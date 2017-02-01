Маги, знахари, колдуны

Нет чудес, которые бы противоречили Законам Природы. Чудеса противоречат только нашим представлениям об этих Законах.

В давние времена картину Мира создавала мифология, а орудием для воздействия на окружающий мир служила Магия. К магии наши далекие предки относились не как к чему-то исключительному, а как к делу необходимому, требующему определенных способностей, умений и знаний.

«Магия – значит могия. Кто могет, тот и маг» (А. Андреев – «Очерки русской этнопсихологии»).

Любая магия – это процесс поиска и призывание особой силы, наличие или отсутствие которой все ощущают.

Адепты магии считают, что многие события и явления, которые мы считаем обыденными, на самом деле полны магии. Магия течет под поверхностью вещей. Она способна подарить душевный покой, уверенность в завтрашнем дне, привлекательность в глазах других людей, способность достигать поставленных целей, не затрачивая на это особых усилий и времени.

Нужны лишь способности, знания и вера.

Постепенно выделились люди способные профессионально общаться со сверхъестественными силами и даже управлять ими. Обладали они особым тайным знанием — веданием. Так появилось ведичество — знахарство — колдовство. Уже в поздние времена разделилось оно, очень условно, на «белое» (доброе, целебное) и «черное» (зловредное).

Представители древней магии были угодны народному большинству. Вот что говорится в послании белгородского и обоянского митрополита Мисаила, датированное 1673 годом:

«Да в городах же и уездах мужеского и женского полу бывают чародеи и волхованием своим и чародейством многих людей прельщают. Многие люди тех волхвов и чародеев в дом к себе, к малым детям и больным призывают, а они всякое волхование чинят, и от правоверия православных христиан отлучают».

В русском языке есть множество значений для обозначения лиц, занимающихся народной, преимущественно магической, медициной – жрецов языческих божеств и сил Природы.

Само слово «жрец» родственно словам «жертва» и «жрать», что указывает на человека, ведающего приношением богам и осуществляющего связь между богами и людьми, между миром людей (явь) и миром предков (навь).

Исторические данные указывают на то, что когда-то верховным богом, ведающим плодородием и избавлением от различных недугов, являлся Велес, он же был покровителем скотоводства и богом мудрости, то есть вмещал в себе все мирные достоинства, за что и был любим земледельческим народом.

В те времена существовали представления о растительности, как волосах земли, а земля представлялась живым существом, части которого соотносятся с частями тела человека или животного: скaлы – кости, вoды – кровь, корни деревьев – жилы и т. п.

Велеса называли «волоховатым», то есть волосатым, отсюда «волоховать» – служить богу, и «волхвы» – его служители.

Необходимо сказать, что культ Велеса не был однородным по всей Руси, где-то считали главным богом Перуна, где-то Сварога, где-то молились своим незнаемым богам, но в целом мировоззрение у наших предков совпадало, что позволило в дальнейшем им объединиться в единый народ.

Еще одна теория происхождения слова волхвъ – от санкр. валг (светить, блистать, поклонение свету). Когда-то считалось, что волхвы являются верховными храмовыми жрецами, отличаясь этим от перемещающихся: калик перехожих, скоморохов и от местных: колдунов, знахарей.

Слово знахарь, обозначает людей знающих, обладающих особыми знаниями, в том числе в области целительства и магии (промысловой, воинской, любовной). Более древнее слово ведун означает человека ведающего (отсюда и Веды – сборник сокровенных знаний), видящего то, что многим другим невидно.

Одного корня с ним и слово вещать (сказывать, говорить вещую правду). Родственное по понятию слово баять, отсюда баян, боян – человек в поэтической форме повествующий о знаниях, накопленных народом. Кудесник — делающий кудеса (чудеса). Кощунники доносили до людей кощуны – священные предания и предсказания, то есть «кощунствовали».

