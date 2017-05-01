Марва Оганян: Смерть идет из кишечника

Марва Вагаршаковна Оганян — врач-натуропат, биохимик с 45-летним стажем медицинской лечебной и лабораторной работы. Она охотно делиться своими знаниями и методами с теми, кто хочет качественно улучшить свое здоровье и свою жизнь.

В основе ее теории — книги «Справочник врача-натуропата» и «Золотые правила естественной медицины», где рассматриваются причины современной патологии, считающейся неизлечимой: аллергии, гипертонии, рака, диабета и д.р., которые официальной медициной названы «образом жизни», а на самом деле от них можно избавиться вполне доступными способами.

В чем же состоит теория Марвы Оганян? Расссмотрим несколько основных тезисов.

1. Знание биохимии — основа правильного существования каждого человека.

Все хотят не болеть. Не болеть – это нормальное желание. Болезнь – это самое настоящее преступление против организма и самого себя.

Она училась в медицинском университете, где учили лечить болезни. Позже к ней пришло понимание того, что медики болезни не лечат, т.е. не делают то самое благородное дело, о котором мечтали. Занявшись изучением теории медицины, Марва Вагаршаковна пришла к выводу: основой теории медицины на самом деле является биохимия, т.к. она изучает обмен веществ, который является основой организма. Те, кто уже знаком с ее лекциями, знают, что она неустанно прославляет биохимию. По ее мнению биохимию должен, просто обязан, знать каждый человек. Для этого не обязательно быть медиком или заканчивать медицинский университет. Не обязательно знать весь максимум, достаточно изучить и понять ее азы.

Сейчас без знаний биохимии нельзя не только лечить, лечиться, но и жить. Если вы немного углубитесь и проанализируете, что вы пьете, что вы едите, из чего вы состоите, то сможете правильно ориентироваться и в жизни. «Наладив питание, наладите и жизнь в целом» — утверждает Марва Вагаршаковна, — т.е. научившись строить свою жизнь из того материала, который предназначен для этого. Если питаетесь видовой пищей, у вас меняется не только здоровье, но и психика. Общее здоровье и психика не разделимые понятия.

Что происходит в настоящее время? Биохимию сейчас не знает ни один человек. Азы математики знают все, ее преподают в школе. Почему тоже самое не могут осуществить и с биохимией, которая так важна? Парадокс в том, что ни один лечащий врач сейчас не знает биохимию, даже профессора. Зато ее знают ученые-биохимики, которых весьма не мало в мире и в России в частности. Биохимию сейчас не знает ни один человек. Азы математики знают все, ее преподают в школе. Почему тоже самое не могут осуществить и с биохимией, которая так важна? Парадокс в том, что ни один лечащий врач сейчас не знает биохимию, даже профессора. Зато ее знают ученые-биохимики, которых весьма не мало в мире и в России в частности. Это ученые достаточно высокого уровня. Плодами их трудов, увы, не пользуются ни врачи, ни население. Все открытия остаются в лабораториях – это играет роковую роль в жизни людей, так как вся медицина полностью зависит от биообмена.

2. Современная медицина лечит не саму болезнь, а ее симптомы

Чем занимается современная официальная медицина? Тем, что лечит симптомы. Симптомы вылечить невозможно, их можно лишь снять на время. Но потом они возобновляются – в таком же или измененном виде. Самое ужасное, что болезнь имеет свойство не только становиться хронической, но и трансформироваться в иные. Например, в детстве вы переболели ангиной или воспалением легких, и с тех пор вы регулярно ими болеете. Сначала в детстве ангина, а в 35 лет, например у женщины, рак молочной железы. Такие превращения одной болезни в другую закономерны. Почему? Все подробные объяснения есть в книге Марвы Оганян «Экологическая медицина: путь будущей цивилизации».

Происходит ситуация, которая для врачей непонятна. Ни один лечащий врач не скажет, что у женщины рак молочной железы из-за того, что в детстве она часто болела ангиной или воспалением легких, которые были не долечены.

3. «Смерть идет из кишечника»

Давайте разбирать вопрос с периода детства. Чем обячно болеют в детстве, кроме простуды и ангины? Это ветряная оспа, «свинка», краснуха и прочие, которые причисляют к «детским» болезням, т.к. их необходимо переболеть в детстве, потому что в позднем возрасте переносится тяжелее. Вопрос — почему так?

