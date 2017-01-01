Что происходит с эмоциями в жизни?
Люди боятся переживать боль, недопустима злость в нашем обществе, детей просим громко не смеяться…
Всё это приводит к образованию эмоциональных травм, и, как следствие, эмоциональных блоков в теле.
Часто в нашей жизни происходит так, что мы бросаем на полпути свои эмоциональные травмы, боясь их переживать.
После развода женщины зачастую переключаются на новые отношения или находят отдушину в детях, религии или творчестве.
Теряя какие-то жизненные возможности, женщина старается не думать об этом, забыть, перевести свое внимание на что-то другое, утешая себя многочисленными «зато».
Потеряв ребенка (выкидыш, аборт, замершая беременность), женщина откидывает все свои эмоции и фокусируется на молитвах и осознаниях причин произошедшего.
Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться.
Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости.
А в особенно хмурые дни мы думаем о том, как могло бы быть, если бы не… .
Из-за непрожитых до конца психологических травм, негативные эмоции продолжают нас навещать год за годом, пока мы не научимся жить с этой фоновой болью — «Ну так получилось, это мой крест и мне его нести до конца».
Помимо внутренней неудовлетворенности, депрессии, болезней, непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни.
Они ищут возможность воплотиться, наконец, в полной мере, чтобы женщина их прожила и отпустила.
И каждое новое бегство от боли возвращает женщину снова на этот круг.
Моя клиентка потеряла при родах ребенка. Это было ещё в советское время.
Плакать и горевать было не принято.
Еще долгое время ее держали в роддоме, где она не могла освободиться от своей боли.
Она провела пять сумасшедших дней в роддоме, наблюдая за счастливыми мамами, которые кормят своих новорожденных деток.
Она просто давила свои эмоции.
Выйдя из роддома, ее ждала жизнь обычная, без утешений и сочувствия, без возможности остаться одной и просто осознать произошедшее. Ей даже не показали ее умершего ребенка.
Время помогло спрятать эту боль глубже. И спустя год она забеременела снова.
Все 9 месяцев беременности она ходила в диком стрессе, в страхе и предчувствии беды.
В итоге родился мальчик, который начал серьезно болеть.
Следующая беременность — опять эмоции ужаса и страха.
Родилась дочка, которая едва не умерла в младенчестве.
Дети ее сильно болели и были слабы.
Все 7-10 лет их взросления мать находилась в страхе.
Представляете себе, что это за жизнь?!
Другой случай. Женщина встречается с мужчиной, влюбляется в него, начинает чувствовать его сердцем. И тут он предлагает расстаться и исчезает. Еще ни один год она будет ждать и верить, что он вернется. Она не будет строить отношений с мужчинами, с достойными мужчинами, с которыми могла бы создать счастье. Почему? Прошлые отношения еще не прожиты.
Когда какая-то боль не находит своего конца, остается непрожитой — наше сознание будет прокручивать ее до тех пор, пока она не найдет выход в реальности.
Вот почему страхи, которые мы тщательно отгоняем от себя, очень часто реализуются. Мы не проживаем их, бежим от них, но наше сознание стремится к гармонии и освобождению от страхов — поэтому они вновь и вновь нас настигают.
Непрожитые эмоции, как недосмотренный фильм, незаконченный стих. Наше сознание вынуждено возвращаться к нему снова и снова, чтобы завершить начатое и успокоиться.
И в этом случае для сознания любой финал лучше, чем оборвавшийся (даже на чем-то хорошем) сценарий.
Непрожитые эмоции от расставания с мужчиной -это вечный страх быть брошенной. Причем, он может сработать на пустом месте.
Непрожитые эмоции от потери ребёнка -будь то аборт или выкидыш — это вечный страх за детей, гиперопека, напряжение, контроль или, наоборот, потакание им во всех слабостях. И то, и другое отрицательно отразится на жизни ребенка.
Непрожитые эмоции от потери ценной вещи -это вечный поиск ее и неспособность жить в настоящем, наслаждаясь каждым мгновением.
Моя мама однажды потеряла очень значимое для нее хризолитовое кольцо (моё).
Прошло 7 лет, но до сих пор, когда она заходит на кухню (она часто оставляла украшения там), и у нее есть свободная минутка, она начинает исследовать шкафы и ящики в поисках этого кольца, причитая и нервничая, в миллион пятьдесят пятый раз спрашивая меня, не видела ли я его.
Непрожитые эмоции от потери животного — страх перед другими животными, вечная грусть при виде похожей собачки или кошечки, ощущение тоски от вида того, как другие радуются отношениям с животными.
Пока мы оставили незаконченный сценарий внутри себя — наше спокойствие никогда не будет абсолютным.
Всегда будет что-то дергать изнутри и заставлять волноваться на пустом месте.
Поэтому есть ключевые моменты в жизни, которые нужно прожить до финала.
Какие ситуации важно прожить обязательно?
• развод (расставание);
• смерть мужа;
• аборт;
• выкидыш;
• потеря ребенка;
• смерть близкого человека;
• смерть любимого животного;
• потеря значимой вещи;
• болезни собственные и близких;
• стыдная ситуация из прошлого;
• неприятие какой-либо ситуации;
• непризнанные эмоции (невыраженная любовь или благодарность);
• неотданный долг (моральный, нравственный или материальный).
Любая потеря любви проживается в полной мере, если человек позволит себе прожить следующие эмоции: злость, скорбь, страх и сожаление от потеряных возможностей.
Мы оставляем за собой «хвосты» не только непрожитой боли, но и непрожитой любви.
И тогда нам посылают похожих людей и учат любить нас снова и снова.
Автор: Базылева Юлия