Берегини – жрицы охранительной магии из культа Макоши (богиня-матерь) оберегали людей знающих и заведовали различными оберегами. Чародеи не только насылали волшебные чары, лишающие людей правильной ориентировки в действительности, но и снимали вредоносные чары.

В наше время наиболее распространено слово колдун, имеющее весьма неоднозначное значение. Слово это – древнейшее и, пожалуй, самое широкое в смысле обозначения всех видов жрецов на Руси.

Колдуны – наследники древнего языческого культа плодородия. Колдун – это тот, кто способствует правильному вращению коло — солнца, всего мира. Первая часть слова — кол прямо указывает на его принадлежность к календарным циклам праздников, т.е. задача колдуна, кроме лечебных дел, есть отправление культа древних богов и проведение празднеств.

Колдуны – это бытовое жречество, которое прямо живет в народе. В языческие времена ведун, колдун, ведьма имели благое, положительное звучание, что подтверждается археологическими и филологическими исследованиями многих остатков древнейших верований.

Колдуны (знахари, виритники, чародеи) обладают как знаниями «белой» магии (целебной, защищающей, плодородной), так и знаниями «черной» магии (враждебной, насылающей порчу, заставляющую что-либо принудительно делать).

И в этом сказывается определенная стихийная диалектика: единство и борьба противоположностей, относительность понятий «добро и зло», попытка уравновесить различные стороны этого мира.

Могущество колдунов объяснялось их приобщенностью к миру духов, к темным силам. Считалось, что знания и сила получены такими знахарями-колдунами непосредственно от нечистого или добыты в сверхъестественном мире.

Нередко складывалась такая ситуация, что об одном и том же человеке в селе говорили как о добром знахаре, помогающем людям, так и как о злом колдуне, насылающем болезни и несчастья.

К последним обычно причисляли лиц одиноких, замкнутых, с какими-нибудь странностями в поведении, определенными чертами во внешнем облике (например хромотой, слепотой, т.е. чертами, которыми определялись люди «чужие» и представители иного мира).

Убеждение в том, что тяжелые формы «порчи» может излечить только сам колдун, приводило в прошлом к серьезным конфликтам, когда предполагаемого виновника под угрозой расправы заставляли устранять результат своей вредоносной деятельности. Известны и трагические случаи, когда подозреваемого в колдовстве убивали.

«В мужском знахарстве сила основополагающий принцип: синоним или обоснование права осуществлять знахарскую деятельность. «Я не могу, а вот иди, тот-то знает, он сильнее», – советует местный знахарь пришедшему к нему крестьянину, видя, что самому ему с задачей не справиться.

Чтобы снять порчу – последствия колдовства – «находят сильнее того, кто сделал. И отделывали: сила на силу» (Костромская обл., Парфеньевский р-н, с. Николо-Ширь). Подчеркнем, что сила – атрибут именно профессионального, как правило, мужского знахарства.

Сам колдун, как и другие маги, почти всегда был личностью незаурядной, демонической, не боявшейся «ни черта, ни бога», наделенной частенько такой силой и знаниями, которые в народе весьма уважали и побаивались.

В народе «сильных» знахарей отличают от всех прочих (и прежде всего – от деревенских бабок-шептух, лечивших своих детей и соседок). Женское знахарство, как правило, домашнее, его навыками обладала практически каждая рожавшая женщина» (Т.Б.Щепанская. Сила: коммуникативные и репродуктивные аспекты мужской магии. Мужской сборник. Выпуск 1. М., 2001).

Колдунами часто становятся люди, соприкоснувшиеся с потусторонним миром, например, украденные лешим, пережившие состояние обмирания, получившие знание заговоров от странников, нищих, юродивых.

В большинстве случаев особые знания передавались по наследству и сохранялись в семье; потомственному знахарю приписывались особые способности, и он пользовался у окружающих наибольшим уважением. Преемник, как правило, выбирался среди родственников не моложе 9 лет, что связывается с фактом выпадения молочных и вырастания постоянных зубов, без которых, считалось, колдун теряет свое могущество. Кое-где считалось, что приобщившийся к иному миру становился отличаемым от других людей: окружающий мир отражался в его зрачках в перевернутом виде. Чтобы скрыть это, знахарь избегал смотреть людям в глаза.

