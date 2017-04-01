МАТЕМАТИЧЕСКИ РАСШИФРОВАННЫЙ НОСТРАДАМУС. Россия и Мир на пороге кардинальных перемен

В 1998-2000 гг. они опубликовали несколько книг, посвященных расшифровке сделанных Нострадамусом прогнозов событий. Большая часть из них касалось уже произошедших, после его смерти событий. Есть и прогноз событий, которые должны были произойти после расшифровки. Некоторые из них уже сбылись, другие начали осуществляться. Книги (у меня их 4) были изданы немалыми, для такого рода литературы, тиражами: от 15 до 70 тыс. экземпляров. Странность в том, что СМИ хранят полное и гробовое молчание по столь «сладкой» теме, хотя очередные «толкователи» присутствуют в обычном неограниченном количестве.

Великий пророк, посылая письма в будущее, заранее знал и то, когда и где будет расшифровано его наследие.

Первое, что бросилось в глаза исследователям, это то, что этот образованнейший человек своего времени, не только писал с огромным количеством ошибок, не был знаком с элементарной арифметикой, но даже, блестяще выдержав два экзамена по знанию Священного Писания, что для того времени было обязательным условием для любого учёного, не только искажал его хронологию, но искажал и библейские тексты. Наши исследователи, в отличие от многочисленных своих предшественников, этому не поверили. В награду ими были получены ключи от ковчега Нострадамуса, отправленного им в будущее.

Можно угадать некоторые варианты этого будущего, но в то, что там есть предопределённость – любому здравомыслящему человеку поверить сложно. Мы ведь все – свободные люди и многое зависит от нас самих. И это, во многом соответствует истине. Но далеко – не во всём.

У каждого свой крест, который нужно нести, нравится тебе это или нет. Моя профессия, а ее суть, в общем виде: сбор, обработка и представление информации в виде, который позволяет выделить причинно-следственные связи в процессах, для последующего прогноза развития, — достаточно рано позволило сформулировать важный, для понимания жизни, вывод. Он гласит: «Случайность – это неосознанная закономерность!».

ПЕРВЫЙ ШИФР Нострадамуса был спрятан за двумя цепочками цифр не очень понятных «библейских» хронологий в его известных письмах, как было уже сказано. В результате расшифровки получился целый ряд реальных ключевых, переломных дат мировой истории. В наше время они неумолимо свидетельствуют, что всё предсказанное сбылось в точности, свершилось год в год.

Всё, что должно было произойти, — произошло без вариантов: Французская и другие революции, изменившие политическую и географическую карты мира; основные события жизни Наполеона и Ульянова-Ленина; Первая и Вторая мировые войны, Октябрьская революция и коричневая чума фашизма с Гитлером; образование Израиля; исламская революция в Иране и война в Афганистане; приход к власти Горбачёва, перестройка, Ельцин и распад СССР и даже расшифровка, с указанием места, послания Нострадамуса потомкам.

Дешифровщики выявили 20 переломных исторических дат. Анализ которых, позволяет сделать вывод, что Нострадамус действительно, с невероятной точностью прогнозировал даты и даже содержание будущих, судьбоносных для человечества, событий. Значительная часть которых связана с Россией. Обычно СМИ очень активно обсуждают какие-то новые материалы, гипотезы, касающиеся этого легендарного астролога, прорицателя или прогнозиста будущего. Но все «новое», о чём продолжали информировать СМИ — это старые попытки «домыслить», довольно туманное содержание катренов (четверостиший), его «Центурий».

А теперь зададим вопрос – не потому ли этот научный труд замалчивается в СМИ, поскольку из него всплывает совершенно иная Россия. Это особенно явственно сейчас, почти через 20 лет после открытия русских математиков.

Ведь вышесказанное только первый слой открытия. Дальнейшая дешифровка позволила получить ещё ряд будущих исторических дат, которые должны были произойти после выхода в свет вышеуказанных книг, и России Нострадамусом уделена главная роль в последующих исторических событиях.

Нострадамус прогнозирует России великое будущее

Последние несколько десятилетий информационное поле изобилует негативными для России сценариями развития. Для чего? Мысль – материальна и реализуется. Если в коллективном сознании эти сценарии становятся доминирующими, то процесс невольно покатится именно в этом направлении. Это мы уже проходили во второй половине прошлого столетия.

