Кто ты на самом деле? Высшее сознание

Кто ты на самом деле? Если ты думаешь, что ты человек или личность, то, сужая таким образом своё восприятие жизни до навязанных тебе концепций и стереотипов, ты сильно ограничиваешь себя в своих представлениях, и, соответственно, в возможностях. Но концепции и убеждения — лишь проекции самоограничений ума, обусловленного скрытыми тенденциями Высшего Сознания, постичь которые можно, только изменив своё внимание, направив его вовнутрь.
Если ты проявишь чуть больше внимательности, то сможешь заметить, что мысли, возникающие в тебе, резонируют с теми или иными энергиями, и ты постоянно меняешься в зависимости от того, о чём ты думаешь. Когда ты влюблён, ты становишься любовью, весь мир для тебя наполняется красками любви. Когда ты грустишь, ты становишься грустью, и мир окрашивается в печальные тона, когда гневаешься, – гневом, и всё, кроме объектов гнева, для тебя перестаёт иметь значение.
При этом ты понимаешь, что далеко не все переживаемые тобой состояния тебе нравятся. Печаль и уныние заставляют тебя страдать, гнев разрушает отношения; страхи, беспокойства, переживания отнимают здоровье. Дурные или негативные мысли в твоём уме могут возникать сами вопреки твоему желанию, и случается так, что ты не хочешь переживать эти состояния, но всё же в них пребываешь. Из чего напрашивается вывод, что тот, кем ты себе кажешься, не может управлять собой, а является игрушкой в чьих-то руках, а это означает, что ты не совсем тот, кем себе кажешься. И раз ты читаешь эту статью, то пришло для тебя время разобраться и выяснить, кто или что стоит за всем этим, задав себе вопрос: кто ты на самом деле?
То, что ты кажешься себе человеком, происходит благодаря самоидентификации ума с органами чувств и навязанным тебе со стороны убеждениям и представлениям. То, что тебе кажется твоей личностью, — лишь сумма существующих в уме идей и убеждений, постоянно меняющихся в зависимости от получаемого тобой опыта и информации. А ум, который ты считаешь твоим, вовсе не принадлежит тебе, и не ум существует в тебе, а то, чем ты себе кажешься, существует в нём как связанная конструкция из чувств и мыслей.
Если сомневаешься в этом, то можешь проверить, когда ляжешь спать. Попробуй осознать себя во время глубокого сна, во время которого ум продолжает функционировать, но того тебя, которым ты себе кажешься в состоянии бодрствования, в нём нет. Если тебе удасться это осознать, то всё поймёшь сам, и эта статья тебе больше не будет нужна, а если нет, то попытайся ответить себе на, казалось бы, простой вопрос: куда исчезает твоё «я», когда ты спишь? Если твой ум попытается связать твоё «я» с представлениями о теле, то можешь пройти медобследование, сделать рентген, УЗИ, МРТ и убедиться лично, что в твоём теле нет никакого «я». При правильно проводимом исследовании твой ум не сможет найти на вопрос «кто я?» ни одного ответа, который бы не распознавался как ложный, потому что в основе твоей природы лежат мысли, а все концепции о материальности и реальности твоего «я» несостоятельны и были приняты на веру без соответствующего исследования.
Если ты перестанешь ограничиваться привычными для тебя представлениями о себе, то сможешь осознать, что существуешь не только в измерениях, доступных твоим органам чувств, ты есть само присутствие, постоянно изменяющаяся вибрация, происходящая здесь и сейчас. И от того, где находятся твои мысли, зависит всё, что происходит с тобой сейчас. Думая о чём-либо, ты, подобно приёмнику, настраиваешься на одну из множества волн потоков энергии. При этом ты не являешься чем-то отдельным от потока энергии, проходящей через тебя. Энергия и волны, проходящие через тебя, являются неотделимой частью тебя, как и ты являешься неотделимой частью энергии, и эта энергия, которую ты видишь как кажущийся тебе мир, без тебя не имеет никакого смысла.
Пространство, в котором происходит то, что кажется тебе твоим «я» и окружающим миром, пронизывают бесконечные вибрации Высшего Сознания. Когда ты вибрируешь в соответствии с проходящей через тебя энергией, ты резонируешь и получаешь энергию, которую воспринимаешь как ощущения лёгкости, одухотворённости, наполненности. Когда же, не принимая происходящее, ты сопротивляешься проходящему через тебя потоку, то испытываешь напряжённость, что вызывает ощущение усталости, раздражения, переживаний и даже болезни или боли. Переживаемые тобой ощущения являются сигналами твоей системы эмоционального руководства, научившись слушать и улавливать которые ты можешь чётко определять, насколько твои мысли соответствуют вибрациям происходящего и управлять своим состоянием и изменять свой мир. Слушая сигналы своего эмоционального путеводителя и соответственно им, направляя своё внимание, ускоряя или замедляя ход мыслей, согласовываясь с вибрациями происходящей в тебе вселенной, ты можешь осознавать себя как Высшее Сознание и пребывать в гармонии и равновесии.
Станислав Милевич
One thought on “Кто ты на самом деле? Высшее сознание”
Все- относительная реальность. Все работает,в зависимости от восприятия и веры в то,что нет ничего невозможного