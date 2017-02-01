Лео Бокерия: НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей

Лео Бокерию часто называют человеком-оркестром. Ученый, кардиохирург, общественный деятель, преподаватель, пропагандист здорового образа жизни, президент общественной организации «Лига здоровья нации» и просто общительный человек с удовольствием делился своим опытом и рецептами здорового образа жизни.

Врач о здоровом образе жизни:

Говорить, что можно одномоментно сделать нацию здоровой — значит лукавить. Невозможно сделать абсолютно здоровым человека, который 40 лет курит. Можно только попробовать продлить ему жизнь. Но приучить жить осмысленно поколение, которое еще не обременено вредными привычками, мы можем. И это не так трудно.

Наш опыт показывает, что один человек, которого повернули на путь здоровой жизни — это на самом деле не один человек, это 5-6 человек, которых он заставит перестать курить, пить, заставит открывать форточки… Ведь нездоровый образ жизни — удел малообразованных людей. У нас до операции Ельцину никто не знал, что такое аорто-коронарное шунтирование, а по числу болезней сердца наша страна в списке лидеров… У нас нет привычки интересоваться своим здоровьем!

Знаете, где в Москве люди живут дольше всего? В центральном районе! Когда мы это узнали, — у нас был шок: ведь здесь самый загазованный воздух, шум, суета, множество стрессов… И мы решили выяснить, с чем связан такой парадокс.

Оказалось, что в центральном округе Москвы живет больше всего людей с высшим образованием — людей, которые не позволяют неуважительного и пренебрежительного отношения к себе. Человек с высшим образованием элементарно регулярно чистит зубы, принимает душ, соблюдает какой-никакой режим дня, не напивается, как правило, не колется…

Общественный деятель о здоровье нации:

Когда немцы 35 лет назад поставили себе целью оздоровление нации, для этого были созданы все условия: множество беговых дорожек в самых различных учреждениях, в парках — специальные трассы для пробежек, бассейны, искусственные озера и т. п. Там настрой на здоровый образ жизни сохраняется и по сей день!

Года 3 назад я гостил у товарища в Германии, вставал в 7 утра (благо можно было поспать) и своими глазами видел — как немцы с неизменными улыбками на лицах бегают по утрам: толстые, худые, молодые, пожилые — все. Так у них начинается каждый день день. Может быть, в том числе и поэтому там продолжительность жизни больше, чем у нас.

Мы же вообще перестали бегать, перестали ходить… У нас нет для этого условий! Я живу на Ленинском проспекте, всегда очень любил гулять, ходить… Ходил от Ленинского проспекта до площади Гагарина. Туда — обратно занимало примерно час. И лучшего вида спорта себе не представлял! Сейчас попробуйте пройти по Ленинскому проспекту — там стоят машины в 8 рядов, во-вторых, смог, дым, в-третьих — в наше время это физически небезопасно.

А уж о том, чтобы сделать где-то велосипедные дорожки, даже подумать невозможно!

Когда мы проводили конкурс по формированию пропаганды здорового образа жизни на президентский грант, мы получили 1600 проектов! Идей у нашего народа много и понимание, что здоровый образ жизни — это то, что нам сейчас необходимо, есть. Но почему-то, когда дело доходит до каждодневного соблюдения простых правил, многие оказываются не способны противостоять соблазну лениться, пить и есть, что попало…

Экс-курильщик о курении:

Я бросил курить, когда у меня уже был 20-летний стаж курильщика. Причем сделал это одномоментно.

И подвигла меня на это чистая случайность. Я был молодым профессором, курил, как паровоз, и ко мне на консультацию пришел пациент. Я с ним поговорил, он меня поблагодарил и говорит: «Доктор, я когда шел к вам, зашел в туалет, почистил зубы, чтобы от меня табаком не песло.. А у вас тут…. дым столбом оказывается!» Я ему ответил: «Не берите меня с меня пример!»..

И мне этот случай так врезался в сознание, что именно после него я решил бросить курить. И сейчас всем своим врачам говорю: как же вы можете курить, прекрасно зная, что это путь к инфаркту, к гипертонии, к раку легкого и т. д.?..

Ученый о диете:

В сентябре прошлого года я перестал есть шоколад, который потреблял в огромных количествах: приходил из операционной, съедал плитку горького шоколада и еще 5-6 часов работал. Это было своеобразным допингом.

Но со временем я понял, что, наверное, это к добру не приведет, и сел на диету американских астронавтов, где исключается сахар, хлеб, соль. Я похудел на 9 килограммов, и чувствую себя намного комфортнее, чем раньше, при этом аппетит у меня по-прежнему зверский! Хотя родные ругаются, но мне кажется, что такое питание мне на пользу.

Утром, как правило, я ем творог, прихожу из операционной — легкий йогурт или куриное яйцо (которое жена сварила и заботливо засунула мне в портфель). И дома — уже полноценный ужин.

О себе:

Я на этом свете прибываю в одной только роли: в роли кардиохирурга. Иногда это занимает у меня до 16 часов в сутки. Все остальное проистекает именно из этого: моя научная работа, общественная деятельность… Однажды я просто почувствовал, что должен что-то сказать этому миру, потому что считаю, что многое в нем нужно менять. Наверно, что-то глобальное в этом плане я один сделать вряд ли смогу. Но поучаствовать в процессе… почему бы и нет?

Мне повезло. Как раз тогда, когда ко мне стали приходить такие мысли, группа активистов начала создавать «Лигу здоровья нации» (меня там тогда еще не было). Они обратились ко мне, чтобы я подписал обращение к нации. А потом состоялся учредительный съезд, и меня неожиданно для меня самого выбрали президентом этой организации.

То, как она развивалась, — вообще целая история. В начале предполагалось, что в составе «Лиги» будут несколько человек, которые станут ее содержать. Но в итоге никто, конечно, ее содержать не стал. Поэтому поначалу это все вообще держалось на одном энтузиазме. Но тем не менее постепенно мы добились того, что она приобрела определенный вес, влияние. И теперь, я думаю, сообща мы сможем постепенно менять сознание людей, для которых «здоровый образ жизни» — пустой звук.

Оптимист о релаксе:

Есть масса способов расслабляться помимо тех, которые вредят здоровью.

Я знал отца одной моей сотрудницы, известного математика: он прожил до 93 лет. Он практически до самой смерти танцевал со своей женой. И они получали от этого огромное удовольствие. Я думаю, это увлечение сыграло ключевую роль в том, что он прожил такую долгую, счастливую жизнь.

Если у человека нет других увлечений помимо курения и выпивки, то грош цена ему. А когда они есть, то необходимость во вредных способах расслабления отпадает сама. Вот вам простой рецепт избавления от вредных привычек: заведите полезные привычки.

Есть красивые женщины, мужчины, классическая литература, спорт, музыка… — весь мир наполнен красками и содержанием, которые ты видишь совсем по-другому, когда свободен от пагубных зависимостей. Эти краски и содержание — и есть лучший стимул начать жить правильно!опубликовано econet.ru