МАГИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ВРАГОВ И ПРИВЛЕКАЮЩИЕ УДАЧУ

Люди, сведущие в магии, считают, что каждый наш палец связан с одной из планет, которые наделяют нас силами, удачей, процветанием и защитой. Вместе с определенными жестами стоит использовать личные амулеты, защищающие от негатива и сглаза. Такая защита обязательно поможет каждому привлечь удачу и избежать неприятностей.
Магические жесты от врагов и для удачи
1. Привлечь удачу в любви, завладеть вниманием понравившегося человека и добавить себе обаяния поможет поднятый вверх большой палец за спиной. Для усиления эффекта как можно чаще показывайте этот жест, смотрясь в зеркало. Если вам нужно избавиться от навязчивого поклонника, при встрече с ним опускайте палец вниз. Остерегайтесь этого жеста в карманах — так вы заблокируете свою энергетику и закроете чакру любви.
3. Для успеха во всех начинаниях стоит воспользоваться древним жестом удачи. Для этого разведите в стороны указательный и средний пальцы. Этот жест стоит показывать перед серьезными испытаниями, спрятав руку в карман. Чтобы удача не обошла вас стороной, используйте ведущую руку и не скрещивайте ноги.
4. Всем известный «кукиш» используйте при встрече или разговоре с людьми, к которым не испытываете доверия, а также перед сложными и ответственными заданиями, чтобы не отпугнуть успех и получить отличный результат. Этот жест используется и для повышения уверенности в своих силах.
5. Сцепленные в замок руки под подбородком уберегут вас от негативного воздействия извне и не позволят сглазу навредить вашему биополю. В сидячем положении этот жест можно подкрепить скрещенными ногами или положить одну ногу на другую.
Эти простые знаки, а также сила планет-покровителей вашего Знака Зодиака смогут обеспечить вам процветание. Укрепляйте свое энергетическое поле позитивными установками и развивайте силу духа.
По материалам — dailyhoro.ru