Матрица и её наполнители, или почему нас не ждут в пятом измерении

По сути, игровой сервер Земля поддерживается в действенном состоянии совокупностью лучей внимания аккредитованных тут программ. Гипотетически, если мы все одновременно перестанем кормить локальную игру своим вниманием, она просто уйдет в анабиоз (standby mode/ pause), а потом и вовсе растворится в недрах черной дыры, ведь без участия игроков, игра не имеет смысла. Для наглядного понимания сей картины, представьте себе, что все население земли поголовно заснуло. Что произойдет? Правильно – наши лучи внимания перетекут в другие реальности (сны), оставив наши материальные тушки разлагаться на происках капитализма до тех пор, пока они не будут стерты местными программами-чистильщиками (животными, насекомыми, бактериями). А что если и они уснут, а вместе с ними и духи природы, стихии? Ну вы поняли…

Игровая матрица, как и её население, должна постоянно эволюционировать, видоизменяясь за счет поступающих новых энергий и идей. И поступать эти идеи и энергии должны не через ангельскую помощь, а через самих человекоff! Для этого мы тут и находимся — чтобы пропускать через себя дополнительные знания, накопленные в других мирах, переводить эти знания из своих домашних протоколов в местные, и развивать свежую платформу эволюции общими усилиями, в соответствии с планом эксперимента, под который когда-то подписались.

Таким образом, игровой сервер Земля апгрейдится за счет обновлений, которые сюда заливаются через уже присутствующие программы, которые, в свою очередь, обновляются по мере прохождения новых левелов. А в людей эти обновления проникают через верхние чакры – информационные каналы, связывающие тушки с ВЯшками.

Но фишка в том, что левелы эти мы постоянно заваливаем на самом интересном месте. Как только цивилизация достигает определенного уровня развития, происходит глобальный бадабум той или иной степени. В виду своего стремления обладать материальными благами (ресурсами, землями, наложницами, и прочими яблофонами), человек просто не может устоять от искушения нагадить в тапки соседу при первой возможности.

Люди хотят открыть себе третий глаз, путешествовать в астрале, общаться с иными цивилизациями и т.д., но на вопрос «зачем тебе это нужно?» мало кто может дать внятный ответ. Покажите нам где клады зимуют, да как халявные технологии раздобыть, и можно без хлеба!

Человечество давно уже не контролирует свои мысли, считая, что отсутствия подлости в физических действиях достаточно для обеспечения VIP билета на райский паром. А если и набуравозил по жизни, то боженька за углом простит все грехи со скоростью сгорающих свечек, главное обвешаться его атрибутами по самое не хочу, да в машину/ дом их понатыкать, чтоб все знали как сильно ты в него веришь. В идеале можно и храмик на холмике забацать, над грудой костей. Можно и прямо из костей, шоб кровные друзья видели в тебе изюминку.

Но ведь мысль материальна, и наше отношение к окружающим видно с высших планов как белый день, и мысли эти мы носим на себе в качестве тех самых сущностей, которых постоянно гнобим за подлое снятие потенциала и болезни. Да да, большинство из них являются нашими мыслеформами, если кто забыл.

За время своего существования в этой игре, мы наплодили столько багов в цифровом коде, что даже самые крутые программисты реальностей отказались их тут исправлять, и просто закрыли нам доступ к его частям. Поэтому мы и не видим тонкого мира – он содержит столько наших собственных мысле-ошибок, что при запуске на сервере подвисание платформы нам гарантировано.

Представьте себе, что все мысли всех людей, когда-либо живших на земле, вдруг материализуются. Монстры разврата, лярвы религиозной ненависти и расизма, чупакабры порчи и сглазов, вурдалаки тщеславия, и прочие демоны человеческих интрижек и междусобойчиков проявятся в наших домах, вытесняя домашних питомцев с верхних полок шифоньера своими корявыми слизистыми телами, истекающими конденсированным страхом . А именно это и произойдет, когда (если) мы перейдем в 4Д и выше. И этот свой багаж мы будем таскать с собой до тех пор, пока не разгребем его на том сервере, который еще хоть как-то позволяет контролировать последствия содеянного. Поэтому никакой переход нам пока не грозит, надеюсь теперь понятно почему.

Хотя не все так просто, и перезагрузка все же может состояться при достижении критической массы, но до этого тоже надо дожить, причины-следствия тут также многомерны, поэтому все по порядку.

Человек, постоянно размышляющий о халяве и наживе, находится в духовном вакууме, ибо его каналы полностью перекрыты своими же низменными мыслишками. Он считает, что его обделили, не додали, кинули на произвол судьбы высшие силы, но вместе с этим пытается доказать окружающему миру свою состоятельность загребанием все новых материальных прибамбасов, и полным отсутствием контроля над мыслями. Про поступки вообще молчу, перечень известен.

