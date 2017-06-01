МАГИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ВРАГОВ И ПРИВЛЕКАЮЩИЕ УДАЧУ

Люди, сведущие в магии, считают, что каждый наш палец связан с одной из планет, которые наделяют нас силами, удачей, процветанием и защитой. Вместе с определенными жестами стоит использовать личные амулеты, защищающие от негатива и сглаза. Такая защита обязательно поможет каждому привлечь удачу и избежать неприятностей.

Магические жесты от врагов и для удачи

1. Привлечь удачу в любви, завладеть вниманием понравившегося человека и добавить себе обаяния поможет поднятый вверх большой палец за спиной. Для усиления эффекта как можно чаще показывайте этот жест, смотрясь в зеркало. Если вам нужно избавиться от навязчивого поклонника, при встрече с ним опускайте палец вниз. Остерегайтесь этого жеста в карманах — так вы заблокируете свою энергетику и закроете чакру любви.

2. Многие знают, что дети мирятся, сцепляя мизинцы. Однако мало кто из взрослых повторяет этот жест, а зря. Еще в древности торговцы для прибыльной работы сцепляли эти пальцы, чтобы удача не покидала их. Сейчас перед ответственной сделкой или финансовой операцией сцепите мизинцы рук. Астрологи считают, что Меркурий, отвечающий за денежное благополучие, не оставит этот жест без внимания и обязательно поможет вам обогатиться.

3. Для успеха во всех начинаниях стоит воспользоваться древним жестом удачи. Для этого разведите в стороны указательный и средний пальцы. Этот жест стоит показывать перед серьезными испытаниями, спрятав руку в карман. Чтобы удача не обошла вас стороной, используйте ведущую руку и не скрещивайте ноги.

4. Всем известный «кукиш» используйте при встрече или разговоре с людьми, к которым не испытываете доверия, а также перед сложными и ответственными заданиями, чтобы не отпугнуть успех и получить отличный результат. Этот жест используется и для повышения уверенности в своих силах.

5. Сцепленные в замок руки под подбородком уберегут вас от негативного воздействия извне и не позволят сглазу навредить вашему биополю. В сидячем положении этот жест можно подкрепить скрещенными ногами или положить одну ногу на другую.

Эти простые знаки, а также сила планет-покровителей вашего Знака Зодиака смогут обеспечить вам процветание. Укрепляйте свое энергетическое поле позитивными установками и развивайте силу духа.

По материалам — dailyhoro.ru