Куда пропали 10 древних цивилизаций

Археолог Дэвид Хатчер рассказал, что случилось с племенем майя и атлантами.

Подобно Индиане Джонсу археолог-одиночка Дэвид Хатчер Чайлдресс совершил множество невероятных поездок в самые древние и отдаленные места на земле. Описывая потерянные города и древние цивилизации, он издал шесть книг: хронику путешествий от пустыни Гоби до Пумы-Пунки в Боливии, от Мохенджо-Даро до Баальбека. Мы застали его готовящимся к очередной археологической экспедиции, на этот раз в Новую Гвинею, и попросили специально для журнала «Atlantis Rising» написать следующую статью.

1. Му или Лемурия



Согласно различным тайным источникам первая цивилизация возникла 78000 лет назад на гигантском континенте, известном как Му или Лемурия. И существовала она в течение удивительных 52000 лет. Цивилизация была разрушена землетрясениями, вызванными смещением земного полюса, которое произошло приблизительно 26000 лет назад, или в 24000 г. до н.э.

В то время как цивилизация Му не достигла столь высокой технологии, как другие, более поздние цивилизации, однако народы Му преуспели в возведении мегакаменных зданий, которые были способны противостоять землетрясениям. Эта строительная наука явилась самым большим достижением Му.

Возможно, в те времена на всей Земле был один язык и одно правительство. Образование было залогом процветания Империи, каждый гражданин был сведущ в законах Земли и Вселенной, к 21 году ему давалось блестящее образование. К 28 годам человек становился полноправным гражданином империи.

2. Древняя Атлантида

Когда континент Му погрузился в океан, образовался сегодняшний Тихий океан, а уровень вод в других частях Земли существенно понизился. Небольшие во времена Лемурии острова в Атлантике значительно учвеличились в размерах. Земли архипелага Посейдонис сформировали целый маленький континент. Этот континент нынешними историками называется Атлантида, однако его настоящее имя было Посейдонис.

Атлантида обладала высоким уровнем технологии, превосходящую современную. В книге «Обитатель двух планет», продиктованную в 1884 г. философами из Тибета молодому калифорнийцу Фредерику Спенсеру Оливеру, также как и в продолжении 1940 года «Земное возвращение Обитателя», есть упоминание таких изобретений и устройств как: кондиционеры, для очистки воздуха от вредных паров; вакуумные цилиндровые лампы, люминесцентные лампы; электрические винтовки; транспорт на монорельсе; водные генераторы, инструмент для сжатия воды из атмосферы; воздушные суда, управляемые силами антигравитации.

Ясновидец Эдгар Кейси говорил об использовании в Атлантиде самолетов и кристаллов для получения огромной энергии. Он также упоминал о неправильном применении власти атлантами, которая и привела к разрушению их цивилизации.

3. Империя Рамы в Индии

К счастью, древние книги индийской Империи Рамы сохранились, в отличие от документов Китая, Египта, Центральной Америки и Перу. Ныне останки империи поглощены непролазными джунглями или покоятся на дне океана. И все же Индия, несмотря на многочисленные военные опустошения, сумела сохранить большую часть своей древней истории.

Считалось, что Индийская цивилизация появилась не намного ранее 500 г. н.э., за 200 лет до вторжения Александра Македонского. Однако в прошлом столетии в долине Инда на территории современного Пакистана были обнаружены города Моженджо-Даро и Хараппа.

Открытие этих городов заставило археологов передвинуть дату возникновения Индийской цивилизации на тысячи лет назад. К удивлению современных исследователей эти города были высокоорганизованны и являли собой блестящий пример городского планирования. А система канализации была более развита, чем сейчас во многих азиатских странах.

4. Цивилизация Осириса в Средиземноморье



Во времена Атлантиды и Хараппы бассейн Средиземного моря представлял собой большую плодородную долину. Древняя цивилизация, процветавшая там, была прародительницей династического Египта, и известна как Цивилизация Осириса. Нил ранее протекал совсем по-другому, чем в наши дни и назывался Стикс. Вместо того, чтобы впадать в Средиземное море в северном Египте, Нил поворачивал на запад, образовывал огромное озеро в области центральной части современного Средиземного моря, вытекал из озера в районе между Мальтой и Сицилией и впадал в Атлантический океан у Геркулесовых столбов (Гибралтар). Когда Атлантида была уничтожена, воды Атлантики медленно затопили Средиземноморский бассейн, уничтожив большие города осирианцев и вынудив их к переселению. Эта теория объясняет странные мегалитические останки, найденные на дне Средиземного моря.

Археологический факт, что на дне этого моря находятся более двухсот затонувших городов. Египетская цивилизация, наряду с Минойской (Крит) и Микенской (Греция) – это следы одной большой, древней культуры. Осирийская цивилизация оставила огромные сейсмостойкие мегалитические постройки, владела электричеством и другими удобствами, которые были распространены и в Атлантиде. Подобно Атлантиде и империи Рамы, осирианцы имели воздушные корабли и другие транспортные средства, большей частью электрические по природе. Таинственные пути на Мальте, которые найдены под водой, возможно являются частью древней транспортной магистрали Осирийской цивилизации.

Вероятно лучший пример высокой технологии осирианцев — удивительная платформа, найденная в Баальбеке (Ливан). Главная платформа составлена из самых больших вырубленных скальных блоков, их вес составляет от 1200 до 1500 тонн каждый.

5. Цивилизации пустыни Гоби

Много древних городов цивилизаци Уйгур существовали во времена Атлантиды на месте пустыни Гоби. Однако сейчас Гоби — безжизненная, выжженная солнцем земля, и трудно поверить, здесь когда-то плескались воды океана.

