собраны», как у Кубика Рубика, одним «цветом», но система будет находиться в устойчивом состоянии.

И вот человек решает, что ему мало денег, например. По сути, он начинает «трясти» Матрицу, пытаясь переформировать ее так, что бы «сложилась» сфера денег. Для этого ему нужно приобрести новые навыки, либо усовершенствовать имеющиеся. А как я уже говорила, жизненное поле всегда стремится к балансу, и поэтому случается все, что может случиться, лишь бы не дать человеку нарушить баланс и структуру Матрицы.

Люди, внезапно получившие крупный выигрыш в лотерею, часто очень быстро возвращаются к своему бедному состоянию. А это только потому, что жизненное поле вернулось к своему стабильному состоянию, а у людей не хватило необходимых навыков и умений, для того, что бы привести Матрицу к новому устойчивому состоянию, но уже с «выигрышной» сферой денег.

Или наоборот, человек уже так «прокачал» свои навыки и умения, что жизненное поле буквально «выталкивает» его из состояния равновесия, заставляя человека двигать эти навыки по граням Матрицы.

Работает, например, инженер в организации и становится крутым профессионалом своего дела, а должности, чтобы уйти на повышение нет. А он уже и старую должность, и саму организацию «перерос». Матрица тогда вытолкнет человека из этих несбалансированных рабочих отношений. Придет новый начальник, с которым не сложатся отношения, сама фирма обанкротится, или человек может попасть на длительный больничный и ему скоренько найдут замену.

Вот и получается, что поиск баланса и равновесия в жизни — есть поиск устойчивого состояния Матрицы жизненного поля.

При этом сферы жизни могут быть несовершенны, но они могут находиться в равновесии одна за счет другой.

Нельзя «прокачать» всего по чуть-чуть. Качества, навыки и умения находятся по разным сторонам от центра. Одни качества, навыки и умения всегда скомпенсированы другими, можно сказать, они противопоставлены.

Так же некоторые «клетки» Матрицы были заполнены при зачатии-рождении и мы не может их изменить. Генетические отклонения, уровень здоровья, телосложение и темперамент, умственные способности, физический уродства, или врожденные пороки и болезни. Остается лишь жить с этим, пытаясь компенсировать эти врожденные качества чем-то другим.

Так же мы не можем, в нормальном состоянии, ухудшать наработанные навыки и умения. Максимум забывать без тренировки, но уж если научился плавать или кататься на велосипеде, то эти навыки никогда уже не исчезнут.

Потому что эволюцией так заложено, что человек может развиваться только в сторону усложнения и улучшения.

Очень просто это можно проиллюстрировать на примере денег. Хочет человек много денег, и делает все мыслимое и немыслимое, чтобы их заработать. Зарабатывает, но видит, что идут перекосы по другим сферам. Здоровье пошатнулось, семья на грани развала. И человек может начать подтягивать эти сферы до приемлемого уровня. А когда там все наладилось, выясняется, что финансовая сторона пострадала. И опять по кругу. Но навыки, приобретенные на предыдущем витке, никуда не делись. Соответственно, новый «уровень», новое состояние жизненного поля будет более сложным.

И вернусь к такой желанной всеми свободе.

Двигаться мы можем только в рамках нашего жизненного поля. Мы можем изменять и совершенствовать только свои навыки и умения, свои качества, при этом все равно оставаясь в рамках. При этом не нужно забывать, что мы живем не в вакууме, а постоянно взаимодействуем со множеством людей и структур.

И они так же могут вносить свои «поправки» с наше жизненное поле, заставляя нас двигать фишки, не зависимо от нашего желания.

Поэтому, желание полной свободы и устойчивого жизненного баланса – это не более, чем миф. опубликовано econet.ru

Автор: Ольга Цыбакина