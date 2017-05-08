Кто ты на самом деле? Высшее сознание

Кто ты на самом деле? Если ты думаешь, что ты человек или личность, то, сужая таким образом своё восприятие жизни до навязанных тебе концепций и стереотипов, ты сильно ограничиваешь себя в своих представлениях, и, соответственно, в возможностях. Но концепции и убеждения — лишь проекции самоограничений ума, обусловленного скрытыми тенденциями Высшего Сознания, постичь которые можно, только изменив своё внимание, направив его вовнутрь.

Если ты проявишь чуть больше внимательности, то сможешь заметить, что мысли, возникающие в тебе, резонируют с теми или иными энергиями, и ты постоянно меняешься в зависимости от того, о чём ты думаешь. Когда ты влюблён, ты становишься любовью, весь мир для тебя наполняется красками любви. Когда ты грустишь, ты становишься грустью, и мир окрашивается в печальные тона, когда гневаешься, – гневом, и всё, кроме объектов гнева, для тебя перестаёт иметь значение.

При этом ты понимаешь, что далеко не все переживаемые тобой состояния тебе нравятся. Печаль и уныние заставляют тебя страдать, гнев разрушает отношения; страхи, беспокойства, переживания отнимают здоровье. Дурные или негативные мысли в твоём уме могут возникать сами вопреки твоему желанию, и случается так, что ты не хочешь переживать эти состояния, но всё же в них пребываешь. Из чего напрашивается вывод, что тот, кем ты себе кажешься, не может управлять собой, а является игрушкой в чьих-то руках, а это означает, что ты не совсем тот, кем себе кажешься. И раз ты читаешь эту статью, то пришло для тебя время разобраться и выяснить, кто или что стоит за всем этим, задав себе вопрос: кто ты на самом деле?