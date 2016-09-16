Матрица судьбы: 6 колоссальных иллюзий, управляющих человечеством

Существует множество мнений и теорий относительно иллюзорности нашего мира. Эта тема рассматривалась и рассматривается многими учеными, философами, эзотериками, психологами. Даже знаменитый австрийский психолог Зигмунд Фрейд размышлял на эту тему и имел своё интересное мнение о том, как через самопознание выбраться из матрицы судьбы.

Если фокусник или «маг» хочет обмануть вас, то для начала он мастерит иллюзию, чтобы отвлечь ваше внимание от реальности. Пока аудитория с восторгом следит за ничего не значащими трюками, фокусник получает возможность надурить ее. Но порой дураку так тяжело признать факт обмана, что он может годами продолжать верить в то, чего не существует.

Мы живем в мире иллюзий. Многие из проблем, которые занимают ваш мозг и календарь, существуют только потому, что вам их кто-то навязал. Черт его знает, произошло это случайно или нет, но все мы (или почти все) стали жертвами авторитарно-корпоративной потребительской культуры, которая сейчас и доминирует.

Психопаты лишили нас чувства реальности. А социальные сети позволили им доносить свои идеи до широких масс населения без посредников в лице СМИ. И главный их вред — в том, что они нанесли абсолютный, сокрушительный удар по нашей уверенности в себе и завтрашнем дне.

Революционный уличный художник Бэнкси однажды заметил: «Люди пьют интеллектуальную мочу каждый день. Она превращает их жизнь в окурок. Она заставляет вас поверить в то, что вы недостаточно сексуальны. Или в то, что все самое веселое происходит в другом месте. Телевидение уже сделало вашу подругу неадекватной. Они имеют доступ к самым современным технологиям. И они запугивают вас. Они — рекламодатели, и они смеются над вами».

Но реклама — только верхушка айсберга. Если вы заглянете дальше, то увидите, что вся организация нашей жизни построена вокруг погони за иллюзиями и идеи массового послушания другим людям, идеям и институтам. Мы находимся в рабстве — в полном смысле этого слова. Мы находимся под потребительски гнет и тотальным контролем. ОНИ вторгаются в наш разум с самого начала и перепрограммируют его на послушание.

Вот шесть величайших иллюзий, с которыми нужно распрощаться, если вы хотите стать свободным — не только внешне, но и внутренне.

1. Иллюзия права, порядка и власти

Для многих из нас следование букве закона — моральное обязательство. Но коррупция и политические скандалы доказывают, что закон — достаточно гибкая штука. Особенно для тех, у кого есть мышцы, чтобы согнуть его.

Жестокость полиции и преступления, которые она совершает, — реальность не только для Украины или России, но даже для США и многих стран Европы. Суды всегда становились на сторону богатых. А сейчас мы даже не можем защититься от вторжения государственного ока в нашу личную жизнь.

И вся эта аморальность правительств разных стран так или иначе приводит в убийствам и уничтожению целых народов и культур. Социальный порядок — это иллюзия. И существует она только потому, что вы, законнопослушные граждане, послушны и со всем соглашаетесь.

Что такое государство? Это группа лиц, которые заставляют других подчиняться им под страхом насилия. Государство — это банда, получившая монопольное право на насилие. История учит нас снова и снова: государственные институты нужны только для того, чтобы угнетать, контролировать и грабить других людей. Любая так называемая власть обязательно оказывается лживой, лицемерной и несправедливой.

Нет никакого права, никакого порядка и никакого правосудия. Все это только пышные атрибуты власти, которые нужны для сокрытия правды. Правды о том, что мировой порядок держится на контроле над другими людьми и борьбе с несогласными.

2. Иллюзия благополучия и счастья

Каждый из нас сейчас пользуется таким количеством дорогих украшений и безделушек, что этому позавидовал бы любой монарх XIX века. Поддержание иллюзии процветания имеет решающее значение для устойчивости всей мировой финансовой системы.

Но вы зря забываете о том, что в основе потребления всегда лежат мошенничество, кредиты и долги. Банковская система изначально была придумана для того, чтобы богатые становились еще богаче за счет бедных, убежденных в том, будто у них есть какие-то ценности.

