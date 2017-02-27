Кто дал главную молитву Бога? Эхнатон или Иисус?

В мае 2002 года группа историков, работающая в Британском научном музее, неожиданно обнаружила, не изученный ранее документ, в котором на египетском языке была написанная молитва. Которая почти слово в слово повторяющая православную молитву «Отче Наш». Однако главная сенсация ждала учёных позже. Когда стало известно, что свиток, датированный 1000-ным годом до нашей эры. Но как это возможно. Ведь в представление официальной науки христианства ещё не существовало. И не родился ещё Иисус Христос, который по библейской легенде, даровал своим молитвам молитву «Отче Наш». В ходе дальнейшего исследований выяснилось, что в руки историкам попала молитва слепого, написанная по легенде фараоном Эхнатоном. Но откуда столько совпадений? Неужели Библия была написанная на основе древних египетских текстов? И если это было так, то кем был основатель религии одного бога, и отверженный историей египетский фараон Эхнатон?

Это, так называемая «Молитва Эхнатона», известна также как и «Молитва Слепого». Древний текст датируется 1000-ным годом до нашей эры. Древнеегипетский текст почти полностью повторяет христианскую молитву «Отче Наш»

Соответствие настолько поразительное, что не вызывает сомнение, что это один и тот же текст. Но если древнеегипетская «Молитва Слепого» и христианская молитва «Отче Наш» так похожа, то что считать первоисточником? И кто на самом деле дал главную молитву Бога? Египетский фараон Эхнатон, или Иисус Христос?

Дальнейшие исследования открыли историкам ещё боле удивительные факты. В древнеегипетских письменах они обнаружили множество параллелей с библейскими текстами. В качестве примера историки приводят отрывок в котором объясняется понятие «божественного супружеского союза», который идёт из древнего Египта. В египетском тексте, датированном примерно 550 годом до Рождества Христова, есть так называемый «Миф Сатни», рассказывающий, по сути, библейскую легенду появления на свет Спасителя,-

«Тень Бога предстала перед Махитускет, и объявила: будет у тебя сын и назван он будет Са-Осирис!».

Подобный сюжет описывает и Евангелие от Луки. Деве Марии является архангел Гавриил, и сообщает, что ей суждено стать матерью Спасителя Мира. И сказал ей ангел, — «Не бойся Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот родишь сына, и наречёшь Ему имя – Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего»

Далее из рукописей Древнего Египта всё чаще появляются общие черты с Библией. Так в Египетской мифологии божество Сет хочет убит младенца Гора. Его мать вынуждена бежать. Такой же рассказ встречается и в «Святом Писании» в Евангелии от Матвея, описывается бегство семьи Иисуса Христа в Египет, чтобы избежать казни младенца от царя Ирода. Но это ещё не всё. Немало сходных черт историки обнаружили в древних изображениях. В старинных папирусах, египетских барельефах и рисунках можно встретить изображение обряда крещения фараона в водах Нила. Подобные сюжеты встречаются и у христиан. Неужели египетские рукописи были первоисточником библейских текстов?

В текстах пирамид, древнейшем произведении религиозной и заупокойной литературы Египта исследователи также находят сюжеты, имеющие с Библией сходные черты. Совсем недавно учёные сумели перевести миф о боге Себеке, божество с головой крокодила, упоминается в текстах как сын богини Нейт. В древнем мире он выступает в качество одного из существ, которые появились из водного хаоса, и дали начало Миру. В древних сюжетах его изображают как божество, которое раздавало хлеб и рыбу, живших в Фаюмском оазисе, а также ходило по воде. Исследователи находят подобное подтверждение в Библии – Иисус Христос являет чудо миру, идя по воде. Подобное упоминание есть в трёх Евангелиях.

Так кем был создан свод Священных Текстов, который мы знаем сегодня как Ветхий Завет? В поисках ответа историки стали изучать исторические хроники, и неожиданным образом расследование привело их к узнику Шлиссельбургской крепости, к событиям, датированных 1923 годом. В это время в крепости революционер-народник Николай Морозов пишет книгу. В мире историков и богословов развивается скандал. В книге «Христос» история человечества в естественно научном освещении автор выдвигает крамольную по тем временам гипотезу. Египет и Израиль были единым государством, и имели единую династию правителей. Единственный фараон, который не стал поклоняться многочисленным египетским богам, был Эхнатон. И после него стали молится единственному богу. На основании своих исследований, Морозов выдвинул сенсационную версию, согласно которой и Иисус, и Эхнатон одна историческая личность.

