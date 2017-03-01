Ложные воспоминания — память о параллельных жизнях или сбои в матрице?

Теория матрицы в последнее время стала весьма популярной. Суть ее в том, что весь наш мир представляет собой лишь симуляцию, компьютерную модель, разработанную некими продвинутыми «программистами» или вообще искусственным разумом. Причем говорят об этом не журналисты желтой прессы или писатели-фантасты, а вполне солидные исследователи.

Знакомьтесь: «Нейрокружево»

В сентябре прошлого года Bank of America Merrill Lynch (BAML) заявил в своей записке для клиентов: вероятность того, что наш мир — результат компьютерного моделирования, — равняется приблизительно 20-50%.

Пытаясь обосновать свою оценку ситуации, BAML ссылается на концепцию, выдвинутую известным ученым и предпринимателем, главой корпораций SpaceX и Tesla Илоном Маском. На июньской Code Conference, посвященной IT-индустрии, тот рассказал о направлениях развития искусственного интеллекта.

Так, Маск предположил, что в обозримом будущем люди начнут взаимодействовать с электронными интерфейсами посредством нейрокружева — специальной прослойки, вживленной прямо в кору головного мозга.

Нейрокружево позволит людям перерабатывать большие массивы данных с огромной скоростью. Один из первых его прототипов был создан в 2015 году, когда американским исследователям успешно удалось вживить такую систему в мозг мышей.

Но если людям уже удалось создать нейрокружево, то почему бы не предположить, что его придумали еще раньше, ведь, как говорится, все новое — хорошо забытое старое?

Управляемые воспоминания

Известно, что некоторые воспоминания, особенно травмирующие, наш мозг способен вытеснять в подсознание. Недавно был проведен научный эксперимент, показавший, что с помощью определенных лекарственных препаратов можно заблокировать производство белка PKMzeta, ответственного за хранение воспоминаний в так называемой долговременной памяти. Того же эффекта можно добиться, используя технологии внушения и компьютерной симуляции.

Уже давно известен и феномен так называемых ложных воспоминаний. Так, экс-президент ЮАР Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года. В тот же день в интернет-поисковиках появились буквально миллионы запросов на предмет того, правдива ли информация о смерти Манделы. Оказалось, огромное количество пользователей Сети были убеждены, что бывший африканский лидер умер в тюрьме еще в 60-х или 70-х годах прошлого столетия!

На самом деле знаменитый борец с апартеидом и впрямь был арестован в 1962 году и много лет провел за решеткой. Но в 1990 году его освободили, а в мае 1994-го Мандела был из6ран президентом ЮАР, став первым темнокожим руководителем страны. Он находился у власти целых пять лет. Но люди в разных концах земного шара считали, что он давно умер в застенках. Им даже казалось, что они читали и слышали об этом в новостях…

После этого даже появился термин «эффект Манделы», подразумевавший возникновение у большой группа людей воспоминаний, которые не соответствуют реальному положению дел, причем относятся, к примеру, к общеизвестным историческим событиям.

Вот еще пример. Большинство людей почему-то считает, что у Адольфа Гитлера были карие глаза, и несмотря на это он боролся за чистоту арийской расы, а у истинного арийца глаза должны быть голубыми.

Между тем все, кто лично знал Гитлера, свидетельствовали, что его глаза были голубыми. Существует даже цветной снимок, на котором отчетливо виден цвет глаз фюрера — он голубой!

Таких мифов немало. Скажем, есть люди, убежденные, что американцы высаживались на Луну всего три раза (хотя в «Википедии» четко написано, что высадок было шесть). Кое-кто считает, что экс-президент США Рональд Рейган умер вскоре после окончания срока пребывания у власти, тогда как на деле он скончался в 2004 году в возрасте 93 лет от воспаления легких на фоне болезни Альцгеймера.

Многие не сомневаются, что мать Терезу уже давно причислили к лику святых, хотя ее канонизация произошла лишь в сентябре 2016 года. Есть люди, которые уверены, что в США 51 или 52 штата (хотя их ровно 50).

