Магия на растущую луну: заговоры, ритуалы и обряды

Издревле люди видели, что влияние Луны на человеческую жизнь велико и важно, поэтому она виделась как воплощение или лик божества. В полнолуние, например, мы более чувствительны, дети чаще капризничают и плачут. И так каждая фаза Луны имеет свое влияние, а значит — и значение в магии.

Практически все традиции колдовского искусства призывают учитывать Луну в магических манипуляциях. Иногда без этого можно обойтись, но, в действительности, совершение ритуала в соответствующий период может существенно повлиять на эффективность ритуала. Поэтому понимание, какие ритуалы на растущую Луну делать хорошо, а какие — не стоит, очень важно для мага или ведьмы.

Кратко рассмотрим основные принципы, в двух словах:

новолуние хорошо подходить для очищения, новых начинаний, ритуалов, связанных со здоровьем, и для “черной” магии;

растущая Луна благоприятствует магии, направленной на усиление того или иного потока в вашей жизни (магия на исполнение желания, мечты, на скорое замужество, новые отношения, на зачатие, на деньги, на красоту и т.д.);

полнолуние — в принципе, подходит для любых ритуалов, период мощный, насыщенный силой, однако требующий большего умения, способности к концентрации и контролю энергий — может и снести волной;

убывающая Луна — время “магической уборки”, колдовства, направленного на уменьшение, ослабление, избавление (от пьянства, от неудачи, на избавление от порчи или сглаза, на здоровье и т.д.)

В этой статье мы рассмотрим обряды на растущую Луну.

Когда Луна начнет расти

Луна совершает оборот вокруг Земли за 28 дней — такова длительность лунного месяца. Период растущей Луны начинается сразу после новолуния. Первое время это почти незаметно, месяц тонкий-тонкий, но в течение двух недель он увеличивается, прибывает. Принято разделять фазы на четверти — таким образом, после новолуния наступает первая четверть, затем вторая четверть, за ними полнолуние, и после — третья и четвертая четверти убывающей Луны и снова новолуние.

Как определить, растущий или убывающий сейчас месяц, мы знает с детства. Если серп похож на букву “С”, то он “стареющий”, убывающий. Если же на букву “Р”, то растущий.

Какие заговоры делают на растущую Луну?

Итак, какие заговоры на растущую Луну читать особенно эффективны?

Магия денег. Все ритуалы, связанные с денежными потоками, любое колдовство на богатство и прибыток. На благополучие, увеличение зарплаты, прочие денежные ритуалы, например, заговор нового кошелька. Исключением является, разве что, магия на возврат долга. Разница состоит в том, что возврат долга — это возвращение вашего, собственного, временно пребывающего в других руках, а не привлечение нового, ранее не имевшегося. Поэтому ритуал на возврат долга лучше проводить, например, в новолуние.

Магия красоты. Усиление обаяния, женской привлекательности, наполнение энергией красоты своего образа. Ритуалы и заговоры на волосы — для того, чтобы волосы хорошо росли, не выпадали, были красивыми и крепкими. Стричь волосы, кстати, тоже хорошо на растущую луну, если вы хотите, чтобы они как можно скорее отрастали.

Магия на привлечение удачи, на желания. Привлечь в свою жизнь желаемое, то, о чем вы мечтаете — самое время.

Активация амулетов и талисманов. В новолуние и на растущую луну хорошо покупать и активировать магические артефакты. . Даже нашептать защитные слова на шерстяную нить красного цвета и повязать ее на запястье себе или близкому — уже отличная идея. Талисманы на любовь, деньги, удачу широко представлены в нашем интернет-магазине, и отзывы о них отличные. Наверняка и вы найдете что-то подходящее для себя.

Прочие ритуалы на то, чтобы что-то в вашей жизни появилось новое или прибывало, усиливалось, укреплялось, на прибыль того и этого. На семейное благополучие, на учебу, на урожай, на торговлю, чтобы она шла, на бизнес, чтобы он рос, на работу… Приворот на растущую Луну тоже сработает, как надо. Здесь главное — понять принцип.

Как читать заговоры на растущую Луну?

Ниже мы приведем примеры заговоров, которые можно читать для достижения тех или иных целей, а пока обговорим некоторые нюансы практики.

Если вы, например, делаете заговор на купюру или на горсть монет, хорошо будет в ходе ритуала “показать” деньги Луне, так, чтобы лунный свет попал на них, и сказать “как месяц прибывает, так и деньги прибывают!”, или другие слова с тем же смыслом. Также и с амулетами и талисманами личными или домашними (например, магическими мешочками, которые обычно хранятся дома, и прочими оберегами).

Если вы практикуете узелковую магию, то наузы (особые узлы, созданные с определенной задачей) тоже можно активировать в лунном свете.

Заговоры и молитвы на растущую Луну

Заговоры на деньги, для привлечения денег

Сначала обговорим особенности денежной магии. Есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы ваши ритуалы на финансовое благополучие были эффективными.