Но настоящее процветание и счастье вам могут дать лишь природа, здоровье, любовь и отношения с близкими. Не идентифицируйте себя с теми материальными благами, которыми вы обладаете. Так вы только отдаляетесь от счастья, а не приближаетесь к нему!

3. Иллюзия свободы выбора

Нам кажется, что у всех нас есть выбор, как жить. Но на деле нам предлагают только ограниченный набор вариантов, и все они — плохие. Какое бы решение относительно своей жизни вы не выбрали, вы всегда будете находиться в плену правовой и налоговой систем своего государства. И охранять эти системы оно будет продолжать с помощью монопольного права на насилие.

Посмотрите на фальшивый институт современной демократии. И вы поймете, что результат на выборах зависит только от того, какая политическая сила удачнее запудрит вам мозги. Иллюзия свободы выбора — мощный угнетатель, поскольку дураки — это рабы, думающие, будто они свободны. Не питайте иллюзий: вас все равно держат на поводке.

4. Иллюзия правды

Правда — щекотливая тема в нашей культуры. Мы будто запрограммированы на то, чтобы постоянно искать истину. Одна часть любого общества в государстве бездумно доверяет все, что сообщает ей телевизор, другая — не верит вообще ничему из того, что говорят журналисты. Обе крайности — несусветная глупость.

Если вы хотите поддерживать мир и свободу в своей душе, учитесь мыслить самостоятельно. И помните, что у любой правды всегда есть две стороны. Даже если их кто-то скрывает.

5. Иллюзия времени

Они говорят, что время — деньги, но это ложь. Время — это и есть ваша жизнь. Перестаньте мыслить исключительно в категориях пяти чувств и в соответствии с графиком и календарем.

Мы исходим из того, что дух — вечен, и каждая человеческая душа является частью этой вечности. И главный обман: они всячески убеждают нас в том, что настоящий момент не имеет никакого значения. Будто мы обязаны всегда анализировать свое прошлое и рассчитывать на лучшее будущее. Вместо этого мы, свободные люди, предлагаем вам сосредоточиться на том, что происходит прямо здесь и сейчас.

Если вы сосредоточены не на том, что происходит сейчас, а на том, что может случиться (или не случиться) в будущем, то вы — легкая добыча рекламодателей, властей и других сутенеров, которые затуманивают ваше сознание всевозможными страхами.

Мы счастливы, когда жизнь не бьет нас по голове, когда спонтанность и случай для нас интереснее грандиозных планов, и когда ваше сейчас важнее вашего завтра.

Если время — это деньги, то жизнь можно было бы измерить в долларах. Если доллары стоят для вас меньше жизни, значит, они должны стоить для вас, чем время, из которого эта жизнь и состоит.

6. Иллюзия разделенности

В области стратегии управления массами нет ничего более эффективного тактики «Разделяй и властвуй». Этот принцип всегда применяется для установления авторитарной власти или для того, чтобы обосновать военное вторжение в другую страну. И эта иллюзия разделенности действительно работает.

Мы запрограммированы верить в то, что мы как отдельная личность постоянно находимся в состоянии конкуренции с теми, кто против нас. Мы не доверяем даже своим соседям и родственникам! Но все люди на Земле — это не конкуренты друг другу, а партнеры. И от того, насколько эффективным будет это партнерство, зависит то, в каком мире мы будем жить, какими газами будем дышать и чистую ли воду будем пить.

Мы — глобальное сообщество, а государственные границы — это только иллюзия, существующая до тех пор, пока мы в нее верим.

Некоторые считают, что иллюзия разделенности (идея национальностей, например) утешает наше эго и дает нам возможности для самоидентификации. Но она же делает все, чтобы поработить и изолировать вас.

Мы хотим, чтобы вы перестали слепо доверять махинациям Матрицы. Непрестанно боритесь за расширение своих прав и возможностей. Если они требуют от вас покорности и послушания, помните: вам всего лишь выгодно «продали» идею законности и «разумности». Они не могут продать нам то, что нам не нужно. via