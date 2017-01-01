Ломать интуицию девочке начинают с рождения

Я не знаю, какая я.

Не знаю, чего мне по-настоящему хочется.

Не знаю, кем хочу быть.

Я так давно уже играю по чужим правилам, что полностью забыла свое истинное Я и кто я в этом мире…» — это мне приходится слышать от женщин, которых я пытаюсь реабилитировать, говоря: «Вам нужно вернуться к себе истинной, заниматься тем, что Вам хочется…».

И таких женщин немало. Женщин, потерявших главный женский инструмент развития и жизнеспособности — интуицию. Только интуиция дает женщине исчерпывающую информацию обо всем, понимание людей и их желаний, чувствование настроений и понимание, когда что сказать и сделать, дар предсказания и предвидения, способность предостерегать своих близких от бед, способность исцелять…

Когда этот инструмент утерян — нам нужны тысячи консультантов и советчиков, которые расскажут, как жить (профессия «консультант»— одна из самых востребованных последние годы), мы потеряли способность лечить себя и близких — мы верим слепо врачам и медикаментам, меж тем забывая, что мы можем вылечиться силой внутренних ресурсов.

Мы берем подруг, сестер и мам, когда идем в магазины за покупками — чтобы они сказали, что нам идет и что нет. Мы заходим в магазины и не можем сделать выбор, зовем продавца и спрашиваем: «А что Вы посоветуете?». Мы носим камни в соответствии с Солнечным гороскопом, даже не соотнося их со своими ощущениями, а ведь часто при пораженном Солнце в гороскопе — эти камни только усиливают болезни и плохие качества. Мы наблюдаем за тем, как на нас смотрят люди, и в связи с их взглядом строим о себе мнение…

Ломать интуицию девочке начинают практически с рождения: кормление и сон по часам — и неважно, хочет есть в это время ребенок или не хочет, мама знает лучше, что ему надо! Когда маленькая девочка чуть подрастает и отказывается кушать (она просто не хочет) — добрая мама думает, что она умрет от голода и впихивает в нее всю тарелку! Мама знает лучше!

Потом родители выбирают одежду, которая «лучше» для ребенка, игрушки… и иногда даже друзей… А в школе всё знают учителя, и мало, кто из них считается с личностью ребенка и его индивидуальными особенностями. Просто они ставят марки «Тебе два», «Тебе пять», а в сознании ребенка, происходит само отождествление: «Я — два, а он пять…».

Самооценка катится вниз. Родители всегда знают лучше, какой институт нужно выбрать и на кого поступать… И вот вырастает личность с полным пониманием того, что «все вокруг знают лучше, что мне нужно», мнение их о себе полностью зависит от окружающих. Это жизнь в полной зависимости от других, желание всем угодить, зачастую в ущерб себе. И когда я спрашиваю: «А чего хочется Вам?», в глазах у них полный ступор. Об этом они никогда не думали…

Что ж, самое время задуматься! Самое время жить свою жизнь! Самое время получать истинное удовольствие от исполнения своих желаний, а не делать вид, что Вы рады, исполняя желание других! Эта жизнь Ваша! Никто, кроме Вас, не знает, как лучше ее прожить, чем Вы сами!

Есть хорошая техника:

Берете несколько листов А4 или просто тетрадь.

Наверху одного пишите «Я хочу…», на другом «Мне нравится…».

И по очереди заполняете два листа, причем в каждом из них должно быть не меньше 100 пунктов.

А теперь делаете перепроверку, произносите по очереди каждое высказывание, обязательно вслух, при этом приложив руку к груди. И смотрите на свои ощущения.

Где ощущения будут радостными, дающими силу, мотивацию, энтузиазм — это Ваше желание.

А где будет появляться чувство «мне это надо» — это желание Ваших родителей, или мужа, или подруги или кого-то еще… — зачеркивайте чужие желания.

У Вас останется небольшой список Ваших настоящих желаний! Опирайтесь на него! Это ключ к Вашей радости и успеху. И отныне, покупая что-то, делая какой-то выбор — прикладывайте руку к груди и спрашивайте свое внутреннее Я — «действительно ли я этого хочу?» — и смотрите на свои ощущения!

Ощущения — ключ к возвращению интуиции, ключ к пониманию себя! Ведь женщина живет чувствами и ей невероятно важно развивать их! опубликовано econet.ru

Автор: Юлия Судакова