Деньги — это своего рода воплощенная энергия, сила. И подчиняются они тем же принципам, что и другие виды силы. Например, чтобы деньги куда-то пришли, для них должно быть место, некий резервуар. На физическом плане это, например, кошелек. Заговор на новый кошелек вы найдете ниже.

Также деньги должны работать, обращаться, уходить и приходить. Если сила застаивается, она теряется, растворяется, ослабевает. Поэтому на растущую луну хорошо заниматься благотворительностью, делать покупки, давать милостыню — отданное вернется многократно.

Итак, о кошельке. Как выбрать кошелек, который будет притягивать деньги?

Выбирайте новый кошелек внимательно — он должен вам нравиться. Хорошо, если он будет красным — красный цвет является активатором, усилителем. Красный кошелек, таким образом, активирует денежный канал.

Лучше, если деньги будут храниться в нем в расправленном виде, а не сложенными.

Не рекомендуется хранить кошелек пустым, и даже если его дарят, внутрь обязательно вкладывают монетку или купюру. Поэтому обязательно положите в него “неразменный рубль”, иностранную купюру или другую какую денежку, которую вы не станете тратить ни при каких условиях.

Итак, новый кошелек у вас в руках. Продемонстрируйте его прибывающей луне и произнесите заговор. Он может быть, например, таким:

Ясен ты, прекрасен месяц, светоч молодой! Прибываешь, прирастаешь, да всю землю освещаешь. Ты нас балуешь да радуешь, волной играешь-плещешься, И море-океан перемещаешь, не поморщищься, Трясти всю землю можешь без труда! Направь же свою силу добрую, могучую, На мой кошель на новенький, нарядный да приглядный, Как ты растешь, родименький, как в небе прибываешь, Так купюры да монеты к нем прибывают! Пускай на все теперь хватает!

Положите в кошелек заранее заготовленные деньги и произнесите:

Достаток быть со мною рад, Купюры рядышком лежат, Плодятся, размножаются, Как месяц прибываются! Да будет так!

Обратите внимание — все слова заговора можно менять, главное, чтобы оставался смысл. Можно ограничиться следующими словами:

Как луна прибывает, растет, так и мой доход растет, деньги прибывают, кошелек распирают! Да будет так!

Есть еще один ритуал, связанный с созданием денежного горшочка (или сундучка, шкатулки — как вам больше нравится).

Выберите вазочку, шкатулку, горшочек — какую-то емкость из приятных вам материалов, такую, чтобы ассоциировалась у вас с богатством, достатком, отсутствием нужды в чем-либо. Приготовьте также монеты и купюры — можно мелкие. Монеты желательно золотистые, из желтого металла.

Ваш будущий “горшочек золота” нужно очистить. Промойте его под проточной водой, визуализируя, как все наносное, негативное из него уходит, утекает. Либо окурите его очищающими благовониями или смолами.

В лунном свете положите в него деньги, скажите подходящие слова — вы можете написать заговор самостоятельно, он будет даже более действенным.

Каждый раз, когда ваш взгляд будет падать на ваш “горшочек с золотом”, визуализируйте, как денежки в нем варятся, размножаются, как их номинал и количество увеличивается.

Если вы по каким-то причинам вынуждены взять из него деньги, обязательно обменяйте их на вдвое большее количество, например, берете купюру — положите две монетки.

Не сваливайте в него всю мелочь из карманов, но и не забывайте добавлять в него иногда купюру-другую!

Не забывайте и о свечной магии. Для привлечения благополучия используются зеленые свечи — лучше восковые. Бывают и свечи с добавлением трав и масел, привлекающих деньги. У нас вы найдете множество свечей-ритуалов, созданных по всем канонам денежной магии. К некоторым из них прилагаются и заговоры для активации заложенной программы.

Заговоры на любовь

Если вы одиноки и хотели бы найти любовь, либо если у вас уже есть отношения, которыми вы дорожите и которые хотели бы укрепить, вы можете провести на растущую луну соответствующий ритуал.

Здесь опять на помощь придет свечная магия. Вы можете использовать свечу-ритуал на привлечение любви или изготовить свечу самостоятельно.

Если вы решили самостоятельно создать такую свечу, вам понадобится воск, фитиль и форма для литья. Также можно использовать лепестки розы, ваниль, лаванду и другие растения для привлечения любви в сушеном виде или в форме эфирных масел.

Для усиления эффекты на свече можно вырезать рунескрипт, например, вязь Фрейи, и имена тех, чью связь вы укрепляете и усиливаете — например, вас и вашего мужа.

Также можно сделать науз “Узел страсти”. Для этого вам понадобится два шнурка или веревки. Можно использовать шнурки из обуви (один ваш, один вашего возлюбленного) или взять нитки красного цвета.

