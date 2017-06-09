Магия и колдовство — это безумие. Исповедь бывшего мага

Когда мне было 17 лет, к нам в гости пришла женщина, экстрасенс. Лично знавшая Джуну Давиташвили и преподававшая бесконтактное лечение руками. Она предложила мне совершить астральное путешествие. После 5-6минут ходьбы по комнате я и впрямь каким-то неведомым образом очутился вне тела. Понесся по туннелю к яркому свету. Вылетев в звездное пространство, я увидел людей, идущих по лунной дорожке к яркой звезде, в сопровождении других двух существ с крыльями и парящими над ними. «Тебе туда нельзя, еще рано», – услышал я голос. Тела своего я уже не ощущал. Перед глазами был некий экран, через который я все видел.

«Кого ты хочешь увидеть, того и увидишь!» – опять послышался голос. «Великого Леонарда Да Винчи», – подумал я про себя, и тут же очутился в его мастерской, выводя его рукой чей-то портрет… Видел множество его работ, которых я никогда и нигде не видел. Многие из этих работ он сжег, и я был случайным свидетелем его действий… В то время, я учился в художественном училище, хотел стать художником. После этого случая, у меня открылся талант к зарисовкам. Причем рисовал постоянно. До 100 эскизов в день. Меня тогда называли одержимым или фанатом. В тот год, на просмотре, я предоставил огромное количество рисунков. И только за количество получил «отлично».

Но занятия экстрасенсорикой меня увлекли. Через год открылся дар видения болезней человека. Я закрывал глаза и видел больные органы. На расстоянии мог снять головную или зубную боль. Уже тогда меня прозвали магом… Следующий этап был гадание на картах или по руке. Причем я не учился всему этому. Просто смотрел и видел то или иное событие… Предсказания сбывались. Ко мне приходила масса народу и просили, кто погадать, кто подлечить. Я делал то и другое, и совершенно бесплатно. Я ведь честно думал, что помогаю людям. Теперь я понимаю: человек – немощное создание, и очень легко поддается на такого плана уловки. Тщеславие! Оно действительно ослепляет…

Дальше увлекся йогой и гимнастикой у-шу. И тут я быстро добился успехов. При этом я не занимался в каких-то центрах. Я открывал книгу и видел образы, которые и обучали меня всему. Концентрируясь на воле в центре живота, я мог пробить указательным пальцем подброшенную в воздух сшитую пачку газет, толщиной в 45 листов. А на спаррингах по у-шу, я просто позволял некоему духу управлять мной. У меня потом спрашивали, у какого мастера я учился, такой техники они еще не встречали. Но вскоре мне это увлечение надоело. Хотелось чего-то более мистического. И бесы нашли, что мне предложить. Следующий шаг, и я заинтересовался эзотерикой – Рерихами, Блаватской и Шамбалой. Все-таки, как грамотно они подкидывают приманки и расставляют ловушки! Запоем прочитал все книги по Агни-йоге и Розе ветров. Накупил тома Блаватской. В астральных путешествиях я посещал некие тайные собрания «лам». Описывать не буду. Знаю только, что все это не от Бога. Чересчур все мрачно, таинственно и мудрёно. Хотя обертки красочны, белы и как бы правильны, но дух, который витал в этих книгах, был мрачный и гордый.

Конечным этапом моего «восхождения» была встреча с магом, в горах Казахстана. К этому времени я увлекался книгами Кастанеды. И вот наяву я встречаю такого мага. Я встал на путь магии. Ловушка закрылась. Он открыл для меня другой мир. Мы встречались почти каждый день, проводили по 8-12 часов вместе. Я стал видеть ауры людей, различных предметов, и наконец, увидел неких существ, очень могущественных и коварных. Мне казалась, что мир именно таков, каким я его вижу теперь. Появилось чувство особенности. Я разгонял облака и тучи, или наоборот создавал дождь в пустыне. Уронить человека на расстоянии или стать невидимым для окружающих было для меня не проблема. Лечил разные болезни, кроме рака. Рак лечить было нельзя. Табу.

