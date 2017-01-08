Мансийские легенды — Гора мертвецов

На границе республики Коми и Свердловской области, что на севере Урала часто случаются трагедии, которые сложно объяснить, а точнее это происходит на горе «1079», или как её ещё называют гора Холат Сяхыл.

До 1959 года название горы переводили с мансийского как «Мёртвая вершина», но в современных изданиях, в том числе научных, преобладает вариант перевода «Гора Мертвецов».

Здесь погибло довольно много людей и все ушли из жизни при необъяснимых и мистических обстоятельствах. Мансийские легенды говорят, что когда-то в древние времена на этой горе была пролита кровь девяти манси.

Но самый известный случай смерти случился первого февраля 1959 года.

В этот зимний день стояла довольно солнечная погода, десять туристов из Свердловска собрались совершить восхождение на эту гору.

Руководил группой Игорь Дятлов, у всех туристов был довольно большой опыт восхождений по горам приполярного Урала, хоть они и были студентами. Один из них не смог начать восхождение, потому как у него жутко заболели ноги, и Юра Юдин начав восхождение вместе с группой, вернулся из-за того, что попросту не мог идти.

Студенты тронулись из посёлка Вижай в количестве девяти человек, а именно: Александр Колеватов, Игорь Дятлов, Александр Золотарёв, Зина Колмогорова, Людмила Дубинина, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. У них не получилось взойти до темноты, и пришлось раскинуть стоянку на склоне горы.

Как гласят туристско-альпинистские правила, прежде чем поставить палатку нужно положить лыжи на снег, студенты так и поступили. После ужина ребята легли спать. Уголовное дело, заведённое после этого, гласило, что ни склон, угол которого представлял всего пятнадцать градусов, ни надёжность креплений установленной палатки, не угрожали жизни студентов.

Фотоснимки, найденные впоследствии, помогли сделать следователям вывод о том, что палатка стояла уже к шести вечера. А ночью случилось что-то страшное и мистическое, и все девять ребят погибли, при невыясненных обстоятельствах. Ребят искали больше двух недель, и лишь по прошествии этого срока лётчик Геннадий Патрушев увидел тела тургруппы из самолёта и сообщил об этом спасательной группе.

Лётчик был знаком с ребятами ещё при их жизни, потому как перед восхождением на гору они остановились в посёлковой гостинице, где и познакомились с ним. Дело в том, что Геннадий увлекался собиранием легенд и сказаний этого края, и потому ему было очень много известно об истории этих мест.

Перед роковым восхождением, он всячески отговаривал студентов от этого предприятия, предлагая им множество гор, которыми в изобилии наделён Приполярный Урал. Также Патрушев рассказал группе Дятлова легенду горы мертвецов и как расшифровывается на языке манси её название, и о гибели девяти манси на склоне этой горы. Но ребята не верили в мистику, полагались на свой опыт и мотивировали это тем, что мансийцев было девять, а их-то будет восходить десять человек.

Больше всех упорствовал Игорь Дятлов, который отрицал существование всякой мистики и ни за что не хотел менять маршрут восхождения. Спасатели, что прибыли на место трагедии увидели ужасную картину, два погибших студента лежали возле входа в палатку и ещё один в самой палатке, которая была разрезана изнутри. Видимо туристы разрезали палатку ножом и гонимые ужасом, бежали вниз по склону, причём были они практически голые.

Самое странное – это следы, которые шли от ног студентов, они петляли странными зигзагами, но потом снова сходились, как будто неведомая сила, сгоняла вместе, пытавшихся разбежаться людей. Следов ещё чьего-нибудь присутствия обнаружено не было, и к палатке никто посторонний не подходил. Смерча, урагана или лавины в то время также не было. Следы исчезали на границе с лесом, после того как их замело снегом, два мёртвых студента нашли своё последнее пристанище у еле разведённого костра, они также были в одном нижнем белье. По всей видимости, их смерть наступила в результате обморожения.