Сделайте петлю из одного шнура. Возьмите второй шнур и положите его под петлю первого, затем заведите нижний конец второго шнура над первый. Проведите нижний конец 2-го шнура по часовой стрелке, как показано на рисунке: 1-й раз под,

2-й раз над,

3-й раз под,

4-й над 1-м шнурком. Подтяните, стяните шнуры. Во время плетения удерживайте мысль-намерение о том, что вы сплетаете сердца, пути, чувства — свои и своего возлюбленного. Для усиления можно смазать узел маслом для привлечения любви. Нанеся масло, произносите:

Когда восходит солнце, любовь моя будет со мной. Когда оно заходит, с ней буду я

Если вы не живете вместе с любимым, подарите узел ему или положите в его вещи. А если вы муж и жена или просто уже живете вместе, храните его в общем пространстве, например, в спальне. Такой науз на любовь не только сохранит ваши чувства, но и укрепит их.

Заговор на похудение

Растущая луна — не самое лучше время для ритуалов на похудение. Однако, если полнота вызвана проблемами со здоровьем, вы можете провести ритуал исцеления — например, с помощью исцеляющей свечи.

Заговор на тоску

Привороты и заговоры на тоску в период растущей луны будут более эффективными. Из этических соображений мы не будем приводить здесь подробных описаний ритуалов — вы можете найти их самостоятельно, например, в литературе.

На удачу

Если мы говорим об удаче и ее привлечении, прежде всего стоит упомянуть талисманы на удачу и исполнение желаний.

Амулетов и талисманов существует великое множество, они могут быть изготовлены из серебра, из других металлов, иметь форму кольца или подвески, магического мешочка и т.д.

Не забудем и свечную магию. Свечи для привлечения удачи — желтые, оранжевые, серебряные и золотые. В целом, “удача” — довольно расплывчатое понятие. Мы предлагаем вам конкретизировать, какую именно сферу жизни вы хотели бы улучшить и укрепить, и исходить уже из этого.

Заговор на торговлю

Ритуалы на получение прибыли в бизнесе и усиление торговли близки по смыслу к ритуалам на улучшение личного финансового благополучия.

Самый простой ритуал на увеличение прибыли — ежедневно, начиная с новолуния, примерно в одно и то же время зажигать зеленую свечу (можете использовать одну большую толстую свечу или, напротив, 14 тонких восковых свечей) со словами: “Меркурий бежал, сандалию уронил. Сандалию беру, денежки к себе гребу! Да будет так!”

Дайте свече полностью прогореть, если используете тонкие свечи, или наоборот, погасите ее через некоторое время щипцами или пальцами, не задувая. Делайте так до самого полнолуния, и в последний день оставьте самый кончик, огарок свечи, не дожигайте ее полностью. Огарок заройте или просто положите под порог своего магазина с тем же заговором.

Заговор на беременность

Возьмите семечку любого растения, которое вам симпатично или подходит — такого, которое вы сможете вырастить дома. Подготовьте для него горшочек с землей.

Согрейте семя в своих руках, приложите его к голому животу ниже пупка, накройте обеими руками — левой, а поверх правой. Ощутите, как оно прижимается к вашей коже, теплое и живое. В нем заключена жизнь. Осталось ее выпустить.

Произнесите заговор:

У лошади — жеребяти, у коровы — теляти, У овцы — ягняти, у меня нет дитяти. Как месяц растет-нарастает, Так пусть из семени семечко, будет для меня деточка. Благослови, Господи. Аминь.

Затем посадите семечку в подготовленную землю и выращивайте его. Если семя не взойдет, проведите очищающий ритуал, направленный на устранение негатива из вашей ауры и дома — например, с помощью очищающей свечи, и повторите ритуал на беременность на растущую луну.

Другой вариант ритуала на беременность — возьмите зеркальце, поймайте в него свет растущей луны и отразите его на свой живот. Произнесите заговор:

Месяц молодой, жених удалой, хорошее место, я твоя невеста! Как ты сегодня народился, так что бы я вскоре ребенка родила! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Заговор на омоложение

Наберите родниковой воды в прозрачную бутылку или емкость, пропустив воду через решето или сито со следующими словами, произнесенными трижды:

Вода Татьяна, земля Ульяна, ключ мой Иван, дайте воды от всякой беды!

Напитайте воду энергией растущей Луны, оставив ее на ночь на подоконнике окна, в которое видно месяц. После умывайтесь этой водой (можно просто добавлять немного в воду для умывания, не обязательно использовать только эту заговоренную воду). Бутыль с водой лучше хранить в холодильнике.

Для красоты волос заговорите гребень из дерева или кости. Смажьте такой гребень эфирным маслом розы или другого масла, которое вам нравится, покажите его растущему месяцу со следующим заговором:

Месяц-месяц сеет, месяц-месяц растет, тугих снопов моих волос серп не пожнет. Расти коса, прибывай краса! Да будет так!

Оставьте его полежать в свете луны. После используйте его для расчесывания волос и не давайте другим в руки — это только ваша личная вещь, ваш персональный артефакт.

Будьте счастливы, дорогие друзья, желаем вам удачи!

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