В нашей команде магов были и врачи-психиатры. Проводили занятия с людьми. Так вот, больше 80% приходящих людей, были люди, находящиеся в вялотекущем состоянии шизофрении.

И этот нюанс психиатров очень удивлял. Глазами мага шизофрения определялась наличием «хвостов» и подвижностью «центра». Связав эти хвосты, человек становился нормальным. Но после посещения православного храма, они (хвосты) развязывались. Скажу больше, что наблюдали очень часто, как к этим хвостам присоединялись «некие мохнатые черно-серые» существа неорганического происхождения. Они постоянно вокруг людей, в поиске наживы или питания. И человек становился неуправляемым, если сближался с ними, либо наоборот впадал в полную подчиненность. Бывало, что у человека с такими отклонениями появлялись силы и способности, нечеловеческие. Для мага тоже такие хвосты были необходимы. Таким образом, у мага и шизофреника много общего.

Не думайте, что психические болезни приобретаются, как насморк. По грехам дается такое наказание. Почему люди с нарушенной психикой лезут в магию? Потому что магия – это уже безумие. Это отсутствие веры в Господа, в Его промысел и заботу о нас. Но мое собственное прозрение произошло не сразу…

Вообще, денег мы не брали. Очень критично относились к колдунам, экстрасенсам, различным лекарям. Немного глумились над кришнаитами и «рерихнувшимися». Мы-то видели природу их действий и кто их окружает. От кого они получали «благословение». Многие только сотрясали воздух, и слава Богу, что не все способны были «лечить» людей. А у кого получалось, явно не подозревали, что сидят на крючке у неорганического существа, в народе – беса. Мы и сами не гнушались их помощью. Просто цена была другой, мы так думали, и страшно ошибались. Цена одна, душа привязывалась к нечисти и сама могла стать подобной своему «хозяину».

Мы считали себя белой кастой. Сновидение (получение информации во сне, контролируемый сон), сталкинг (управление сознанием, и не только своим), контролируемая глупость (юродство и умение выдавать желаемое за действительное). 5 лет я жил в мире магов. Те фокусы, которые показывают по ящику на РТР, просто чушь и детские игрушки по сравнению с тем, что мы творили… Для чего я рассказал так подробно о своей жизни в магии? Просто очень сердце болит, когда вижу людей, идущих по этому обманному пути. Весь этот мир состоит из ловушек. Бесы нас окружают постоянно. Как пираньи в ожидании добычи. И как только появляется повод, они набрасываются на человека и губят человеческую душу. Чем больше у людей привязанностей, привычек, тем легче им управлять людьми. Занимаемся пустословием, смотрим телевизор – эти моменты лучше всего для них. Неосознанность нашей жизни дает им власть над нами.

Разными способами они способны одурачить человека. Подкинуть ему мысль, навязать мнение, обставить окружение так, что человеку уже деваться некуда, как только идти намеченным ими путем. «Да вроде ничего, все о’кей! И бабки получаю, и трудиться особо не надо. Хороший, легкий путь. Ущемлять себя не в чем не надо». Вот такими мыслями они и оправдывают человеческие греховные поступки. Расскажу еще две истории из жизни. Уже новой, после крещения. Эти случаи хорошо характеризуют природу человека и беса.

Как-то иду в храм, мне встречаются две пожилые женщины, которые ругаются и матерятся на чем свет стоит. И вдруг, как в прошлой жизни, я увидел за спинами этих женщин по грязному, мохнатому бесу. Они кидались в друг друга какой-то глиной, передавая друг другу, как бы привет. А женщины тем временем, все больше и больше поливали друг друга грязью. До этого дня я не видел их истинную природу. Перекрестившись, я ускорил шаг к храму. Второй случай. Как-то раз я был свидетелем того, как молодой черт, бросил под колеса машины маленького котенка. Но водитель, среагировал на выбежавшего на дорогу пушистого комочка, и вывернул руль. Машина пронеслась мимо. А котенок помчался восвояси, через дорогу. Но как же был раздосадован этот бес, что не погубил живое существо!

