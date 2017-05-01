«Лакмусовая бумажка» вашего сознания

Здравствуйте, дети мои любимые!

Я думаю, пришло время рассказать вам о «процедуре» перехода вашего физического тела и всех тонких тел в пространство Пятого измерения.

Некоторые из вас уже достигли того уровня вибраций, который позволяет совершить такой переход без ущерба для своего здоровья.

Но грань эта очень тонка, поэтому сегодня я хочу дать вам практику, которая станет своего рода «лакмусовой бумажкой» и покажет вам, на каком уровне вибраций вы сейчас находитесь, чтобы вы могли оценить ваши реальные возможности перемещения из одного энергетического пространства в другое.

Но сначала я объясню вам суть самого этого процесса.

Итак, представьте себе, что все ваши тела, начиная с физического и кончая атмическим, представляют собой энергетические сгустки разной плотности и разных цветов.

Их плотность значительно разрежается с каждым новым телом, за счёт чего они увеличиваются в объеме.

И если до этого вы путешествовали в новое для вас энергетическое пространство только своими тонкими телами, то сейчас пришло время попытаться переместиться туда всеми своими телами, включая физическое.

Что вам для этого нужно сделать?

Нужно УРАВНОВЕСИТЬ все ваши тела, то есть «перемешать» их таким образом, чтобы они сравнялись в объеме и приобрели одинаковую разреженность.

Процесс этот непростой и требует определенных навыков, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас с первого раза.

Начать можно с того, чтобы перемешать цвета всех ваших тел, в результате чего получится БЕЛЫЙ цвет.

И затем мысленно представьте себе это среднеразреженное единое белое светящееся тело, которое включает в себя и ваше физическое тело.

Если вы все сделаете правильно, то обязательно почувствуете, как ваше физическое тело начнет расширяться.

Вам будет казаться, что расстояние между его частичками увеличивается, и оно становится легким и объемным.

И затем представляйте себе, как оно сливается со всеми остальными телами.

Ощутите это взаимопроникновение и взаимовлияние, равномерное распределение частиц в этом общем белом поле.

Почувствуйте, что ваше тело становится световым кристаллическим, а значит, готовым к Переходу в Пятое измерение.

Но, конечно, дорогие мои, это может произойти только в том случае, если ваше СОЗНАНИЕ резонирует со столь высоким уровнем вибраций.

Если вы не готовы к Переходу, например, ментально или эмоционально, то соответствующее тонкое тело будет «сопротивляться» чуждым ему энергиям и заблокирует процесс объединениях ваших тел.

Именно поэтому я и назвал эту практику «лакмусовой бумажкой».

Она поможет вам отследить, где именно находится у вас блок, над чем вам необходимо еще поработать.

Для того, чтобы увидеть этот блок, вам нужно включить свое внутреннее видение.

И тот цвет, который проявится перед вами, подскажет вам, какое из ваших тел еще не готово к Переходу.

Это могут быть как низшие тела, в которых живет страх перед неизвестностью или неуверенность в себе, так и высшие, «говорящие» о недостатке у вас безусловной любви или об отсутствии веры в Божественное провидение и правильности вашего выбора.

В любом случае, будьте благодарны этой практике как за успех, так и за неудачу, ведь она поможет вам выявить ваши слабые места.

Благословляю вас, родные мои, на эту непростую, но такую важную работу над собой!

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Приняла Марта 28 апреля 2017 г