Магические законы Атлантиды

Торопится всегда неправота и ложь. Истине спешить некуда, она вечна и неизменна. То, что мы сейчас называем магическими законами – это семь принципов, которыми пользовались атланты в своей практической жизни.

1. Принцип Ментализма:

§ Все есть Мысль. Вселенная представляет собой мысленный образ.

§ Поняв суть принципа, можно получить представление о причине сотворения человека.

Он инструмент, которым пользуется «Все» (то есть Бог) для материализации Вселенной в Своих мыслях. Отсюда следует, что человек – бог собственной вселенной. Что человек – родильный орган сотворения жизни. Обретая плоть, многие люди забывают о том, что это они своими мыслями творят реальность.

Человек страдает от следствий своих же меркантильных мыслей. Так, у индивида развивается сознание жертвы.

§ Будто бы все с ним происходит помимо его воли.

§ Будто бы не мир рождается и растет в нем, а он рождается и растет в мире.

2. Принцип Соответствия (аналогии):

§ Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху.

§ Как внутри, так и снаружи; как снаружи, так и внутри.

Этот принцип касается сходства между различными вибрационными уровнями и классификациями порядка Вселенной. Большая шкала жизни пролегает от материи к духу и существует в среде бесконечных вибрационных частот.

Духовное подчиняется тем же законам, которые действуют в отношении плотных миров. Между всеми космическими явлениями существует сходство. Изучение этой аналогии помогало атлантам разгадывать тайны неизвестного, опираясь на известное. Так например, астрология толтеков базировалась на гипотезе, что;

§ человек – это микрокосмос, содержащий аналогичную копию Вселенной.

§ Ядра атомов тела – это солнца;

§ электроны, вращающиеся вокруг них – планеты,

§ а спирали ДНК – рукава закрученных галактик.

Через диаграмму жизни атланты приобщались к планетам Солнечной системы, которые влияли на них. Планеты проявляли свое влияние через те части человеческого тела, которым они соответствуют. Овен соответствовал голове, Рыбы – ногам.

С помощью талисмана атлант устанавливал магическую связь с нужными космическими силами. Космос воздействовал на человека, но и человек влиял на космос. Атланты верили, что если бросить камень в озеро, то это действие рано или поздно отразится на границах вселенной, так как все в мире взаимосвязано.

Испытывая ненависть к кому-либо, человек уничтожает сам себя. Так называемая «магия симпатии» – искусство устанавливать связь между человеком и восковой фигурой – основана на принципе соответствия. При этом, полученное при помощи восковой фигуры влияние будет направлено на человека, послужившего моделью. По этому же принципу человек может, войдя в соответствие с деревом, передать ему свое заболевание и таким образом исцелиться.

Аналогично строилось влияние человека на природу.

§ Окружающая среда, погода вызывала изменения в человеке и в событиях его повседневной жизни.

§ С другой стороны, психологическое и душевное состояние человека влияло на погоду и окружающую природу.

Каждый атлант знал, что несоблюдение человеческих законов общежития жестоко карается на астральном, ментальном и причинном уровнях бытия, благодаря принципу соответствия.

Поэтому в эпоху поздней Атлантиды черные маги перед колдовством повторяли молитву: «Освобождаю себя от законов человека и передаю в руки божественного правосудия».

По принципу аналогии атланты обожествляли некоторых животных. Они ставили им изваяния из камня за чертою шумных городов, чтобы к этим скульптурным изображениям приходили соответствующие виды. Божеству-медведю поклонялись медведи, божеству-коню – лошади. Избранное животное при жизни взращивалось в стенах храма и пользовалось царскими привилегиями. Жрецы проводили интенсивное обучение духа обожествленного зверя. После смерти дух этого божества не давал другим животным своего вида реинкарнировать в телахрождающихся толтеков.

Так атланты боролись за чистоту расы, в то время как среди соседних народов в человеческих телах рождались собаки, лисы, козлы и души других животных. При первом перерождении в тело человека животное находится на очень низком уровне, и, обладая страшно сильными звериными инстинктами, наносит огромный вред обществу. Поэтому другие человеческие народы, не обожествлявшие подобным образом животных, значительно отстали от цивилизации Атлантиды в своем развитии.

Исходя из принципа Соответствия, жрецы толтеков говорили, что Золотой век или Железный век могут быть только в душе человека. А внешний мир – всего лишь зеркальное отражение внутреннего мира индивида. Поэтому, изменяя себя в позитивную сторону, человек улучшает и весь окружающий его мир.

