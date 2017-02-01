«Крутилка» — метод мгновенной нейтрализации травм и шоков из прошлого

Влияние прошлого на жизнь человека

Это факт, что прошлые события уже сформировали вашу личность, повлияли на то, каким вы являетесь в данный момент. Но дело в том, что они продолжают вносить вклад в ваши ограничения и ограничивают вашу свободу каждый день. И это будет продолжаться, пока в подсознании находится энергетический заряд, связанный с прошлым.

Что касается прошлого, то «неразобранные» эпизоды обычно состоят из множества негативных ситуаций, связанных с родителями, отношениями в семье, в школе, институте, армии, на работе и так далее. Все неразобранные события оказывают влияния на жизнь, поскольку представляют собой некоторый заряд в подсознании.

Неразобранное прошлое, в первую очередь, влияет на ваш эмоциональный фон. Если посмотреть на упрощённую классическую шкалу эмоций (смерть, апатия, горе, страх, гордость, нейтральность, принятие, любовь, радость и мир) — то большинство людей, как показывает статистика, находится ниже уровня страха.



Эмоциональный фон — это та эмоция, которую вы испытываете чаще всего в течение 24 часов. Дело в том, что ваше прошлое оказывает существенное влияние на эмоциональный фон, поэтому одна его нейтрализация уже даёт вам свободу подняться выше по шкале эмоций.

Также, прошлое оказывает существенное влияние на вашу самооценку. И пока прошлое влияет на самооценку — её по определению невозможно поднять на высокий уровень. Всегда найдутся некоторые события из прошлого, с которыми вы идентифицируетесь.

И даже если вы их вспоминаете раз в 5 лет или не вспоминали очень-очень давно — они там есть. И они забирают часть вашего внимания во время принятия каждого решения.

Каждый раз, когда вам необходимо принять любое решение, ваша самооценка связывается с событиями из прошлого и изменяется в соответствии с ними. А, поскольку, у обычного человека в прошлом немало событий, в которых пострадала их самооценка, — благодаря неразобранному прошлому самооценка многих людей находится под угрозой.

Наконец, неразобранное прошлое оказывает существенное влияние на ваше внимание.

На внимание к делам, которые вы делаете ежедневно. Если идеальное рабочее состояние — находиться «здесь и сейчас», работать над одним делом и полностью ему отдаваться, «находиться в потоке» — то каждое заряженное событие из прошлого забирает часть вашего внимания.



В результате теряется возможность концентрироваться, человек становится рассеянным. А рассеянность, в свою очередь, порождает кучу других проблем: раздражённость, хроническую усталость и так далее.

Да, я вас немного напугал, но всё это правда: заряд в прошлом человека существенно ограничивает его изо дня в день. Хорошие новости в том, что сдать прошлое в архив очень просто, и это очень-очень-очень надо сделать.

С помощью технологий Славинского существует возможность сдать подавляющее большинство событий из прошлого в архив за несколько дней усердной работы.

Живорад Славинский изобрёл крайне простую технику, которая называется «метод мгновенной нейтрализации травм и шоков из прошлого», одним словом — «крутилка».



Этот метод работает не только с травмирующими и жуткими эпизодами из прошлого, связанными со смертью, изнасилованиями и катастрофами, но также позволяет в течение минуты убрать заряд абсолютно из любого прошлого эпизода.

Приведу пример: мой очень хороший друг поссорился с девушкой и, в течение нескольких часов, пока мы ездили по городу на машине, рассказывал мне, как ему плохо, что они поссорились и расстались. Когда же у нас появилось несколько минут — я продемонстрировал «крутилку».

— «Вспомни эпизод, когда вы поругались. Что ты там чувствуешь?»

— «Я чувствую жуткую НЕНАВИСТЬ!»

— «Оцени пожалуйста ту самую ненависть по 10-бальной шкале?»

— «Одиннадцать!!!»

Полторы минуты спустя, после того как он выполнил «крутилку», я попросил оценить ненависть из того эпизода ещё раз. С круглыми глазами он спросил «Она же не могла просто исчезнуть?!». Он ещё раз оценил ненависть по 10-бальной шкале. Оказался твёрдый ноль.

Таким образом, крутилка, если её правильно выполнять, позволяет за минуту-полторы полностью разрядить эпизод таким образом, что о нём можно рассказать спокойно, как о заурядном и нейтральном событии.

Если вначале рассказ о событии вызывает бурю негативных эмоций и отравлял вам жизнь, то после крутилки он превращается в нейтральный эпизод, который больше не значит практически ничего.

Алгоритм очистки прошлого

Когда вы научитесь выполнять крутилку, вы сможете сдать основные события из прошлого в архив буквально за 1-2-3 дня. Время зависит от того, насколько усердно вы будете работать.