Долгое время не было найдено ни одного доказательства версии Николая Морозова, пока однажды исследователи в одном из архивов не обнаружили статью за 2002 год, напечатанную в испанской газете «Лавангардия». В ней говорилось о странном случае, происшедшем в Барселоне. Священник одной из церкви, по имени Логари Пужол отказался принимать приход и проводить службу. Духовенство никак не прокомментировало ситуацию, но в дело вмешались журналисты. И выяснили, что Пужол даже намерен освободится от церковного сана.

Дело в том, что изучая религию Древнего Египта священник обнаружил факты, которые перевернули его сознание. Эти Уникальные открытия дали возможность исследователям выдвинуть революционную теорию, согласно которой фараон Эхнатон, основатель религии Единого Бога, и Иисус Христос одна историческая личность. Но возможно ли это? Что бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, исследователям нужно было разобраться, кем египетский царь был на самом деле.

Сегодня в центре Берлина, на первом этаже Пергамского музея хранится 202 таблички с обеих сторон исписанных древним текстом. Историки говорят, что эти таблички, когда-то были единым целым. И то, что там содержится, позволяет пролить свет на тайны древности.

История их находки уникальна. Она отсылает исследователей в далёкий 1887 год. Хроника свидетельствует, что одна из женщин с маленькой деревни Тель эль-Амарна, расположенной на среднем Ниле, случайно нашла несколько глиняных табличек с непонятными знаками. За них было можно выручить несколько медяков. Но чтобы выручка была больше, женщина разломала таблички на несколько частей. И продала их поодиночке. Торговец перекупщик сразу понял, что в его руки попал какой-то древний текст и предложил эти таблички нескольким музеям Европы. Специалисты в Берлине быстро оценили находку.

Оказывается, что это был архив фараонов 18 династии Великого Аменхотепа IIII, его и его сына-приемника фараона Эхнатона, которого называют самым загадочным правителем Египта. Сохранились воспоминания современников, которые описывали фараона Эхнатона, как некое существо, которое не было похожее на земных людей. По фигурам и изображениям, которые хранятся в музеях можно увидеть, что фараон имел необычную внешность. Яйцевидно вытянутый череп, женоподобную фигуру, необычную форму ступней и пальцев. Ни один из фараонов не изображался в таком уродливом виде. Наоборот, все артефакты прошлого, найденные историками, показывают фараонов вечно молодыми, с сильным телом, и красивыми чертами лица. Эхнатон же изображается безобразным. Но почему некоторые из современных исследователей выдвигают на этот счёт свою версию.

Фараон Эхнатон результат неземного генетического эксперимента.

Проанализировав все факты, учёные пришли к выводу, что образ фараона обезобразили генетические отклонения. Некоторые учёные предположили, что Эхнатон страдал от нескольких синдромов. Учёный обнаружил проявление сразу нескольких мутаций. В частности фигуре царя приписал синдром Марфана, который удлиняет конечности и лицо. Кроме того в его фигуре обнаружено чрезмерное количество женских гормонов, и сросшиеся кости черепа. Поверить в то, что фараон является болезненным человеком, мешает тот факт, что вместе эти болезни не сочетаются. Современные разработки в этой области выяснили, что наличие женского гормона в мужском организме приводит к бесплодию. А у Эхнатона был огромный гарем и более десятка детей. Возможно ли это? Идёт ли здесь речь о древних мутациях?

Но, что если изменение в облика фараона Эхнатона связано с его неземной природой? А его необычная внешность, следствие вмешательств инопланетных существ? В пользу этой версии говорит ещё один факт. До сих пор рождаются существа с целым комплектом мутационных изменений и как среди животных, и так среди людей.

Циклопы, существа с рыбьей чешуёй, ведь эти образы можно найти в мифологиях древнего мира. Могли ли они отображать действительность? Косвенные подтверждения внеземного происхождения Эхнатона, исследователи находят и в манере правления юного фараона. Занимаясь изучением биографии загадочного фараона современные исследователи также установили, что решения, которые принимал Эхнатон были зрелыми и умными.