Начнем с того, что не все дети болели этими болезнями. Болели лишь те, у которых внутри организма было больше материала для развития вируса, провоцирующего болезнь. Так почему детьми эти болезни переносятся легче, чем взрослыми? Ответ прост – детский организм еще не настолько зашлакован различного рода грязью, которая в первую очередь скапливается в кишечнике. В естественной медицине даже есть распространенная фраза — «смерть идет из кишечника». И это буквально так. Если бы мы знали правила очищения кишечника, мы бы жили очень долго и были здоровы. Чем старше человек, тем больше грязи он накапливает в себе.

О какой грязи идет речь, спросите вы? В первую очередь – содержимое кишечника, т.к. мы его не чистим, не промываем, ни в детстве, ни позже.

Существует распространенный миф, что если делать частые промывания кишеника, то можно «вымыть» микрофлору. Какую микрофлору? То, что творится в нашем кишечнике – это что-то страшное. Вымоется гнилостная микрофлора, а останется хорошая, потому что полезного микроба нельзя вымыть полностью из кишечника, это нереально. Гнилостная микрофлора вымоется, останется — дружественная, которая будет размножаться. Главное – давать этой полезной микрофлоре правильное питание.

4. Правильное и неправильное питание

Пища – это большое благо, но в настоящее время она стала большим злом. Зло — это «общественная» пища, которая продается в пунктах общественного питания – столовые, детские сады, интернаты, больницы, армия и тд. Это преступная для здоровья еда. Именно из-за этого в детских садах дети болеют. Не из-за того, что простудились, а потому, что там губительная еда, от которой накопили слишком много грязи. Например, в Швейцарии в детских садах детей кормят фруктами, салатами и чаем с медом. Удивительно, но этого детям достаточно, чтобы быть сытыми, здоровыми и физически, и психически.

Не нужно бояться вымывать всю грязь из кишечника. Чистый кишечник существенно отличается от загрязненного. Под тяжестью шлаков, со временем, он начинает провисать из-за того, что тонус ослабляется. Кишечная грязь включает себя остатки каловой массы, слизь сгнившую и полусгнившую, содержащую паразитов живых, полуживых и мертвых. Вот это вы боитесь вымыть? К тому же часть питательных веществ должны проходить через стенки кишечника. Как они пройдут, если на стенках кишечника такой слой грязи? Правильно, никак. Из-за этого страдает тот самый тонус кишечника, что приводит к проблемам с опорожнением. Вообще, проблема запоров – это следствие неправильного приема пищи, мертвой пищи. Неживая, неправильная, пища – это вся пища, термически обработанная. Зимой тяжело обойтись только живой, сырой пищей, необходимо добавлять некоторые обработанные, но летом соблюдать режим вполне реально для всех, кроме жителей крайнего севера по известным всем причинам.

5. Таблетки не лечат, они — губят здоровье.

Как уже выяснили, современные врачи не знают биохимии. И если вы пришли к нему с болью в ногах, доктор выпишет вам препарат от боли в ногах. Но поможет ли это?

Кто создает таблетки? Человек. А может ли человек правильно воссоздать то, что создала природа? Человеческий организм создал не человек, невозможно искусственно создать человека, т.к. он создан природой — природой, Богом, Вселенной. Можем ли мы достичь божественного уровня и справить то, что создано творцом. Нет, не можем. Но что мы можем сделать с этим творением? Мы можем испортить, чем сейчас и занимаемся с помощью медицинских препаратов. Вы принимаете инородный продукт, это ведь не еда, это употребление чего-то неестественного, инородного. Препарат исправляет обмен веществ? Нет, только ухудшает.

Раньше лекарств было очень мало, не больше пяти. Также были травники, что намного прогрессивнее препаратов. Хотя среди трав очень много ядовитых, опасных, токсичных, поэтому они употребляются в очень малых количествах. Но, опять же, с той самой целью, как у таблеток – подавить иммунитет. Подавление иммунитете — это основа любого научного лечения. Это, разумеется, тоже лечение, но другого типа — растительная химиотерапия Увы, эта система тоже не годиться.

Для лечения годится только то, что создано природой. Любая пища имеет фармокологическое влияние, но только та, которая соответствует нашей биологический химии.

И напоследок, важный совет от Марвы Оганян:

Чтобы не болеть, человеку необходимо иметь экологическое сознание, которое должно быть в первую очередь у врачей и правительства, а потом уже у каждого человека. Общество, к примеру, сначала создает алкоголь и алкоголизм, а потом с этим борется. Это парадокс современного времени. Не доводите до этого.

Если у человека будет развито экологическое сознание, то он не будет мириться с абсурдом, который происходит сейчас во всем мире, а начнет вести людей за собой, улучшая тем самым мир в целом.