Но добавлю еще одно. Помимо бесов, нас окружают и ангелы. Их мне тоже довелось однажды увидеть. Не знаю, за что мне, грешному, такое. Видно, мало во мне веры или она слаба, коль для меня требуются такие доказательства. Явные и очевидные. И теперь никто меня не сможет переубедить, сказав, что Бога нет, или нет жизни после смерти. Побывав по ту сторону баррикад, в войне добра и зла, расскажу об уловках бесовских. Основная задача беса – пленить, привязать душу человеческую к своему хвосту. Точнее скажу, вырастить у человека некий хвост, за который он будет держать душу при отходе души к Богу. А таких хвостов может быть несколько. Чем больше – тем сильнее будет привязана душа. Хвостами можно назвать человеческие привычки, страсти, слабости. Все они имеют начало в человеческой душе. Откуда они взялись в чистой человеческой душе, данной Богом? Человек однажды сам допустил бесов к себе. Попасть бесу в недра нашего подсознания очень тяжело, на страже всегда стоит совесть. Но совершая поступки, противоречащие совести, «неосознанные» поступки (в наше время это просмотр телевизора, фильмов, пустословие и необузданный смех, пустые игры – соблазнов много.)

Другой способ – через сон. Думаю, больная тема для многих. Сон – это как малая смерть. Во сне человек становится доступным. И люди, не призывающие перед сном Господа на защиту души во время малой смерти, становятся жертвами бесов. Получая доступ к подсознанию, бес закладывает в него сорные больные ростки, которые потом как плесень начинает разрастаться, пуская корни. В дальнейшем, они превращаются в страсти, привычки. Только бесы обставляют в обычной жизни все так, что бы дать прорасти этим росткам. Создают тепличные условия. И как только появились первые ростки (хвостики), они всячески стараются разжечь в душе страсти, через соблазны и искушения. «Совесть в таком человеке засыпает и уже не в состоянии напоминать ему о бессмертной душе и о тех истинных благах, для которых он создан. И чем более человек погрязает в страстях, тем более душа его удаляется от Источника жизни, лишается Его сладчайшего лицезрения и духовно умирает, ибо вне Бога нет жизни» (Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении).

И еще несколько слов о снах. Имея доступ к подсознанию человека, лукавые духи могут использовать знакомые образы для еще более полного контроля над человеком. Не один раз, находясь в сновидении, я наблюдал, как «неорганические существа» прикидывались разными людьми, предметами или животными. Это касается тех, кто рассматривает сны как некие подсказки или пользуются сонниками. Используя шаблоны сонников, духам тьмы очень легко навязать людям веру в них. Они покажут сон, а дальше в жизни разыграют спектакль, подтверждающий сон. Спровоцировать некое событие или несчастье, повторюсь, для них не составит труда. Тем более, что сейчас они хозяева жизни. Всё! Человек в ловушке. Он верит снам, а не в промысел Божий. По этой причине, призываю всех, не верьте снам!

Но конец должен был настать. Мне пришлось срочно выехать в Москву, по семейным обстоятельствам. Тут моя жизнь пошла под откос. Я не понимал, что происходило. Семья разрушилась, способности куда-то стали пропадать. Я покатился по наклонной. Перепробовал все. Оставались наркотики или петля.

«Где бы ни был грешник, везде мучитель сей неотлучно с ним есть, везде мучит и снедает его» (Святитель Тихон Задонский). Я пытался вначале найти основу жизни в исламе. Все-таки вся родня мусульмане. Но как-то душа не лежала. Посты странные, весь день ничего не ешь и не пьешь, зато, как солнце сядет, ешь, сколько влезет. Когда стал поближе узнавать ислам, не понимал многих молитв, хотя честно пытался их читать. Нет-нет, да позволял себе погадать на картах, помедитировать и т.д.

