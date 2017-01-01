Что происходит с эмоциями в жизни?

Люди боятся переживать боль, недопустима злость в нашем обществе, детей просим громко не смеяться…

Всё это приводит к образованию эмоциональных травм, и, как следствие, эмоциональных блоков в теле.

Часто в нашей жизни происходит так, что мы бросаем на полпути свои эмоциональные травмы, боясь их переживать.

После развода женщины зачастую переключаются на новые отношения или находят отдушину в детях, религии или творчестве.

Теряя какие-то жизненные возможности, женщина старается не думать об этом, забыть, перевести свое внимание на что-то другое, утешая себя многочисленными «зато».

Потеряв ребенка (выкидыш, аборт, замершая беременность), женщина откидывает все свои эмоции и фокусируется на молитвах и осознаниях причин произошедшего.

Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться.

Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости.

А в особенно хмурые дни мы думаем о том, как могло бы быть, если бы не… .

Из-за непрожитых до конца психологических травм, негативные эмоции продолжают нас навещать год за годом, пока мы не научимся жить с этой фоновой болью — «Ну так получилось, это мой крест и мне его нести до конца».

Помимо внутренней неудовлетворенности, депрессии, болезней, непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни.

Они ищут возможность воплотиться, наконец, в полной мере, чтобы женщина их прожила и отпустила.

И каждое новое бегство от боли возвращает женщину снова на этот круг.

Моя клиентка потеряла при родах ребенка. Это было ещё в советское время.

Плакать и горевать было не принято.

Еще долгое время ее держали в роддоме, где она не могла освободиться от своей боли.

Она провела пять сумасшедших дней в роддоме, наблюдая за счастливыми мамами, которые кормят своих новорожденных деток.

Она просто давила свои эмоции.

Выйдя из роддома, ее ждала жизнь обычная, без утешений и сочувствия, без возможности остаться одной и просто осознать произошедшее. Ей даже не показали ее умершего ребенка.

Время помогло спрятать эту боль глубже. И спустя год она забеременела снова.

Все 9 месяцев беременности она ходила в диком стрессе, в страхе и предчувствии беды.

В итоге родился мальчик, который начал серьезно болеть.

Следующая беременность — опять эмоции ужаса и страха.

Родилась дочка, которая едва не умерла в младенчестве.

Дети ее сильно болели и были слабы.

Все 7-10 лет их взросления мать находилась в страхе.

Представляете себе, что это за жизнь?!

Другой случай. Женщина встречается с мужчиной, влюбляется в него, начинает чувствовать его сердцем. И тут он предлагает расстаться и исчезает. Еще ни один год она будет ждать и верить, что он вернется. Она не будет строить отношений с мужчинами, с достойными мужчинами, с которыми могла бы создать счастье. Почему? Прошлые отношения еще не прожиты.

Когда какая-то боль не находит своего конца, остается непрожитой — наше сознание будет прокручивать ее до тех пор, пока она не найдет выход в реальности.

Вот почему страхи, которые мы тщательно отгоняем от себя, очень часто реализуются. Мы не проживаем их, бежим от них, но наше сознание стремится к гармонии и освобождению от страхов — поэтому они вновь и вновь нас настигают.

Непрожитые эмоции, как недосмотренный фильм, незаконченный стих. Наше сознание вынуждено возвращаться к нему снова и снова, чтобы завершить начатое и успокоиться.

И в этом случае для сознания любой финал лучше, чем оборвавшийся (даже на чем-то хорошем) сценарий.

Непрожитые эмоции от расставания с мужчиной -это вечный страх быть брошенной. Причем, он может сработать на пустом месте.

Непрожитые эмоции от потери ребёнка -будь то аборт или выкидыш — это вечный страх за детей, гиперопека, напряжение, контроль или, наоборот, потакание им во всех слабостях. И то, и другое отрицательно отразится на жизни ребенка.

Непрожитые эмоции от потери ценной вещи -это вечный поиск ее и неспособность жить в настоящем, наслаждаясь каждым мгновением.

Моя мама однажды потеряла очень значимое для нее хризолитовое кольцо (моё).

Прошло 7 лет, но до сих пор, когда она заходит на кухню (она часто оставляла украшения там), и у нее есть свободная минутка, она начинает исследовать шкафы и ящики в поисках этого кольца, причитая и нервничая, в миллион пятьдесят пятый раз спрашивая меня, не видела ли я его.

Непрожитые эмоции от потери животного — страх перед другими животными, вечная грусть при виде похожей собачки или кошечки, ощущение тоски от вида того, как другие радуются отношениям с животными.

Пока мы оставили незаконченный сценарий внутри себя — наше спокойствие никогда не будет абсолютным.

Всегда будет что-то дергать изнутри и заставлять волноваться на пустом месте.

Поэтому есть ключевые моменты в жизни, которые нужно прожить до финала.

Какие ситуации важно прожить обязательно?

• развод (расставание);

• смерть мужа;

• аборт;

• выкидыш;

• потеря ребенка;

• смерть близкого человека;

• смерть любимого животного;

• потеря значимой вещи;

• болезни собственные и близких;

• стыдная ситуация из прошлого;

• неприятие какой-либо ситуации;

• непризнанные эмоции (невыраженная любовь или благодарность);

• неотданный долг (моральный, нравственный или материальный).

Любая потеря любви проживается в полной мере, если человек позволит себе прожить следующие эмоции: злость, скорбь, страх и сожаление от потеряных возможностей.

Мы оставляем за собой «хвосты» не только непрожитой боли, но и непрожитой любви.

И тогда нам посылают похожих людей и учат любить нас снова и снова.

Автор: Базылева Юлия