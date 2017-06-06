КТО ТАКИЕ «СТАРЫЕ ДУШИ»?

Старые души — это те души, которые в одном из своих прошлых воплощений уже пробудились. Это те, кто прошли все уроки жизни на Земле. Это те, кто очистился и вспомнил себя. И сейчас находятся тут по собственной воле для того, чтобы помогать другим и Земле. Старые души — это мастера с огромным багажом знаний.

Проблема в том, что старые души находятся в такой же амнезии как и все остальные, т.е. не помнят себя до рождения. Вселенная же знает кто есть кто, и со старых душ спрос на много больше. И вот тут то всё и начинается…

Старые души — это как молодые учителя в школе под названием Земля. Но из-за амнезии они не помнят о своих обязанностях. Они думают, что они такие же ученики, которые только познают новые знания. Они садятся за те же парты, хулиганят на уроках или спят. И тогда директор школы, под названием Жизнь, говорит им: «Либо вы беретесь за ум и выполняете свои обязанности, либо, извините, мы вас уволим!»

«Уволим!» — да, вы правильно подумали. Смертность среди старых душ в период нулевой проблемы — то что характеризует в нумерологии энергию старой души — очень велика. Нулевая проблема — это энергия старой души, энергия открытого канала, мощный поток вибрации, который используют старые души для проведения энергии знаний, своего мастерства на Землю.

Есть периоды в жизни старых душ, когда этот поток особенно активный и он требует принятия его и реализации. Когда наступает период нулевой проблемы, жизнь старых душ переворачивается с ног на голову. Любыми средствами Земля пытается помочь душе вспомнить, кто она есть, и для чего она тут. К сожалению человек — ленивое существо. Сами это добровольно понимают только единицы.