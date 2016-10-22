Люди, которые пахнут несчастьем

Среди таких людей есть те, кто стремится к росту, занимается саморазвитием, увлекается спортом и йогой. Иногда, они пытаются делать вид, что все прекрасно и всячески бодриться. Но шлейф этим не перебить.

Их несчастьем несет за версту. А как известно, свой запах человек не ощущает – его слышно только со стороны.

Смею предположить, что причина — в загнивающем знании. Когда количество потребляемого контента в разы превышает действия по его освоению – это вызывает информационную интоксикацию. Она же в свою очередь ведет к энергетическому застою и разложению.

Если ты понял. До глубины понял. Но не делаешь (рассуждения, умозаключения и красивые логические выкладки – не в счет) — энергия знания начинает застаиваться, вызывая внутренний дисбаланс и постоянное неудовлетворение.

А тут еще наша биология – способность формировать привычки в действиях и ощущениях, если они повторяются на протяжении хотя бы одного месяца – и запах несчастья становится твоей естественной средой.

Поэтому и говорят, что в вопросах осмысленного саморазвития нет дороги назад. Если пустил знание в себя, будь добр иметь с ним дело. Сила воздействия зависит от глубины проникновения той информации, которую мы потребляем.

На поверхностном уровне эти явления практически не заметны и относительно безопасны. Но чем умнее человек и чем больше он способен не просто узнать, но и понять, тем глубже проникает информация — процессы уже необратимы.

Мне тоже в свое время пришлось отмывать собственный внутренний стержень от всей гадости, которая налипла за годы бесконечных попыток натянуть реальность на каркас моих ожиданий и сегодня я смотрю на мир исключительно через лезвие вопроса: «Как?» Как отмыться от несчастья и перестать вонять внутренней болью?

Лечиться от этой заразы нужно комплексно, так как помимо прямых причин действует достаточно сильный фактор привычки — механику тела «разумными доводами» не изменить. Нужны целенаправленные действия, которые меняют устоявшиеся шаблоны поведения.

0. Несчастье имеет дурной запах и окружающие его чувствуют. Пункт номер «ноль»

Это фаза, без которой все остальные подвижки бессмысленны. Для начала важно понять (да, именно пустить внутрь), как это отвратительно быть несчастным человеком.

Точно также, как вы тянетесь к довольным и спокойным людям, так и они стремятся к себе подобным. Несчастье притягивает еще большее несчастье, как доказательство, что мое несчастье не самое несчастное. Только человек очень сильно захотевший вырваться из этого круга и перестать быть несчастным, способен пройти путь полного очищения действием.

1. Жалобы – главная нота в этом смраде.

В общении с людьми, инфицированными несчастьем, постоянно прорываются жалобы. На мир, на себя, на несправедливость действительности. Им до боли в груди жаль свою судьбу, хоть они и тщательно стараются не признаваться в этом даже самим себе. Их не устраивает экология, метро, президент, очередной автор из ленты фейсбука.

Те, кто сложнее устроен, находят более изощренные способы ныть, заворачивая все аргументы в прочный корсет логики, мол, сейчас я вам документально покажу, как мир несправедлив по отношению ко мне. Им часто бывает «не хорошо» по разным причинам.

Характерная черта в том, что они обязательно ставят вас об этом в известность. В оправдание таких людей, хочется заметить, что они это чаще всего не замечают. В твоем мире есть только то, куда направлено твое внимание. Их внимание направлено на поиск доказательств своей внутренней боли.

Они ее регулярно находят. Как здесь быть? Резать по живому – перестать жаловаться и выражать недовольство. Вообще. Полностью. Даже, когда справедливо. Даже, когда «можно и нужно». Психика будет сопротивляться первое время, вы пытаетесь вытолкнуть ее из привычной среды.

В первые две недели возможны учащения случаев «настоящих поводов» для жалоб. Так действует реальность на попытку осознанных перемен – она перестраивается, но если продолжить, буря стихнет – через месяц пройдет переломный момент. В идеале, через 21 день.

То же самое, когда вы приходите в спортзал – ваши мышцы болят, потом привыкают. Тело трансформируется через боль и это, наоборот, хороший признак – значит работает. Работа с жалобами, как и с мышцами – не на один месяц, а на всю жизнь. Это бесконечная дорога перемен, но через полгода – вы будете уже другим человеком. Без душка.