КТО «РУЛИТ» В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ? ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО ЗОМБИ!

От всех прочих многочисленных случаев внезапной потери памяти последних лет этот отличается тем, что хоть какой-то след злоумышленников обнаружился. Все прочие беспамятные вдруг находили себя на вокзале, не зная, кто они, откуда.

Просто однажды пропадали в никуда — по дороге домой, с вокзала, уехав за покупками, — а появлялись через несколько недель или месяцев совсем в другом городе с полностью отключенной памятью. Не узнавали своих родных, даже жен и детей. Со временем возвращались в жизнь, приучали себя к тому, что вот эта незнакомая женщина — любимая жена. Но больше всего страдали оттого, что не знали, чем занимались в выпавшие из жизни дни и недели. Догадывались, что не ромашки собирали. Ведь кто-то их обработал, с какой-то вполне определенной целью. Использовал. Как используют колдуны вуду своих подручных зомби.

Биороботы с Гаити

Считается, что слово «зомби» произошло от конголезского nzambi, что означает «живой мертвец». Последователи вуду называют так мертвецов, которых колдун поднял из могилы и заставил работать на себя.

Религия вуду популярна во многих странах, особенно в США. Считается, что всего в мире живет 10 миллионов вудуистов. Общаются со своим богом они посредством танцев под ритмическую музыку.

Превратить здорового человека в ходячего мертвеца можно разными способами. Вот как это делают на Гаити.

— Колдун подходит к дому своей жертвы, прижимается ртом к дверной щели, высасывает душу из человека внутри дома и помещает ее в бутыль.

— Без души человек умирает, его хоронят, нов ночь после погребения колдун выкапывает мертвеца, подносит к носу сосуд с душой и открывает на короткий миг, выпуская только часть плененной души. Этого хватает, чтобы в тело вернулась жизнь.

— Завершая ритуал, колдун проводит зомби мимо его дома, читая заклинания, которые навсегда лишат это существо памяти о прошлом.

Теперь зомби готов. Это идеальная рабочая сила или готовый на все подручный.

Все это можно было бы считать просто сказками, дикими верованиями малоразвитых народов, если бы зомби не существовали на самом деле. Их многократно описывали, исследовали. Одни исчезали, появлялись другие. Почти в каждой гаитянской деревне можно найти одного-двух живых мертвецов.

Исследователи этого феномена предлагают ему несколько объяснений. Например, социальное: в нищей республике Гаити нет психиатрических больниц. Больные люди, страдающие нервными расстройствами, бродят в беспамятстве по окрестностям. Некоторые семьи принимают такого «зомби», кормят его, заставляют работать. Соседям объясняют, что вернулся с того света дальний родич. Это удобно: и лишние рабочие руки, и уважение — им всегда пользуются семьи, в которых живет мертвец. Ученые брали у некоторых зомби образцы ДНК и всякий раз убеждались, что к хозяевам они не имеют никакого отношения.

Или политическое: во время правления семейства Дювалье на Гаити бесследно исчезло множество противников режима. Всех объявили жертвами культа вуду. Некоторые поверили.

И медицинское: американский ученый У.Девис считает, что на жертву воздействуют неким порошком зомби — смесью сильнодействующих ядов. В него входят яд рыбы фугу, слизь ядовитой жабы и другие крайне неаппетитные вещи. Порошок временно блокирует дыхание, сердцебиение, кровообращение — человек как бы умирает. А по истечении одного-двух дней оживает. Однако не без потерь: некоторые важнейшие функции мозга нарушаются необратимо. Поэтому зомби ничего не помнит, плохо владеет речью.

Кто нас зомбирует

Вы считаете, что все это происходит где-то, с кем-то и нас не касается? Конечно, никто не хочет признать, даже мысленно, что мы уже зомбированы. Никто не хочет превратиться в марионетку, послушную чужой воле.

Между тем наше сознание обрабатывают ежедневно и ежечасно -на работе, по телевизору, даже по телефону. Считается, что для нашей же пользы. С детства нам внушают определенные системы ценностей учителя, родители. В конце концов все эти установки становятся нашими, мы следуем им, внушаем их своим детям… Значит, тоже зомбируем их. С благой целью: научить несмышленышей выживать в этом мире.

История человечества — это вообще история борьбы за управление друг другом. Кто кого в чем убедит. Конечно, не всегда внушение во зло. Тогда в чем же опасность зомбирования?

В источнике. В том, кто именно и с какой целью воздействует на наше сознание, подчиняет его.

Психотерапевт тоже что-то внушает человеку, введенному в гипнотический транс. Например, кодирует от алкоголизма, курения, переедания, пристрастия к азартным играм и наркотикам. То есть запрещает нежелательное поведение под страхом смерти или тяжелой болезни. Но может задать и любую другую программу.

Правда, считается, что под гипнозом нельзя внушить ничего противоречащего глубинным установкам личности. Например, послать на убийство.