Тогда как на момент вступления, на трон, по мнению историков, ему было не более двадцати лет. Кто мог подсказывать ему проверенные опытом знания? Но более всего современных исследователей удивляет его главное достижение – поклонение Единому Богу. Ведь сегодня на этом основана религия всего человечества. Как Эхнатон, почти в одиночку, сумел противостоять могущественным жрецам, которые тысячи лет укрепляли свою власть, молясь многим богам. Почему юный фараон, подобно библейскому Спасителю Мира не побоялся нарушить многовековой уклад?

У некоторых учёных на этот счёт есть своя версия. Они глубоко убеждены, что инопланетные создания посещали Землю. Люди преклонялись перед ними как перед богами. Так возникло многобожие. Эхнатон же хотел, что бы его народ верил только в одного бога. Народ должен быть единым. А отдельные группы, которые верили в своих богов, должны быть уничтожены. И тогда на Землю был послан Спаситель – фараон Эхнатон, который создал культ Бога Солнца. И он хотел, что бы все верили только в одного этого бога. И ему необходимо было уничтожить все остальные веры.

Сегодня в Лувре и в Берлинском музее хранятся уникальные рисунки, которые были обнаружены при раскопках дворца фараона Эхнатона в 1891 году. Когда учёные проводили раскопку в его столице Ахетатон, очистив комнату, они увидели стену, украшенную только символами Бога Солнца. Фараон полностью отказался от традиций предков. В Древнем Мире существовал так называемый культ мёртвых. Сюжеты о загробной жизни, сопровождали человека по всюду. Это в египтянах пробуждало особенное чувство смерти.

Новое религиозное учение Эхнатона отвергало все религиозные догмы древнего мира. Так он стал запрещать в Древнем Египте культ Осириса- главного божества в египетском пантеоне. Осирис считался владыкой царства мёртвых. Он покровитель загробной жизни, главный судья человеческой судьбы. Именно этому богу, древние египтяне с рождения готовились к жизни после смерти. В своём учении Эхнатон решил отказаться от этого.

В отличии от загробных мотивов символом фараона Эхнатона был Солнечный Диск, он изображался в виде Солнца с протянутыми лучами, на концах которых были ладони. Фараон призывал верить в живое. Учёные-теологи находят продолжение в других религиях. Так блестящий круг, который рисовали древнегреческие и древнеримские художники над головами богов и героев, так называемый нимб, обозначал, что это высшие, внеземные, сверхъестественные существа. В иконографии христианства нимб стал принадлежностью ипостаси Пресвятой Троицы, ангелов, Богоматери и всех святых. Сияние нимба над головой обозначает избранный Солнцем.

Священное слово «Аминь» присутствует во всех языках – «Аминь», «Амэн», «Ом». Слово слегка видоизменяется, но тем самым не меняет своего смыслового значения. Главное в его слове это звук, означающий «ВСЁ», бесконечность, бесконечную силу, разум, жизнь и смерть. Это АБСОЛЮТ.

Лингвисты утверждают, поскольку гласные в староеврейском языке взаимозаменяемые, то «Аминь» может произноситься как «Амэн», «Амон» или «Амун». Латинское слово «Омне» и санскритское слово «Аум» или «Ом», образуется от одного корня, означающего «ВСЁ». И оба слова выражают понятие всеведения, вездесущности и всемогущества.

Но если эта теория верна, то кому молится всё человечество? Более того испанский священник Пужол находит связь в жизни фараона Эхнатона и Иисуса Христа. Он заметил, что Эхнатон первый, кто предложил Ближнему Востоку идею монотеизма – поклонение Единому Богу. И в Библии звучат слова Иисуса Христа; «Я есть Путь, Истина, Жизнь» В Евангелии сочетание Сын Божий сравнивается с Сыном Человеческим. Исследователи древней истории также заметили подобное сочетание. Эхнатон первые 12 лет Сын Божий, а следующие пять лет Сын Человеческий.

Далее современные учёные подошли и к более сенсационной находке. Нимб Иисуса Христа с крестообразной надписью берёт своё начало из Древнего Египта. Это вырезанный из папируса круг, положенный под голову фараона после его смерти. Равноконечный крест, заключённый в круг это египетский иероглиф Нут, означающий небо. На ранних иконах на нимбе Христа заметны буквы, которые можно сложить в слова «От Он». Далее исследователи утверждают, что крест который считается символом в христианстве встречается в древнеегипетской живописи. Египетские боги держат коптский крест. В гробнице фараона Тутанхамона встречаются четыре таких креста. Более того они соседствуют со змеёй – символом, который изображали на головных уборах фараонов и сфинксов.