Старинная истина гласит – какой ты сам, такой мир и вокруг тебя. Все мы наблюдаем вокруг себя лишь отражение своих мыслей и души. Скупой и алчный всех подозревает в намерении окружающих его обокрасть. Мошеннику кажется, что вокруг сплошная ложь и хитрость. Дурак видит мир примитивным и глупым. И только нормальные люди видят в окружающем много хорошего и считают, что наш мир вполне пригоден для проживания.

Поскольку любая мысль может реализоваться, эти знания уже тысячелетия используют для управления социальными процессами, в противостояниях религий, цивилизаций и государств. Развал СССР произошёл, главным образом из-за того, что постояннно муссировались сугубо негативные стороны нашей истории и происходящих в стране процессов. Ситуация повторяется и сейчас, когда у некоторых внешних сил есть желание повторить это и с Россией.

В этой сфере широко используются и различного рода пророчества, предсказания и прогнозы. Как истинные, так и ложные. Как их отличить? Всевозможные лжепророки и лжепрогнозисты говорят только о предстоящих катастрофах и их неизбежности. Их огромное количество. Последние примеры – американский святоша, уже второй раз предрекавший конец света, а также целый хор лжепрорицателей, которые смаковали предстоящий Апокалипсис в декабре 2012 г.

В качестве лжепрогнозиста вполне подходит «известный канадский писатель, эссеист, футуролог и популяризатор Доменик Рикарди». На Западе его называли «квебекским Нострадамусом», во время «Уотергейтского скандала» (если верить журналистам авт.), назвал точную дату отставки американского президента Никсона, предсказал разрушение Берлинской стены, распад Югославии и развал СССР.

Так этот «специалист» ещё в октябре 2000 г., в своём известном интервью сказал, что «Россия прекратит существование как отдельное государственное и культурное образование» через 10 лет. Далее этот «пророк» детально рассказывал, каким странам (США, Германия, Китай, Япония и пр.) какой кусок территории России достанется.

Настоящий же, а не липовый Нострадамус говорит о том, а уже сбывшиеся многочисленные прогнозы подтверждают объективность и достоверность его пророчеств, что в мире снова, с 2035 г., станет править дух согласия, справедливости и единства. «Такая будет у них сила, когда то, что будет сделано согласием и единением, не будет побеждено никакими завоеваниями военными», — пишет он в «Послании Генриху». Как следует из расшифровки его пророчеств, это единение начнётся именно с России, распространившись затем на все остальные страны.

И это будущее России подтверждают сбывшиеся пророчества, опубликованные Д. и Н. ЗИМА в своей книге, вышедшей в марте 1998 г.:

— «Прелюбодей» и «кровавый миротворец» (президент США Клинтон — авт.), который с1998 г. (по факту декабрь-авт.) «тиранит Междуречье» (Ирак);

— военные действия в Ираке – причина первого похолодания в отношениях России и Америки;

— «Падение денег из-за духа государства» в России и «приближение нового разорения» (середина 1998 г.);

— Неустойчивость власти в России. До середины 1999 г. Ельцин должен был либо резко менять курс, либо уйти из политики;

— Постепенное ухудшение отношений России и Америки с1999 по 2002 г. ;

— Разрастание иракского кризиса и постепенный перенос боевых действий на другие страны;

— середина 2002 г. как критическая развилка в мировой истории, выбор между мирным путем развития и «третьим потопом человеческой крови»;

— в случае неприятия мирного пути, возможность применения оружия массового поражения.

Знание Нострадамусом точных событий будущего и их взаимосвязи заставляет нас пересмотреть наши знания и поверить в существование реального «Высшего Разума», который он называет единственным источником своих пророчеств. Факты доказывают, что это послание именно в наше время, как предупреждение, поскольку он точно указывает место и время их расшифровки (Москва, 1997 г.).

Шифровка в несколько степеней

Подход Дмитрия и Надежды ЗИМА, как было уже сказано, в корне отличался от попыток других исследователей, попросту привязывающих катрены его «Центурий» к уже произошедшим историческим событиям. Тут возможна полная свобода трактовки, как содержания, так и хронологии предсказываемых событий. Но не буду повторять написанное расшифровщиками. Особо дотошные могут сами проверить, с калькулятором в руках пройдя ими указанный путь по книге «Расшифрованный Нострадамус». Это позволяет сделать следующие выводы:

1.Нострадамус действительно, с невероятной точностью, изложил даты и содержание будущих судьбоносных для человечества событий;

2. Приведенная им хронология позволяет четко и однозначно трактовать многие катрены.

