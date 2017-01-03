Матерные слова — это имена демонов

Давайте разберемся, откуда же эта заразная вещь появилась. Мистические истоки такого явления как мат уходят в языческое прошлое. Чтобы оградить себя от нападок демонического мира, люди дохристианской эпохи контактировали с ним.

Откуда маты появились?

Заклинания, которые были обращены к языческим идолам, состояли из их имен. И как раз в тот период времени был распространен культ плодородия. Таким образом, большинство матов связано с половыми органами мужчины и женщины.

Славяне тоже были знакомы с матом. Например, матерное слово девушки легкого поведения «б…» встречается на новгородских записках и берестяных грамотах ХІІ века. Только означало оно совершенно другое. Значение слово было имя демона, с которым общались только колдуны. По древним верованиям, этот демон наказывал грешниц, посылая им болезнь, которая сейчас называется «бешенство матки».

Другое слово, глагол «е…», имеет славянское происхождение, и переводится как проклинать.

Остальные матерные слова — это имена языческих богов, или бесовские имена. Когда человек матерится — он призывает бесов на себя, свою семью, свой род.

Таким образом, мат — это обращение к бесам, только она состоит из заклинаний и имен определенных бесов. Это показывает история мата.

Другими словами мат является языком общения с демонами.

Влияние мата на здоровье человека

Просто приведем 6 фактов о влиянии матов:

1. Влияние мата на ДНК

Человеческие слова могут быть представлены в виде электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК, отвечающих за наследственность. Если человек изо дня в день использует бранные слова, в молекулах ДНК начинает вырабатываться «отрицательная программа» и они существенно видоизменяются. Ученые утверждают: «грязное» слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению.

Матерные слова отрицательно действуют на генетический код ругающегося, записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и его наследников.

2. Матерные слова проходят по другим нервным окончаниям, нежели обычные слова

Есть наблюдение медиков о том, что люди, страдающие на паралич, при полном отсутствии речи, изъясняются исключительно матами. Хотя при этом не в состоянии сказать ни «Да», ни «Нет». На первый взгляд, явление хоть и очень странное, но говорит о многом. Почему полностью парализованный человек высказывает исключительно маты? Неужели он имеет другую природу, чем обычные слова?

3. Влияние мата на воду. Научный эксперимент.

Проростковая технология давно используется и в биологии и в сельском хозяйстве.

Вода обрабатывается каким-то воздействием, и этой водой обрабатываются зерна пшеницы.

Были использованы три вида слов:

Молитва «Отче наш» Мат бытовой, который используется для связки речи Мат агрессивный, с явно выраженной экспрессией.

Через определенное время проверяется количество проросших зерен и длина ростков.

На второй день

Контрольной партии проросло 93% зерен В партии зерен, обработанных молитвой — 96% зерен. И самую большую длину ростков, до 1 см. В партии, обработанной матом бытовым — 58% зерен Мат экспрессивный повлиял так, что выросло только 49% зерен. Длина ростков неоднородна и появилась плесень.

Ученые считают, что появление плесени — результат сильного негативного воздействия мата на воду.

Еще через время.

Влияние мата бытового — осталось только 40% проросших зерен Влияние мата экспрессивного — осталось только 15% проросших зерен.

Проростки, опущенные в воду, обработанную матом, показывают, что им не подходит эта среда.

Человек на 80% состоит из воды. Делайте вывод, друзья.

4. Матерные слова очень часто выходят из людей, из которых изгоняют бесов.

Это признают все конфессии: от православных до протестантов.

Например, православный священник, Отец Сергий пишет: « Так называемый мат, является языком общения с демоническими силами. Не случайно это явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальной — значит адской, из преисподней». Убедиться в том, что мат – явление демоническое, очень легко. Зайдите в русский православный храм во время отчитки. И внимательно присмотритесь к человеку, которого отчитывают молитвой. Он будет стонать, кричать, вырываться, рычать и тому подобное. А что самое страшное, они очень сильно ругаются матом…

Благодаря науке было доказано, что из-за мата страдает не только нравственность человека, но и его здоровье!