Примеров «эффекта Манделы» немало встречается и у нас — в России. Так, существует миф о том, что Аляску продала американцам Екатерина II, хотя на самом деле это событие произошло во время правления императора Александра II. Большинство россиян на вопрос, кто написал стихотворение «Узник», начинающееся словами: «Сижу за решеткой в темнице сырой…», уверенно ответят, что это Лермонтов, тогда как его автор — Пушкин!

Тысячи россиян, которые в советские годы были детьми, «помнят», как в середине 1980-х вышел на экраны очень страшный фильм по сказке Гауфа «Карлик Нос». Но позднее так и не удалось выяснить, что же это был за фильм. Ни одна из трех экранизаций, на тот момент демонстрировавшихся по советскому телевидению (1953, 1970 и 1978 годов), не оказалась «той самой». Некоторые энтузиасты даже пытались разыскать в киноархивах копию «жуткого фильма», но так и не обнаружили ее.

31 декабря 1999 года Ельцин, объявляя о своей отставке, якобы произнес фразу: «Я устал, я ухожу». Она потом стала крылатой. Но на самом деле Борис Николаевич не говорил ничего об усталости. Он сказал только: «Я ухожу».

Существует совершенно фантастическая гипотеза о том, что ложные воспоминания — это результат памяти о параллельных жизнях. То есть человек из одной реальности перемещается в другую, параллельную, а там события протекают немного не так.

Недавно команда психологов из Уорикского университета (Великобритания) выяснила, что можно искусственно сформировать у людей ошибочные воспоминания, причем большинство будут убеждены в их истинности.

423 добровольцам рассказали о вымышленном событии, якобы пережитом ими в детстве. Чаще всего речь шла о розыгрыше школьниками учителя или об участии в каком-то публичном мероприятии. Затем испытуемых попросили вообразить рассказанное в деталях.

Под конец им предложили тест, в ходе которого они должны были отличить ложные воспоминания от подлинных. В итоге 30,5% объявили «имплантированные» воспоминания настоящими. Еще 23% заявили, что такие события действительно имели место, но детали были другими.

В ходе еще одного эксперимента людей убеждали, что они в прошлом совершили какое-то преступление. И испытуемые впоследствии смогли описать процесс совершения преступления в мельчайших подробностях.

Если наша реальность и в самом деле результат моделирования, то, значит, и воспоминания можно модифицировать с помощью изменения компьютерной программы? Почему бы и нет?

В мире «фантомов»

Сейчас, говорит Илон Маск, уже существуют видеоигры с элементами дополненной реальности — взять тех же покемонов. Есть технологии, которые помогают «наложить» виртуальную реальность на настоящую.

Рано или поздно виртуальная реальность полностью сольется с настоящей. Но если человечество смогло создать системы виртуальной реальности такого уровня, то где гарантия, что мы уже не находимся внутри таких систем?

Быть может, наш мир — это модель мира предков, которая создана нашими отдаленными потомками? Наша реальность такова, какой она выглядела в «настоящем» мире много лет назад?

Не исключено также, что даже наше физическое тело — всего лишь виртуальная иллюзия и мы существуем в виде волновых «фантомов». Отсюда и теория о перерождении душ: в каждом «фантоме» заложена программа, согласно которой он живет определенное количество времени, а затем «умирает» и возрождается в новой виртуальной оболочке. Для каждого из нас это будет означать новую «жизнь»-реальность.

Илон Маск надеется на то, что мы действительно живем в симуляции — если бы это было иначе, человечество могло бы уже давно погибнуть в результате какого-нибудь глобального катаклизма:

— Либо мы создадим не отличимые от реальности симуляторы, либо цивилизация прекратит свое существование.

Непонятно только, зачем вся эта информация нужна клиентам Bank of America Merrill Lynch. Возможно, чтобы они могли решить, как лучше инвестировать свои средства с учетом того, что наше будущее виртуально? Впрочем, как и настоящее и прошлое…