Получив сверхъестественную силу и колдовские знания, знахарь приступал к выполнению своих функций, наиболее распространенной среди которых было целительство.

Знахарь лечил все болезни людей и скота, но в первую очередь болезни, полученные в результате колдовства: порчи, сглаза, оговора, испуга.

Как правило, лечебные обряды проводились ночью или ранним утром до восхода солнца. Некоторые знахари выбирали для проведения обрядов определенные дни, чаще всего среду и пятницу. Считалось, что наиболее успешным является лечение, проводимое в период убывания месяца. Согласно другим сведениям, заболевшего начинали лечить в ту же фазу луны, в период которой его «испортили».

Многие знахари избегали лечить в жилом помещении, особенно в том, в котором находились иконы, объясняя, что «заговоры в доме с образами не действуют», а приступая к лечению, «запирали» пространство при помощи ножа и не разрешали никому ни входить, ни выходить.

Если лечение все-таки проводилось в доме, то все действия происходили под матицей или же на пороге жилого помещения, которые в пространственной организации жилища играли роль границы между «своим» и «иным» миром.

Наилучшим, а нередко и единственно возможным, местом проведения магических обрядов считалась баня, игравшая исключительную роль в системе народного мировоззрения. Эффективным также считалось лечение, проводимое на месте рождения человека.

Большая часть болезней, которые лечит знахарь-колдун: уроки, сглаз, испуг и др. относятся, по воззрениям современной медицины, к болезням внушенным. Болезнь наступает вследствие обиды, ссоры, непочтительного отношения к колдуну, иногда достаточно просто встречи в недоброе время, недобрый взгляд или просто распространившийся слух про то, что человека кто-то «заговорил».

После этого объект нападения начинал «маяться» и частенько заболевал.

Сверхъестественные способности колдуна объясняли его связью с «иным» миром. Есть поверье о том, что эти знания необходимо передать кому-либо в конце жизни, чтобы «легко умереть».

По-настоящему заниматься колдовством человек может, пока у него есть жизненные силы, о чем свидетельствуют и его успехи на поприще, и внешние признаки: наличие зубов, острота ума и зрения.

Настоящий знахарь-колдун обязательно проходил через определенную учебу и обряд посвящения. Большое значение имело обучение тайным знаниям, для чего человек уходил в ученичество и в полное подчинение колдуну обычно на семь лет. Данные сведения содержатся и в русских сказках, например «Ученик колдуна».

Очень важным считалось пройти обряд посвящения, при котором происходило мистическое «повторное рождение» человека уже в качестве колдуна, у него же открывались некие таинственные силы и способности.

Человек, сознательно становившийся колдуном, должен был пройти посвящение. Известны были различные формы посвящения; так, исследователями был записан такой рассказ об обряде посвящения в колдуны: «Колдун поведет тебя в байну на зари, он попросит, она выскочит, скакуха (лягушка), эту скакуху нужно проглотнуть в себя».

Это — форма посвящения, когда посвящаемый не поглощается, а сам поглощает хтоническое животное. Наиболее архаическая форма посвящения — обрядовое поглощение неофита:

«Колдун и желающий стать колдуном идут в баню. Там тот должен положить крест под левую пяту и отречься от бога и царства небесного. После этого из-под полка выскочит лягушка, сначала маленькая, а потом станет расти, расти и разрастаться во всю баню.. Тогда колдун велит тому лезть в разинутую пасть лягушки».

Обрядовое поглощение давало посвящаемому магические способности.

После посвящения, колдун получал и особых помощников (чертей, бесов, икот, зверей, магические предметы), с которыми якобы и была связана его магическая сила.

Сам колдун своих бесов иносказательно называл «товарищи», указывая на тесное сотрудничество с не очень чистой (как обычно и сам мужик) силой.