§ Вещи и события сами по себе нейтральны, все зависит от цвета вашей души, сквозь которую, как сквозь увеличительное стекло, вы смотрите на тот или на этот мир.

Здесь становится понятным и другое высказывание жрецов Атлантиды:

«Сколько бы вы ни пытались любить других, вы не сможете их полюбить, пока не научитесь любить себя – Бога, находящегося внутри вашего тела. А когда вы полюбите себя, то поймете, что любить других вовсе HE обязательно, ибо вы и они – одно и то же».

3. Принцип вибрации:

§ Ничто не покоится – все движется, вибрирует.

§ Этот закон говорит о том, что ничего неподвижного нет.

Материя, энергия и дух представляют собой результат вибрационных состояний.

Дух есть конечный полюс самых быстрых вибраций, частота которого столь велика, что сам полюс кажется неподвижным. Другой полюс состоит из исключительно плотной материи.

Свет, тепло, магнетизм, электричество – это разные формы вибрации.

Астральный план есть ничто иное, как вибрационное состояние высокой частоты. Многим атлантам при помощи меркабы удалось заставить свое физическое тело вибрировать с очень высокой частотой и они вознеслись в астральные миры вместе со своими физическими телами.

Мысли, чувства, импульсы – всего-навсего вибрационные состояния человека.

Физическое тело представляет собой совокупность систем, вибрирующих с одной и той же частотой.

Болезни – суть дисгармония вибраций. Если человек счастлив – в этом заслуга положительных вибраций.

Мысли, в зависимости от вибраций, делают человека интеллигентным или безнравственным, радостным или несчастным.

Некоторые люди испытывают трудности в общении между собой, ввиду различия в длине ментальных волн. Поэтому общество было разделено на касты. Жрецы для общения с простолюдинами понижали частоты ментальных волн при помощи дыхательных упражнений, мантр или кристаллов. Не зря говорят: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

На принципе вибрации строится гипноз, телепатия, зомбирование. Атланты управляли дикими народами и животными, настраиваясь на их ментальную волну. Толтеки использовали инфразвук для разрушения материи, а ультразвуковые вибрации употреблялись ими в лечебных целях. Песни атлантов были целительными и радостными из-за большого присутствия высоких звуков, шипящих, свистящих, звенящих. Многие струнные инструменты атлантов давали звучание нот, не воспринимаемых человеческим ухом из-за своей высоты.

Принцип Вибрации дает возможность уяснить силу проклятия: в нем нет ничего сверхъестественного. Проклятие просто конденсирует и направляет разрушительные вибрации.

То же самое наблюдается и при благословении, но при этом задействованы противоположные силы.

У толтеков были магические слова на все случаи жизни. Эти заклинания состояли из простых комбинаций повторяющихся звуков и путем резонанса с тем или иным Элементом Земли вызывали к действию титанические силы природы.

4. Принцип Полярности:

§ Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой антипод.

§ Противоположности идентичны по природе, но различны в степени.

§ Все истины ничто иное, как полуистины.

§ Все парадоксы можно примирить. Крайности соприкасаются.

Атланты верили, что все двойственно:

§ материя – антиматерия,

§ вселенная – антивселенная.

Если бы не было противоположных полюсов, сама жизнь была бы невозможна. В каждом элементе существуют противоположности. Этот закон не может быть применен к разнородным элементам.

Например, температура имеет две крайности: холод и тепло, но нельзя сопоставлять положительный полюс температуры и отрицательный полюс электричества.

Принцип Полярности применим к вибрационной шкале по степеням, при которых налицо рост интенсивности. Например;

§ Cвет и тьма представляют собой две крайности одного и того же явления.

§ Любовь и ненависть – противоположные полюсы одного целого.

§ Дух и материя фактически одно и то же, но они проявляются в противоположных вибрациях.

§ То же самое можно сказать о жизни и смерти, добре и зле.

Особенно важно иметь в виду, что в этом смысле абсолютного не существует. Никто не в состоянии определить, что такое абсолютный холод и абсолютный жар. Все познается в сравнении. Любовь – это когда ненависть меньше, чем отсутствие любви. Страх – это меньшая смелость, чем смелость в ее чистом виде. Оба полюса неизменно определяются как положительный и отрицательный, разница между ними – в степени.

