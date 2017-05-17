Мастер Ошо объясняет, почему «позитивное мышление» — бред. Причем полный!

Вам когда-нибудь говорили, что нужно просто «настроиться на позитив» — и все ваши проблемы исчезнут?

Или что для достижения своих целей в жизни достаточно лишь «визуализировать их» и добавить щепотку «позитивного намерения«?

Эта философия популярна уже несколько десятилетий. В основном, благодаря книгам вроде «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» и «Думай и богатей».

Но поможет ли это нам жить более осознанной и полноценной жизнью? Вряд ли.

Духовный гуру, Ошо, считает, что это, фактически, одна из самых «дерьмовых философий».

Вот почему «позитивное мышление» вам не поможет.

Когда гуру спросили, что он думает о движении «позитивного мышления», Ошо ответил, что оно приносит больше вреда, чем пользы.

Почему? Потому что это означает, что мы отрицаем реальность и остаемся нечестными с самими собой:

«Философия позитивного мышления — неискренняя. Она учит быть нечестным с собой. Это означает видеть определенные вещи и отрицать, что вы их видите. Это означает обманывать себя и других».

«Позитивное мышление — единственная философия, которую внесла в сознание человека Америка — ничего больше. Дейл Карнеги, Наполеон Хилл и христианский священник Винсент Пил — все эти люди наполнили умы американцев абсолютно абсурдной идеей позитивной философии.

Но почему тогда именно эта философия привлекает посредственные умы?

Книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» продавалась таким же тиражом, как и христианская Библия. Ни одна другая книга не смогла достичь такой популярности.

На самом деле, христианская Библия не должна быть конкурентом, потому что ее часто дают бесплатно. Но люди покупали книги Дейла Карнеги. Никто их бесплатно не раздавал. И это создало определенный тип идеологии, которая породила много подобных книг. Но для меня это отвратительно. …Дейл Карнеги создал школу позитивной философии, позитивного мышления: не вижу негативной части, не вижу темной стороны. Но почему вы считаете, что если не замечать негатив, то он исчезнет? Вы просто дурачите себя. Вы не можете изменить реальность. Ночь все равно наступит. Вы можете думать, что день длится 24 часа, но от одной вашей мысли солнце не начнет светить в месте, где вы живете, 24 часа в сутки.

Негатив – такая же часть жизни, как и позитив. Они уравновешивают друг друга.

Есть еще одна популярная книга, ставшая столпом этой философии — «Думай и богатей»:

«Что касается Наполеона Хилла, я помню…что он сам был бедным человеком. Этого достаточно, чтобы опровергнуть всю его философию. Он разбогател, продавая книгу «Думай и богатей». Но его сделало богатым не позитивное мышление, а дураки по всему миру, которые покупали книгу. Его сделала богатым его работа, его труд, его усилия.

Но в первые дни, когда вышла его книга, он сам стоял в книжных магазинах, лично убеждая людей купить ее.

И случилось так, что Генри Форд вышел из своей машины последней модели и зашел в книжный магазин, чтобы купить что-то почитать.