Иван Белявский – один из первых ученых, который выдвинул эту теорию. Он считает, что каждый мат – это энергетический заряд, который отрицательно отражается на здоровье человека.

Доказано уже, что мат произошел от сакральных названий богов. Слово «мат» означает «силу». Разрушительную силу, которая воздействует на ДНК человека и уничтожает его изнутри, особенно на женщин и детей.

5. Матерные слова пагубно влияют на женщин

Злоупотребление мата губительно для гормонального фона женщины. Ее голос становиться низким, тестостерон находиться в переизбытке, деторождаемость снижается, появляется заболевание гирсутизм…

6. Влияние матерных слов на человека в странах, где отсутствует брань против детородных органов.

Еще один очень интересный факт. В странах, где отсутствует ругань, указывающая на детородный орган, синдромы ДЦП и Дауна не обнаружены. А вот в странах СНГ эти болезни существуют. К сожалению…

Как избавиться от влияния мата?

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе.

Мы уже доказали происхождение матерных слов. Рассмотрели научный эксперимент. Но задача этой серии и проекта «Слово ободрения» — это ободрить, помочь победить каждый порок, который связывает человека.

Здесь мы дадим рецепт освобождения от матерных слов, который проверен на личном опыте. Всего 5 простых шагов.

Признать

Очень важно признать, что матерные слова — это порок, который разрушительно влияет на человека. Именно признать, не противостоять.

Раскаяться

Горячее раскаяние перед Богом очень важно.

Он — Господь, Он все знает. И Он поможет, но сначала просто раскайтесь в том, что из ваших уст выходила эта грязная брань.

Принять себя, как новое творение

Если вы молились молитвой покаяния — тогда вы стали новым творением, ребенком Всемогущего Бога. А до этого каждый человек является грешным, порождением дьявола.

Многие в мире говорят «Зачем отвергать маты — это же нормально!». Это нормально, если вы грешный человек. А если вы покаялись перед Богом, попросили прощения в своих грехах — вы уже стали новым творением.

И вам нужно принять это

Слово Божье говорит:

2Кор.5:17 Итак, кто во Христе, [тот] новое творение; древнее прошло, теперь все новое.

Начните думать о себе хорошо, думать о себе, как о любимом ребенке Божьем, как о том, ради кого Господь отдал Своего Сына.

Поверьте Богу. Вы стали другими внутри.

Еф.5:8 Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света,

Поверить, что слова — это капсулы, наполненные силой.

По сути, вся эта серия об этом. То, что мы говорим — то мы и имеем.

Но вам, если вы уже матерились, нужно принять это заново. Ваши маты производили одно действие в вашей жизни.

Теперь нужно, чтобы ваши слова приносили доброе.

Кол.4:6 Слово ваше [да будет] всегда с благодатию Еф 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

Это значит, что каждый раз, когда вы открываете рот — просите мудрости у Бога, чтобы ваши слова принесли благодать, пользу слушающим.

Посвятить свои уста, свой язык Богу.

Это не просто решение: «с Нового года бросаю говорить маты».

Это решение, что ваши уста принадлежат Господу, Творцу неба и земли. И вы устами будете только благословлять Бога и Его творения.

Иак 3:9-10 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

Если вы посвящаете свои уста Бога — будет непросто. Но даже когда вы оступитесь, помните, что слово Божье говорит «не должно сему быть». Бог не дает невыполнимых задач. Если это написано в Его Слове — значит это реально. И значит, возможно жить так, чтобы не произносить проклятия и бранные слова на близких людей.

Слово Ободрения

Закончить хочется очень хорошим местом.

Помните, что за каждое слово вы дадите отчет. И если вы говорите много доброго в жизнь близких, благословляете жену/мужа, детей, родителей, сотрудников — эти слова Бог приведет на суд. И от этих слов вы оправдаетесь. Так говорит Слово Божье

Матф 12:36-37 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.

Текст подготовили: Владимир Багненко, Анна Позднякова