В силу этого закона атланты разработали и применили на практике идею трансмутации, то есть видоизменения вещей в их противоположности.

§ Свинец превращался в золото,

§ графит – в алмаз,

§ старик – в юношу.

Все это мы сейчас называем алхимией, а у атлантов это называлось наукой семи принципов.

§ Ненависть они превращали в любовь, мрак – в свет, трансформируя свои внутренние вибрации.

§ Болезнь может обернуться здоровьем, если сменить ее полярность с помощью ментальной силы, которая поляризуется от того, от чего мы хотим избавиться.

В связи с этим, у атлантов был символ: змея, кусающая свой хвост. В узком смысле это следует понимать как изображение полярности, при которой две крайности неустанно притягиваются и стремятся к взаимопоглощению, хотя этого никогда не происходит.

Исходя из этого принципа, атланты отрицали существование истины в физическом, астральном и ментальном мирах. Они утверждали, что любая истина на Земле представляет собой полуистину, а до абсолютной истины человек может дойти лишь в том случае, если он поднимется выше уровня принципа Полярности и достигнет мира Причин.

Согласно принципу Полярности, ни добро, ни зло в отдельности победить не могут. Толтеки понимали, что добро и зло как две крайности абсолютно относительны. Все вещи нейтральны, а ярлыки им присваивает эго человека. Что выгодно отдельному индивиду, он называет добром, невыгодно – злом.

§ Если лиса заберется в курятник и утащит курицу, это плохо для курицы, для ее хозяина, но хорошо для голодных лисят, которым нужно выжить.

§ Зло всегда действует в пользу добра, а добро – в пользу зла.

§ Подобно тому, как лев питается ослом, так и добро питается злом.

§ Ян растет лишь в том случае, когда есть Инь.

§ Жизнь работает на смерть, ибо с момента рождения мы начинаем умирать.

§ Смерть работает на жизнь, ибо любой распад есть трансформация, создающая новую форму жизни.

§ Что стало бы со светом, если бы не было темноты?

§ Полярность является причиной того, что мужчина и женщина испытывают желание слиться.

Человеческое горе – это состояние эгоистической самовлюбленности индивида, его лень и нежелание изменяться вместе с меняющимися вокруг обстоятельствами. Каждая очередная физическая жизнь дается душе для постановки вопросов о взаимоотношениях с Богом и получении ответов на эти вопросы.

Если человек забывает о цели своего воплощения, то его дух заставляет тело остановиться и изменить маршрут движения, благодаря посылаемым страданиям. При этом индивиду никогда не дается больше испытаний, чем он может вынести.

Ну а счастье – это состояние души, когда человек чувствует, что идет к намеченной цели наикратчайшим путем – через любовь.

Говоря о человечестве в целом, можно сказать, что нарушение экологии Земли необходимо для сдвига в сознании людей. Без мировых катаклизмов человечество не познает четвертое измерение.

Толтеки преобразовывали свинец в золото. В одних случаях это касалось фактов материальных, в других – речь шла о вещах чисто символических. Золото расположено на самом конце шкалы металлов, следовательно, чтобы превратить свинец в золото, химик менял вибрацию и поляризацию свинца. То же самое происходит при преобразовании внутреннего свинца в «духовное золото».

Разум, подобно металлам, способен трансмутировать от градуса к градусу, от вибрации к вибрации. Чтобы осуществить на практике трансмутацию металлов, нужно в первую очередь научиться изменять полярность собственного разума.

Физический ум человека должен достичь вибрации Высшего «Я». Атланты достигали высот Высшего «Я» и нежелательные вещи уничтожали через изменение их полярности.

5. Принцип Ритма:

§ Все состоит из приливов и отливов; все поднимается и опускается; все втекает и вытекает.

§ Колебания маятника присутствуют во всем. Отклонение влево равно отклонению вправо; ритм есть компенсация.

Атланты говорили, что все подчинено ритмическим колебаниям, протекающим между двумя полюсами. Существует;

§ действие и противодействие,

§ прогресс и регресс,

§ восход и упадок

Это характерно абсолютно для всего.

§ Принцип ритма символизирует действие маятника. Сотворение мира совершается по этому закону. Время творения равно времени свертываемости мира.