О каких откровениях свыше может идти речь, если при первой возможности мы воплотим их в орудия вирусной атаки на собственное игровое поле, вопреки намеченным планам? Халява бывает только в мышеловке, сэры, учитесь мыслить созидательно, сами за себя!

Мы – многомерные пайщики текущего новостроя, согласившиеся на него для получения опыта в стенах забвения. И замуровали нас не только демоны, но и мы сами. Таковы были изначальные правила – скинуть с себя все накопленные прежде ордена и медали, знания и технологии, и получить их тут снова в качестве награды за отличную службу, если дотянем с открытием каналов. Но за что боролись, так нам и надо…

Мы разучились пользоваться связью со своими высшими аспектами, намеренно вогнали себя в позицию мученников через призму страха перед (якобы) неизведанным, и предпочли материальную реальность с её техногенными искушениями духовному развитию. Да, нам в этом теперь помогают немереное количество нахлебников и откровенных кровопийц, но согласитесь, где есть спрос, там будет и предложение, не так ли?

Если раньше серверные чистки выражались в качестве землетрясений и потопов (хотя и сегодня не без оных, но в демо версиях), то в 21-м веке они пока происходят через финансовые и экономические кризисы. Причины старые, меняется лишь инструмент, а Высшие изо всех сил оттягивают глобальный кирдык, в надежде на наше чистосердечное прозрение. Именно поэтому следует прекратить ныть и причитать по поводу того, что нас тут кинули, не помогают, не поддерживают и тд — мы получаем то, что притягиваем.

Мы сами отказываемся что-либо менять. Человек уже давно разучился мыслить созидательно, обновления матрицы проходят оооочеееень медленно, т.к. каналы этих обновлений полностью заблокированы по обоюдному желанию сторон: мы их блокируем снизу томными мыслями о вечном капитализме, нам их блокируют сверху, чтоб не разнесли тут все к чертям хомячим!

Среднестатистический Вася Пупкин включает свою коронную чакру (молитвой) только тогда, когда этого требует некая жизненная ситуация (заболел, умирает, телефончик потерял), и в основном это делается через обращение к «всевышнему», а точнее к одной из многочисленных брокерских контор, наглядный пример которых зияет пустыми глазницами выше.

И не забывайте, при этом, что сами люди предпочли поклоняться орудию убийства (распятию), никто их особо в начале не заставлял. Но опять же, от такого непристойного предложения не многие смогли отказаться, а отказавшихся стали истреблять во имя самизнаетекого. И ничего не изменилось с поры крестовых походов — мы продолжаем жарить себя под старым соусом, только рецепт малек изощрился. Война стала информационной, но последствия её такие же физические.

Люди винят политиков, финансистов, бюрократов и прочих аферистов в происходящем, но постоянно забывают посмотреть в зеркало. Вчера, например, познакомился с новым соседом, который с белозубой улыбкой уверял меня в своей любви к собакам и прочим млекопитающим, включая даже людей. А потом до 4-х утра орал на свою жену и крушил привезенные коробки с пеной у рта.

И такое происходит в большинстве ячеек социума — люди не слушают чтобы слышать, они слушают чтобы зацепить противника за слабое место и доказать свою правоту любой ценой, в основном на повышенных тонах (уж точно в мыслях) выкидывая в пространство миллиарды гигабайтов психической энергии, которая потом кормит все те же мыслеформы, создавая все новые эгрегоры и рычаги контроля над собой, любимыми. А ведь именно в таких условиях и рождаются будущие политики, финансисты, и прочие анархисты, которые просто не знают как донести свою точку зрения до оппонента цивилизованными способами.

Круг замкнулся, змея кусает себя за хвост и продолжает пожирать плоды своего лицемерия и двойных стандартов, рождая все новые поколения зомбированных детишек, ноющих про оставивших их на произвол судьбы высших силах и бесчестных политиках, в ряды которых сами отнюдь не проч бы попасть при первой возможности.

При этом, половина «просветленных ньюэйджеров» ждет возвращения Христа или еще какого-нить пророка, который наконец-то расставит точки над i, и направит грешных товарищей верной дорогой прямиком в светлое будущее. Куда ему возвращаться, интересно? Если бы Кеннеди вернулся обратно, ему было бы приятно общаться с людьми, носящими символику снайперской винтовки, как вы думаете?

Но люди отказываются понимать простую логику и использовать собственную соображалку. Они готовы смотреть в рот какому угодно лидеру, гуру, президенту, предсказамусу, патриарху (нужное подчеркнуть), лишь бы только не в собственную душу.

О том факте, что мы и есть те самые боги, а точнее частицы Единого, которые пришли сюда для дальнейшего развития сознания, мы и думать забыли. Ведь намного легче перекинуть ответственность за происходящее на Иегов, Зевсов, и прочих Владык, чем принять её на себя. А уж методов для обеспечения такого положения всегда найдется в избытке, ведь за желанием опустить себя ниже плинтуса нам далеко ходить не надо, а уж ближнего своего и подавно, как показывает практика.

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