Но на этом тайны наследия пророка ещё не были исчерпаны. Долгие поиски авторов, совершенно неожиданно привели к новым открытиям уже не с помощью математического аппарата, а филологии, которая позволила прочитать ранее туманные и загадочные тексты.

Если непонятные слова в текстах Нострадамуса, написанных на французском, перевести на родной его язык – древнееврейский, то смысл становится понятным. Благодаря одинаковому написанию, после такого перевода, получаются вполне осмысленные тексты: вместо «медной подставки» — правильная отгадка, зубы – в годы, вместо диких словосочетаний типа «от ушей» — в «измеряющий, взвешивающий». Но обилие еврейских корней могло привлечь, не запланированную автором, слишком раннюю расшифровку. К тому же транскрипции иврита французским алфавитом не всегда возможны, поскольку возникают как неточности, так и «не восстановимость» многих слов. Для этого им использовались слова, которые имели разные значения при одинаковом написании. Своеобразные словесные шарады.

Многие катрены написаны без всякой шифровки, но полностью раскрыть их конкретику можно только в комплексе с другими катренами и далеко не всегда находящимися рядом в тексте Центурий. Нострадамус предупреждает также, что в его текстах «не может, да и не хочет писать обо всех событиях», ведь многие исследователи считали, что в более тысячи его четверостиший события даются чуть-ли не ежегодно. Он же сам пишет, что будут даны лишь важнейшие события, причём их подавляющее количество относятся ко времени, когда их истинный смысл будет раскрыт, т.е. после 1997 г.

Для того, чтобы информация не была потеряна при расшифровке, а сама дешифровка была проведена однозначно, он составляет пророчество в стиле арабески, когда одно и то же событие рассматривается в нескольких катренах под разными углами. Истинно расшифрованными можно считать только те события, которые находят подтверждение либо в других четверостишьях, либо о нём повествуются в расшифрованных библейских хронологиях из «Послания Генриху». Поэтому не стоит в них искать пророчеств катастроф, исторических событий национального, либо регионального масштаба и прочих исторических деяний не мирового масштаба.

В текстах пророчеств часто называется загадочная страна, которой никогда не было ни на одной карте – Аквилон. Этой страной, в переводе с латыни означающей «Орлиная» или «Северная», в которой, как предрёк Нострадамус и будет расшифровано его послание в будущее, является Россия. Она удовлетворяет обоим названиям, поскольку, кроме географического положения имеет и государственный герб – двуглавого орла.

Когда непрерывным потоком тиражируют сценарии расчленения, деградации, разрушения и даже гибели России, хочется спросить – о какой именно стране идёт речь? Разные исследователи предлагают различные трактовки смысла нашего старого государственного герба. Зато он максимально точно передает совершенно контрастные мнения, которые можно аргументировано излагать по поводу того, каким является истинное лицо нашей страны. Из нынешней концепции истории оно напоминает двуликого Януса (по-русски – Ивана).

Одна Россия и сейчас ещё является самой большой страной в мире по территории. Она неизменно выбирается из самых тяжёлых кризисов. Сама не только не уступает самым сильным агрессорам, но ухитряется ещё и весь мир спасать от их претензий на мировое господство.

Есть и другая Россия. В которой русская государственность – от варягов, вера – от Византии, письменность – от болгар, наука – из Европы и т.д., вплоть до того, что язык свой мы тоже заимствовали у других. Ту историю, которую нам прививают с детства, грубо, но довольно точно можно свести к формуле: «Просвещенная свободная Европа и отсталая рабская Россия». И не мудрено, поскольку нынешняя концепция русской истории была разработана исключительно иностранцами. Поэтому, наверное, были времена, когда русская знать общалась между собой на иностранном языке, а ныне русская т.н. элита не может найти общего понимания со своим народом.

Так о гибели какой России ведут речь многочисленные доморощенные и иноземные прорицатели? Чтобы лучше понять суть грядущих в России перемен, просто необходимо заглянуть вглубь нашей истинной истории. Где татаро-монгольское иго — это выдумка Романовых, чтобы замаскировать под иноземцев русско-ордынское государство, в котором гражданская власть (князья) подчинялась военно-религиозному руководству (Кагану, хану). А казачество — это и есть эволюционировавшие войска орды (хазары, казары, казаки).