Таким же образом появляются нации, достигают вершин, а затем начинается постепенный регресс. Деятельность сердца и печени, сон и бодрствование подчиняются закону маятника. Атланты описали 48 биоритмов человека, которые при накладывании друг на друга влияли на поведение человека в каждую минуту. Жрецы призывали атлантов обращаться в суды по поводу каждой мелочи, ибо если человек не предпринимал противодействий, то зарождался отрицательный ритм.

Возьмем, к примеру, случай с человеком, ставшим жертвой мелкого воровства. Решив, что пропажа невелика, он решает не обращаться в судебные органы. В результате формируется отрицательный ритм и данный индивид периодически терпит убытки; они случаются при расположении планет, которое сходно с тем, какое было в день первого ущерба.

Таким же образом рождаются ритмы богатства и бедности, счастья и несчастья, гармонии и дисгармонии. Из этого принципа следует вывод: если желаемое вы получили без страдания, то оно принесет вам страдание в будущем.

§ Закон маятника можно преодолеть, применив принцип Поляризации, трансмутируя волну неудач на противоположную.

Так называемый закон компенсации имеет много общего с принципом ритма, ибо компенсация означает равновесие или балансирование.

§ Человек сознательно отказывается от какого-то количества вещей, которыми он может обладать. Из-за этого обратная сила маятника не отбирает у него то, что есть.

Толтеки верили, что все люди рождаются с одинаковым количеством вещей и возможностей, но по разному их распределяют.

§ Один все возможности бросает на приобретение материальных вещей, не оставляя достаточной энергии для духовного развития и здоровья.

§ Другой тратит львиную долю возможностей на внешнюю любовь, и тоже страдает из-за болезней души и тела.

Можно сказать, что каждому рождающемуся на Земле дается по одному килограмму волшебной глины.

§ Один лепит из всего куска дом, дачу, машину, оставив на здоровье граммов 10.

§ Другой всю глину тратит на создание произведений искусства. А на жену и детей у него ничего не остается.

Тут можно вспомнить известную поговорку: «Кому не везет в картах, везет в любви».

6. Принцип Кармы:

§ Всякая причина имеет свое следствие; всякое следствие имеет свою причину; все свершается согласно этому закону.

§ Случайность – не что иное, как названный так людьми закон Кармы.

Существует много уровней причинно-следственной связи, но обойти данный закон невозможно ни на одном из них.

Закон этот учит, что во вселенной нет ничего случайного. Все, что в ней свершается, имеет свою причину. Применив закон ритма к закону кармы, можно прийти к выводу, что значение следствия всегда равноценно по важности породившей ее причине.

Простые люди на Земле жили в мире следствий, а причины событий были известны лишь жрецам Атлантиды.

Мир причин проявляет себя в нижних мирах: ментальном, астральном и физическом.

Закон Кармы тесно связан с перерождением. Он дает разумное объяснение существования «несправедливостей», помогает понять, почему некоторые дети рождаются болезненными или быстро умирают, почему люди с тонкой душой живут в бедности, а другие, скотоподобные, купаются в роскоши. Этот закон объясняет феномен детской сверходаренности или везучесть одних и невезучесть других.

Действие кармы – одна из причин, которая дает повод утверждать, что «так на роду написано», поскольку о настоящем всегда судят по прошлым жизням. Жрецы Атлантиды умели нейтрализовать действие отрицательной кармы. Они путешествовали в прошлые жизни и заново переигрывали поступки, повлекшие нежелательные последствия.

Коллективной кармой человеческих народов управляют Архонты. Под их контролем находится и индивидуальная карма. Архонты планируют и ставят «инсценировки», чтобы человек мог извлечь полезные уроки, приобрести опыт. Богатый рождается нищим, тот, кто порабощал женщин, сам рождается рабыней. Одним из самых опасных свойств принципа причины и следствия является то, что карма может распространяться на людей, которые не носят ни малейшей вины за причины, приведенные в действие «передатчиком».

Существует непреложный закон, согласно которому тот, кто окажет помощь человеку с отрицательной кармой, примет на себя ее удар. По этой причине атланты не помогали народам соседних континентов избавиться от дикости и жили обособленно. Но в более позднюю эпоху эмигранты из Азии и Африки все же занесли отрицательные вибрации своей кармы в Атлантиду, что и погубило высочайшую цивилизацию.

