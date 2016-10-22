Люди, которые пахнут несчастьем

Среди таких людей есть те, кто стремится к росту, занимается саморазвитием, увлекается спортом и йогой. Иногда, они пытаются делать вид, что все прекрасно и всячески бодриться. Но шлейф этим не перебить.
Их несчастьем несет за версту. А как известно, свой запах человек не ощущает – его слышно только со стороны.
Смею предположить, что причина — в загнивающем знании. Когда количество потребляемого контента в разы превышает действия по его освоению – это вызывает информационную интоксикацию. Она же в свою очередь ведет к энергетическому застою и разложению.
Если ты понял. До глубины понял. Но не делаешь (рассуждения, умозаключения и красивые логические выкладки – не в счет) — энергия знания начинает застаиваться, вызывая внутренний дисбаланс и постоянное неудовлетворение.
А тут еще наша биология – способность формировать привычки в действиях и ощущениях, если они повторяются на протяжении хотя бы одного месяца – и запах несчастья становится твоей естественной средой.
Поэтому и говорят, что в вопросах осмысленного саморазвития нет дороги назад. Если пустил знание в себя, будь добр иметь с ним дело. Сила воздействия зависит от глубины проникновения той информации, которую мы потребляем.
На поверхностном уровне эти явления практически не заметны и относительно безопасны. Но чем умнее человек и чем больше он способен не просто узнать, но и понять, тем глубже проникает информация — процессы уже необратимы.
Мне тоже в свое время пришлось отмывать собственный внутренний стержень от всей гадости, которая налипла за годы бесконечных попыток натянуть реальность на каркас моих ожиданий и сегодня я смотрю на мир исключительно через лезвие вопроса: «Как?» Как отмыться от несчастья и перестать вонять внутренней болью?
Лечиться от этой заразы нужно комплексно, так как помимо прямых причин действует достаточно сильный фактор привычки — механику тела «разумными доводами» не изменить. Нужны целенаправленные действия, которые меняют устоявшиеся шаблоны поведения.
0. Несчастье имеет дурной запах и окружающие его чувствуют. Пункт номер «ноль»
Это фаза, без которой все остальные подвижки бессмысленны. Для начала важно понять (да, именно пустить внутрь), как это отвратительно быть несчастным человеком.
Точно также, как вы тянетесь к довольным и спокойным людям, так и они стремятся к себе подобным. Несчастье притягивает еще большее несчастье, как доказательство, что мое несчастье не самое несчастное. Только человек очень сильно захотевший вырваться из этого круга и перестать быть несчастным, способен пройти путь полного очищения действием.
1. Жалобы – главная нота в этом смраде.
В общении с людьми, инфицированными несчастьем, постоянно прорываются жалобы. На мир, на себя, на несправедливость действительности. Им до боли в груди жаль свою судьбу, хоть они и тщательно стараются не признаваться в этом даже самим себе. Их не устраивает экология, метро, президент, очередной автор из ленты фейсбука.
Те, кто сложнее устроен, находят более изощренные способы ныть, заворачивая все аргументы в прочный корсет логики, мол, сейчас я вам документально покажу, как мир несправедлив по отношению ко мне. Им часто бывает «не хорошо» по разным причинам.
Характерная черта в том, что они обязательно ставят вас об этом в известность. В оправдание таких людей, хочется заметить, что они это чаще всего не замечают. В твоем мире есть только то, куда направлено твое внимание. Их внимание направлено на поиск доказательств своей внутренней боли.
Они ее регулярно находят. Как здесь быть? Резать по живому – перестать жаловаться и выражать недовольство. Вообще. Полностью. Даже, когда справедливо. Даже, когда «можно и нужно». Психика будет сопротивляться первое время, вы пытаетесь вытолкнуть ее из привычной среды.
В первые две недели возможны учащения случаев «настоящих поводов» для жалоб. Так действует реальность на попытку осознанных перемен – она перестраивается, но если продолжить, буря стихнет – через месяц пройдет переломный момент. В идеале, через 21 день.
То же самое, когда вы приходите в спортзал – ваши мышцы болят, потом привыкают. Тело трансформируется через боль и это, наоборот, хороший признак – значит работает. Работа с жалобами, как и с мышцами – не на один месяц, а на всю жизнь. Это бесконечная дорога перемен, но через полгода – вы будете уже другим человеком. Без душка.
