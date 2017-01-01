Ладан и мирра — антибиотик и галлюциноген

«Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».

Ладан и мирра — смолы, благодаря которым в храмах во время богослужения и сейчас воздух напоен ароматом, за несколько тысячелетий до нашей эры приносили жителям Аравии такие богатства, как их нынешним потомкам — нефть.

Благовония и курения в огромных количествах продавались во все страны Древнего мира. Халдейские жрецы щедро жгли их на алтарях Ваала, а в древнем Вавилоне ими очищали кожу вместо того, чтобы мыться. В Иерусалиме для них были построены большие хранилища.

По всей Греции их сжигали в честь Зевса, а позже флотилии грузовых судов доставляли их в Рим. В Египте использовали душистые смолы не только во время религиозных церемоний, но и в медицинских целях, и для бальзамирования, а также в сложном ритуале, который должен был обеспечить загробную жизнь душе.

Смирна, или мирра — смола, получаемая с дерева миррис. По одной версии, название происходит от арабского «мурр» — горький, по другой — от имени дочери царя Кипра Кенира — Мирры. Вот что рассказывает в «Метаморфозах» Овидий про ее превращение в дерево.

Греховная страсть овладела сердцем Мирры — без ума и памяти она влюбилась в своего отца. Не в силах победить любовь, Мирра пыталась покончить с собой, но от смерти ее спасла старая кормилица. Догадавшись об истинной причине трагедии по некоторым высказываниям Мирры, кормилица, воспользовавшись отсутствием царицы (матери Мирры), под покровом ночи привела девушку в спальню отца, не открывая ему, кого привела.

Несколько ночей провела с отцом Мирра как возлюбленная. Когда же при свете луны Кенир узнал правду, то в гневе и исступлении едва не убил дочь мечом. Мирре удалось бежать, «темнота беспросветная ночи убийство предотвратила». Она молит богов сделать так, чтобы ей не позорить ни живых, ни мертвых, и боги исполняют ее просьбу. Незадолго до рождения ребенка, прекрасного Адониса, они превращают Мирру в дерево, а ее горькие слезы становятся его смолой. «Слезы те — слава ее. Корой источенная мирра имя хранит госпожи, и века про нее не забудут»…

Из всех редкостных деревьев, растущих на острове Сокотра в Аравийском море, ни одно не вызывало таких сказочных ассоциаций и не играло такой важной роли в прошлом, как ладанное дерево и миррис. На горных склонах и особенно в долине, ведущей к городу Кулансив, эти деревья растут в изобилии. Когда они цветут, благоухание наполняет всю долину.

Египтяне еще в глубокой древности попытались привезти миррис и ладанное дерево в Египет, чтобы сократить расходы на благовония.

Край благовоний они называли страной Пунт, и первая экспедиция отправилась туда в 3000 году до н.э. О ней известно только, что она привезла 80 ООО мер мирры и 2600 кусков ладанного дерева. В следующие столетия экспедиции время от времени отправлялись к Красному морю, и последняя была в 1493 году до н.э. послана по приказу великой египетской царицы Хатшепсут. Флотилия состояла из пяти больших судов с тридцатью гребцами в каждом. На стенах храма в Дейр-эль-Бахари сохранились длинные надписи и рисунки, изображающие ее возвращение.

Божественную смолу из Южной Аравии — ладан в Древнем Риме называли «бензой», что означало «благая, добрая жизнь». Из Рима и Византии «бензой» проник во все страны Европы, появился он и на Руси. Привозили его арабы, поэтому он стал известен под арабским наименованием — ладан. В XVI веке цена ладана почти равнялась цене янтаря — 12 рублей за пуд и во много раз превышала, цену других восточных товаров — миндаля, фиников, перца. Почему же так дорого ценился ладан?

Еще жрецы Египта заметили, что эпидемии минуют храмы, если в них курят ладан. В 1770 году, когда в Москве свирепствовала чума, Троице-Сергиев монастырь был от нее «чудесно сохраняем». «Сюда, в монастырь, открытый для всех, стекались недужные — и здесь не было ни одного, умершего от заразы, многие даже исцелились от нее».

В народе издавна бытовало поверье: «В храме Божием заболеть нельзя», и оно имело вполне реальное основание.

В 1608 году сухой перегонкой из ладана получили игольчатые кристаллы, способные возгоняться (испаряться, минуя жидкое состояние). Кристаллы назвали бензойной кислотой. И, как выяснилось позже, бензойная кислота — прекрасный антисептик. В наше время ее получают не из ладана, а гораздо более дешевым способом — окислением толуола и широко применяют при получении консервантов и антибиотиков, лекарственных препаратов, красителей, в парфюмерной промышленности.

Дым благовоний не только очищает воздух от бактерий. У него есть одно свойство, быть может, еще более важное, о котором несомненно было известно древним жрецам. Выдающийся английский этнограф Джеймс Джордж Фрэзер, автор 12-томного труда «Золотая ветвь», сообщил о ладане интересные сведения.

Аборигены острова Ява, верившие в существование добрых и злых духов, полагали, что каждый дух имеет своего истолкователя, которым часто является женщина. Эта женщина, для того чтобы подготовить себя к восприятию сообщений духа, садится рядом с курильницей, накрывает свою голову и в таком импровизированном шалаше вдыхает дым ладана.

Постепенно она впадает в экстаз, сопровождающийся пронзительными криками, ужасными конвульсиями и спазмами. Это является признаком того, что дух вошел в нее, и когда она успокаивается, ее слова принимаются за откровения оракула. Предполагается, что ее собственная душа в это время отсутствует, и слова исходят от вселившегося в нее духа.

Американский зубной врач Гарри Райт, наблюдавший действия знахарей в Южной Америке, Африке и Австралии, в книге «Свидетель колдовства» рассказал о том, что знахари, для того чтобы скорей добиться успеха, окуривают своих пациентов ладаном. Согласно его наблюдениям, дым ладана повышает внушаемость.

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