Исходя из закона Причины, жрецы говорили, что помогать человеку можно только на духовном уровне, если он сам испытывает в этом безудержную потребность. Пытаться изменить конкретные обстоятельства, заставляющие индивида страдать – значит лишать его возможности усвоить урок, который взялась выучить душа в это рождение. То есть, пьющий должен пить, пока не напьется, больной должен болеть, пока не наболеется, нищий должен нищенствовать, пока не поумнеет и самостоятельно не изменит положение окружающих его вещей.

Если врач вылечит тело, а не душу больного, он возьмет часть его отрицательной кармы на себя и на своих близких. «Выздоровевший» пациент будет получать удары судьбы в другой неузнаваемой форме, так как причина не искорена, урок не усвоен. Например, сгорит дом пациента или погибнет близкий человек, или он лишится любимой работы.

Экземпляры, постоянно ищущие слушателей, которым они повествуют о своих несчастьях, подсознательно стремятся освободиться от накопившихся отрицательных вибраций и передать свою карму тем, кто из сочувствия выслушивает жалобы и обрекает себя на страдания, приняв на свои плечи чужую беду.

Все помощники мошенников и хамов, какими бы они заслугами не обладали, сурово наказываются законом кармы.

Если человек живет на средства, добытые нечестным трудом, то рано или поздно он дорого заплатит за это.

Но если честный человек поможет другому, пусть не в укрывательстве украденных средств, а в чем-то другом, то он начинает нести ответственность за весь ход его жизни и выплачивать его кармические долги.

Самой существенной чертой закона кармы являлось то, что любой атлант мог ценой огромных усилий воли перенестись в высший мир причин и, поляризовавшись на этом уровне, трансформироваться в причину, покинуть ту жизнь, где царят следствия.

Находясь в мире причин, атлант управлял собственной жизнью по выработанному им самим плану в полной уверенности, что причины, приведенные в действие его духовной энергией, рано или поздно материализуются в конкретные следствия.

7. Принцип Зарождения:

Жизненная сила заложена во всем. Она имеет женское и мужское начало. Жизненная сила проявляется на всех уровнях.

§ Седьмой атлантический принцип завершает цикл знаний о природных законах, он дает понять, что жизненная сила проявляется во всем и что мужское и женское начало присутствует везде.

Не следует ошибочно смешивать зарождение с полом, ибо последний касается структуры детородных органов и разницы в мужской и женской адаптации.

Пол – одно из многочисленных проявлений принципа зарождения, он соответствует физическому уровню. Но существует немало ментальных уровней, где зарождение проявляется в форме мыслей. Атланты утверждали, что жизненная сила исполняет роль двигателя, и это проявляется даже в атоме, в котором имеются положительный и отрицательный заряды. Их взаимодействие порождает энергию.

Говоря о положительных и отрицательных зарядах, следует помнить, что;

§ положительный заряд в электричестве – мужской,

§ а отрицательный – женский.

Женская энергия всегда стремится к объединению с мужской, поглощая ее активные свойства и создавая новую жизненную силу. Атланты говорили, что гравитация есть результат притягивания и отталкивания мужских и женских частиц. Анализируя строение физического тела, толтеки большое внимание уделяли биополярности мужчины и женщины.

Зародышное начало у мужчины находится в воображении, а у женщины – в матке.

§ У мужчины правая сторона тела является мужской, а левая – женской:

§ правое полушарие мозга имеет положительный заряд, а левое – отрицательный.

Принцип зарождения позволяет понять тайный смысл складывания ладоней во время молитвы: это связано с процессом появления новой энергии. Жизненная сила – это тайный закон, с помощью которого жрецы Атлантиды создавали новые мутантные существа, обладающие высшими качествами, намного превосходящими человеческие.

§ Атлант видел в проблемах жизни отрицательный полюс, то есть силу, которой должна быть противопоставлена зарождающаяся положительная энергия во имя достижения желанной цели.

Без препятствий невозможно развитие сознательности. Жрец высшей иерархии превращал своего ученика из куска глины в сверхчеловека при помощи закона зарождения. По теории посвященных атлантов, матерью ученика является его тварное начало, то есть сторона, которая представляет собой негативную с духовной точки зрения женскую полярность.

Ученик в процессе посвящения устанавливал, что на него огромное влияние оказывал маятник, движение которого приближало его то к учителю, то к животному. И только постепенное ослабление колебания маятника позволяло достигнуть устойчивости сознательного познания.

Положительным полюсом для ученика в то время являлся посвященный жрец.

В наше время положительным полюсом может явиться собственный дух, сверхсознание, если человек достаточно развит.

Георгий Бореев

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