Необходимо взять ручку и бумагу, и выписать все эпизоды из прошлого, в которых есть некоторый негатив. Для того, чтобы эффективно выполнить эту задачу, рекомендую:

разбить всё ваше прошлое по годам

вспомнить все события, которые происходили с вами в каждый конкретный год. Здесь имеет смысл также выписать: о всех людей, с которыми вы общались в тот год о все места, которые вы посещали.

Люди и места помогут быстро вспомнить основные события вашей жизни.

Кому-то проще выписывать события и сразу же их разряжать, другим людям наоборот: сначала создать длинный список, потом его проработать.

Будьте готовы к тому, что за один день вы вряд ли вспомните все значимые события из прошлого. Поэтому рекомендую держать список под рукой: как только вы начнёте погружаться в прошлое, события и эпизоды в течение дня сами будут всплывать в вашей памяти.

Я думаю, что вы сможете вспомнить порядка 100 значимых событий. И если вы потратите полторы минуты на очистку каждого события — это будет около трёх часов чистого времени работы. Учитывая перерывы, вы сможете закончить работу за 2-3 дня.

Несмотря на то, что крутилка — до абсурда простая техника, устранения заряда из прошлого с её помощью, пожалуй, самый важный шаг для устранения личных ограничений.



Последняя важная деталь: после того, как вы нейтрализуете событие из прошлого, после этого рекомендую с помощью «крутилки» разрядить образы всех значимых людей из этого события и образы мест, связанных с ним. Это позволит вам быстрее избавиться от ненужных эмоциональных привязок.

Позитив

«Крутилка» может устранять не только негативные события, но и позитивные, поэтому я не рекомендую устранять все позитивные события из прошлого. (Вернее рекомендую — но только для продвинутых)

На самом деле, позитив может вносить вклад в существование проблемы. Поэтому, если вы чувствуете, что некоторое позитивное событие мешает вам жить (настоящее может казаться неприятным по сравнению с сильно позитивным событием из прошлого), то этот позитивный эпизод я также рекомендую «сдать в архив».

Классический пример — «несчастная любовь». Человек цепляется и не хочет отпустить приятное чувство влюблённости, но в результате страдает. Если за несколько минут разрядить события, связанные с этой «несчастной любовью», человек получает свободу от эмоциональной привязанности к другому человеку и его эмоциональный фон значительно улучшается.

Приведу ещё один яркий пример из опыта Славинского: у клиента была проблема — игромания. Он играл на игровых автоматах, тратил всё своё время и деньги и не мог остановиться. Во время разговора со Славинским оказалось, что несколько лет назад с клиентом произошло действительно позитивное событие: его знакомый выиграл десятки тысяч долларов в автоматах.

В тот момент клиент представил, что теперь весь мир у его ног, стоит только сорвать джек-пот. Этот самый позитивный заряд из эпизода в прошлом оказался причиной игромании. После того, как они разрядили позитив из того события — от проблемы не осталось и следа. Клиент зашёл в игровой зал последний раз и понял, что автоматы ему больше не нужны.





Последняя, но очень сильная вещь, с которой вам предстоит столкнуться при устранении личных ограничений — это страх.

И вот почему: основная и последняя линия защиты вашего Эго — это страх. Больше всего на свете Эго боится меняться. Безвозвратные изменения — самый большой страх Эго. Дело в том, когда Эго меняется, изменяется ваше сознание и ваша личность, при этом старая личность умирает. Эго очень боится смерти.

После того, как вы избавитесь от основных личных ограничений, изменения вашей личности неизбежны. Вы становитесь более свободным человеком, начинаете свободнее заниматься тем, что вам нравиться, что считаете правильным, о чём говорит ваша совесть, начинаете лучше заботиться о своих потребностях и так далее.

Как показывает практика людей, которые занялись работой над своей личностью, почти наверняка полезут страхи. Когда Эго видит, что вас уже не установить обычными методами, оно включает страх.

Существует крылатая фраза: «будьте осторожны со своими мечтами, потому что они могут исполниться». Так вот, когда вы подходите к той границе, где уже ничто не стоит между вами и вашими мечтами, появляются страхи.

Хорошая новость в том, что страхи можно устранять так же, как и остальные проблемы:

Если открылись серьёзные и глубинные страхи чего-то конкретного, например страх успеха, богатства, свободы и пр — то эти страхи необходимо устранить Глубоким ПЭАТом. Можно, конечно собрать волю в кулак и идти против этих страхов грудью на амбразуру с надеждой, что вы их пересилите. Вы, конечно, это сделаете, но вместо того, чтобы тратить свои нервы и время — рекомендую обработать их Глубоким Пэат-ом.