Недалеко от них лежал руководитель группы – Игорь Дятлов, который был тоже мёртв, окаменелый взгляд Игоря был повёрнут к палатке, скорее всего, он к ней полз, но у него не хватило сил. На теле большинства студентов не было никаких повреждений и, как показала экспертиза – умерли они от холода, но трое из несчастных погибли от того, что кто-то или что-то причинило им страшные повреждения, они имели многочисленные кровоизлияния. Головы их были пробиты, а рёбра поломаны, а одна из девушек была без языка, который у неё безжалостно вырвали. Но ни на одном теле не было ни единого синяка или ссадины.

Вскрытие показало наличие на черепе одного парня трещины, но кожа на голове совершенно в том месте не была повреждена, что невозможно для такой травмы. Как же можно было нанести такие повреждения внутри тела, совершенно не тронув кожу?

Прокуроры-криминалисты, изучавшие это дело, ездили на место преступления в мае и заметили там некоторые странности, например, то, что молодые ели, стоящие на окраине леса имели обожженный след, и у этого возгорания не было эпицентра, а так же системы его распространения. То состояние елей, которое они увидели, лишний раз говорило, что на них был направлен своеобразный тепловой луч, или было произведено действие какой-то неизвестной человечеству энергии, что наносит урон довольно избирательно, так как деревья не были повреждены, а снег не оплавился.

Общая картина рисовала впечатление, что после того как туристы голышом, босыми ногами прошли больше 500 метров спускаясь с горы, в тот момент с ними кто-то расправился таким образом.

Проводя расследование этого уголовного дела, брались образцы внутренних органов и одежды погибших, и проверялись на наличие радиации. Результаты такого исследования показали, что на поверхности тел и в одежде, были обнаружены радиоактивные вещества в незначительных количествах, появление которых повлекло за собой бета-излучение, и эти радиоактивные вещества, когда их промывают – смываются.

Таким образом напрашивается вывод, что они вызваны не действием нейтронного потока, а являются результатом радиоактивного загрязнения. Простыми словами можно сказать, что такое бывает, когда одежда непосредственно загрязняется радиоактивной пылью, что выпадает непосредственно из атмосферы, или может загрязняться при непосредственной работе с радиоактивными веществами.

Закономерным является вопрос: откуда же могла сыпаться на людей эта радиоактивная пыль? Тем более что в это самое время, нигде на территории России не проводились ядерные испытания, что могло бы загрязнить атмосферу. Одним из последних взрывов на этой территории, была трагедия, что произошла 25 сентября 1958 года. Ученые вывозили на место, где погибли туристы счетчик Гейгера, и нетрудно предугадать, что он в тех условиях зашкаливал.

Хотя очень нелепо предполагать, что причиной смерти этих туристов, стало именно наличие радиации на этих территориях, так как никакое количество радиации, не сможет убить человека за столь короткий промежуток времени, а уж тем более заставить их голышом покинуть палатку.

Еще в то время, следователями рассматривалась версия, которую они связывали с существованием НЛО. В то время, когда спасатели проводили поиски погибших туристов, они над своими головами наблюдали, как пролетали шары огненного цвета. Ни один из спасателей не понимал природу этого явления, именно по этой причине, оно казалось им страшным и непонятным.

31 марта 1959 года, в 4 часа утра, местные жители могли наблюдать на протяжении 20 минут странную картину на небе. По нему двигалось большое огненное кольцо, что после спряталось за горой, высотой 880 м. Однако перед тем как скрыться за ней, из центра этого огненного шара внезапно появилась звезда, она постепенно увеличиваясь в размерах, достигла размеров луны. После этого она начала двигаться вниз, медленно покидая это кольцо.