Но, кто знает, каковы эти глубинные установки? Не исключено, что мы сохранили в себе доисторического зверя, запакованного в надежную клетку из воспитанных и благоприобретенных навыков. А внушение, проникнув в подсознание, эту клетку отпирает. И как поступит вырвавшийся на свободу зверь с нравственными установками — порвет в клочья или помурлычет согласно?

Вам жестко или помягче?

Зомбирование — искусственное отключение личной воли человека — осуществляют жестким промыванием мозгов и перепрограммированием на специфический режим работы. Или мягким перепрограммированием под гипнозом. Используются самые разные техники и технологии — как порознь, так и в различных комбинациях:

— глубокий гипноз,

— внушение в бодрствующем состоянии,

— запугивание (метод кнута), заманчивые обещания (метод пряника),

— телепатические приказы,

— воздействие на сознание и подсознание современными технологиями: изображением, звуком, ультразвуком, инфразвуком, электромагнитными волнами.

Таинственные истории о том, как секретные службы кодируют нужных людей, скорее всего, имеют реальную подоплеку. Ведь это вполне возможный сценарий: в кабинете какого-то руководителя раздается телефонный звонок, неизвестный голос произносит некое число, и тот, кому это послание предназначено, умирает. Его организм был запрограммирован на самоуничтожение после прохождения нужного сигнала…

Вместо сердца — граната

Вряд ли на самоубийственный теракт люди идут в трезвом уме и здравой памяти. Человек за рулем грузовика, начиненного взрывчаткой, несущийся на стену блокпоста или больницы, зомбирован. И люди-бомбы — тоже. Их долго и тщательно готовят с помощью давно наработанных методик.

Еще в 60-х годах прошлого века на Кубе был арестован некто Хуан Костаньеро, которого подозревали в принадлежности к контрреволюционной организации. Вел он себя так странно, что кубинцы решили передать арестанта «старшему брату». В Советском Союзе им занялась целая бригада психологов и психиатров экстра-класса. И обнаружила у Костаньеро множественное расщепление личности. В нем одновременно, но автономно существовали целых четыре личности, которые не подозревали друг о друге! В первом состоянии он был рубщиком сахарного тростника. Во втором — американцем кубинского происхождения, прошедшим спецподготовку в разведцентре ЦРУ. Третья личность имела задание убить Фиделя Кастро. А четвертая -покончить с собой.

Для изготовления нынешних террористов и киллеров не нужна столь сложная техника. Достаточно внушить одну, но пламенную… ненависть.

Идем на три буквы: НЛП

Нейролингвистическое программирование — это набор техник, позволяющих быстро менять мышление людей.

Овладевший методиками НЛП умеет управлять вниманием собеседника и целой аудитории, владеет особой — гипнотической — речью, с разными интонациями, скоростью. Он может встроить в нее ряд скрытых команд, косвенное внушение.

В основе НЛП лежит контакт. Чтобы активно воздействовать на человека, подчинить его своему влиянию, важны интонации, темп речи, даже поза, ритм дыхания. Известный психотерапевт Эриксон, один из создателей практики НЛП, мог подчинить себе любого пациента, Он притворялся, что думает, дышит, борется и живет точно также. И рано или поздно пациент начинал ему верить и воспринимал внушаемые ему определенные мысли как свои собственные.

Всего в НЛП свыше двух тысяч техник. Обработка на собраниях тоталитарных сект, вкладчиков пирамид, торговцев БАДами проходит с их использованием.

Но и те, кто никогда не слышал этих букв, некоторые из практик НЛ П с успехом применяют. Например, цыганки. Они умудряются средь бела дня заставить расстаться с деньгами, казалось -бы, абсолютно здравомыслящих людей.

А что за кадром?

За полвека явление, получившее название 25-й кадр, стало широко известно даже школьникам. Кадры в кинопроекторе чередуются со скоростью 24 кадра в секунду. И если включить в показ 25-й кадр, содержащий постороннюю информацию, то человек этого визуально не увидит. А вот подсознание кадр заметит и информацию запомнит. Эксперименты в кинозалах показали, что зрители массово захотят пить, если 25-й кадр будет содержать запотевший бокал с напитком. Правда, с помощью 25-го кадра можно манипулировать публикой в кинозале, но на телевидении и в компьютере он бессилен. Причина чисто техническая. Так что массовое воздействие он осуществить не позволяет.

Хотя известно, что в Екатеринбурге (Россия) одна телекомпания попробовала внедрить в подсознание телезрителей приказ «Сиди и смотри АТВ». Но была поймана с поличным и лишена лицензии. Правда, для того чтобы обнаружить более технологичные заморочки, нужна и более мощная аппаратура.

Электорату спать

Для телевидения придуманы другие, более тонкие штучки. Предположим, перед каналом поставлена задача: превратить какого-то политика в любимца народа. Для этого надо, чтобы в подсознании людей он ассоциировался с чем-то красивым, сильным, радостным. Для женщин это может быть цветок.

Дальше начинается голая техника. Картинка цветка разбивается на множество фрагментов, их около 3000. Во время телепередачи в каждый кадр с изображением будущего любимца вставляется по одному такому фрагменту. 3000 диверсантов тайно проникают в подсознание, где и собираются в картинку цветка. Цель достигнута: зритель влюбился.