Та Россия, в которой было верховенство духа и законов «Авесты», а не знати. Где правил добровольный договор между людьми и Богом, предписывающий жить по законам справедливости, согласия и человечности. Договор на древнеславянском – Слово. Так может отсюда и люди, которые чтят подобный договор – Словене ставшие Славянами? Эта древняя Русь, которая и дала цивилизации основные мировые религии, стояла у истоков государственности всех стран Евразии, сформировала их культуру и письменность. Она не исчезла до наших времён, став матерью десятков государств. Не пропадёт она и в другие времена, хоть её нынешние дети всячески пытаются отречься от нынешней России.

А вот та Россия, где с Рюриковичей стали править князья, знать, аристократия и бюрократия, она точно исчезнет и её не жалко. Прекратится насилие, несправедливость, эксплуатация, замаскированные под демократию, не справедливое правосудие и ориентированный только на наживу рынок. Может этот процесс и станет, в очередной раз болезненным, но это будет уже последний раз. Тем более, что степень болезненности этих перемен зависит и от каждого из нас, если мы извлечём правильные выводы из уроков, которые уже преподала нам наша история.

«И пришел гнев Твой и время…погубить губивших землю» («Апокалипсис», гл.11, стр.18). Лично я, против такого хода событий, ничего против не имею. Нострадамус (скорее Высший Разум) послал нам из прошлого предостережение о том, что 3-й поток человеческой крови можно предотвратить. 2002 г. — эпохальный в этой возможности, а вовсе не определённость. А события в Ираке тем и опасны, что запустили процесс милитаризации событий. Мюнхенский сговор был дипломатической тусовкой, а открыл ворота для 2-й мировой войны.

Из слов Нострадамуса, кроме того, совершенно определённо вытекает, что исполнение его негативных пророчеств может быть остановлено на любой стадии процесса. Будем надеяться, что политика руководства России соответствует этому.

Нострадамусы среди нас

В конце 70-х жизнь свела меня с очень интересным человеком. Хотя оба мы были из Ленинграда, познакомились в Певеке. Те, кто долго там прожил, наверняка помнят его имя – Купецкий Валерий Николаевич. Память об этом прекрасном человеке, посвятившем науке и Чукотке всю свою жизнь, океанологу, руководившему научно-оперативной работой Штаба морских операций по проводке судов по Восточной Арктике, увековечена и для потомков. Именем известного исследователя, почётного полярника, ветерана авиации Арктики, почетного гражданина города Певека, доктора географических наук назван безымянный подводный географический объект (банка), расположенный в Восточно-Сибирском море.

Истории известны несколько первооткрывателей Северного Полюса – один первым достиг его пешком, второй на лыжах, третий прилетел на самолете, четвертый на дирижабле, пятый покорил в одиночку, шестой – на собачьей упряжке, и так далее. В этом ряду замечательных людей, Купецкий занимает особое место. Он первым открыл Полюс для межконтинентальной навигации. Доказал, что судам, плывущим из Европы в Америку, проще и легче одолевать этот путь не вдоль берегов, как они делали это сотни лет, а идти напрямую, через эту недоступную точку. Потому что система циклонов и антициклонов, действующих над Ледовитым океаном, разрежает льды в его центре, создавая как раз у бегов непроходимые массивы льда. Так Полюс был открыт еще раз, но уже силой мысли ученого.

Когда-то ему в руки попалась научная работа, которая называлась так: «Уровень африканских озер и условия плавания в Арктике». Прямо-таки «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Но статья потрясла его и заставила задуматься. Он начал искать связь между льдами Ледовитого океана, которые были делом его жизни, и другими явлениями природы, а это были уже поиски собственного пути. Постепенно Купецкий пришел к осмыслению роли, которую на Земле играет Солнце. Он понял, что в основе тех изменений, которые происходят в атмосфере и гидросфере нашей планеты, тоже лежат солнечно-земные связи…

Свой первый ледовый прогноз для востока Арктики Купецкий дал в 1969 году на год вперед. А в 1980 году он завершил работу над прогнозом ледовой обстановки для всего Северного Морского Пути до 2010 года! Для этого, поскольку прогнозы обосновывались солнечной активностью, нужно было обладать недюжинной личной смелостью. С точки зрения марксистско-ленинского материализма это такая же мистика, как и астрология, а значит — шарлатанство.

Ни один «истинный ученый», так никогда не подставится. Теплое кресло научного и административного руководителя значительно ценнее научной истины.

