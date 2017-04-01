Кто такой муж?

Я не раз задавал этот вопрос Вселенной и неизменно получал один ответ: «Муж тот, кто ведет женщину по жизни»

Помните символ мужского — кружечек со стрелочкой. Направление. Это единственная необходимая функция все остальные — могут присутствовать, либо нет. Абсолютный минимум. Если есть все остальное, а этой функции нет — это кто угодно, но только не муж. Многие требуемые от мужа функции, на самом деле принадлежат папе. И взрослая женщина вполне может обходиться без них. Взрослых женщин в нашей культуре почти нет, поскольку не существует традиций женской инициации.

Если муж обвешивается дополнительными функциями слишком сильно, а так чаще всего и происходит, он может потерять всякий интерес к жене, поскольку природа противостоит инцесту.

Одна из ведущих социальных проблем современного цивилизованного мира состоит в том, что роль мужа становится все менее привлекательной именно из-за переизбытка всего дополнительного.

Потерявший свой путь мужчина — становится беспутным и априори неинтересным, не притягательным для женщин. Разве что как источник как раз этого «дополнительного». Если мужчина успешно справляется с функциями «папика», то может представлять для женщины корыстный интерес предоставляя ей если не деньги и социальную защиту, то хотя бы суррогат «недополученной отцовской заботы». Возникают легендарные созависимые отношения про «чемодан без ручки», который и бросить жалко и нести тяжело. Поскольку взрослых мужчин в нашей культуре также нет, по той же причине отсутствия традиций мужской инициации, то оказывается, что мужчина-ребенок начинает играть роль папы для жены-ребенка. Очень трудные, мучительные отношения.

Единственная функция жены — освещать путь мужчины, быть путеводной звездой. Мудрость разумного сотрудничества — он идет туда, куда она ему светит. Алхимия.

Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя… Не потому, чтоб я Её любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, Я у Неё одной ищу ответа, Не потому, что от Неё светло, А потому, что с Ней не надо света. Анненский И.Ф.

Это единственная необходимое требование к жене. Все остальные функции могут присутствовать, могут нет. Многое, чего ждут от жены, на самом деле принадлежат маме. И взрослый мужчина может вполне обходится без этого. Если женщина обвешана материнскими функциями слишком сильно, то она теряет способность светить и как следствие теряет интерес к мужчине. Однако, если она хорошо выполняет функции мамочки, то может влипнуть в созависимость. Поскольку, в силу уже упомянутых причин, взрослых женщин в нашей культуре также практически нет, то оказывается, что женщина-ребенок пытается играть роль матери для мужа-ребенка. Приходит Фрейд и наводит марафет.

Часто новых партнеров или любовников находят как игроков за другую команду. Уставшая от роли «мамочки» женщина может искать себе «папика», свято веря в то, что он и есть «настоящий мужчина». И наоборот.

Обычная современная пара пытаясь объединиться представляет собой великовозрастных детей, волокущих за собой гигантские мешки несбывшихся детских ожиданий. И при первом удобном случае огревают этим мешком своего партнера. Союз тем мучительней, чем больше из мешков взаимных ожиданий сумела достать пара. Чувство вины и обиды гарантированы. Поскольку не одно из этих ожиданий на самом деле не может быть выполнено.

Устав он взаимного истязания партнеры могут разделиться и отправиться на поиски следующих претендентов, уныло волоча по жизни неподъемные мешки.

В мудрых культурах для предупреждения таких процессов проходили ритуалы мужской и женской инициации, когда кандидату во взрослую жизнь помогали принять тот факт, что все, недополученное в детстве, он уже не получит. Это печально, но в этом нет катастрофы, поскольку полноценная взрослая жизнь сулит много чего нового-хорошего. В мудрых культурах. В таких диких как наша, процесс мужской или женской инициации иногда растягивается на всю жизнь, приводя к огромному количеству психосоматических заболеваний, и так и не завершается при жизни. На лицах многих стариков вы обнаружите застывшее выражение обиженного ребенка. В графе причины смерти девяносто процентов цивилизованных жителей Земли можно смело писать: «не сумел (ла) пережить травму взросления». Смешно и грустно.

Вот что писал Александр Лоуэн: «Оба чувствуют себя пойманными в ловушку, что напоминает им по разным причинам их детство. Они могут прервать эту связь, могут бороться в её рамках или смириться с утратой надежды на любовь и радость. Такое смирение может привести к злокачественным новообразованиям, борьба к заболеванию сердца. Разрыв отношений не является решением, так как следующая связь часто оказывается ничуть не лучше предыдущей. Для того чтобы освободиться из этой ловушки, пара должна работать над своим страхом любви».

Полуживые надежды съедают очень много жизненных сил.

Такая тенденция никого не радует. И потому становятся все более популярные подростковые отношения по типу дружбы на сексуальной почве. Я хотел написать что-то хорошее о таких отношениях и не нашел, что написать. Все их плюсы сомнительны. Минус таких отношений взаимная нереализованность. Поскольку для того, чтобы мужчина увидел свой путь, женщина должна проявить свою душу, начать светить. А для того чтобы она почувствовала, что за ним стоит идти — он также должен проявить свою душу. Отношения сексуальных друзей не предусматривают такой возможности, поскольку необходимая для развития энергия тупо страхивается в эпоху якобы безопасного секса. Непутевая женщина вечно встречает беспутных мужчин. Мне ли говорить о том, как это проявляется на макросоциальном уровне: «Вы в какой стране живете — беспутной или непутевой?»

И все же в природе существует естественный процесс исцеления детских ран. Он заключается в сознательном движении навстречу своему разочарованию. Я уже писал об этом в своей статье.

Каждый момент разочарования на самом деле момент взросления и принятия. Трудность в том, что в культуре воинствующего гедонизма не принято проживать боль разочарования. К услугам любого взрослеющего весь институт душевной анестезии. Единственные кому на самом деле выгодно отсутствие традиций инициации, так это производителем алкоголя и табачных изделий, не говоря у же о медиках и фармацевтах, которые «упорно ищут способы победить» травму взросления.

«Безумству храбрых поем славу». Экзистенциальное взросление стоит того, чтобы в него отправиться.