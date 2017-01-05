Кто такие синие чулки

В наше время прозвищем «синий чулок» чаще всего награждают старых дев, пожертвовавших личной жизнью ради карьеры или науки, хотя подобная интерпретация этого словосочетания не имеет ничего общего с первоначальным значением. Фразеологизм появился в Англии в XVIII веке, и те, кого называли «синими чулками», не только не огорчались по этому поводу, но имели все основания гордиться своим званием. К тому же первыми такие прозвища получили мужчины.



Выражение «синий чулок» (bluestocking) впервые было зафиксировано в 1756 г. в Англии, в переписке Элизабет Монтегю и Элизабет Веси – участниц кружка интеллектуалов, встречавшихся для бесед об искусстве и науке. Душой общества, собиравшегося в 1750-1760-х гг. в салоне Элизабет Монтегю, был ученый Бенджамин Стиллингфлит, пренебрегающий модой: этикетом предписывалось носить шелковые белые или черные чулки, а он носил синие шерстяные. И в своей переписке женщины так называли интеллектуалов-мужчин, с которыми общались в этом кружке. Они также употребляли словосочетания «bluestocking doctrine», «bluestocking philosophy» для обозначения их особой философии «как средства против грубого мира политики».

Д. Босвелл так объясняет появление выражения «синий чулок»: «Стиллингфлит был таким превосходным собеседником, что его отсутствие воспринималось как большая потеря, и мы, бывало, говорили: “Мы не можем обойтись без синих чулок”, и так понемногу это название прижилось». А позже «синими чулками» начали называть остальных членов кружка и всех тех мужчин и женщин, которые предпочитали интеллектуальные дискуссии и философские беседы обычным развлечениям вроде игры в карты.

Для Англии той эпохи подобные салоны были абсолютным новшеством – раньше обсуждение серьезных вопросов было прерогативой мужчин в клубах, кофейнях и кондитерских. В салонах при дамах подобных диалогов никто не вел – это считалось неприличным. Однако со временем женщин, интересующихся искусством и занимающихся литературным творчеством и переводами, в обществе становилось все больше.

Со временем звание «синего чулка» стало восприниматься как весьма почетное, и его наличие свидетельствовало о принадлежности к интеллектуальной элите. Постепенно в обществе формируется новый идеал английской леди – интеллектуально развитой и духовно независимой. Традиционная роль безропотной и послушной супруги высмеивалась и осуждалась. Так, леди Монтегю иронично писала о главном правиле подобных браков: «Целуй меня и молчи!».

Ханна Мор | Фото: russian-birmingham.co.uk



Одной из участниц кружка «синих чулок» была Ханна Мор, чья судьба сложилась совсем не типично для женщин той эпохи. В 22 года она встретила состоятельного джентльмена, на 20 лет старше нее. Он сделал ей предложение, однако по каким-то причинам брак так и не состоялся. Но мужчина назначил Ханне содержание, благодаря которому она могла безбедно жить в свое удовольствие. Тогда она отправилась в Лондон, где стала членом кружка интеллектуалов под названием «Bluestocking». Ханна Мор открыла несколько школ для бедных и посвятила свою жизнь обучению детей и литературной деятельности. Она так никогда и не вышла замуж.

Однако к 1800 г. кружок «Bluestocking» распался, а в обществе изменилось отношение к образованным женщинам. Байрон в 1820 г. употребляет это выражение в пренебрежительном значении по отношению к салону леди Монтегю. Вслед за ним мужчины начинают высмеивать женщин, предпочитающих семейной жизни интеллектуальные занятия. В XIX в. появилось множество анекдотов и карикатур, порицающих женщин, увлеченных творчеством, наукой или общественной деятельностью. Одна из расхожих острот гласила: «Многие женщины становятся синими чулками, так как никто не интересуется цветом их подвязок».

*Синий чулок*. Фото Е. Земцова | Фото: photographers.ua

Удивительно, но там, где зародился этот фразеологизм, его давно уже не используют, а вот у нас выражение «синий чулок» является очень распространенным и всем известным. В одном из своих рассказов А. Чехов писал: «Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок… Черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так середка на половине, ни то, ни се».

Первоначальный смысл фразеологизма изменился под влиянием реакции общества на движение эмансипе. Поэтому выражение «синий чулок» приобрело ироническое, а затем и оскорбительное звучание.

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