Ведь страшное дело, работает огромнейший аппарат научных и прочих сотрудников. Армада быстродействующих ЭВМ, по своим возможностям сравнимая только с работающими на оборону и космос. Затрачиваются огромные материальные и интеллектуальные ресурсы, а что на выходе? Хорошую оправдываемость дают синоптические прогнозы до 3-х суток. Можно оценить как сносные прогнозы до 5-ти суток, ну а на срок свыше 8-10 – никуда не годные. Оправдываемость официальных долгосрочных прогнозов (от месяца до года) – не превышает 10-20%. Это означает, что если прогнозировать «наоборот», перевернув существующие методики, то получим отличный результат в 80-90%!

О так называемых «морских гидрологических прогнозах» я уже и вовсе не говорю. Это просто-напросто обыкновенные расчеты по той погоде, которую прогнозируют (т.е. предсказывают, с вышеприведённой точностью) синоптики. Это только в математике «минус помноженный на минус даёт плюс». И вот находится горстка людей, которые, к тому же, разобщены, и дают долгосрочные прогнозы с оправдываемостью 60-70% , т.е. «угадывают» 6-7 будущих процессов из 10-ти. Это уже достойный результат, пригодный для планирования практической деятельности различных отраслей экономики, от сельского хозяйства до транспорта. Ведь это – прекрасно!

За более чем 40 лет его работы, для страны были сэкономлены сотни миллионов долларов на оптимизации маршрутов судов, графиков погрузки и разгрузки в портах, предотвращении аварий. Он сам не был кабинетным учёным. В 1989 году у северных берегов Чукотки разбился самолет ледовой разведки Ил-14, Купецкий оказался среди чудом уцелевших.

Прогнозировать такие аварии он не умел, зато научились это делать последователи научного направления, которому была отдана вся его жизнь, которое в дальнейшем получила название косморитмология.

Богата талантами наша земля

Давать любые долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное. Вспомним, к примеру, высоколобых экономических аналитиков: то у них в начале 2008 года цена барреля нефти взлетит чуть не к 200 долларам, а индексы РТС – и вовсе не помню-там до каких-тыщ пунктов, а спустя всего несколько месяцев – кошмар-кошмар, кризис-кризис. Не виданный с 1929 года. Миллионы безработных и голодных. Крах евро и доллара. Ну и что? Сбылось ли это? Увы – тут уж, как сказали бы этим высокооплачиваемым и именитым «пророкам» в бизнесе – «вон из профессии».

Во всех публикациях посвящённых проблеме терроризма прогнозирование, как один из важнейших вопросов, способный на порядок увеличить эффективность даже существующих мер вообще не рассматривается. Между тем как в Петербурге, уже в середине 90-х, была создана уникальная модель, которая специализируется на адресном прогнозировании техногенных катастроф, в том числе являющихся результатом террористических актов. Под адресным понимается достоверный прогноз факта, места, времени события, а также последствий, к которым оно может привести.

Основу применяемой методики составляет разработанная уникальная теория циклов и, не имеющая аналогов в мире, система композиционного информационного моделирования сложных объектов развития. Функционально организованная информация методом компьютерной самоорганизации формирует информационные модели интересующих объектов, осуществляет целенаправленный поиск наиболее рациональных экономических, организационных, технических, технологических, финансовых и экологических решений, в наибольшей степени соответствующих условиям обстановки, поставленным стратегическим целями, наиболее оптимальному варианту их достижения.

При этом необходимое для анализа время, риск принятия неэффективных решений и финансовые затраты с целью привлечения специализированных организаций сводятся до минимума.

Широкой общественности имя капитана 1 ранга Александра Бузинова, именно он разработал методику и возглавлял прогностическую группу, стало широко известно после его нашумевшего прогноза о будущем Президенте России. Еще в 1998 году на съемках телепередачи «5 канала» он, по просьбе ведущей написал небольшую записку о преемнике Бориса Ельцина, которую запечатали в конверт и положили в сейф. Публично вскрыли этот конверт 2 января 2000 года — на третий день после досрочного ухода тогдашнего главы государства с занимаемого поста.

Приход Путина группа Бузинова предсказала убеждая высоких военно-морских начальников в перспективности своего метода. С той же целью, одному из руководителей штаба ВМФ он рассказал о том, чего знать не мог, но вычислил по методике планетарных циклов Чижевского — у адмирала был приемный ребенок. Когда за идеей «прикладной военной астрологии» признали право на жизнь, он возглавил лабораторию космопрогнозов в НИИ МО.