«Считалось, что «нечистая сила», находившаяся в подчинении колдуна, постоянно требовала работу, в противном случае черти мучили своего хозяина.

Колдун даже давал им трудновыполнимые или вовсе невыполнимые задания, например, рассыпал горсть песку или золы и просил чертей свить веревку. В деревне половина, как свидетельствуют записи, колдун рубил на мелкие части голик (веник из березовых веток без листьев) и раскидывал его, а черти собирали:

«…пока собирают, опять соберут, опять придут, (давай) работу. А если работы не дает, дак самого колдуна-то, как приступы, как трясет, мучает» (Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. Т.2: Былички, бывальщины, легенды, поверья о людях, обладающих магическими способностями. Петрозаводск, 2000).

Интересна и такая социальная роль колдуна, как защитника от различного рода злонамеренных поползновений на селение и общину близ которой проживал колдун, особенно во время разборок с соседними селениями по поводу земель и покосов.

Бывало, что вначале разбирались «чей колдун сильнее», а уж потом наступал черед физическим разборкам и уж потом, в крайнем случае, следовало обращение в полицию и суд.

Люди богатые и жестокие побаивались колдунов, поскольку сами нарушали Мирскую Правду и могли за это поплатиться по древним языческим законам возмездия. Уже в дальнейшем, когда институт знахарства во многом выродился в темное колдовство, люди властные стали подкупать колдунов для того, чтобы делать «что душе угодно».

Начиная с XVII века, во времена острых гонений на всякое издревле русское (в т.ч. скоморохов), времена Раскола в русской церкви и разворотом страны в сторону «просвещенной Европы», колдовство и знахарство стали считать черной зловредной магией.

Научное мировоззрение попыталось разделаться с «темным прошлым» по своему – вначале полностью отрицая возможности народной «магической» медицины, затем попытались объяснить многое с помощью таких понятий как «внушение» и «этнофармакология».

Полностью объяснить все проявления целительства вряд ли когда будет возможно, как и объяснение всех тонкостей жизнедеятельности человека.

И все-таки вплоть до XIX века всевозможные магические действия были естественной частью обыденной жизни у многих людей в России. Магические действия использовали, когда хотели завоевать чью-либо любовь или разрушить чье-либо семейное благополучие.

Отправляясь в дальнюю дорогу, магическими обрядами ограждали себя от несчастий, которые могут случиться в пути. К чародейству прибегали, когда желали добиться расположения сильных мира сего или отомстить ненавистному врагу.

Магия применялась для предупреждений неприятностей, для выявления и лечения болезней, для зашиты от различного рода неприятностей.

Колдуны преследовались государственной властью во время царской России. Почти до конца XIX в. в волостных правлениях разбирались различного рода тяжбы, в которых истец жаловался на ворожбу обвиняемого. Н. Костров – автор работы «Колдовство и порча у крестьян Томской губернии» (1879 г.), приводит ряд дел, разбираемых судебными органами. Так, в 1820 г. проводилось следствие по обвинению в порче 13 человек.

В настоящее время вера в реальное существование знахарей и колдунов как особых представителей сверхъестественного начала в человеческом обществе постепенно исчезает. В то же время значительно повысился интерес к личности и медицинской практике знахарей, занимающихся врачеванием.

Хорошо зная характеры, родословную своих соседей, воздействуя на психику внушением и гипнозом, они помогают больным в довольно сложных случаях. При наличии веры больного и окружающих в действенность традиционного лечения магические обряды вызывают значительный психотерапевтических эффект.

Для успеха в магии рекомендуется твердо верить в то, что наши мысли обладают большой силой и в конечном итоге могут материализоваться. Необходимо полностью отказаться от желания объяснить происходящее с помощью логических размышлений и научных знаний.

Надо поверить в свою способность влиять на окружающий мир при помощи мысли и образа, то есть, по сути, вернуться в дологическое состояние сознания, что вряд ли сочетается с современным ритмом жизни.

Источник