Это странное явление на небе, имели возможность наблюдать многие местные жители, которых подняли по тревоге. Они были взволнованы и обеспокоены происходящим, и просили местные власти, чтобы те, с помощью ученных объяснили природу этого явления. Подобная заметка об этом явлении, была опубликована в газете «Тагильский рабочий», и за публикацию этой заметки редактору этой газеты было объявлено денежное взыскание, а тему, о якобы существовании НЛО, обком партии предложил далее не развивать.

В результате следствия, определенное время подозревались в убийстве студентов местные манси, за которыми уже существовал грешок совершенного преступления в 30-х годах, когда была убита женщина геолог, которая имела смелость зайти на территорию, что была закрыта для простых людей, на священную гору. В результате этого были задержаны и опрошены много охотников, однако всех их отпустили по причине отсутствия доказательств их вины.

Таким образом, это уголовное дело было закрыто, с неясной формулировкой о некой «стихийной силе, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

Затем уголовное дело на много лет было сдано в секретный архив. Позже оно было рассекречено за истечением времени. Как бы то ни было, но следователям в 1959 году не удалось раскрыть причину гибели туристов. Загадка гибели группы Дятлова так и осталась не разгаданной до сих пор…

Современные версии

До нашего времени, невзирая на множество попыток объяснить происшедшее и всевозможные выдвигаемые версии, все же гибель студентов на этой горе осталась загадкой, как для правоохранительных органов, так и для исследователей.

С тех пор как произошла эта история, были выдвинуты разные версии. По одним данным склоняются к тому, что причиной их гибели стала шаровая молния, залетевшая в палатку. Другие же говорят о техногенной природе данного инцидента. Как указывается в исходниках дела, кожа у погибших студентов, была оранжевого или фиолетового цвета, а на их одежде как было сказано выше, исследователями был обнаружен радиационный фон, превышающий во многие разы нормальный.

Интересным фактом так же является то, что все погибшие в результате той истории, оказались полностью седыми, что возможно лишь тогда, когда человек переживает очень сильный стресс.

Патологоанатом, проводившая вскрытие всех тел, отмечала, что действительно на их лицах было застывшее выражение ужаса, хотя кожа была как у обычных мертвецов. Тогда получается, что те люди, которые раскрашивали в своих рассказах их лица в оранжевый цвет, просто-напросто перевирали эту историю, склоняя ее в сторону отравления ракетным топливом, так как оно действительно имеет оранжевый цвет.

Однако есть одно подтверждение, относительно версии падения ракеты в данном месте, после того, как в этом районе нашли весьма странное тридцатисантиметровое кольцо. Оказалось, что оно принадлежит одной из советских боевых ракет. После этого вновь начали распространяться слухи о проведении секретных испытаний, а местные жители подкрепляли их еще и увиденными на небе летящими шарами, что могли быть как НЛО, так и ракетами.

По материалам архивов, в СССР в то время не проводилось никаких запусков ракет, а ракета выпущенная 17 февраля 1959 года, была запущена в США, и ее старт никак не мог быть виден в Сибири. Некоторые исследователи выдвигают теории, что в Плесецке начиная с 50-х годов, могли происходить исключительно испытательные запуски Р-7, но только эта ракета 100 % не содержит никаких ядовитых компонентов в своем топливе.

Еще одним фактом, подтверждающий ракетную теорию, является найденные позднее немного южнее этой горы, воронки от ракет. Группой «Космопоиска» после получения такой информации было проведено свое исследование, в результате которого, они все же обнаружили две из этих воронок. Но, на месте этих воронок не мог произойти взрыв в 59 году, та как в них росла береза возрастом 55-ти лет, что было подсчитано по кольцам, и соответственно эта воронка существовала еще с 44-го года. Хотя интересным и сомнительным фактом является то, что эта воронка имела сильный радиоактивный фон.

Неужели в 44 году была взорвана радиоактивная бомба?