Но возможно, кто-то молится обо мне, там, на небесах. (Какое все-таки слово – «не-беса»!) Я встретил девушку, которая мне поверила. А еще через несколько лет Господь дал мне ребенка. А затем, Он мне открылся, и по благословению самой Матушки Матроны, я принял крещение. Постучался ко мне Господь, на том языке, на котором я мог понять. Как-то ночью я опять покинул свое тело. Но на этот раз, происходило как-то уж стремительно быстро. Пролетев звездное небо, я очутился в полной темноте. Из пустоты появился прозрачный как бы куб. Еще секунда – и меня всосало внутрь его. Куб изнутри был похож на зеркала, в которых отображались события будущего. Причем не моего, а всего мира. Каждая плоскость показывала события конкретной страны. Все картины я воспринимал одновременно. Эти события переплетались друг с другом и влияли друг на друга. Как одно живое существо. Описывать не буду, чтобы не ввести в соблазн. Скажу только, что я видел события, напрямую связанные с Библией и Апокалипсисом. Получив информационную бомбу, я не знал, что с ней делать. Но Господь, все сам устроил. Как-то по работе, мне надо было выехать за город. И заказчик, выделил мне водителя. Меня встретил молодой человек, на пару лет старше меня. Дорога была длинная, он перекрестился, и поехал. Меня это заинтересовало. Слово за слово, и я рассказал свое последнее видение.

«А ты Евангелие читал, Библию?» – спросил он меня. Я ответил, что нет. Тогда он посоветовал мне сходить к его духовному отцу и рассказать, что видел. Договорились встретиться через пару дней в Москве. Так мы и поступили. Он отвел меня в тот храм, куда часто ходит. Шла служба. А после нее, мы должны были подойти к батюшке. Я сидел в уголочке и смотрел на людей, на иконы, на то как батюшки службу ведут. Певчие распевали молитвы. И тут у меня по щекам полились слезы. Я сидел и плакал, рыдал. Сердце ныло, душа болела. После службы нас принял батюшка. Он попросил написать меня все, что видел и через пару дней прийти к нему еще раз. Через два дня я был опять у него. Забрав мои записи, он сказал, что будет молиться за меня, и пошел по своим делам. Такое отношение батюшки к моей персоне вызвало у меня бурю эмоций. Представьте себе, пришел человек, вещает о будущем, а к нему так прохладно и без интереса отнеслись. Это сейчас я понимаю, как он правильно себя повел. Не поддержал мою гордыню, мое чувство значимости и исключительности.

Прошел месяц-другой, и у меня очень сильно заболела мама. Попала в больницу с сердцем. Врачи говорили, что дело плохо, что операцию делать нельзя и т.д. Почти удрученный, я пожаловался о своих бедах старому знакомому, кто меня в храм водил. Он мне посоветовал съездить к Матушке Матроне в Покровский монастырь на Таганке. Записав адрес, я отправился в путь, взяв с собой свою сотрудницу. Скажу, что бесам мое решение не понравилось. Дорога у нас не клеилась. Но мы всё же доехали до Покровского монастыря. Очереди к мощам матушки и к окошку, где икона, была большая. Но мы решил отстоять. Время года было середина октября, но достаточно холодно. Начинался снег с дождем. Я был не крещеный. И как вести себя, я не знал. Видел, как люди подходят, крестятся, прикладываются к иконе. Простояли мы около двух часов. Наша очередь подходила. Перед нами была старушка. Она перекрестилась три раза, поклонилась и подошла к иконе. И тут я почувствовал такое благоухание цветов. Гляжу по сторонам и ничего понять не могу. Спросил у сотрудницы, слышит ли она запах. Она сказала, что нет, что совсем замерзла и хочет скорее домой. А я как завороженный, ощущал аромат и не чувствовал холода. Посмотрел снова на старушку, и меня посетила мысль. А вдруг я стал свидетелем молитвы этой старушки?