Итогом первого этапа были прогнозы, что в Йемене ожидается опасный для России политический кризис, а в районе Владивостока — взрывопожароопасная ситуация. Убедило руководство последовавшие за прогнозом события: вскоре из Йемена «поперли» нашу военную миссию, а в дальневосточной тайге рванули склады с боеприпасами.

В середине 90-х группа пыталась наладить сотрудничество с МЧС. Был составлен краткосрочный прогноз на два месяца, в котором компьютерная программа неожиданно для исследователей выдала название населенного пункта «Оха». Когда Оху нашли на карте, связались с людьми Шойгу и предупредили, что на Сахалине произойдет землетрясение. Ответ последовал в том духе, что, по данным МЧС, подземные толчки последуют на Камчатке и что профилактическая работа уже проведена — укреплены фундаменты зданий, переброшена техника, словом, деньги потрачены. Никто ничего так и не предпринял. А землетрясение произошло именно там и тогда, как прогнозировали.

А вот Минатом в свое время поступил мудрее: на основании представленных ему данных очень грамотно назначил на опасный период учения на одной из АЭС и предотвратил возможную опасность. В том, что пуски ракет с космодрома Байконур в последнее время проходят успешно, тоже есть заслуга группы Бузинова.

Классическим объектом для астрокартографии стал Кавказ. Бузинов и сейчас утверждает, что может с точностью до одного-двух часов предсказать, когда и в каком месте боевики пойдут на прорыв, поведут караван с оружием, будут вывозить раненых, произойдёт захват заложников или устроят теракт.

Могу говорить об этом с полной ответственностью, поскольку, во-первых, прогноз – сфера моей профессиональной компетенции по основному образованию (физика океана и атмосферы); во-вторых, два года был руководителем структуры, которая занималась подобными прогнозами в интересах Генерального штаба и силовых структур. Сами прогнозы и их достоверность оформлялись документально, поэтому их эффективность можно проверить.

К сожалению, должностные лица, занимающиеся этой проблематикой, путают этот метод с предвидением прорицателей. И отношение к доказавшим уже свою эффективность, вполне научным методам, как к шарлатанам в области мистики.

Инновационная экономика, о которой так много говорят в последнее время, будет упираться в главный барьер на пути её создания. Поскольку любая новая идея, знание и даже свершившееся внедрение инновации встречается агрессивным: «Это полный бред! Этого не может быть!».

Именно этот тупик в психологическом восприятии был причиной того, что не был предпринят комплекс необходимых мер по соответствующим, полностью оправдавшимся прогнозам, трагических событий: Будёновска, Кизляра, Беслана и др. Не востребованы эти знания и теперь, когда терроризм выдвинулся в главную проблему на мировом уровне. А ведь большинство терактов (от 70 до 90%) можно было спрогнозировать, следовательно принять превентивные меры.

А ведь в С.Петербургском государственном университете информационных технологий, точной механики и оптики создана специализированная кафедра и ведётся подготовка специалистов, владеющих вышеуказанной методикой прогнозирования. Но власть по-прежнему не в ладу с инновациями, в отличие от бизнеса, где деньги считать умеют, поэтому и методика прогнозирования там востребована.

Почему власть не использует такой инновационный ресурс? Ответ на этот вопрос даёт следующий факт. В Российском экономическом журнале, ещё в 1992 г. была представлена прогнозная разработка на последствия начатых реформ Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В обоих его вариантах (радикального и эволюционного характера реформ) преодоление последствий развала советской экономики и восстановление её на до перестроечном уровне (1990 г.) происходило не ранее 2007-2012 гг. Из проведённых расчетов делался вывод – преимущества рыночного типа развития в России проявятся только через 45-50 лет. При этом прогноз основывался на том, что в стране сохраняется социальная и политическая стабильность и не будет никаких негативных внешних факторов влияния.

У каждого есть теперь самостоятельная возможность оценить – насколько этот прогноз оправдался. И ответить самому себе на вопрос – каковы были бы итоги референдума по поддержке реформ Ельцина, если бы этот прогноз через СМИ довели до общества?

В мутной воде неопределённости гораздо проще ловить золотую рыбку для немногих, объясняя трудности бытия подавляющего большинства объективными обстоятельствами: падением цен на нефть, кризисом, санкциями и прочими неприятностями, которые невозможно-де прогнозировать.

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