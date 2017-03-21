Кто сдерживает развитие человечества?

Транспорт. Эта фотография вызывает у меня чувство, что мы живем в параллельной реальности от той ветви развития, по которой мы должны были пойти. Не будем касаться пока духовного и морально-нравственного развития общества (здесь нас держат на уровне полуразумных животных), а коснемся технологической составляющей.

Из-за частной выгоды нескольких корпораций нам навязали ложный путь технологического развития, подсадили на «нефтяную иглу» в транспорте. Хотя, еще в начале 20в. очень многое говорило, что будущее за электроприводом.

Электромобили начала XX века

Это 1905г.!!! За более чем 100 летний период в этой области мы могли продвинуться в технологии накопления (а, возможно, и генерации) электроэнергии далеко в фантастику (по современным меркам). Ведь пробег в 500 км. у электромобиля Tesla Model S выглядит фантастическим даже сейчас.

Это наземный транспорт. Воздушный транспорт до сих пор основан на принципе отталкивания от воздуха, среды. Я сомневаюсь, что природа столь примитивна, что передвижение во Вселенной возможно лишь на инерционных принципах. Скорее всего, мы совсем ничего не знаем о других принципах перемещения. «Замалчивание» технологий и принципов эфира – яркий тому пример.

Посмотрите на эти графики:

Я их позаимствовал у френда

Такое впечатление, что изобретать стало нечего и все уже давно открыто и изобретено…

Строительство. Топчется на месте, используя низкоэффективные принципы с наличием в них огромного объема ручного труда. Хотя появляются вот такие мысли:



Но даже при этом все основано лишь на одном связующем – бетоне. Более совершенного пока не придумано. Хотя геополимерный состав под гранит на многих древних строениях был известен. Я сомневаюсь, что его рецепты полностью утрачены.

А получение связующих на основе процессов кристаллизации? Почему не исследовать эту область? Кварц в пещерах растет – нужно лишь научиться ускорять эти процессы и получатся строительные материалы с гораздо лучшими прочностными и эстетическими характеристиками…

Медицина. Полностью основана на устранении симптомов болезней. Как-будто, причину, их вызывающие, она не замечает. Фармацевтика полностью ушла в процесс извлечении прибыли. Когда простые и дешевые вещества как поваренная соль, пищевая сода, отвары трав могут быстро и эффективно лечить очень многие болезни (как минимум, про ОРЗ и грипп можно забыть). Развивается только хирургия, но чисто технологически. В целом механизмы работы человеческого организма (не только на биологическом уровне) нам до конца не известны и не изучаются с точки зрения энергетики, взаимодействия с душой. Многие хирурги не понимают зачем нужна лимфатическая система, толстый кишечник. Про аппендикс – вообще молчу… Душа и медицина – пока еще понятия очень далекие друг от друга… Психосоматика – тоже неизвестна современной медицине. И признание РАН гомеопатии лженаукой – говорит о приостановке процессов с попытками связать непознаваемое этой наукой.

Образование. Здесь и слепому все понятно, что из нас делают стадо баранов. Многолетняя система образования направлена не на просвещение обучаемого и выработку у него прикладных, пригодным в жизни знаний и навыков, а на его «зомбирование». Плюс только один в этом процессе – появляется навык к мышлению (и то – не у всех). А теоретические знания школы и ВУЗа очень быстро улетучиваются. Жизненных знаний и навыков в этой системе – очень мало.

Социальные отношения. Несколько десятилетий граждане бывшего СССР строили социализм и пытались коммунизм. Дружба народов, человек друг и брат человеку и все в этом духе. Это была хорошая эпоха морально-нравственного подъема. Сейчас, в эпоху дикого капитализма человек человеку враг и как минимум – конкурент в борьбе за теплое место под Солнцем. Нет сейчас нигде единения и объединения национальной идеей, смыслом жизни, общими целями и другими вещами.

Трудовая деятельность. Даже при тех технологиях и количестве техники, заводов, производств, возможна социальная система, когда человек должен работать в среднем 3-5 часов в день, а все необходимое (еда, одежда, необходимые в быту вещи) – могут быть выданы ему бесплатно (с учетом отсутствия «потреблятства», свойственного современному обществу). И опять-таки, жажда наживы и накопления материальных ценностей держит нас в беличьем колесе. Рабам нужно работать, не важно, как эффективно это они делают, главное заняты они этим минимум 13 от времени своей жизни.

Все свободное время человек мог бы тратить на свое (и своей семьи) развитие. И здесь мы подошли к духовному, нравственному и развитию через знания. Это стремление выделяет человека из мира животных, и именно это тормозят в обществе кукловоды, иначе они перестанут быть богами по отношению к человеческой массе, а масса перестанет быть рабской.

Видно развитие микроэлектроники. И то, сейчас только экстенсивный путь развития. Удваивается количество процессоров в устройствах. Ну, будет у Вас смартфон с 128 ядрами процессора? Сможете на 0,005сек быстрее открыть нужное приложение, и что?

Ах, да, забыл, нам хотели упростить жизнь чипированием, когда не нужно носить с собой ни документы, ни наличные денежные средства. Что-то этот процесс притормозился… Но все это будет напоминать фильм «Время», когда счетчик на руке равен вашей оставшейся жизни. И есть гетто, а есть территории бессмертных…

***

Говоря кратко – мы должны были уже давно становиться Богами и летать к звездам, постигая иные законы и миры. Но пока мы рабы… Или это здесь на Земле стоит такая задача: проснуться и выйти из этой системы? Не в рамках отдельных личностей, а в глобальном, земном смысле?

Если на все наше существование посмотреть с высоты этих строк, то проявляется смысл этой фразы: «Знания порождают скорбь…». И именно поэтому многим удобно быть в забвении и не видеть ничего вокруг себя.

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