Молитвы ее и мои могут быть сейчас услышаны. Но кто я?! Не крещен, бывший маг, веры никакой! Имею ли я право просить Господа о чем-то? И тут, перед глазами у меня появился образ. «Представь, что ты к себе в дом, пригласил товарища. И оставил его ненадолго. А затем вдруг видишь, что он зашел в квартиру в грязных сапогах и по белым коврам. Грязные руки вытирает о твои белые занавески. В кухне стащил серебряную ложку. В детской дал затрещины твоим детям, а в спальне твоей мысленно возжелал твою жену… Пустишь ли ты его в следующий раз? И в другой дом родителей твоих… Так и Господь поступает. И не лучше иметь Господа Бога в друзьях, чем во врагах?» Это все пронеслось так молниеносно, так живо, что я стоял в растерянности. К иконочке я не подошел. Просто поклонился до земли и пошел на выход.

На следующий день мама пошла на поправку. А еще через неделю ее выписали домой из больницы. С этого момента у меня стало появляться другое отношение к православному христианству. У меня образовалась духовная связь с Матушкой Матроной. Не могу объяснить, как именно. Но по ночам, или ближе к утру, я часто видел иконочку матушки и ее голос. И как-то я спросил ее во сне:

– Матушка, хочу войти в церковь, но не могу. Дверь храма заперта!

– Так дверь ключом открыть надо… – на что мне она ответила.

– А где взять его?– спрашиваю.

– А там, где все люди ключики носят, на груди, на веревочке…

Вот такой ответ. И понял я, что надо мне принять святое крещение. Поехал в этот же день я к матушке, брать благословение. Приехал, поклонился до земли и попросил Матушку Матрону благословить. «Дай, – говорю, – подсказку, когда и где?» Поклонился до земли и поехал по своим делам.

В этот же день, в метро, я встречаю человека, который продавал календарь с Православными праздниками и именинами. На главной обложке было изображение Казанской иконы Богоматери в Коломенском. Я купил календарь, но выводы не сделал. Купил да забыл. На следующий день, так же в метро, в полной уверенности, что еду домой (а жил я на «Речном вокзале»), я зачитался книжкой «Житие Матушки Матроны Московской» и вдруг очутился в противоположной стороне, на станции «Коломенская». Тут-то до меня, наконец, дошло, куда надо держать путь. Вышел я из метро и отправился в сторону Коломенского заповедника, к нужному храму.

Узнав там, что необходимо для крещения, я поехал домой. Один вопрос был решен. Где? Уже понятно. Но вот когда? Думаю, раз так, Матушка подсказала, то даст знак еще раз. И, наверное, через день, мне снится сон. Что еду я по небу в поезде-электричке. Напротив молодая девушка в бело-розовом платке, а справа от нее сидит молодой батюшка. Справа от меня сидела пожилая женщина с ребенком лет 7-8, девочкой. Девочка распевала акафист о вхождении во храм Пресвятой Богородицы. Проснулся я, и особого значения не придал. День был 3 декабря. И лишь на следующий день, когда я открыл календарь Православных праздников, я понял, к чему был этот сон. Мне, глупому, дали понять, какой день, а я не понял подсказку вовремя. С покаянным сердцем я поехал в Покровский монастырь к матушке за советом. Опять упал до земли и умоляю простить неразумного. И только голову поднял, как услышал внутри себя ответ: «Ты у нас Николаевич, так под Николая и пойдешь…» Я даже слегка опешил. Но потом, открыв календарь, увидел, что 19 декабря – день Святого Николая угодника. Я так обрадовался, так ликовал! Позвонил в Коломенский храм и попросил вписать на крещение на 19 декабря. Но ответили мне, что 19 декабря у них не крестят, праздник. Как не крестят! Думаю – стоп! Вспоминай дословно… «Под Николая». То есть за день до праздника…

– А 18-го крестят?

– Да. В 12часов.

– Записывайте…

Супруга сшила мне крестильную рубашку. Купил крестик золотой на серебряной цепочке, и Евангелие.