Пока никаких следов этой цивилизации не найдено. Однако виманы и другие технические устройства были не чужды в области Уигер. Знаменитый русский исследователь Николай Рерих сообщал о своих наблюдениях летающих дисков в районе северного Тибета в 1930-х годах.

Некоторые источники утверждают, что старейшины Лемурии еще до катаклизма, уничтожившего их цивилизацию, перенесли свою штаб-квартиру на необитаемому плато в Центральной Азии, которое мы сейчас называем Тибет. Здесь они основали школу, известную как Большое Белое Братство.

Великий китайский философ Лао Цзы написал знаменитую книгу Тао Те Чинг. При приближении своей кончины он отправился на запад к легендарной земле Хси Ванг Му. Могла ли эта земля быть владением Белого Братства?

6. Тиауанако



Как и в Му, и в Атлантиде, строительство в Южной Америке достигало мегалитического масштаба при строительстве сейсмостойких сооружений.

Жилые дома и общественные здания были построены из обычных камней, но с использованием уникальной многоугольной технологии. Эти здания стоят до сих пор. Куско, древняя столица Перу, которая была вероятно построена перед инками, все еще довольно населенный город, даже спустя тысячи лет. Большинство зданий, расположенных в деловой части города Куско, сегодня объединяют стены, которым многие сотни лет (тогда как более молодые здания, построенные уже испанцами, разрушаются).

В нескольких сотнях километров к югу от Куско лежат фантастические развалины Пумы Пунки, высоко в альтиплано Боливии. Пума Пунка — недалеко от знаменитого Тиауанако, массивного магалитического места, где 100-тонные блоки разбросаны повсюду неведомой силой.

Это случилось, когда южноамериканский континент был внезапно подвержен грандиозному катаклизму, вероятно вызванному смещением полюсов. Прежний морской хребет можно сейчас увидеть на высоте в 3900 м в горах Анд. Возможным подтверждением этого служат множемтво океанических окаменелостей вокруг озера Титикака.

Майя



Майянские пирамиды найденые в Центральной Америке имеют своих близнецов на индонезийском острове Ява. Пирамида Сукух на склонах горы Лаву возле Суракарты в центральной Яве — удивительный храм с каменной стелой и ступенчатой пирамидой, место которой скорее в джунглях Центральной Америки. Пирамида фактически идентична пирамидам, найденным в месте Вашактун возле Тикаля.

Древние представители народа майя были блестящими астрономами и математиками, чьи ранние города жили в гармонии с природой. Они строили каналы и города-сады на полуострове Юкатан.

Как указано Эдгаром Кейси, записи обо всех мудростях народа майя и других древних цивилизаций находятся в трех местах в земле. Во-первых, это Атлантида или Посейдония, где часть храмов, возможно, будет еще обнаружена под многолетними донными наложениями, например в районе Бимини у побережья Флориды. Во-вторых, в храмовых записях где-то в Египте. И, наконец, на полуострове Юкатан, в Америке.

Предполагается, что древний Зал Записей может находится где угодно, вероятно под какой-нибудь пирамидой, в подземной камере. Некоторые источники говорят, что это хранилище древнего знания содержит кристаллы кварца, которые способны к сохранению больших количеств информации подобно современным компакт-дискам.

8. Древний Китай

Древний Китай, известный как Китай Ханьшуй, подобно другим цивилизациям, родился из огромного тихоокеанского континента Му. Древние китайские записи известны описаниями небесных колесниц и нефритовым производством, которое они разделили с майя. Действительно, древние китайский и майянский языки кажутся очень похожими.

Взаимные влияния Китая и Центральной Америки друг на друга очевидны, как в области лингвистики, так и в мифологии, религиозной символики, и даже торговли.

Древние китайцы изобрели многое: от туалетной бумаги, до детекторов землетрясений и ракетной технологии и методов печати. В 1959 г. археологами обнаружены алюминивые ленты, сделанные несколько тысяч лет тому назад, этот алюминий получен из сырья с помощью электричества.

9. Древняя Эфиопия и Израиль



Из древних текстов Библии и эфиопской книги Кебра Негаст мы знаем о высокой технологии древней Эфиопии и Израиля. Храм в Иерусалиме был основан на трех гигантских блоках тесаного камня, подобного тем, что находятся в Баальбеке. Храм Соломона ранее и мусульманская мечеть ныне существуют на этом месте, чьи основы, очевидно, уходят корнями в цивилизацию Осириса.

Храм Соломона, еще один образец мегалитического строительства, был построен для сохранения в нем Ковчега Завета. Ковчег Завета был электрическим генератором, а люди, которые касались его по неосторожности, были убиты током. Сам ковчег и золотая статуя были вынесены из Камеры Царя в Великой пирамиде Моисеем во времена Исхода.

10. Ароэ и Королевство Солнца в Тихом океане

В то время, когда континент Му погрузился в океан 24000 лет тому назад из-за смещения полюсов, Тихий океан позднее был вновь заселен многими расами из Индии, Китая, Африки и Америки.

Образовавшаяся цивилизация Ароэ на островах Полинезии, Меланезии и Микронезии построила многие мегалитические пирамид, платформы, дороги и статуи.

В Новой Каледонии были найдены цементные колонны, датированные временем от 5120 до н.э. до 10950 до н.э.

Статуи острова Пасхи размещались по спирали по часовой стрелке вокруг острова. А на острове Понпеи был построен огромный каменный город.

Полинезийцы Новой Зеландии, островов Пасхи, Гавайев и Таити, все еще верят, что их предки имели способность к полетам и путешествовали по воздуху от острова к острову.