Также исследователи обратили внимание на то, что имя бога Древнего Египта Осириса происходит от латинского Иесу Рекс, то есть Иисус Царь. Учёные находят много похожих черт и в наскальных изображениях.

До сих пор много вопросов у специалистов вызывает смерть фараона Древнего Египта. Причина гибели Эхнатона точно не известна. В официальных источниках значится, что он был отравлен. Но подтверждение этому нет. Жрецы приняли анафеме императора. И попытались скрыть даже следы об этом «вероотступнике». В 1902 году, в Долине Царей английские археологи нашли саркофаг, в котором, предположительно, могли храниться останки Эхнатона. Но экспертиза этого не подтвердила. В саркофаге находились кости другого человека. Самый загадочный правитель древнего Египта не найден до сих пор.

Более того современные исследователи заметили странный факт – количество прожитых лет Эхнатона и Иисуса совпадают. Это 33 года. Есть точка зрения, что египетский фараон был распят в соответствии с древним ритуалом Хеб Сед. Ослеплён и убит. И усматривают в этом аналогию с Иисусом Христом. Наконец решающим аргументом является то, что Эхнатон исповедовал религию, которая нужна живым. Отсюда и священные иконы, как прообразы живых святых.

В настоящее время существуют гипотеза, которую развил академик Глеб Носовский. Она по своему интерпретирует древние факты и библейские события. Но если фараон древнего Египта и спаситель человечества одно лицо? То кто же тогда те люди, которые приняли их учение? Вестники Божественной истины. Кто из продолжателей этих знаний принёс в современный мир? Существовали ли пророки, которые упоминались в священных книгах?

Недавно в запасниках Британского Музея был обнаружен свиток с древним текстом. Ещё в 1907 году учённые, занимаясь переводами древнеегипетских текстов, обнаружил необычную деталь. В двух свитках Книги Мёртвых, которые уже были написанные после жизни фараона Эхнатона, содержался странный сюжет. Он повествовал о том, как душа человека попала в Загробный мир, и встречает с богом Тотом. Божество задаёт вопросы, но человек отвечает постоянным отрицанием. И говорит о грехах, которые он не совершал.

Учёные стали исследовать любопытный факт, и обнаружил, что в Книге Мёртвых представлена так называемая «исповедь отрицания», самый кульминационный момент странствия души после смерти. Это обвинение в грехах, на которые нужно отвечать отказом. Говоря о том чего не было, умерший доказывает чистоту своей души в помыслах и делах. Однако исследователи, изучив текст «исповеди отрицания» пришли к выводу. В тексте содержатся элементы, которые сходные с текстами библейских повествований пророка Моисея.

В древнеегипетской Книге Мёртвых, содержится упоминание грехов, более известных человечеству как «Десять Заповедей», данные пророку Моисею на горе Синай. Сегодня по этим законам живёт всё человечество. Это чётко выстроенная система жизни на Земле. Получается, что библейские заповеди были сформированные задолго до Моисея. Но кто тогда их подарил человечеству?

Май 1901 года. В Иране. Группа французских археологов обнаружила чёрный столп из базальта. На нём содержались надписи на вавилонском языке. Стерев слои вековой пыли, учёные расшифровали таинственные знаки. На обеих сторонах столба был высечен свод законов – 282 статьи законопослушания. Историки назвали эту находку «Законами Вавилонского царя Хаммурапи», жившего задолго до нашей эры.

Первые на Земле писаные правила. Но исследователей древности поразил другой факт. На столбе помещалась рельефное изображение древнего бога Шамаша, сидящего на высоком троне, и, стоящего перед ним царя Хаммурапи. Повелитель Вавилона стоит перед богом в обычной молитвенной позе. Величаво протянутой вперёд правой рукой бог Шамаш передаёт вавилонскому царю свиток со «Сводом Законов». Современный исследователь древних цивилизаций Йоахим Ритштиг считает, что законы были даны древним людям небесными кураторами.

Эти факты находят своё неожиданное подтверждение и в других эпосах. В наскальных изображениях, в мифологиях древних народов часто повторяется древний сюжет. Высшее божество является пророку и диктует свою волю. Но современные исследователи увидели в этом ещё одну деталь. Пророками в древнем мире часто были повелители и владыки. И именно им открывалось божественное учение. С ними разговаривал бог, и в изображениях часто встречаются эти мотивы.