2. «Ты мне должен», – с чего-то решил несчастный, увидев вас впервые.
Есть люди, общаясь с которыми, чувствуешь, что ты им что-то должен. На самом деле, они это не со зла. Просто так повелось, что им должны все. Сначала родители, потом супруги, дети, руководство, президент опять же, куда без него.
Разве это не естественно? Родители «должны» любить и понимать, так же как и супруг, дети – любить и слушаться, руководство – платить и уважать, президент – обеспечить счастливую и богатую жизнь. Что может быть «справедливее»?
Поэтому, на всякий случай, вы тоже что-нибудь должны. И чувствуете вы это в первые 15 минут разговора. Так, например, думает незамужняя девушка, знакомясь с новым парнем и не понимая, почему в очередной раз ничего не получается. Взгляд преданной собаки, которая хочет есть, – не сексуален.
Проблема в том, что несчастный человек думает, что он перестанет быть несчастным, когда ему что-то дадут другие люди. В частности, любовь, деньги, общение и безопасность. Все это от неспособности сделать себя счастливым самому и делиться с окружающими от избытка. Поэтому он и ходит с пуповиной наперевес, в постоянном поиске куда бы ее приткнуть, от кого бы напитаться счастьем, вместо того, чтобы познакомиться, наконец, с самим собой.
Вам никто ничего не должен. Ни любить вас, ни уважать, ни понимать, ни давать вам деньги. Что можете дать вы этому человеку, своим близким, коллегам, друзьям, да, даже президенту, чтобы вам ответили взаимностью?
Скажите, батюшка, а правда, что секс без любви – это грех? Все без любви — это грех.
Однажды на склоне гималайского леса мне открыли истину, по которой строятся все процессы этого мира. Речь шла в контексте любви между мужчиной и женщиной, но сегодня я понимаю, что смысл этого высказывания распространяется значительно шире:
Love is one way traffic
Любовь – это полоса одностороннего движения. Это ТОЛЬКО ТО, что исходит ОТ ТЕБЯ. Я помню тогда даже спорила, мол все равно без взаимности любовь – это не любовь и прочее бла-бла-бла, как я умею. Мне лишь ответили мудрым молчанием с чуть заметной ухмылкой, доброй и одновременно хитрой. Такое ощущение, что человек передо мной знал, что до меня дойдет смысл этой фразы, но ровно через два года. И его это забавляло.
В вашем мире существует только то, что даете вы. Если вокруг вас поводы для несчастья – вы посылаете в мир несчастье. Единственный способ это исправить – не искать в других, а изменить свой сигнал. Всем в душ! Профилактически, в том числе. И никогда больше не позволяйте несчастью на вас налипать!
11 thoughts on “Люди, которые пахнут несчастьем”
«Им часто бывает «не хорошо» по разным причинам.» В слове «нехорошо» «не» всегда пишется вместе. Можно заменить на слово «плохо»
«»В слове «нехорошо» «не» всегда пишется вместе» (с) — Не всегда. В случае сравнения: не хорошо, а плохо — пишется отдельно
Любовь)))
Автор все написал ПРАВИЛЬНО)))). Просто поверьте, а поймете потом
Все просто кажется, в основном я согласна с автором, если следовать вашим рекомендациям, можно стать счастливей и лучше, прежде всего, для себя и окружающих…
Живите по законам Божим- стремитесь больше давать людям и воздастся Вам
Да. Убеждаюсь в том что сначала нужно давать а потом ждать
Если бы мужики это читали тоже то все были бы счастливы… От них все говно в жизни и начинается …
Если вы так думаете, перечитайте статью еще несколько раз)
Не зря же многих нытиков называют ЛУННЫМИ ВАМПИРАМИ …
Вера. А почему Вы вот такой вердикт вынесли по поводу мужчин? Вы для начала в себе разберитесь, а потом уже и виноватых ищите. Возможно от Вас то и попахивает говнецом…
Сюда же вливается и ещё одна мысль, которая мне помогла в жизни «ни чтоб тебя понимали, а чтобы ты понимал»