Так же существует предположение о том, что студенты стали жертвой «Вакуумного оружия». В пользу этой версии говорят красноватый оттенок кожи и присутствующие внутренние повреждения и кровотечения, одним словом, как в результате действия вакуумной бомбы. Люди, которые находятся на периферии действия такой бомбы, в результате повышения внутреннего давления получают лопнувшие кровяные сосуды, а тех, кто находятся в эпицентре ее действия может с легкостью разорвать на части. Но разработка вакуумных видов оружия на территории нашей страны осуществлялась только в конце 60-х годов, и к нашей истории не имеет никакого отношения.

P.S.: На пленке погибших туристов был обнаружен самый последний кадр, который до сих пор вызывает споры исследователей. Одни утверждают, что этот кадр был сделан когда пленку вынимали из фотоаппарата. Другие утверждают, что этот кадр был сделан кем-то из группы Дятлова, когда опасность начала приближаться. Тем не менее, больше снимков тургруппы Игоря Дятлова обнаружено не было, а этот кадр считается последним…

Сегодня существует 9 основных версий гибели группы Дятлова, странным образом именно 9 — по количеству погибших:

— сход лавины (версия Буянова)

— шпионская версия о «контролируемой поставке» (версия Ракитина)

— техногенная катастрофа или испытание оружия (версии с метанолом, гептилом и т.п.)

— уничтожение группы военными или спецслужбами

— воздействие звука (версия Егорова)

— ссора между туристами

— нападение беглых заключённых

— гибель от рук манси

— паранормальные версии

Ни одна из этих версий до сих пор не может полностью объяснить все обстоятельства гибели группы Дятлова. Некоторые версии хорошо объясняют причину полученных травм, некоторые детально рассматривают отдельные факты и эпизоды. Но в целом — картинка не складывается ни у кого. Особый провал большинство версий ждет на этапе объяснения мотивов поведения самих туристов или предполагаемых преступников.

Странно другое, почему долгое время «дело дятловцев» было засекречено?

Мистическая цифра 9

Участники группы Дятлова – не единственные погибшие на склонах Горы Мертвецов. Всего за последние 100 лет на Холатчахль было найдено 27 трупов, несмотря на то, что это место – одно из самых непосещаемых туристами в России. В трех авиакатастрофах 1960-61 года над перевалом Дятлова гибнут 9 геологов.

В феврале 1961 там же, у Холатчахля, обнаружили трупы 9 туристов из Ленинграда. И уже в 2003 году над Горой Мертвецов разбился вертолет с 9 пассажирами. Люди выжили чудом.

У манси существует древняя легенда, передающаяся из поколения в поколение. Рассказывает она о всемирном потопе, накрывшем землю 13 тысяч лет тому назад. Бушующие волны погубили почти всё племя манси. В живых осталось лишь 11 человек – 10 мужчин и 1 женщина.

Эти люди забрались на вершину Холатчахль, пытаясь найти там спасение. Но вода всё поднималась и поднималась. Наконец незатопленной оказалась только небольшая узкая площадка. Все сгрудились на ней, но безжалостные волны забирали одну жертву за другой. Погибло 9 человек, в живых остались лишь женщина и мужчина. Они зависли на крошечном выступе и уже попрощались друг с другом, когда могучие воды стали отступать. Именно с выжившей пары и началось возрождение племени манси, а гора Холатчахль получила название горы смерти.

Несомненно, в этой жуткой легенде содержится доля правды. Девять смертей ознаменовали конец старой жизни и начало новой. Для всемирного потопа, уничтожившего почти всё население планеты, такой конец выглядит более-менее благополучным. А вот девять аналогичных смертей зимой 1959 года кажутся противоестественными и невероятными. Тем более, что произошли они в то время, когда в Москве проходил XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Вся страна, затаив дыхание, слушала выступления Никиты Сергеевича Хрущёва, восхищалась достижениями социалистического строя, а тут на тебе – исчезновение группы молодых туристов, состоящей из 9 человек…