18 декабря 2004 года я родился заново. Почему так говорю? Не просто… О своем поступке я ни кому не говорил. Родня у меня мусульмане. Мать мусульманка. Конфликт был бы неизбежен. Так вот. Моей бабушке, на тот момент, было 94 года. Она до сих пор жива. И в ночь с 18 на 19 декабря снится ей сон (этот сон она рассказала моей маме). Что она видела меня, во сне, на белом облаке, в белой-пребелой одежде, и я что-то ей говорю. А она не понимает, какой-то другой язык. Мама и бабушка подивились этому сну. Но я-то сразу понял, о чем шла речь… Омывается в крещении душа наша. Очищается от грехов. А мне же той ночью приснилось другое видение. Яркое, живое. Видел я уже саму Матушку Матрону, живой в домике в селе Себино. Мы с ней пообщались. О чем?.. Это личное. Помолилась она обо мне и сродниках моих. И благословила в путь.

Так, в дальнейшем, я иду по жизни с ее благословением и считаю ее своей второй матерью. Крестной. И в событиях, своей жизни, порой вижу промысел и заботу Матронушки. Но вот примерно через полгода начались испытания и соблазны на прочность моей веры. Враг человеческий не мог оставить все без боя. Брань была тяжелая. И когда я уже был почти в отчаянии, на помощь пришли защитники наши и заступники – Матронушка и Николай Угодник. А чуть позже Серафим Саровский и Святой Праведный Иоанн Кранштатский, Царь мученик Николай и Святитель Иоанн Японский, Блаженная Ефросинья и Христа ради юродивая матушка Алипия, Оптинские мученики монахи Трофим, Феропонт… Все-таки, как много святых и заступников душ наших пред Богом! И конечно, сама Царица небесная Богородица.

Мне очень жаль мусульман. Они обделены такой помощью. У них нет такой возможности обратиться к святым. Ведь мы люди, немощные. И без Бога ничего добиться не можем. Все блага от него. Бог заботится о детях своих. А кто дети? Наверное, тот, кто живет по заповедям Господа Христа. «Возлюби ближнего своего, как себя самого» – сказал Христос. Я много раз задавал вопрос: «Но как можно любить тех, кто себя не любит? Как любить «бомжей», воняющих и часто постоянно нетрезвых?» Я ехал и молился в метро об этом. И вдруг произошло следующее. Я зашел в вагон и увидел там лежащего на лавочке мужика, вонючего! Все сторонились. Я встал поближе. Посмотрел ему в глаза, и тут я вдруг увидел вместо мужика маленького ребенка 4-5 лет. Это был он, но в детстве. Во взрослой одежде, в какой он был сейчас. Вонючий, грязный, но РЕБЕНОК, ДИТЯ, от которого все шарахаются и сторонятся! А ему плохо, ему больно, он не знает, что ему делать и никто помочь не хочет. У меня защемило сердце. Господи, так мы все для тебя такие, малые дети! И Ты от нас не отворачиваешься, какими мы плохими не были.

И теперь, видя таких людей, я не могу пройти равнодушно или брезгливо мимо. Я вижу малых детей брошенных и никому не нужных. И если не материально, то хотя бы молюсь о них Господу. Равнодушие – это очерствевшее сердце. Это уже мертвый человек. Один праведный старец как-то сказал: «В духовной жизни христианина первое место занимает любовь к Богу, второе — любовь к человеку. Обратимся к своей совести: чиста ли она перед нашими ближними, любим ли мы их, как самих себя, помогаем ли им в их нуждах, заботимся ли об их спасении? Трудно нам ответить на это утвердительно, мы желаем, чтобы нас любили, но сами так не поступаем»… Иоанн Кронштадтский как-то сказал: «Смирение, Терпение, Покаяние – вот три вещи, способные спасти душу. Надо непременно выработать навык к этим вещам». Грех на душе, как пятна сажи на белой рубахе. А грешник пред Богом подобен путнику в пустыне, изнывающий от жары и жажды. При любой возможности он старается спрятаться от зноя, куда-нибудь в тень, прохладу. Так и грешник, не желающий терпеть и не имеющий навыка смирения и терпения, бежит от света правды Господа Бога. Бежит сам во тьму кромешную. А вот лучшим лекарством против язв греха на душе, является Покаяние. Обличение самого себя пред Богом. Врач показывает нам наши болячки раны. Обрабатывает йодом. Йод вначале жжет, но затем сушит и залечивает раны.