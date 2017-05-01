КТО ТАКИЕ «СТАРЫЕ ДУШИ»?

Проблема в том, что старые души находятся в такой же амнезии как и все остальные, т.е. не помнят себя до рождения. Вселенная же знает кто есть кто, и со старых душ спрос на много больше. И вот тут то всё и начинается…

Старые души — это как молодые учителя в школе под названием Земля. Но из-за амнезии они не помнят о своих обязанностях. Они думают, что они такие же ученики, которые только познают новые знания. Они садятся за те же парты, хулиганят на уроках или спят. И тогда директор школы, под названием Жизнь, говорит им: «Либо вы беретесь за ум и выполняете свои обязанности, либо, извините, мы вас уволим!»

«Уволим!» — да, вы правильно подумали. Смертность среди старых душ в период нулевой проблемы — то что характеризует в нумерологии энергию старой души — очень велика. Нулевая проблема — это энергия старой души, энергия открытого канала, мощный поток вибрации, который используют старые души для проведения энергии знаний, своего мастерства на Землю.

Есть периоды в жизни старых душ, когда этот поток особенно активный и он требует принятия его и реализации. Когда наступает период нулевой проблемы, жизнь старых душ переворачивается с ног на голову. Любыми средствами Земля пытается помочь душе вспомнить, кто она есть, и для чего она тут. К сожалению человек — ленивое существо. Сами это добровольно понимают только единицы.

Для того, чтобы человек начал меняться, жизнь начинает преподносить уроки. Рушатся семьи, бизнес. Начинают предавать друзья и даже самые родные люди. Умирают близкие и дорогие. Идет удар также по здоровью вплоть до смертельных болезней. «Только потеряв все мы обретаем свободу» — к/ф Бойцовский клуб.

Если ты, дорогая моя старая душа, думаешь, что сможешь просто отсидеться, переждать полосу неудач, то спешу тебя разочаровать «Не получится!» Не думай, как человек. Смотри на ситуации жизни с высокого осознания, с осознания души. Помни, что ты — душа у которой есть тело, а не тело у которого есть душа. Ты пришла сюда по собственной воле для помощи другим, для реализации своего предназначения как мастера. И только имея высокое мировоззрение и принятие своего предназначения — всё в жизни начинает вставать на свои места, открываются дороги, которые наполняют тебя изнутри светом и радостью жизни.

Быть старой душой — это в первую очередь большая ответственность, а потом уж мастерство и гениальность. Если первое не выполняется, то второе так и остается закрытым. И в таком варианте Земля просит удалиться и попробовать заново. Старая душа впадает в череду быстрых перевоплощений пока в одном из воплощений не реализует свой потенциал. При этом часто накапливая кармические долги, такие как злоупотребление властью, удовольствиями, ленью и любовью.

Когда старая душа, получившая встряску от жизни начинает вспоминать себя, то первые признаки — это смирение и понимание, что жизнь прежней уже не будет. Второе — это внутреннее желание познать, найти ответы. Другими словами измениться, изменить свое мировоззрение и жизнь. И в третьих, это уже внешнее проявление — человек ищет, интересуется, пробует!

И поверьте мне, находит! Ни один запрос во вселенную, сделанный с искренним намерением, не остается не отвеченным. Как только старая душа на клеточном уровне, всем своим существом изъявляет желание понять свое предназначение, то сразу же находятся люди, книги, случаются события и т.д, которые помогают старой душе реализоваться.

Что особенного в энергетике старой души?

Что есть общего в их энергетике при такой широкой гамме разных реализаций?.. Мое тело выдало вибрацию, которую я на данный момент могу описать как «Бесстрашие».

Старые души прошли все уроки, они справились уже со всеми ситуациями еще в прошлых жизнях. Они знают, что любая ситуация разрешима и вспоминая о ней, они даже могут посмеяться как они были напуганы тогда. Да многие старые души пребывают в страхах от того, что с ними происходит, от того, как жизнь их пробуждает, но это все мнимый страх. Они не учатся сейчас проходить, осваивать тот или иной страх, то как делают другие. Другим еще незнакомо чувство бесстрашия в ситуациях, они только первый раз прыгают с парашютом. В то время как старые души делали это уже и не один раз.

Поджилки могут и у старой души затрястись, но она знает, что парашют за спиной, и он раскроется, и она удачно приземлится. Если старые души будут честны с собой, заглянут во внутрь себя и спросят свое тело «Действительно ли я так боюсь того, что сейчас происходит?». Заглянув в себя старая душа почувствует спокойную, молчаливую уверенность и силу. Силу со всем справиться, все преодолеть, силу знания. Сила, которая называется бесстрашие.

Бесстрашие — это пребывание вне страха. Это и есть пробуждение.

Наука сегодня уже доказала, что во вселенной существуют только две вибрации. Это вибрации страха и вибрации любви. Вибрация страха это разделенность. Вибрация любви это целостность. Старые души — это души, которые смогли познать целостность в мире дуальности. Это и есть пробуждение в физическом теле. И сейчас они пришли помочь сделать это другим, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими вибрациями и осознанием…

Благодарность

Я хочу выразить благодарность старым душам. За то, что вы здесь с нами, за то, что добровольно выбрали прийти сюда. Ведь у вас был выбор пойти в более высокие измерения и продолжить дальше свое развитие. Но вы выбрали проявить безусловную любовь вселенной, вернувшись и помогая остальным, беря на себя большую ответственность, подвергая себя более тяжелым испытаниям, рискуя попасть в водоворот перерождений.

Хочу также сказать тем кто только идет к просветлению, тем кто только познаёт свой путь к свету. Вы не одни! Как бы страшно вам иногда не казалось, как бы одиноко вам не было. Вы не одни! Мы все связаны друг с другом! И мастера — старые души пришли именно сюда, именно ради вас, чтобы служить своим примером, чтобы поделиться с вами своей энергией Бесстрашия!

Оглянитесь вокруг, перенесите свой фокус внимания с себя на мир, и вы сразу же уведите мастеров. Смотрите и учитесь, заряжайтесь энергией Бесстрашия и уже с этими высокими вибрациями проходите смело свои уроки, идите к свету, пробуждайтесь!

(с) Светлана Дежнева