По легенде великий царь пророк Соломон просил у Бога мудрости, чтобы служить ему и угождать людям. И время его правления не было отмечено конфликтами и войнами. Но когда Соломон стал строить языческие капища для своих многочисленных жён, которые были других рас, явился рассерженный Бог и пообещал отобрать царствование.

В священных книгах пророк Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа. Ведь через Моисея был явлен миру Ветхий Завет. Однако до сих пор неизвестно, существовал ли этот человек в действительности. Знания о Моисее в основном идут из легенд. Повествуется, что Моисей это подкидыш, которого нашла в корзине дочь фараона. Она пожалела ребёнка, полюбила его как собственного сына и взяла на воспитание.

Однако современные исследователи отмечают подобные сюжеты и в истории других народов. Так в Месопотамии это Саргон – основатель Аккадского царства. В Риме Ромул и Рем. В Греции Зевс, которого чуть не съел его собственный отец – Крон, в Египте Осирис. Исследователи отмечают, что история пророка иудеев более близка к сюжету повествующего о судьбе божества древнего Египта. По легенде Сет убил своего брата Осириса, положил его тело в ящик и бросил в Нил. Также мать Моисее, пытаясь спасти сына положила его в корзину, и бросила в реку. Неужели автор библейской легенды, заимствовал этот сюжет у египтян?

Появилась гипотеза, которая вызвала бурные дискуссии и споры. В 1938 году в Лондоне, измученный тяжёлой болезнью психоаналитик Зигмунд Фрейд написал три эссе и два предисловия. В них он рассуждает о пророке Моисее. Сравнивает исторические факты и выдвигает собственные гипотезы его существования.

В 1939 году в Амстердаме выходит его труд, который в научном мире производит неоднозначное впечатление. Он называется «Моисей и монотеизм». И здесь психоаналитик высказывает собственное мнение о библейском пророке, которое звучит как открытие.

Зигмунд Фрейд говорил, что Моисей был высокопоставленным египтянином, который жил во времена фараона Эхнатона. После падения его религии, Моисей, желая сохранить религию в единого Бога-Солнца Атона, становится вождём живущего на периферии рабов семитов. Племя обращается в атонизм. Моисей вводит, принятый у свободных граждан Египта, обряд обрезания. И благодаря периоду безвластия в стране, осуществляет исход еврее с территории Египта. Психоаналитик также высказывает предположение, что Моисей был убит в результате бунта, который организовали его же соплеменники. А религию пророка, в течении последующих поколений поддерживала лишь небольшая, приближённая к нему группа людей.

Ученики Моисея испытывают чувство вины за убийство вождя и развивают идею мессии – воскресшего отца. Фрейд высказывает мнение, что всё это пошло от египетского фараона. Он и был основателем новой религии. Так имя египетского бога Атона приобретает звучание Атанай, что в переводе с иврита означает Господь. С этого времени люди начинают молиться одному богу.

Книга вызвала бурные споры среди учёных и исследователей-библиистов. Метод Фрейда был назван психоисторией, и не применялся далее. Современные историки полагают, что это лишь фантазия автора. Ведь личность пророка Моисея является важным составляющим в христианстве. Большинство учёных склонно полагать, что общее с египетским фараоном может быть только одно – постоянная вера в одного Бога.

До сих пор дела Эхнатона окутаны тайной. Под слоями многовековой пыли хранятся секреты, которые так и не удаётся открыть до конца. Что стало причиной смерти Эхнатона в молодом возрасте? Кто была его жена прекрасная Нифертити? Как сложилась судьба его детей, после того как имя его отца было предано забвению? Исследователи отмечают, что с Эхнатоном связано едва ли не самое главная в истории жизненная трагедия. Сюжет изгнанного короля из собственного царства.

О жизни Эхнатона сейчас очень мало сведений, жрецы, которых он преследовал при жизни, сделали всё, что бы предать его имя забвению. В отличие от большинства могущественных фараонов древности, Эхнатон больше известен как фараон романтик, полностью увлечённый своей идеей.

До сих пор историки спорят о его личности, анализируя его шаги и решения, но одно остаётся неизменным – это был реформатор, который всю свою жизнь посвятил продвижению новой идеи. Создатель непонятой современниками новой религии. Человек, который опередил своё время. И в этом его великая тайна.