Аналогично производится обратная операция — дискредитация противника. Дали слово оппоненту? Свяжите его образ, например, с плачущим ребенком или с чем-то непристойным, отталкивающим. И свобода слова налицо, и цель достигнута — народ активно не любит оппонента вертикали власти.

Кстати, перед выборами Ельцина на второй срок его рейтинг был всего 6%. Почему вдруг все так изменилось? Не потому ли, что основные российские телеканалы получили задание внушить неизбежность второго срока? Выборные технологии вообще широкое поле для деятельности манипуляторов.

Правда, такой метод проникновения в подсознание эффективен, если человек находится в состоянии, близком к гипнозу. Чтобы в него ввести зрителя, надо усыпить сознание.

Так работал небезызвестный Доренко — сначала долго «грузил» разными сведениями, а уж потом приступал к обязанностям политического киллера.

Но присмотритесь к сегодняшним центральным публицистическим программам. Как ведущие гипнотизируют зрителя, входя в образ своего парня. Почти родного. Включают определенные модуляции голоса, жесты, построения фраз. И вот клиент уже тепленький, путь в подсознание открыт. Далее транслируется мысль, которую уже обсудили и согласовали политтехнологи.

И это только один из примеров глобальной манипуляции сознанием. То есть, как ни крути, зомбирования.

Куда заманила мобила

Современное состояние науки позволяет незаметно для человека вводить в его память любую информацию, которая повлияет на его потребности, желания, вкусы, взгляды.

Наиболее подходящее для этого устройство — мобильный телефон. Человек разговаривает с приятелем по мобильнику и не знает, что разговор перехвачен ложной станцией оператора и к разговору добавлен не очень заметный шум -так, небольшие помехи… На самом деле идет кодировка сознания собеседников. Через несколько дней они бессознательно выполнят полученную инструкцию. Какую? Это зависит от того, кто именно вмешался в разговор. Может, просто заставят купить что-то, пойти куда-то. А может, и посерьезнее что.

Поймать ложную станцию GSM без специального оборудования невозможно, она может быть установлена на обычном автомобиле, который давно уже отбыл в другой район или город…

Покупай, а то проиграешь

Элементы зомбирования широко используют продавцы.

Если вы в супермаркете почувствовали запах имбиря, знайте, вас настраивают на лишние покупки. Потому что этот аромат создает у вас ощущение свежести всей продукции на витринах!

А когда, набрав полную корзину еды, вы подходите к кассе, у которой в беспорядке навалены мелкие батончики и шоколадки, не думайте, что им не нашлось места на витринах. Расчет на то, что, благоразумно пройдя мимо больших шоколадных наборов, вы не сможете не вознаградить себя пустячком. Да он просто сам лег в руку. Тут, кстати, еще и тактильное воздействие сработает.

В дорогих салонах все создано для того, чтобы вы не ушли без покупки и обязательно пришли еще: изысканные ароматы, внимание продавца — к вам и только к вам, — прощалка на выходе — «Через неделю поступит новая коллекция…»

Четыре П ТВ

Особая песня — реклама. Ее-то воздействие нельзя назвать невидимым. Наоборот, мастера рекламы действуют особо агрессивно.

Говорят обычно про три навязчивых «п» — перхоть, прокладки, подмышки. Но есть еще и четвертое — пиво. Причем пивная реклама — самая въедливая, и как мы ни озабочены пивным алкоголизмом среди молодежи, сделать ничего нельзя, пока любую вечернюю программу или фильм сопровождают мастерски сделанные клипы десятков сортов пива. Захотелось пить? Память услужливо подскажет несколько раскрученных пивных брэндов.

Расходящиеся круги по воде в рекламном ролике или навязчивый мотивчик вводят людей в состояние легкого транса и отключают критичность сознания, готовя почву для рекламной информации.

Подверглись ли вы зомбированию?

Вот основные признаки того, что вы не вполне самостоятельны:

— На ментальном уровне — резкая переоценка ценностей, когда важные планы, стремления, теряют смысл или меняются на противоположные.

— На эмоциональном уровне — симпатии к кому-то резко меняются на антипатии. Или, наоборот, к кому-то вдруг без видимых причин появляется чувство любви, уважения, благодарности.

Последствия насильственного изменения личности:

— Эмоциональная опустошенность.

— Чувство тоски.

Чтобы избавиться от заложенной программы и последствий зомбирования, можно обратиться к профессиональному психотерапевту, который владеет гипнозом и дыхательными техниками. Не стоит ходить к колдунам, снимающим сглаз. Они ведь тоже владеют техниками кодировки.

Борьба за власть начинается там, где собираются вместе два человека. Власть над умами гораздо более изощренная и эффективная, чем простое силовое давление. Начиная с невинной рекламки и кончая полным уничтожением личности. Это зомбирование, это агрессия. Учитесь противостоять. Не позволяйте себе стать зомби!Автор: В.Богомолова

Источник: «Интересная газета. Оракул»

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