Если полезут мелкие страхи (например, страх конкретной очевидной ситуации в будущем), то эту ситуацию проще всего зафиксировать, потратить минуту времени и разрядить «крутилкой».

Устранение самосаботажа

Самосаботаж — самая частая тема, с которой ко мне обращаются клиенты. Когда человек «чувствует внутреннее сопротивление работе», или «не может заниматься тем, что хочет», или «не может что-то делать», или «у него низкая мотивация» — это и есть классический самосаботаж. Проблема самосаботажа успешно и быстро решается технологиями Славинского, однако решение этой проблемы может оказаться совсем не таким, как вы ожидали.



Начну с рассказа о том, что происходит, когда человек избавляется от самосаботажа.

Многие ожидают, что в результате они станут, грубо говоря, роботами-исполнителями, которые могут взять старый план, и начать по нему работать. Возможно, я кого-то разочарую — робота-исполнителя в прямом смысле этого слова из вас не получится. В результате устранения проблемы самосаботажа, появляется свободный человек. Свободный от проблемы и её последствий.

Если самосаботаж делает вас несвободным и отравляет настоящий момент «здесь и сейчас» различными негативными эмоциями, то после решения проблемы самосаботажа вы получаете свободу осознанно делать то, что вам нравится, что вы намерены делать, хотите и можете; и не делать то, что вы считаете не нужным.

И уже после этого решения садиться и делать то, что вы решили. Если вернуться к примеру с роботом-исполнителем, то всё зависит от плана. Вы обязательно поймёте, если план вам не подходит, и сможете свободно от него отказаться в пользу другого. Однако найти тот план действий, который будет вас устраивать, вам предстоит самим.

Когда у вас появится свобода выбирать, на что тратить своё время, может так случиться, что вы примете свободное решение не заниматься тем, что вы делаете сейчас. Просто будьте к этому готовы.

В любом случае, ваше решение будет правильным и со временем вы поймёте, что, наконец, вы освободились от понятия «надо» и пришли к понятиям «хочу», «могу» и «буду».

Алгоритм устранения самосаботажа:

Во-первых, можно взять самосаботаж как таковой и проработать его Глубоким Пэат-ом. Многим людям хватает одной сессии, чтобы больше не замечать эту проблему в своей жизни. Но, как я уже говорил, зачастую проблема самосаботажа представляет собой целый конгломерат проблем, и подходить к ней надо комплексно.

Итак, чтобы устранить самосаботаж из своей жизни:

1) Если вы ощущаете самосаботаж и низкую мотивацию, то в первую очередь рекомендую расширить свою зону свободы и установить желательные черты характера (смотри одноимённую главу). Это позволит вам в необходимое время вести себя как продуктивный и эффективный человек, который может заниматься тем, что он хочет.

Для этого необходимо выписать список черт характера, которых вам недостаёт (напомню — это могут быть как ваши черты характера, так и позитивные качества людей, которые вы хотите заимствовать) после чего интегрировать их в себя с помощью DP4.

2) Далее необходимо обратить внимание на эмоциональный фон, который вы испытываете, когда замечаете проблему самосаботажа. Обычно самосаботаж порождает целую гамму эмоций:

внутреннее сопротивление, протест

раздражение на себя, окружающих и свои дела (раздражение может перерасти в злость или гнев).

страх (что же со мной случится, если я прямо сейчас не делаю то, что должен)

обида на себя и окружающий мир, чувство вины перед другими людьми за то, что вы не выполняете обещания

подавленность текущей ситуацией

и так дал ее…

Для того, чтобы окончательно устранить самосаботаж, необходимо найти основные эмоциональные корни, которые его сопровождают, и устранить их Глубоким ПЭАТом. Рассчитывайте в среднем на 7 сессий.



Теперь зачем это нужно. Дело в том, что человек обычно сопротивляется негативным эмоциям, сопровождающих самосаботаж. А ещё Будда говорил, что мы являемся тем, чему сопротивляемся.

Или по-другому: «сопротивление рождает присутствие» («resistance gives persistence»). После того, как вы устраните эмоциональные корни, сопровождающие самосаботаж, вы перестанете ему сопротивляться.

Фактически, самосаботажу не на что будет опереться. Поэтому самосаботаж, как явление, просто исчезнет из вашей жизни. Слово «самосаботаж» превратится в незаряженный и бессмысленный набор букв.

Когда исчезает сопротивление — вы получаете свободу осознанно выбирать: делать или не делать каждое конкретное дело. Причём выбирать без нервов и переживаний.

Источник